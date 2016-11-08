10 أخطاء للديكور يجب تجنبها في غرفة النوم

هناك العديد من غرف النوم التي تخلو تمامًا من المقاعد أو الكراسي، وتركز فقط على وجود السرير نفسه، ولكن من الضروري وجود أريكة أو مقعد واحد على الأقل في الغرفة كوسيلة للراحلة والاسترخاء غير السرير، وربما لقراءة كتاب او استعادة توازننا بعد النوم، ولا يعني هذا عمل أريكة بمقاعد كاملة، ولكن يكفي أن يكون هناك كرسي أو أريكة صغيرة أمام السرير.