12 تصميم لشرفة جميلة تناسب بيوتكم

المفهوم السائد للشرفة بأن وجودها يقتصر على الهواء الطلق يتغير في هذا النموذج الرائع، حيث تعد الشرفة جزء من المنزل كإحدى الغرف لها سقف مميز و مدخل خاص و ديكور متخصص، فضلاً عن التنسيق المواجه للنافذة بالنسبة للجلسة و الكراسي فإن تلك الشرفة مناسبة جداً في البيوت التي تعاني من عدم الهدوء و الضوضاء الناجمة عن اطلالة الشرفة على طريق عام به سيارات وهي مناسبة جداً لعشاق الاسترخاء و النظرة الهادئة للمحيط الطبيعي من خلف النوافذ و متابعة المطر في سكينة تامة