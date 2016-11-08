تعتبر غرفة النوم جناح الراحة والاسترخاء بالمنزل، ويجب أن يكون تصميم غرفة النوم مميز وأنيق ويلبي احتياجاتنا، ولكن غالبًا ما يرتكب الأفراد أخطاء واضحة في تصميم غرف النوم، والتي تحد من حصولهم على الراحة والحصول على غرفة متكاملة، ولذلك نعرض لك في هذا المقال 10 أخطاء للديكور يجب تجنبها في غرفة النوم، بإمكانك تجنبها للحصول على أقصى استفادة.
هناك العديد من غرف النوم التي تخلو تمامًا من المقاعد أو الكراسي، وتركز فقط على وجود السرير نفسه، ولكن من الضروري وجود أريكة أو مقعد واحد على الأقل في الغرفة كوسيلة للراحلة والاسترخاء غير السرير، وربما لقراءة كتاب او استعادة توازننا بعد النوم، ولا يعني هذا عمل أريكة بمقاعد كاملة، ولكن يكفي أن يكون هناك كرسي أو أريكة صغيرة أمام السرير.
بعض غرف النوم تستخدم المفارش البيضاء والألوان الباهتة التي تجعلك تشعر وكأنك في غرفة فندق أو مستشفى، ولكن قد تفيدك هذه الألوان إن كنت تصمم غرفة نوم على طريقة بعض الأنماط البرية، وخلاف ذلك فإنه من الأفضل أن تعتمد على المفروشات المنقوشة والملونة، والمليئة بالرسومات المختلفة، فتعطيك بهجة وسعادة للغرفة، كما تبدو مميزة أكثر باستخدام الألوان الجريئة.
بعض الناس يرغبون في ترك الجدران عارية، فتبدو سادة بدون نقوش أو ديكورات، بالرغم من أن غرفة النوم هي المساحة التي لا يجب تجاهلها أبدًا لأنها موطن الاسترخاء والراحة بالبيت، ولذلك لديك خيارًا مميزًا لجعلها تبدو أفضل ولا تبعث إليك الشعور بالملل، وهو استخدام ورق الحائط زو الرسومات المميزة والمختلفة لكي يزين أحد الجدران ويعطيه القيمة.
يبدو أكبر خطأ هو إهمال التفاصيل والديكورات الخاصة بغرفة نومك اعتقادًا منك بأن المساحة محدودة وصغيرة ولا يهم وضع جهد ملحوظ فيها، ولكن في الحقيقة يمكن أن تجعل من غرفتك الصغيرة مساحة مذهلة ومُبهجة عن طريق اختيار ديكورات مناسبة وألوان جميلة والاهتمام بالتفاصيل.
يبدو الخطأ الأكبر هو خلو غرفة النوم من المرايا، والتي في الأساس تبدو مهمة قبل استعدادك للخروج وفي الصباح، كي لا تأخذ الطريق ذهابًا وإيابًا إلى الحمام فقط لتنظر بالمراّه، كما إنها تعطي اتساع ملحوظ للغرفة وتعطيها فخامة ورقي.
يعد انتشار اسلاك الموبيل واللاب توب والأغراض التي نستخدمها في غرفة النوم أمرًا سيئًا، بحيث يعطي منظر فوضوي للغرفة، ولذلك يجب عمل ممرات مخفية لتلك الأسلاك حتى تصل إلى كابلات الكهرباء دون المرور على الأرضية والسجادة وخلق الفوضى في المكان.
إن خلو الغرفة من طاولة تجمع بين المراّة والأدراج التي تحمل مستلزمات استعدادك للخروج، يجعلك أكثر عرضة للذهاب إلى الحمام والنظر في مراّته مع وضع أغراضك فوق الحوض، ولكنك لم تكن مضطر لهذا بوجود طاولة مميزة وأنيقة في غرفتك تحمل مراّة ووحدات تخزين.
تضاء أعداد كبيرة من غرف النوم بطريقة سيئة، وربما عن طريق وحدة إضاءة واحدة معلقة في سقف الغرفة فقط، ولكن ماذا إذا تم توزيع تلك الوحدات بطريقة مختلفة، بحيث تستخدم واحدة إضاءة قريبة من السرير تكفي لقراءة كتاب، مع وحدات إضاءة أخرى خافتة في مختلف أرجاء الغرفة تعطي أضواء خافتة للاسترخاء، ويمكن زيادة عددها للحصول على ضوء شديد وقد الحاجة.
بعض غرف النوم تكون بها الكثير من الظلال التي تعطي عتمة ورؤية غير واضحة للغرفة، ولكن يمكنك التغلب على هذا باختيار ألوان محايدة في الغرفة ووضع إضاءة مناسبة ووماثلة لتلك الألوان، فتعطي تجانس ملحوظ ومميز يخلق أجواء أنيقة ويعطي فخامة واضحة.
في الصباح يود الكثيرين الرد على الرسائل الإليكترونية وتصفح بعض المواقع، لذلك من المفيد أن يكون هناك رف او مكتب صغير في غرفة نومك، يبدو هذا أنيق ومفيد في وقتٍ واحد، كما أنك قد تقوم ببعض الاعمال السريعة قبل ذهابك إلى النوم، فيصبح من الأفضل أن تمتلك مكتب بالغرفة.
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