13 فكرة للمنازل الصغيرة لتبدو أكثر عصرية وأناقة

أفضل شيء في هذا النمط هو البساطة، والهدف هنا و تحقيق أقصى استفادة من كل ركن، والتخلص من أي عناصر ليس لها دور وظيفي، وهذا و منبع الهدوء الذي يوفره هذا الأسلوب.

اتجاهات الألوان في النمط الحداثي تميل للحيادية، أما المنسوجات فتجدها ذات نقوش مزهرة وألوان نابضة بالحياة.

أما السجاد فله دور كبير في منح المكان الدفء والشعور بالترحاب، كما أن الضوء الطبيعي له أهمية بالغة في هذا الأسلوب.

في التصميم الحالي تجد أن خطوط البسيطة تهيمن على المشهد في الأثاث والألوان، كما أن الباب الزجاجي سمح بدمج قطاع المعيشة مع المنطقة الخارجية والعكس.