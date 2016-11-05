15 حيلة سهلة لتنظم منزلك

هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن ترتيب المنزل والحفاظ عليه منظم أطول فترة ممكنة، لكن موضوعنا اليوم لمن لا يعلمون من أين يبدؤون بتنظيم منزل تعمه الفوضى، حيث جمعنا لهم 15 نصيحة رائعة لتنظيم المنزل.
الأمر كما نراه ببساطة أنه لماذا تحمل نفسك عناء تأسيس منزل مذهل بالأثاث والديكورات الداخلية أي مصمم سيكون فخور به، طالما أنك لن تتمكن من الإبقاء عليه مرتب وكل شيء فيه سهل الوصول إليه! ضع ذلك في اعتبارك وأنت تلقي نظرة على النصائح التالية لترى كيف بإمكانك أن تجعل مطبخك وغرفة معيشتك وكل غرفة بالمنزل أكثر بساطة لتبقي عليها مرتبة لفترة أطول.
ابدأ بترتيب سريرك كل صباح، فهذا سيبقى على المظهر الأنيق للغرفة، وسيغنيك عن المزاج السيء الذي ستبدأ به نومك بالليل إن لم تقم بترتيبه في الصباح.
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لا تماطل في القيام بالمهام التي تستغرق أقل من دقيقة وهو ما يعني أنها لن تستهلك مجهود كبير منك، مثل تفريغ سلة القمامة مثلا والتي إن تركتها لمدة طويلة ستكون أنت أكثر المتضررين.
لا تزحم غرفة معيشتك بالكثير من الوسائد إذا لم تكون في حاجة فعلية لها لأنه ستترك المكان بمظهر كارثي إن لم تحافظ على ترتيبها دائما.
تخلص من أوراق البريد الغير هامة أولا بأول، تركها لمدة طويلة سيجعل من طاولة المكتب تربة خصبة لمزيد من الفوضى.
حافظ على نظافة الأسطح دائما، خاصة المطبخ وطاولة السفرة، فكرة تنظيفهم قبل الاستخدام مباشرة ستعكر مزاجك وستجعلك تتكاسل عن أداء المهمة المقبل عليها.
تتحول مهمة غسيل الصحون إلى واحدة من أصعب المهام المنزلية على الإطلاق إذا تراكمت بحوض المطبخ، لذا جنب نفسك هذا العناء وقم بتنظيفها أولا بأول أو ضعها في غسالة الصحون مباشرة بعد الانتهاء من الطعام.
قد تتحول طاولة السفرة أو الطعام لمأوى للورق والأكواب والكثير من الكراكيب والفوضى، لذا تجنب أن تبقي عليها أشياء سوى أدوات الطعام وقت الأكل فقط.
تسبب الجرائد والمجلات فوضى عارمة إذا تركت بغرفة المعيشة دون ترتيب، بينما يمكنك التخلص من المظهر الكارثي للغرفة بتخصيص درج لها، لكن هذا لا يعني أن تحتفظ بالأعداد القديمة التي لا قيمة لها..تخلص منها أول بأول
أعد ترتيب خزانة ملابسك كل شهر، هذه المهمة ستجنبك وجود الكثير من الملابس المكنزة والفوضى التي تصعب عليك إيجاد ملابسك المفضلة.
إذا كنت ستبدأ فعلا في ترتيب السرير كل صباح، قم مع هذه المهمة بانتشال الملابس المرمية على الأرض وعلقها، مهمة لن تستغرق أكثر من دقيقة لكن ستترك الغرفة مرتبة.
حاول توفير مكانا مغلقا مخصصا للأحذية والمعاطف، سيقلص كثير من الفوضى المرئية بمدخل المنزل.
رتب الكراسي والكنب ما أنت تنهي جلستك عليها، فقط أعد الوسائد والحشيات لأماكنها، وستنعم بغرفة معيشة مرتبة.
حافظ على مدخل منزلك نظيف دائما من آثار الأقدام الموحلة أو الترابية، لا تتهاون في تنظيفها على الفور حيث سينتقل هذا الوحل والتراب للمنزل بالداخل بسرعة لن تتوقعها.
نظف الثلاجة وخزانة المطبخ كل أسبوع لتتأكد أن ما مفيها من مأكولات صالح للاستخدام، مهمة كهذه ستجنبك تكدس المأكولات بالثلاجة وأوعية الحفظ بخزانة المطبخ.
قبل الذهاب إلى النوم ألق نظرة سريعة على المنزل لتتأكد أن كل شيء بمكانه، وقم ببعض الترتيبات التي لن تستغرق أكثر من خمس دقائق، هذه الحيلة ستساعدك بأن تبدأ يومك في الصباح التالي بمزاج جيد.