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7 أفكار اقتصادية لجدار مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ معدن Metallic/Silver
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حينما تقع في مأزق التكلفة المادية و فكرة تجديد مطبخك ستجد الحل لدى هوميفاي بسهولة و يسر، حيث سنقدم لكم أفكاراً بسيطة لإضفاء روح التجديد على مطبخك بأبسط الطرق و أيسرها عن طريق تجديد جدار المطبخ بشكل خاص ببعض اللمسات الفنية التي ستشعرك بانك قد جددت مطبخك كلياً دون عناء أو جهد، لدينا 7 أفكار لتجديد جدارات المطبخ ستلهمك لتجديد مطبخك في أقرب فرصة ممكنة .

1- طلاء الجدران بالأحجار الرمادية صنعت الفارق في هذا المطبخ برفقة الخزانات الخشبية بنية اللون التي أعطت تكاملاً بصرياً كبيراً له

Alcune nostre realizzazioni..., Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. مطبخ
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

لون الجدران المتداخل بالاحجار و خزانات الأخشاب رائعة و يمكنك تطبيقها في الجزء مابين خزانات الأعلى و رخام الحوض بتكلفة أقل من كسوة الحائط بأكمله بالأحجار

نموذج آخر لتكامل الأحجار مع الخشب في الخزانات

Cocina en Villas La Joya, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ جرانيت Multicolored
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

2- بلاط ذو ألوان فاتحة مع النقوش الصغيرة في كل بلاطة تمنحك مطبخاً رائعاً

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

الشكل الراقي للغاية في تلك الجدران قلبت مفهوم تصميم هذا المطبخ من العادي للمتميز ، خصوصاً مع تسليط الأضواء عليها و ابرازها و المدخنة التي استبدلت بمصباح كبير تثير الفضول فعلاً

مثال آخر رائع لبلاط الجدران المزخرف بالرغم من تداخل ألوانه لكنه متماشي تماماً مع باقي ديكور المطبخ من خشب و خزانات

Lorraine & Fabrice, CHRISTELLE MALDAGUE CHRISTELLE MALDAGUE مطبخألواح المطبخ سيراميك
CHRISTELLE MALDAGUE

CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE

3- جدران برسومات الزهور

Alcune nostre realizzazioni..., Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. مطبخ
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

الزهور رائعة و طبيعية فلماذا لا تستخدمها في جدران مطبخك، ستمنحك بعض البهجة و الشعور الجميل في كل مرة تقع عينيك عليها ، حاول أن تجعل الرسومات في منطقة رئيسية في المطبخ مثل فوق الحوض أو البوتوجاز

هكذا تستخدم الزهور الرقيقة أعلى رخام المطبخ و حول البوتوجاز بشكل راقي تماماً و ألوان هادئة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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4- استخدم الأسمنت المخصص للديكور في جدران مطبخك في شكل يشبه اقبل التشطيب النهائي بلون الاسمنت الرمادي و لكن بنعومة و لمعان

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior غرفة المعيشة
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

الأسمنت معروف أنه من المواد البنائية المستخدمة في التشطيب قبل النهائي و لكن هناك انواع من الأسمنت تستخدم للطلاء الخارجي و لإعطاء شكل ديكوري مميز و هي متوفرة في مراكز بيع ادوات الديكور 

و في هذا النموذج الاكثر قرباً يتضح الشكل الجمالي للون الأسمنت المخصص لطلاء الجدران

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

5- استخدام البلاط ذو القطع الصغيرة في النقوش في كامل الجدار يتميز بكونه قابل تماماً للتنظيف بشكل فعال

proyecto residencial "Montebello", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مطبخ
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

استخدام النقوش الصغيرة التي تشبة الموزاييك على الجدران من شأنها زيادة جمال ديكور المطبخ بشكل عام و الجدار بشكل خاص، سهولة التنظيف ميزة اضافية و كذلك أنه يبرز شيئاً في مطبخك حتى لو لم تجدد سوى هذا الجزء فقط من المطبخ

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نموذج رائع لبلاط مزركش شبيه الموزايك على الجدران رائع للغاية في تماشيه مع تفاصيل و ألوان المطبخ

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ معدن Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

الهدوء و مستوى البهرجة يمكنك التحكم به في هذا النموذج بشكل دقيق وفقاً لتداخل ألوان المربعات الصغيرة و تباعدها

Descanso na cidade, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مطبخ
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

6- الجدار المختلف في مستوى مابين المدخنة و الحوض يبرز الجمال في السقف و الأرضيات و الرخام و هو الخط الفاصل الموضح لهم

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos مطبخ
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

الجزء المحدد باللون الأسود هو ما نركز عليه في هذا التصميم الذي يجمع بين التقليدية و الحداثية بين السقف و الأرضيات ، اللمعان في اللون الأسود يزيد من هيبة و فخامة المطبخ فلا تتخلى عنه خصوصاً لو كانت مساحة مطبخك مقبولة

فكرة أخرى لاهمية لمعان الخط الفاصل بين الجدر العليا و الخزانات الارضية بالرغم من استخدام الرخام هنا وليس البلاط

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

7- امنح مطبخك لمسة عصرية و أنيقة عن طريق البلاطات ذات المظهر الحجري على الجدران

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA مطبخ
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

الحجر لاشك أن مظهره يجذب العينين خصوصاً لو كان في مطبخ واسع ليس به الكثير من التفاصيل، فالشكل الحجري هو ما يصنع الديكور هنا، يمكنك ان تكمل المشهد ببعض النقاء في المقابض الفضية المقاومة للصدأ و كذلك المدخنة التي ينبغي عليك تجنب اتساخها و العمل على بريقها باستمرار

ما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة
افكار رائعة لجدران مطبخك

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