7 أفكار اقتصادية لجدار مطبخك

حينما تقع في مأزق التكلفة المادية و فكرة تجديد مطبخك ستجد الحل لدى هوميفاي بسهولة و يسر، حيث سنقدم لكم أفكاراً بسيطة لإضفاء روح التجديد على مطبخك بأبسط الطرق و أيسرها عن طريق تجديد جدار المطبخ بشكل خاص ببعض اللمسات الفنية التي ستشعرك بانك قد جددت مطبخك كلياً دون عناء أو جهد، لدينا 7 أفكار لتجديد جدارات المطبخ ستلهمك لتجديد مطبخك في أقرب فرصة ممكنة .
لون الجدران المتداخل بالاحجار و خزانات الأخشاب رائعة و يمكنك تطبيقها في الجزء مابين خزانات الأعلى و رخام الحوض بتكلفة أقل من كسوة الحائط بأكمله بالأحجار
الشكل الراقي للغاية في تلك الجدران قلبت مفهوم تصميم هذا المطبخ من العادي للمتميز ، خصوصاً مع تسليط الأضواء عليها و ابرازها و المدخنة التي استبدلت بمصباح كبير تثير الفضول فعلاً
الزهور رائعة و طبيعية فلماذا لا تستخدمها في جدران مطبخك، ستمنحك بعض البهجة و الشعور الجميل في كل مرة تقع عينيك عليها ، حاول أن تجعل الرسومات في منطقة رئيسية في المطبخ مثل فوق الحوض أو البوتوجاز
الأسمنت معروف أنه من المواد البنائية المستخدمة في التشطيب قبل النهائي و لكن هناك انواع من الأسمنت تستخدم للطلاء الخارجي و لإعطاء شكل ديكوري مميز و هي متوفرة في مراكز بيع ادوات الديكور
استخدام النقوش الصغيرة التي تشبة الموزاييك على الجدران من شأنها زيادة جمال ديكور المطبخ بشكل عام و الجدار بشكل خاص، سهولة التنظيف ميزة اضافية و كذلك أنه يبرز شيئاً في مطبخك حتى لو لم تجدد سوى هذا الجزء فقط من المطبخ
الجزء المحدد باللون الأسود هو ما نركز عليه في هذا التصميم الذي يجمع بين التقليدية و الحداثية بين السقف و الأرضيات ، اللمعان في اللون الأسود يزيد من هيبة و فخامة المطبخ فلا تتخلى عنه خصوصاً لو كانت مساحة مطبخك مقبولة
الحجر لاشك أن مظهره يجذب العينين خصوصاً لو كان في مطبخ واسع ليس به الكثير من التفاصيل، فالشكل الحجري هو ما يصنع الديكور هنا، يمكنك ان تكمل المشهد ببعض النقاء في المقابض الفضية المقاومة للصدأ و كذلك المدخنة التي ينبغي عليك تجنب اتساخها و العمل على بريقها باستمرار