10أخطاء شائعة فى الديكور..لا تفعلها

بالتأكيد لا يمكننا أن نصبح مصممين ديكور محترفين ولكن ذلك ليس عذرًا للتعايش مع الفوضى والتصميمات الغير متناسقة!

فلدينا الفرصة لتحسين مكان واحد على الأقل داخل المنزل وهذا مانقدمه لكم اليوم من أفكار تساعدك على تحديد مكان البداية وكيفية تصليح الأخطاء فشاهد معنا 10 أخطاء شائعه فى ديكور المنازل لتتجنبها أو تصلحها.