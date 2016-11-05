12 تصميم لشرفة جميلة تناسب بيوتكم

من بلد الأناقة و مزيج الحضارات نحضر لكم من تركيا 12 تصميماً للشرفات – بلكونات- مصممة على طرازات مختلفة و جميعها يتصف بالذوق و الترحاب سواء لاستقبال الضيوف أو احتواء لحظات تأملاتك و استرخائك ، الإطلالة أهم ما يميز كل تلك الشرفات و راحة الجلسات فيها من أبرز سماتها ، يمكنك الاقتباس منها كما تشاء و الأفكار جميعها في متناول التنفيذ لكن فقط عليك اختيار المناسب لك و لمساحة شرفتك و لذوقك في الديكور الذي ترغب به
التعريشة العليا في الشرفة تصنع حالة من البهجة في الشرفة، يمكن تعليق المصابيح عليها و يمكن أن تكون جمالية في الصباح بتشكيل الظلال من خلالها على الجلسة التي تحتها ، و هذا النموذج لعشاق المكوث فترات أطول في شرفاتهم
الشرفات الصغيررة يمكن أن تحتوي على جانب واحد فقط يميزها مثل الجلسة فقط أو النباتات فقط أو المساحة الخالية تماماً و سور للوقوف ، لكن التفاصيل العديدة للشرفات الصغيرة تجعلها سيئة و غير مفيدة
شرفة غاية في الجمال تستعوض الحوائط الخرسانية التي تحجب الرؤية في إحدى الجوانب بأخريات زجاجية لتسمح برؤية 360 درجة دون عوائق، ملهمة و مناسبة للمناطق المطرة و المنخفضة في درجة حرارتها لأن الزجاج بطبعه يرفع درجة الحرارة
المظلات في الشرفات لاغنى عنها خصوصاً لو كانت الشرفة في مواجهة الشمس دائماً فيمكن استغلال تركيب المظلة في جعل الشرفة مناسبة في كل أوقات الليل و النهار بحد متساوي، ويمكن ايضاً تنسيق الجلسات في أسفل المظلة مع التنسيق الجميل بالنباتات حولها
يمكننا رؤية تلك الشرفة من زاوية أخرى أكثر جمالاً ، النباتات المنتشرة على المائدة هي نفس النوعية تقريباً المنتشرة على الفرش في المخدات على الكنب ، تكامل أكثر من مدهش
الهيكل الخشبي الطبيعي في سور الشرفة يجعلها كبيت وسط الغابات و هو ستايل غريب و لكن جميل في الوقت ذاته ، الجلسة الموجودة فيها تفصلك تماماً عن العالم و تخرجك من كل ما تفكر به و يزعجك و ينقلك للسحر الذي حولك فقط
الشرفات هادئة التفاصيل و التي تخلو من أي مؤثر للديكور إلا القليل فقط تكون مناسبة للشرفات ذات المساحات الضيقة أكثر و اللون الأبيض و النباتات لا تخلو منها مع مراعاة وجود بعض الأشياء الهامة مثل مائدة أو كرسي مفرد لتمضية وقت أكبر بها
المساحة هي أهم ما يحدد شكل غرفتك برفقة بعض العوامل الأخرى، و لكي تترك مساحة كبيرة في شرفتك دون أي تدخل سواء بالأثاث أو الديكور هو أمر محبب لو كنت تهوى التمشي في الهواء الطلق في شرفتك ، سيكون هذا النموذج الأنسب لك بالتأكيد
البانوراما الطبيعية هي أجمل الشرفات دون منازع تترك كل شيء في الشرفة ليكون كالمنصة التي تنظر للطبيعة افتح كل المساحات دون أي عائق بصري و فقط اصنع جلسة استرخائية رومانسية تنظر للجمال الذي أمامك و كفى
المفهوم السائد للشرفة بأن وجودها يقتصر على الهواء الطلق يتغير في هذا النموذج الرائع، حيث تعد الشرفة جزء من المنزل كإحدى الغرف لها سقف مميز و مدخل خاص و ديكور متخصص، فضلاً عن التنسيق المواجه للنافذة بالنسبة للجلسة و الكراسي فإن تلك الشرفة مناسبة جداً في البيوت التي تعاني من عدم الهدوء و الضوضاء الناجمة عن اطلالة الشرفة على طريق عام به سيارات وهي مناسبة جداً لعشاق الاسترخاء و النظرة الهادئة للمحيط الطبيعي من خلف النوافذ و متابعة المطر في سكينة تامة
الشرفةا المصممة خصيصاً لاستقبال الضيوف بشكل رسمي تتمتع بأثاث رسمي سواء في تناول الطعام أو الشراب، الكراسي واسعة و مستقيمة لتليق باستقبال الضيوف و الالوان المحايدة هي أفضل تصرف في كل شيء هنا، الاثاث و الحوائط و الاضواء كلها الوان رسمية
لو كان لديك منظر طبيعي في الخارج يدور حول المنزل فإن تصميم الأسوار بشكل دائري يعد الانسب في تلك الحالة، حاول أن تجعل السور الدائري زجاجي بالنسبة للسور، حتى تستطيع المرور بنظرك في كل الزوايا و أنت على مقعدك
لو كنت من عشاق الأخشاب و بيتك يقع في قلب الاشجار فإن التكوين الخشبي لشرفتك سيكون مناسباً، كل شيء بمعنى كل شيء سيصمم من الخشب ، حتى الموائد و الأعمدة و الارضيات و الاسوار، و لو اردت أن تصمم سرير متحرك من الحبال يفضل أن يكون لونه كالخشب تماماً ليكتمل المشهد الاستثنائي