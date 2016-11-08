10 نصائح ليبدو منزلك أنيق بأقل التكاليف

لست بحاجة إلى تكاليف باهظة للتجديد والتغيير في المنزل وديكوراته، فإضافة لمسات بسيطة إلى منزلك تجعله أفضل أناقة وحداثة، فقط يستلزم الأمر أن تحدد ميزانيتك وأن تختار الجزء الذي ستقوم بعمل تلك التغييرات فيه، ونقدم لك في هذا المقال 10 نصائح ليبدو منزلك أنيق بأفل التكاليف، حيث يمكنك الاختيار بين البدائل المختلفة لكي يكون عصري ومميز.
يبدو الأمر سهلًا إن كان لديك سقفًا من الجبس، فيسهل عليك أن تقوم بنقشه وتكون هذه هي وسيلة رائعة لتجديد سقف المنزل، وذلك عن طريق عمل موجات مختلفة كهذه على سبيل المثال، في الوقت نفسه قد تكون فرصة لخلق إضاءة اكثر حداثة من تلك التقليدية التي تتدلى من السقف.
تعد طريقة اختيار الجدران عملية زوقية ترجع إلى مختلف الأزواق بين الأفراد، ولكن فكرة اختيار الجدار بعناية تعطي تأثيرات حديثة وأنيقة وراقية، فمثلًا وضع جدار حجري في منزلك يعطيه الدفء والفخامة ولمسة خشونة لا مثيل لها، أو لوحات تعطي تأثيرات ضوئية رائعة وتخلق أجواء مميزة كهذه، وقد يتخيلها البعض تبعث ضوء وإنارة.
إن إضافة الكثير من الألوان إلى تفاصيل الغرفة من جدران ومنسوجات أمرًا رائعًا يعطي بهجة واختلاف واناقة خاصة للمكان، فتبدو جلسة الغرفة بسيطة للاسترخاء والاستمتاع بالوقت بين الأسرة او الأصدقاء.
يبدو لاستخدام البلاط الكبير فوائد عديدة، فقد يعطي لمسة داكنة وأنيقة إن كان باون قاتم كالأسود، كما إنه سهل التنظيف والتلميع عن تلك البلاطات الصغيرة، ويبدو مختلفًا وغير مستهلك في الكثير من المنازل.
إذا كان لديك مجموعة من الآلات الموسيقية، والتماثيل الرخام أو الصور والتحف، يمكنك إنشاء مساحات خاصة لهم، مع وضع إضاءة مميزة تبرز تفاصيلهم، وبعض الإطارات التي تناسبهم، فيعطي هذا فخامة للغرفة ويجعلها قيمة وجميلة.
عندما نتحدث عن المنازل العصرية الحديثة، لا يمكننا إغفال أهمية التكنولوجيا، وخاصة في الغرفة المخصصة لها وهي غرفة المعيشة، وفي هذه الحالة لا يشترط ان تقوم بإنشاء مسرح منزلي، ولكن يمكن الاعتماد على قطعة أثاث بسيطة وأنيقة لوضع التلفزيون وأغراضه فيبدو كما لو كان عملًا فنيًا.
البعض يستخدمون المرايا في المنزل لإعطاء المزيد من الضوء أو زيادة اتساع المكان وجعله يبدو أكثر عمقًا، بالتأكيد هذا رائع، ولكن للمرايا ميزة أخرى تكمن في إعطائها شعور بالتطور والحداثة وجعل المكان يبدو أكثر عصرية.
استخدام مواد مختلفة لمدخل المنزل عن تلك المستخدمة في بقية أجزاء المنزل يعطيه اختلاف وتميز رائع، فالاختلاف الموجود للوهلة الأولى يُحدث فارقًا كبيرًا، إذ يمكنك عمل أحد الجدران من السيراميك أو المرايا او ورق الحائط أو حتى خرساني ولكن بلونٍ مختلف تمامًا عن كافة ألوان المنزل، فيبدو مميزًا وأنيق.
استخدام النباتات يبدو أنيقًا وجميلًا، فهي محاولة رائعة لخلق أجواء صافية بمزيج من اللون الأخضر واللمسات الأنيقة، مع الأخذ في الاعتبار باختيار نباتات مقاومة لأشعة الشمس فتعطي اختلاف ملحوظ وشعور بالصفاء.
أصبحت الاتجاهات الحديثة في الديكور تسير نحو استخدام النجفات الانيقة والكبيرة التي تتدلى من السقف في غرفة الطعام، بحيث تعطيها أناقة اكثر ومظهرًا رائعًا وجذاب، وتبرز تفاصيلها، ويمكنك عمل ذلك باختيار وحدات الإضاءة التي تناسب حجم ومساحة غرفتك.
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