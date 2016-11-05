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12 تصميم لشرفة جميلة تناسب بيوتكم

Mohammed Awad Mohammed Awad
VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. بلكونة أو شرفة
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من بلد الأناقة و مزيج الحضارات نحضر لكم من تركيا 12 تصميماً للشرفات – بلكونات- مصممة على طرازات مختلفة و جميعها يتصف بالذوق و الترحاب سواء لاستقبال الضيوف أو احتواء لحظات تأملاتك و استرخائك ، الإطلالة أهم ما يميز كل تلك الشرفات و راحة الجلسات فيها من أبرز سماتها ، يمكنك الاقتباس منها كما تشاء و الأفكار جميعها في متناول التنفيذ لكن فقط عليك اختيار المناسب لك و لمساحة شرفتك و لذوقك في الديكور الذي ترغب به 

1- شرفات بتعريشة

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
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التعريشة العليا في الشرفة تصنع حالة من البهجة في الشرفة، يمكن تعليق المصابيح عليها و يمكن أن تكون جمالية في الصباح بتشكيل الظلال من خلالها على الجلسة التي تحتها ، و هذا النموذج لعشاق المكوث فترات أطول في شرفاتهم 

2- شرفة صغيرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الشرفات الصغيررة يمكن أن تحتوي على جانب واحد فقط يميزها مثل الجلسة فقط أو النباتات فقط أو المساحة الخالية تماماً و سور للوقوف ، لكن التفاصيل العديدة للشرفات الصغيرة تجعلها سيئة و غير مفيدة

3- شرفة زجاجية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

شرفة غاية في الجمال تستعوض الحوائط الخرسانية التي تحجب الرؤية في إحدى الجوانب بأخريات زجاجية لتسمح برؤية 360 درجة دون عوائق، ملهمة و مناسبة للمناطق المطرة و المنخفضة في درجة حرارتها لأن الزجاج بطبعه يرفع درجة الحرارة

4- شرفة بمظلة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

المظلات في الشرفات لاغنى عنها خصوصاً لو كانت الشرفة في مواجهة الشمس دائماً فيمكن استغلال تركيب المظلة في جعل الشرفة مناسبة في كل أوقات الليل و النهار بحد متساوي، ويمكن ايضاً تنسيق الجلسات في أسفل المظلة مع التنسيق الجميل بالنباتات حولها 

من زاوية أخرى

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

يمكننا رؤية تلك الشرفة من زاوية أخرى أكثر جمالاً ، النباتات المنتشرة على المائدة هي نفس النوعية تقريباً المنتشرة على الفرش في المخدات على الكنب ، تكامل أكثر من مدهش

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5- شرفات غريبة

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı بلكونة أو شرفة
badem ağacı

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

الهيكل الخشبي الطبيعي في سور الشرفة يجعلها كبيت وسط الغابات و هو ستايل غريب و لكن جميل في الوقت ذاته ، الجلسة الموجودة فيها تفصلك تماماً عن العالم و تخرجك من كل ما تفكر به و يزعجك و ينقلك للسحر الذي حولك فقط

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6- شرفات هادئة

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa بلكونة أو شرفة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

الشرفات هادئة التفاصيل و التي تخلو من أي مؤثر للديكور إلا القليل فقط تكون مناسبة للشرفات ذات المساحات الضيقة أكثر و اللون الأبيض و النباتات لا تخلو منها مع مراعاة وجود بعض الأشياء الهامة مثل مائدة أو كرسي مفرد لتمضية وقت أكبر بها

7- شرفات حرة

Villa am schönsten See Bayerns, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur بلكونة أو شرفة
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

المساحة هي أهم ما يحدد شكل غرفتك برفقة بعض العوامل الأخرى، و لكي تترك مساحة كبيرة في شرفتك دون أي تدخل سواء بالأثاث أو الديكور هو أمر محبب لو كنت تهوى التمشي في الهواء الطلق في شرفتك ، سيكون هذا النموذج الأنسب لك بالتأكيد

8- شرفات بانورامية

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa بلكونة أو شرفة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

البانوراما الطبيعية هي أجمل الشرفات دون منازع تترك كل شيء في الشرفة ليكون كالمنصة التي تنظر للطبيعة افتح كل المساحات دون أي عائق بصري و فقط اصنع جلسة استرخائية رومانسية تنظر للجمال الذي أمامك و كفى

9- شرفة مغطاة

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

المفهوم السائد للشرفة بأن وجودها يقتصر على الهواء الطلق يتغير في هذا النموذج الرائع، حيث تعد الشرفة جزء من المنزل كإحدى الغرف لها سقف مميز و مدخل خاص و ديكور متخصص،  فضلاً عن التنسيق المواجه للنافذة بالنسبة للجلسة و الكراسي فإن تلك الشرفة مناسبة جداً في البيوت التي تعاني من عدم الهدوء و الضوضاء الناجمة عن اطلالة الشرفة على طريق عام به سيارات وهي مناسبة جداً لعشاق الاسترخاء و النظرة الهادئة للمحيط الطبيعي من خلف النوافذ و متابعة المطر في سكينة تامة

10- شرفات رسمية

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer بلكونة أو شرفة
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

الشرفةا المصممة خصيصاً لاستقبال الضيوف بشكل رسمي تتمتع بأثاث رسمي سواء في تناول الطعام أو الشراب، الكراسي واسعة و مستقيمة لتليق باستقبال الضيوف و الالوان المحايدة هي أفضل تصرف في كل شيء هنا، الاثاث و الحوائط و الاضواء كلها الوان رسمية 

11- شرفات دائرية

VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. بلكونة أو شرفة
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

لو كان لديك منظر طبيعي في الخارج يدور حول المنزل فإن تصميم الأسوار بشكل دائري يعد الانسب في تلك الحالة، حاول أن تجعل السور الدائري زجاجي بالنسبة للسور، حتى تستطيع المرور بنظرك في كل الزوايا و أنت على مقعدك 

12- شرفات خشبية

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses بلكونة أو شرفة
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

لو كنت من عشاق الأخشاب و بيتك يقع في قلب الاشجار فإن التكوين الخشبي لشرفتك سيكون مناسباً، كل شيء بمعنى كل شيء سيصمم من الخشب ، حتى الموائد و الأعمدة و الارضيات و الاسوار، و لو اردت أن تصمم سرير متحرك من الحبال يفضل أن يكون لونه كالخشب تماماً ليكتمل المشهد الاستثنائي

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