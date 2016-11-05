15 حيلة سهلة لتنظم منزلك

هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن ترتيب المنزل والحفاظ عليه منظم أطول فترة ممكنة، لكن موضوعنا اليوم لمن لا يعلمون من أين يبدؤون بتنظيم منزل تعمه الفوضى، حيث جمعنا لهم 15 نصيحة رائعة لتنظيم المنزل.

الأمر كما نراه ببساطة أنه لماذا تحمل نفسك عناء تأسيس منزل مذهل بالأثاث والديكورات الداخلية أي مصمم سيكون فخور به، طالما أنك لن تتمكن من الإبقاء عليه مرتب وكل شيء فيه سهل الوصول إليه! ضع ذلك في اعتبارك وأنت تلقي نظرة على النصائح التالية لترى كيف بإمكانك أن تجعل مطبخك وغرفة معيشتك وكل غرفة بالمنزل أكثر بساطة لتبقي عليها مرتبة لفترة أطول.