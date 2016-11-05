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15 حيلة سهلة لتنظم منزلك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Bramshaw Road, Collective Works Collective Works غرفة نوم
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هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن ترتيب المنزل والحفاظ عليه منظم أطول فترة ممكنة، لكن موضوعنا اليوم لمن لا يعلمون من أين يبدؤون بتنظيم منزل تعمه الفوضى، حيث جمعنا لهم 15 نصيحة رائعة لتنظيم المنزل.

الأمر كما نراه ببساطة أنه لماذا تحمل نفسك عناء تأسيس منزل مذهل بالأثاث والديكورات الداخلية أي مصمم سيكون فخور به، طالما أنك لن تتمكن من الإبقاء عليه مرتب وكل شيء فيه سهل الوصول إليه! ضع ذلك في اعتبارك وأنت تلقي نظرة على النصائح التالية لترى كيف بإمكانك أن تجعل مطبخك وغرفة معيشتك وكل غرفة بالمنزل أكثر بساطة لتبقي عليها مرتبة لفترة أطول.

1. رتب سريرك

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم خشب معالج White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

ابدأ بترتيب سريرك كل صباح، فهذا سيبقى على المظهر الأنيق للغرفة، وسيغنيك عن المزاج السيء الذي ستبدأ به نومك بالليل إن لم تقم بترتيبه في الصباح.

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2. لا للماطلة

Inspiration, Korbo Korbo مكتب عمل أو دراسة
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

لا تماطل في القيام بالمهام التي تستغرق أقل من دقيقة وهو ما يعني أنها لن تستهلك مجهود كبير منك، مثل تفريغ سلة القمامة مثلا والتي إن تركتها لمدة طويلة ستكون أنت أكثر المتضررين.

3. لا للزحام

Green Retrofit, Lambourn Road, Granit Architects Granit Architects مكتب عمل أو دراسة
Granit Architects

Green Retrofit, Lambourn Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

لا تزحم غرفة معيشتك بالكثير من الوسائد إذا لم تكون في حاجة فعلية لها لأنه ستترك المكان بمظهر كارثي إن لم تحافظ على ترتيبها دائما.

4. تخلص من الفوضى

Home Office homify مكتب عمل أو دراسة
homify

Home Office

homify
homify
homify

تخلص من أوراق البريد الغير هامة أولا بأول، تركها لمدة طويلة سيجعل من طاولة المكتب تربة خصبة لمزيد من الفوضى.

5. نظافة الأسطح

Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

حافظ على نظافة الأسطح دائما، خاصة المطبخ وطاولة السفرة، فكرة تنظيفهم قبل الاستخدام مباشرة ستعكر مزاجك وستجعلك تتكاسل عن أداء المهمة المقبل عليها.

6. تخلص من الصحون المتسخة

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios مطبخ
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

تتحول مهمة غسيل الصحون إلى واحدة من أصعب المهام المنزلية على الإطلاق إذا تراكمت بحوض المطبخ، لذا جنب نفسك هذا العناء وقم بتنظيفها أولا بأول أو ضعها في غسالة الصحون مباشرة بعد الانتهاء من الطعام.

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7. طاولة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

قد تتحول طاولة السفرة أو الطعام لمأوى للورق والأكواب والكثير من الكراكيب والفوضى، لذا تجنب أن تبقي عليها أشياء سوى أدوات الطعام وقت الأكل فقط.

8. الجرائد والمجلات

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture غرفة المعيشة
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

تسبب الجرائد والمجلات فوضى عارمة إذا تركت بغرفة المعيشة دون ترتيب، بينما يمكنك التخلص من المظهر الكارثي للغرفة بتخصيص درج لها، لكن هذا لا يعني أن تحتفظ بالأعداد القديمة التي لا قيمة لها..تخلص منها أول بأول

9. راجع خزانة ملابسك

Master Bedroom Collective Works غرفة نوم
Collective Works

Master Bedroom

Collective Works
Collective Works
Collective Works

أعد ترتيب خزانة ملابسك كل شهر، هذه المهمة ستجنبك وجود الكثير من الملابس المكنزة والفوضى التي تصعب عليك إيجاد ملابسك المفضلة.

10. الملابس على الأرضيات

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة نوم
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

إذا كنت ستبدأ فعلا في ترتيب السرير كل صباح، قم مع هذه المهمة بانتشال الملابس المرمية على الأرض وعلقها، مهمة لن تستغرق أكثر من دقيقة لكن ستترك الغرفة مرتبة.

11. خزانة للأحذية والمعاطف

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

حاول توفير مكانا مغلقا مخصصا للأحذية والمعاطف، سيقلص كثير من الفوضى المرئية بمدخل المنزل.

12. رتب الكنب والكراسي

Indie Style Interiors - all season living with style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – all season living with style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

رتب الكراسي والكنب ما أنت تنهي جلستك عليها، فقط أعد الوسائد والحشيات لأماكنها، وستنعم بغرفة معيشة مرتبة.

13. آثار الأقدام

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

حافظ على مدخل منزلك نظيف دائما من آثار الأقدام الموحلة أو الترابية، لا تتهاون في تنظيفها على الفور حيث سينتقل هذا الوحل والتراب للمنزل بالداخل بسرعة لن تتوقعها.

14. الثلاجة وخزانة المطبخ

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham مطبخ
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

نظف الثلاجة وخزانة المطبخ كل أسبوع لتتأكد أن ما مفيها من مأكولات صالح للاستخدام، مهمة كهذه ستجنبك تكدس المأكولات بالثلاجة وأوعية الحفظ بخزانة المطبخ.

15. مهام ما قبل النوم

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

قبل الذهاب إلى النوم ألق نظرة سريعة على المنزل لتتأكد أن كل شيء بمكانه، وقم ببعض الترتيبات التي لن تستغرق أكثر من خمس دقائق، هذه الحيلة ستساعدك بأن تبدأ يومك في الصباح التالي بمزاج جيد.

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