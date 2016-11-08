منزل أنيق يأخذ نمط البحر الأبيض المتوسط

يعرض لك هوميفاي في هذا المقال منزل بسيط يجمع بين تفاصيل ومواد الطبيعة ويستخدمها لبناء تفاصيله، حيث يعتمد في تصميمه على نمط البحر المتوسط، الذي يجمع الألوان الطبيعية للبحر والسماء والرمال، فنجد بداخله درجات اللون اللبني والرمادي والبيج لتعطي مظهر رائع للمنزل من وحي وجمال الطبيعة، وإليك مجموعة صور تعرض تفاصيل المنزل..
عندما تدخل إلى المنزل تجده يبدأ بغرفة المعيشة البسيطة والأنيقة التي تحمل ملامح التصميم الكلاسيكي مع الاتجاهات الحديثة في اختيار الألوان والتفاصيل، والتي تستمد رونقها من مواد الطبيعة، حيث اللون الأزرق السماوي والأرضية الرمادية مع لون الرمال إلى جانب الحجارة، والذين يجتمعون معًا لإطلاق غرفة رائعة من وحي الطبيعة.
الأريكة فاتحة اللون تحمل فوقها وسائد بدرجات اللون البيج تعطي أجواء رملية، بجانب الجدران الخرسانية البيضاء التي تعطي إنارة رائعة للمكان، والسقف الخرساني الذي تم تزيينه بالأعمدة الخشبية الرائعة، فدومًا تعطي اللمسة الخشبية أناقة ودفء للمكان.
وتأتي الأريكة المصنوعة من الحجارة المتينة كوسيلة للراحلة والجلوس، تحمل فوقها وسائد الجلوس القماشية مع وسائد لزينتها منقسمة بين الكتان والقماش، كل هذا يأخذ درجات اللون البيج فيعطي لمسة بألوان رملية طبيعية في الغرفة.
مع وجود نافذة مربعة أنيقة تسمح بمرور الضوء والهواء بطريقة جيدة للغرفة.
تأتي غرفة النوم على نفس الوتيرة لتجمع ألوان الرمال ودرجات متقاربة مع بعضها في مكانٍ واحد، فقد تم عمل السرير على منصة حجرية، مع مفروشات حريرية ليبدو المكان كالشاطىء، مع الحفر بالجدار لعمل أرفف صغيرة بجانب السرير.
نلاحظ في الجانب الثاني من الغرفة وجود دولاب من أبواب خشبية عتيقة، مع رف محفور بالجدار للتخزين، بالإضافة إلى استخدام مجموعة صور على الجدار من جزيرة سالينا.
ننتقل إلى الحمام بتفاصيله البسيطة، يبدو لنا مدهشًا، حيث تم حفر حوض الاستحمام في الأرض، لتحقيق أقصى قدر من الفضاء، ولعمل حوض واسع لا يؤثر على مساحة الحمام، مع عمل أرفف تخزينية لأغراض الحمام من الرخام والحجارة.
كما يستخدم الحمام الألوان الرملية الفاتحة، مع وجود نافذة تسمح بمرور ضوء الشمس للحمام للحفاظ على تأثيرات لونية جميلة على الأسطح والجدران.
في الجانب الاّخر للحمام يأتي حوض الوجه المعدني البسيط، يستند على سطح حجري، بالإضافة إلى صنبور المياة القديم، وفوقه المراّة التي تعطي اتساع للحمام، كما أن التصميم نفسه متجانس في ألوانه وبسيط في تفاصيله.
تم الاهتمام بعمل غرفة لاستراحة الضيوف، بسرير من مفروشات الكتان والحرير، مع جدران حجرية رائعة، ومصابيح صغيرة تجعل الجو لطيف، ومنضدة صغيرة بدرج موجودة إلى جانب السرير.
كما أن الغرفة تكفي فردين بوجود سريرين، مع خزانة عتيقة بأبواب خشبية، وكرسي من الخوص، وتجتمع كل هذا التفاصيل في غرفة بسيطة ولكنها أنيقة.
وقد تم عمل المطبخ من الخشب المطلي باللون الرمادي، مع استخدام الرخام لعمل سطح يضم الحوض والموقد، بالإضافة إلى وجود صف من السيراميك المنقوش لزينة المطبخ. وتتحد التفاصيل لتكمل حلقة الألوان المستمدة من الطبيعة التي تأخذنا إلى نمط البحر المتوسط.
تم اقتطاع جزء صغير من المنزل وعمل غرفة طعام بسيطة، نلاحظ فيه وجود نافذة تطل على البحر، وتشع ضوء بداخل المكان، فيعطي مساحة لتناول الافطار في استرخاء واستمتاع بتفاصيل المكان.
فقد تم استخدام منضدة مستديرة من الرخام، مع وضع الكراسي الخشبية البيضاء على جانبيها، كما أن الجدران الحجرية البيضاء للمكان تعطيه ضوء واضح وتجعله أكثر إنارة.
وفي المدخل نجد الموقد المحفور بداخل الجدران، مع وضع لمسات خشب الزيتون، والمصباح المصنوع من الجبس الأبيض على شكل قنفد بفتحات لتوزيع الضوء، مع الباب الخشبي باللون اللبني على طريقة المصممين المغاربة، فيبدو المدخل أنيق وبسيط، كجلسة على شاطىء البحر.
تبدو فكرة رائعة أن يتم عمل جلسة صغيرة أمام المنزل، في الهواء الطلق بمقعد من الخوص وأرجل خشبية، مع وسائد بيضاء بسيطة، ولمسات حضراء جميلة، فتبدو الإطلالة رائعة ومريحة تبعث الشعور بالاسترخاء.
تأتي خلفية المنزل وسط أجواء الطبيعة الجميلة، وبألونه الجميلة
الأبيض والبينك مع الزهور والصبار والشجيرات الخضراء التي تحيطه، والدرج الخرساني والحجارة الطبيعية، فيبدو غاية في الروعة والجمال.
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