منزل أنيق يأخذ نمط البحر الأبيض المتوسط

عندما تدخل إلى المنزل تجده يبدأ بغرفة المعيشة البسيطة والأنيقة التي تحمل ملامح التصميم الكلاسيكي مع الاتجاهات الحديثة في اختيار الألوان والتفاصيل، والتي تستمد رونقها من مواد الطبيعة، حيث اللون الأزرق السماوي والأرضية الرمادية مع لون الرمال إلى جانب الحجارة، والذين يجتمعون معًا لإطلاق غرفة رائعة من وحي الطبيعة.

الأريكة فاتحة اللون تحمل فوقها وسائد بدرجات اللون البيج تعطي أجواء رملية، بجانب الجدران الخرسانية البيضاء التي تعطي إنارة رائعة للمكان، والسقف الخرساني الذي تم تزيينه بالأعمدة الخشبية الرائعة، فدومًا تعطي اللمسة الخشبية أناقة ودفء للمكان.