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10 نصائح ليبدو منزلك أنيق بأقل التكاليف

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
casa CeRo, NonWarp NonWarp الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لست بحاجة إلى تكاليف باهظة للتجديد والتغيير في المنزل وديكوراته، فإضافة لمسات بسيطة إلى منزلك تجعله أفضل أناقة وحداثة، فقط يستلزم الأمر أن تحدد ميزانيتك وأن تختار الجزء الذي ستقوم بعمل تلك التغييرات فيه، ونقدم لك في هذا المقال 10 نصائح ليبدو منزلك أنيق بأفل التكاليف، حيث يمكنك الاختيار بين البدائل المختلفة لكي يكون عصري ومميز.

1.نقوش السقف

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

 يبدو الأمر سهلًا إن كان لديك سقفًا من الجبس، فيسهل عليك أن تقوم بنقشه وتكون هذه هي وسيلة رائعة لتجديد سقف المنزل، وذلك عن طريق عمل موجات مختلفة كهذه على سبيل المثال، في الوقت نفسه قد تكون فرصة لخلق إضاءة اكثر حداثة من تلك التقليدية التي تتدلى من السقف.

2.طريقة اختيار الجدران

casa CeRo, NonWarp NonWarp الممر الحديث، المدخل و الدرج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

تعد طريقة اختيار الجدران عملية زوقية ترجع إلى مختلف الأزواق بين الأفراد، ولكن فكرة اختيار الجدار بعناية تعطي تأثيرات حديثة وأنيقة وراقية، فمثلًا وضع جدار حجري في منزلك يعطيه الدفء والفخامة ولمسة خشونة لا مثيل لها، أو لوحات تعطي تأثيرات ضوئية رائعة وتخلق أجواء مميزة كهذه، وقد يتخيلها البعض تبعث ضوء وإنارة.

3.لمسات الألوان

Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO غرفة المعيشة
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

 إن إضافة الكثير من الألوان إلى تفاصيل الغرفة من جدران ومنسوجات أمرًا رائعًا يعطي بهجة واختلاف واناقة خاصة للمكان، فتبدو جلسة الغرفة بسيطة للاسترخاء والاستمتاع بالوقت بين الأسرة او الأصدقاء.

4.بلاط الحمام

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz حمام
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

يبدو لاستخدام البلاط الكبير فوائد عديدة، فقد يعطي لمسة داكنة وأنيقة إن كان باون قاتم كالأسود، كما إنه سهل التنظيف والتلميع عن تلك البلاطات الصغيرة،  ويبدو مختلفًا وغير مستهلك في الكثير من المنازل.

5.استغلال المساحات

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

 إذا كان لديك مجموعة من الآلات الموسيقية، والتماثيل الرخام أو الصور والتحف، يمكنك إنشاء مساحات خاصة لهم، مع وضع إضاءة مميزة تبرز تفاصيلهم، وبعض الإطارات التي تناسبهم، فيعطي هذا فخامة للغرفة ويجعلها قيمة وجميلة.

6.ركن خاص للتلفزيون

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

عندما نتحدث عن المنازل العصرية الحديثة، لا يمكننا إغفال أهمية التكنولوجيا، وخاصة في الغرفة المخصصة لها وهي غرفة المعيشة، وفي هذه الحالة لا يشترط ان تقوم بإنشاء مسرح منزلي، ولكن يمكن الاعتماد على قطعة أثاث بسيطة وأنيقة لوضع التلفزيون وأغراضه فيبدو كما لو كان عملًا فنيًا.

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7.استخدام المرايا

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

 البعض يستخدمون المرايا في المنزل لإعطاء المزيد من الضوء أو زيادة اتساع المكان وجعله يبدو أكثر عمقًا، بالتأكيد هذا رائع، ولكن للمرايا ميزة أخرى تكمن في إعطائها شعور بالتطور والحداثة وجعل المكان يبدو أكثر عصرية.

8.مواد مختلفة للمدخل

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

استخدام مواد مختلفة لمدخل المنزل عن تلك المستخدمة في بقية أجزاء المنزل يعطيه اختلاف وتميز رائع، فالاختلاف الموجود للوهلة الأولى يُحدث فارقًا كبيرًا، إذ يمكنك عمل أحد الجدران من السيراميك أو المرايا او ورق الحائط أو حتى خرساني ولكن بلونٍ مختلف تمامًا عن كافة ألوان المنزل، فيبدو مميزًا وأنيق.

9.النباتات الغريبة

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

 استخدام النباتات يبدو أنيقًا وجميلًا، فهي محاولة رائعة لخلق أجواء صافية بمزيج من اللون الأخضر واللمسات الأنيقة، مع الأخذ في الاعتبار باختيار نباتات مقاومة لأشعة الشمس فتعطي اختلاف ملحوظ وشعور بالصفاء.

10.إضاءة غرفة الطعام

Квартира в жк "BARRIN HOUSE", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' مطبخ
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

 أصبحت الاتجاهات الحديثة في الديكور تسير نحو استخدام النجفات الانيقة والكبيرة التي تتدلى من السقف في غرفة الطعام، بحيث تعطيها أناقة اكثر ومظهرًا رائعًا وجذاب، وتبرز تفاصيلها، ويمكنك عمل ذلك باختيار وحدات الإضاءة التي تناسب حجم ومساحة غرفتك.

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