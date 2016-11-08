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منزل أنيق يأخذ نمط البحر الأبيض المتوسط

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
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يعرض لك هوميفاي في هذا المقال منزل بسيط يجمع بين تفاصيل ومواد الطبيعة ويستخدمها لبناء تفاصيله، حيث يعتمد في تصميمه على نمط البحر المتوسط، الذي يجمع الألوان الطبيعية للبحر والسماء والرمال، فنجد بداخله درجات اللون اللبني والرمادي والبيج لتعطي مظهر رائع للمنزل من وحي وجمال الطبيعة، وإليك مجموعة صور تعرض تفاصيل المنزل..

غرفة المعيشة

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

عندما تدخل إلى المنزل تجده يبدأ بغرفة المعيشة البسيطة والأنيقة التي تحمل ملامح التصميم الكلاسيكي مع الاتجاهات الحديثة في اختيار الألوان والتفاصيل، والتي تستمد رونقها من مواد الطبيعة، حيث اللون الأزرق السماوي والأرضية الرمادية مع لون الرمال إلى جانب الحجارة، والذين يجتمعون معًا لإطلاق غرفة رائعة من وحي الطبيعة. 

الأريكة فاتحة اللون تحمل فوقها وسائد بدرجات اللون البيج تعطي أجواء رملية، بجانب الجدران الخرسانية البيضاء التي تعطي إنارة رائعة للمكان، والسقف الخرساني الذي تم تزيينه بالأعمدة الخشبية الرائعة، فدومًا تعطي اللمسة الخشبية أناقة ودفء للمكان.

أريكة حجرية بسيطة

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

 وتأتي الأريكة المصنوعة من الحجارة المتينة كوسيلة للراحلة والجلوس، تحمل فوقها وسائد الجلوس القماشية مع وسائد لزينتها منقسمة بين الكتان والقماش، كل هذا يأخذ درجات اللون البيج فيعطي لمسة بألوان رملية طبيعية في الغرفة. 

مع وجود نافذة مربعة أنيقة تسمح بمرور الضوء والهواء بطريقة جيدة للغرفة.

غرفة النوم

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

 تأتي غرفة النوم على نفس الوتيرة لتجمع ألوان الرمال ودرجات متقاربة مع بعضها في مكانٍ واحد، فقد تم عمل السرير على منصة حجرية، مع مفروشات حريرية ليبدو المكان كالشاطىء، مع الحفر بالجدار لعمل أرفف صغيرة بجانب السرير.

زاوية أخرى للغرفة

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

نلاحظ في الجانب الثاني من الغرفة وجود دولاب من أبواب خشبية عتيقة، مع رف محفور بالجدار للتخزين، بالإضافة إلى استخدام مجموعة صور على الجدار من جزيرة سالينا.

الحمام

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

ننتقل إلى الحمام بتفاصيله البسيطة، يبدو لنا مدهشًا، حيث تم حفر حوض الاستحمام في الأرض، لتحقيق أقصى قدر من الفضاء، ولعمل حوض واسع لا يؤثر على مساحة الحمام، مع عمل أرفف تخزينية لأغراض الحمام من الرخام والحجارة.

كما يستخدم الحمام الألوان الرملية الفاتحة، مع وجود نافذة تسمح بمرور ضوء الشمس للحمام للحفاظ على تأثيرات لونية جميلة على الأسطح والجدران.

الجزء الثاني من الحمام

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

في الجانب الاّخر للحمام يأتي حوض الوجه المعدني البسيط، يستند على سطح حجري، بالإضافة إلى صنبور المياة القديم، وفوقه المراّة التي تعطي اتساع للحمام، كما أن التصميم نفسه متجانس في ألوانه وبسيط في تفاصيله.

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غرفة الضيوف

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

 تم الاهتمام بعمل غرفة لاستراحة الضيوف، بسرير من مفروشات الكتان والحرير، مع جدران حجرية رائعة، ومصابيح صغيرة تجعل الجو لطيف، ومنضدة صغيرة بدرج موجودة إلى جانب السرير.

الغرفة تكفي فردين

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

كما أن الغرفة تكفي فردين بوجود سريرين، مع خزانة عتيقة بأبواب خشبية، وكرسي من الخوص، وتجتمع كل هذا التفاصيل في غرفة بسيطة ولكنها أنيقة.

المطبخ

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

وقد تم عمل المطبخ من الخشب المطلي باللون الرمادي، مع استخدام الرخام لعمل سطح يضم الحوض والموقد، بالإضافة إلى وجود صف من السيراميك المنقوش لزينة المطبخ. وتتحد التفاصيل لتكمل حلقة الألوان المستمدة من الطبيعة التي تأخذنا إلى نمط البحر المتوسط.

غرفة الطعام

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

 تم اقتطاع جزء صغير من المنزل وعمل غرفة طعام بسيطة، نلاحظ فيه وجود نافذة تطل على البحر، وتشع ضوء بداخل المكان، فيعطي مساحة لتناول الافطار في استرخاء واستمتاع بتفاصيل المكان. 

فقد تم استخدام منضدة مستديرة من الرخام، مع وضع الكراسي الخشبية البيضاء على جانبيها، كما أن الجدران الحجرية البيضاء للمكان تعطيه ضوء واضح وتجعله أكثر إنارة.

مدخل أنيق

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

وفي المدخل نجد الموقد المحفور بداخل الجدران، مع وضع لمسات خشب الزيتون، والمصباح المصنوع من الجبس الأبيض على شكل قنفد بفتحات لتوزيع الضوء، مع الباب الخشبي باللون اللبني على طريقة المصممين المغاربة، فيبدو المدخل أنيق وبسيط، كجلسة على شاطىء البحر.

جلسة في الهواء الطلق

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

تبدو فكرة رائعة أن يتم عمل جلسة صغيرة أمام المنزل، في الهواء الطلق بمقعد من الخوص وأرجل خشبية، مع وسائد بيضاء بسيطة، ولمسات حضراء جميلة، فتبدو الإطلالة رائعة ومريحة تبعث الشعور بالاسترخاء.

خلفية المنزل وتفاصيل الطبيعة

A Salina , sospesi sul mare, Archigiano Archigiano
Archigiano

Archigiano
Archigiano
Archigiano

تأتي خلفية المنزل وسط أجواء الطبيعة الجميلة، وبألونه الجميلة الأبيض والبينك مع الزهور والصبار والشجيرات الخضراء التي تحيطه، والدرج الخرساني والحجارة الطبيعية، فيبدو غاية في الروعة والجمال.

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