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10 أخطاء للديكور يجب تجنبها في غرفة النوم

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa em Itu, Consuelo Jorge Arquitetos Consuelo Jorge Arquitetos غرفة نوم
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تعتبر غرفة النوم جناح الراحة والاسترخاء بالمنزل، ويجب أن يكون تصميم غرفة النوم مميز وأنيق ويلبي احتياجاتنا، ولكن غالبًا ما يرتكب الأفراد أخطاء واضحة في تصميم غرف النوم، والتي تحد من حصولهم على الراحة والحصول على غرفة متكاملة، ولذلك نعرض لك في هذا المقال 10 أخطاء للديكور يجب تجنبها في غرفة النوم، بإمكانك تجنبها للحصول على أقصى استفادة.

1. عدم وجود مكان للجلوس

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

هناك العديد من غرف النوم التي تخلو تمامًا من المقاعد أو الكراسي، وتركز فقط على وجود السرير نفسه، ولكن من الضروري وجود أريكة أو مقعد واحد على الأقل في الغرفة كوسيلة للراحلة والاسترخاء غير السرير، وربما لقراءة كتاب او استعادة توازننا بعد النوم، ولا يعني هذا عمل أريكة بمقاعد كاملة، ولكن يكفي أن يكون هناك كرسي أو أريكة صغيرة أمام السرير.

2. ألوان مفارش السرير الخاطئة

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur غرفة نوم
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

 بعض غرف النوم تستخدم المفارش البيضاء والألوان الباهتة التي تجعلك تشعر وكأنك في غرفة فندق أو مستشفى، ولكن قد تفيدك هذه الألوان إن كنت تصمم غرفة نوم على طريقة بعض الأنماط البرية، وخلاف ذلك فإنه من الأفضل أن تعتمد على المفروشات المنقوشة والملونة، والمليئة بالرسومات المختلفة، فتعطيك بهجة وسعادة للغرفة، كما تبدو مميزة أكثر باستخدام الألوان الجريئة.

3. الجدران المملة

Квартира-студия в современном стиле, "PRimeART" 'PRimeART' غرفة نوم
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"PRimeART"
<q class='-first'>PRimeART</q>
"PRimeART"

بعض الناس يرغبون في ترك الجدران عارية، فتبدو سادة بدون نقوش أو ديكورات، بالرغم من أن غرفة النوم هي المساحة التي لا يجب تجاهلها أبدًا لأنها موطن الاسترخاء والراحة بالبيت، ولذلك لديك خيارًا مميزًا لجعلها تبدو أفضل ولا تبعث إليك الشعور بالملل، وهو استخدام ورق الحائط زو الرسومات المميزة والمختلفة لكي يزين أحد الجدران ويعطيه القيمة.

4. إهمال تصميمات الغرفة الصغيرة

Спальня "Mojito", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

يبدو أكبر خطأ هو إهمال التفاصيل والديكورات الخاصة بغرفة نومك اعتقادًا منك بأن المساحة محدودة وصغيرة ولا يهم وضع جهد ملحوظ فيها، ولكن في الحقيقة يمكن أن تجعل من غرفتك الصغيرة مساحة مذهلة ومُبهجة عن طريق اختيار ديكورات مناسبة وألوان جميلة والاهتمام بالتفاصيل.

5. خلو الغرفة من المرايا

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة نوم
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

يبدو الخطأ الأكبر هو خلو غرفة النوم من المرايا، والتي في الأساس تبدو مهمة قبل استعدادك للخروج وفي الصباح، كي لا تأخذ الطريق ذهابًا وإيابًا إلى الحمام فقط لتنظر بالمراّه، كما إنها تعطي اتساع ملحوظ للغرفة وتعطيها فخامة ورقي.

6. انتشار الأسلاك الكهربائية في كل مكان

Casa em Itu, Consuelo Jorge Arquitetos Consuelo Jorge Arquitetos غرفة نوم
Consuelo Jorge Arquitetos

Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos
Consuelo Jorge Arquitetos

يعد انتشار اسلاك الموبيل واللاب توب والأغراض التي نستخدمها في غرفة النوم أمرًا سيئًا، بحيث يعطي منظر فوضوي للغرفة، ولذلك يجب عمل ممرات مخفية لتلك الأسلاك حتى تصل إلى كابلات الكهرباء دون المرور على الأرضية والسجادة وخلق الفوضى في المكان.

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7. عدم وجود طاولة الاستعداد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن خلو الغرفة من طاولة تجمع بين المراّة والأدراج التي تحمل مستلزمات استعدادك للخروج، يجعلك أكثر عرضة للذهاب إلى الحمام والنظر في مراّته مع وضع أغراضك فوق الحوض، ولكنك لم تكن مضطر لهذا بوجود طاولة مميزة وأنيقة في غرفتك تحمل مراّة ووحدات تخزين.

8. الإضاءة السيئة

Residência LM, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

تضاء أعداد كبيرة من غرف النوم بطريقة سيئة، وربما عن طريق وحدة إضاءة واحدة معلقة في سقف الغرفة فقط، ولكن ماذا إذا تم توزيع تلك الوحدات بطريقة مختلفة، بحيث تستخدم واحدة إضاءة قريبة من السرير تكفي لقراءة كتاب، مع وحدات إضاءة أخرى خافتة في مختلف أرجاء الغرفة تعطي أضواء خافتة للاسترخاء، ويمكن زيادة عددها للحصول على ضوء شديد وقد الحاجة.

9. الظلال الكثيرة بالغرفة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة نوم
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

بعض غرف النوم تكون بها الكثير من الظلال التي تعطي عتمة ورؤية غير واضحة للغرفة، ولكن يمكنك التغلب على هذا باختيار ألوان محايدة في الغرفة ووضع إضاءة مناسبة ووماثلة لتلك الألوان، فتعطي تجانس ملحوظ ومميز يخلق أجواء أنيقة ويعطي فخامة واضحة.

10. خلو الغرفة من المكتب

Apartamento Parque por mmagalhães estúdio, mmagalhães estúdio mmagalhães estúdio غرفة نوم
mmagalhães estúdio

mmagalhães estúdio
mmagalhães estúdio
mmagalhães estúdio

في الصباح يود الكثيرين الرد على الرسائل الإليكترونية وتصفح بعض المواقع، لذلك من المفيد أن يكون هناك رف او مكتب صغير في غرفة نومك، يبدو هذا أنيق ومفيد في وقتٍ واحد، كما أنك قد تقوم ببعض الاعمال السريعة قبل ذهابك إلى النوم، فيصبح من الأفضل أن تمتلك مكتب بالغرفة.

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