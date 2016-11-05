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13 فكرة للمنازل الصغيرة لتبدو أكثر عصرية وأناقة

أميرة قاسم أميرة قاسم
news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
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الأسلوب الحداثي في التصميم من أنسب الأساليب لتصميم المنازل الصغيرة، وذلك لأنه يميل للبساطة في تصميمات الأثاث وألوانه أيضا، فتجد مثلا أن أغلب الأثاث الحداثي يحمل ألوانا محايدة والتي بدورها تخلق بيئة هادئة ومريحة.

يتميز النمط الحداثي أيضا بالحرص على خلق بيئة متماسكة ومتناغمة، كما أنه يعتمد بشكل كبير على الضوء الطبيعي، فإذا أردت أن يضغى على منزلك الصغير الشعور بالراحة والحميمة فحتما النمط الحداثي سيكون اختيارك. اليوم لدينا 13 فكرة لتمنح المنازل الصغيرة مظهر عصري وترحاب، استعد للإلهام.

1. كيف تصمم منزل عصري صغير؟

Evergreen, Officina design Officina design غرفة السفرة Wood effect
Officina design

Officina design
Officina design
Officina design

أفضل شيء في هذا النمط هو البساطة، والهدف هنا و تحقيق أقصى استفادة من كل ركن، والتخلص من أي عناصر ليس لها دور وظيفي، وهذا و منبع الهدوء الذي يوفره هذا الأسلوب.

اتجاهات الألوان في النمط الحداثي تميل للحيادية، أما المنسوجات فتجدها ذات نقوش مزهرة وألوان نابضة بالحياة.

أما السجاد فله دور كبير في منح المكان الدفء والشعور بالترحاب، كما أن الضوء الطبيعي له أهمية بالغة في هذا الأسلوب.

في التصميم الحالي تجد أن خطوط البسيطة تهيمن على المشهد في الأثاث والألوان، كما أن الباب الزجاجي سمح بدمج قطاع المعيشة مع المنطقة الخارجية والعكس.

2. ألوان ترابية

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

درجات الألوان الترابية هي الأكثر شيوعا في الديكورات التي تتبع هذا النمط، وذلك لأنها قادرة على نقل المشاعر والتأثير في مزاج الحاضرين، فهي تخلق جوا مريحا وهادئا يتناسب تماما مع بيئات الاسترخاء وتلاقي الأصدقاء، يمكنك وضع بعض الأثاث الخشبي مع بعض اللمسات البيضاء في الأسقف والأرضيات والجدران. في هذا التصميم ستلاحظ الدمج بين درجات البيج والرمادي والذي بدوره خلق بيئة دافئة غاية في الأناقة والعصرية.

3. المرايا والفن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لتجنب الشعور بالضيق في المساحات الصغيرة يمكنك اللجوء إلى الحيلة الأقوى على الإطلاق وهى المرايا، في تزيد من المساحة البصرية لأي مكان وتعزز من إشراقه وإضاءته، خاصة إذا كانت المرآه بطول وعرض الجدار.
من التفاصيل الأخرى أيضا والتي سترتقي بمظهر منزلك هى ديكورات الأعمال الفنية والتي تعبر عن ذوقك وتفضيلاتك الشخصية كما هو الحال في تصميم هذه الغرفة.

4. ألوان نابضة بالحياة

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

الأصفر من الألوان المبهجة وقوية في التأثير على النفس والروح، وذلك بجانب لون ينشر الإيجابية بالمكان، لذا فهو سيكون اختيارا موفقا لجلب المرح والسطوع لأي بيئة تريدها. يمكنك إدخال اللون الأصفر في الأسقف والجدران ولكن اختار الدرجات الهادئة منه، أما إذا أردت مكانا نابضا بالحياة فيمكنك اختيار قطعة أثاث بارزة باللون الأصفر القوي ودمجها مع درجات الألوان المحايدة كالرمادي مثلا كما هو الحال هنا.

5. غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في الأسلوب الحجاثي يفضل أن تكون غرفة السفرة أكثر حميمة ومتناغمة مع باقي ديكورات المنزل، وهذا ما يجعل تصميم الطاولة والكراسي في غاية الأهمية بجانب المنسوجات والسجاد. بالإضافة إلى التصميم يلعب اللون أيضا دورا كبيرا، أمامك الاختيارت واسعة من درجات الألوان المحايدة المختلفة، المهم أن تحصل في النهاية على مظهر هادئ ومريح.

6. ممر أنيق

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская الممر والمدخل
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

ربما يتوافر لديك مكانا لتضع به قطعة أثاث لتضع عليها المفاتيح وبعض الأكسسوارات المميزة، لذا نحن نصحك باختيار قطعة أثاث بها لمسات خاصة تعبر عن شخصية المنزل وذوقك الخاص.
الجمع بين الخامات في هذا التصميم استثنائي فعلا، حيث تجد أمام الجدران الخرسانية قطعة الأثاث الخشبية بألوان دافئة، مع بعض الأكسسوارات المميزة عليها، بالإضافة إلى العمل الفني الفريد المثبت على الجدار.

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7. حديقة داخلية فاتنة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تتناسب الحدائق الداخلية كثيرا مع الممرات، فالحدائق تمنح الممرات تجديد وحيوية، كما أنها تعكس   حالة من الهدوء على الممر، هنا في هذه الحالة الأرضيات تم تأسيسها بأحجار بيضاء، فخلقت تباينا قويا مع اللون الأحمر للجدران، لمسة حداثية وستثير إعجاب ضيوفك.

8. مطبخ مودرن أنيق

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

التزامك بالألوان الحيادية والهادئة لا يعني على الإطلاق أن يسود المكان الملل، بعض الألوان تتناغم بقوة مع درجات البيج والكريمي مثل الأحمر والأخضر والأصفر، هذا الدمج بين الألوان يذيب الفواصل والخطوط ويزيد من عمق المكان.
تصميم المطبخ هذا مثال على العصرية والأناقة، حيث يوجد متنوع من الألوان السابق ذكرها مثل الأحمر والبيج والرمادي.

9. شرفة صغيرة

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

إذا كنت محظوظا كفاية ليكون لديك شرفة بمنزلك الصغير فاحرص على أن تمنحها مظهر مميز بديكورات تعبر عن تفضيلاتك، مثل المنسوجات الفريدة التي تمنح اي مكان حميمة وجفء لا يضاهى. فسجادة وبعض الوسائد بتصميمات مبتكرة قد تكون كافية لمنح شرفتك إطلالة مريحة.

10 . غرفة النوم

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

في هذا التصميم تم التلاعب بدرجات مختلفة من اللون الرمادي، أناقة مثالية ورقي لغرفة النوم، أما الجدران الخرسانية فهى تتعطي شعورا أقوى بالأمان والقوة، حتى نشعر بالحماية في أكثر أماكن المنزل خصوصية.
أما بخصوص النافذة الزجاجية الكبيرة فقد لعبت دورا كبيرا في إحياء المشهد، إذ سمحت بدمج المنطقة الخارجية الخضراء بالقطاع الداخلي وهو ما زاد من التباين الذي عزز من جمال التصميم.

11. الحمام

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

أكثر ما يميز الحمامات المودرن هو الأشكال الهندسية وخامات التشطيب المتنوعة مثل الزجاج الشفاف لمنطقة الدش، الاستعانة بالخشب والأسمنت والأحجار وأي من العناصر الطبيعية صار من أحدث الصيحات في تصميمات الحمامات المودرن.

12. فواصل دون عوائق

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

من الأفكار المميزة لفصل القطاعات الكبيرة بالمنزل دون خلق عوائق تحد من الحركة والشعور بالاتساع هو استخدام خامات مختلفة لتغطية الأرضيات الغرف المتصلة ببعضها.
في تصميم المنزل بالصورة مثلا تجد أن أرضية غرفة المعيشة تختلف عن قطاع طاولة طعام والذي يختلف بدوره عن المطبخ.

13. نوافذ ومساحات وهمية

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

من الأفكار المتبتكرة في تصميم الغرف الصغيرة التي لا يوجد بها مساحة للنوافذ هو استخدام الصور الإيحائية كما في تصميم غرفة المعيشة هذه، حيث خلقت الصورة خلف الكنبة مساحة بصرية هائلة وزادت من شعورك باتساع الغرفة.

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