10أخطاء شائعة فى الديكور..لا تفعلها

بالتأكيد لا يمكننا أن نصبح مصممين ديكور محترفين ولكن ذلك ليس عذرًا للتعايش مع الفوضى والتصميمات الغير متناسقة!
فلدينا الفرصة لتحسين مكان واحد على الأقل داخل المنزل وهذا مانقدمه لكم اليوم من أفكار تساعدك على تحديد مكان البداية وكيفية تصليح الأخطاء فشاهد معنا 10 أخطاء شائعه فى ديكور المنازل لتتجنبها أو تصلحها.
يفضل تجنب المبالغة فى التصميم حتى وإن كنت تفضل الألوان الفاتحة، فنقترح عليك استخدام بعض درجات الألوان المحايده أو بعض الألوان الصامتة بلمسات بسيطة للألوان المختارة.
نحتاج للشعور بالإسترخاء والاستمتاع بجمل غرفة النوم فكيف يحدث ذلك إن استخدمنا مراتب وأغطية غير مريحة ؟
استثمر فى أثاث وأغطية مريحة وبتصميم جيد فى نفس الوقت.
لا تنسى الغرض الأساسى للغرفة أثناء تزيينها سواء كانت غرفة المعيشة أم المكتب، فاجعل وظيفة الغرفة الرئيسية بذهنك دائمًا للتأكد انك تصممها وتزينها بشكل مناسب.
ازدحام الغرفة بالأثاث يشكل مساحة سلبية، فتكديس عناصر متعددة بالغرفة لا يوفر الراحة بالغرفة على الإطلاق.
كذلك يفضل تجنب الأثاث الكبير أو الصغير جدًا .
مالغرض من الإحتفاظ بأشياء غير مستخدمة؟ الأفضل من ذلك التبرع بها أو تجديدها حتى توفر ديكور أنيق لغرفتك.
مهما حرصنا على توفير إضاءة صناعية لا شىء يضاهى الإضاءة الطبيعية سواء من خلال نافضة كبيرة أو فتحة محدودة تعبر من خلالها أشعة الشمس، فالضوء الطبيعى ينعش هواء الغرفة ويجدده ويملائها بالدفء.
تبعًا لإستخدامات الحمام المتعددة نحتاج لتصميم وتجهيز مناسب يدعونا لاستخدامه بأريحية وتوفر مساحة للتحرك بسهولة داخله.
وجود منشر الغسيل لا يعد ديكور إطلاقًا بالغرفة، فيفضل توفير مساحة تخزين له بشكل لائق كرف أو خزينة.
الاعتماد على مصدر واحد للإضاءة داخل المطبخ يعطى انطباع بعدم إكتمال المكان والظلام داخله، فيفضل التنوع فى توزيع الإضاءات داخل المكان بين الأسقف والجدران لتشجع الأفراد على الجلوس واستخدام الغرفة.
ترتيب الغرف والحفاظ على نظافتها يكمل ديكور المنزل خاصة غرفة الملابس، فإن كنت تملك خزن ملابس بدون أبواب ليس مبرر على الإطلاق للتعايش مع الفوضى ووضع الملابس بكل ركن فى الغرفة.