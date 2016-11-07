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10أخطاء شائعة فى الديكور..لا تفعلها

هنادى موسى هنادى موسى
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
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بالتأكيد لا يمكننا أن نصبح مصممين ديكور محترفين ولكن ذلك ليس عذرًا للتعايش مع الفوضى والتصميمات الغير متناسقة!

فلدينا الفرصة لتحسين مكان واحد على الأقل داخل المنزل وهذا مانقدمه لكم اليوم من أفكار تساعدك على تحديد مكان البداية وكيفية تصليح الأخطاء فشاهد معنا 10 أخطاء شائعه فى ديكور المنازل لتتجنبها أو تصلحها.

1- المبالغة فى تصميم غرفة النوم

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

يفضل تجنب المبالغة فى التصميم حتى وإن كنت تفضل الألوان الفاتحة، فنقترح عليك استخدام بعض درجات الألوان المحايده أو بعض الألوان الصامتة بلمسات بسيطة للألوان المختارة.

2- الاعتماد على تجهيزات رخيصة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

نحتاج للشعور بالإسترخاء والاستمتاع بجمل غرفة النوم فكيف يحدث ذلك إن استخدمنا مراتب وأغطية غير مريحة ؟

استثمر فى أثاث وأغطية مريحة وبتصميم جيد فى نفس الوقت.

3- نسيان الغرض الأساسى من الغرفة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

لا تنسى الغرض الأساسى للغرفة أثناء تزيينها سواء كانت غرفة المعيشة أم المكتب، فاجعل وظيفة الغرفة الرئيسية بذهنك دائمًا للتأكد انك تصممها وتزينها بشكل مناسب.

4- ازدحام الغرفة بقطع الأثاث

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

ازدحام الغرفة بالأثاث يشكل مساحة سلبية، فتكديس عناصر متعددة بالغرفة لا يوفر الراحة بالغرفة على الإطلاق.

كذلك يفضل تجنب الأثاث الكبير أو الصغير جدًا .

5- التشبت بالأوانى الزائدة

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR غرفة السفرة
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

مالغرض من الإحتفاظ بأشياء غير مستخدمة؟ الأفضل من ذلك التبرع بها أو تجديدها حتى توفر ديكور أنيق لغرفتك.

6- نسيان الإضاءة الطبيعية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

مهما حرصنا على توفير إضاءة صناعية لا شىء يضاهى الإضاءة الطبيعية سواء من خلال نافضة كبيرة أو فتحة محدودة تعبر من خلالها أشعة الشمس، فالضوء الطبيعى ينعش هواء الغرفة ويجدده ويملائها بالدفء.

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7- تجهيزات حمام غير مناسبة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

تبعًا لإستخدامات الحمام المتعددة نحتاج لتصميم وتجهيز مناسب يدعونا لاستخدامه بأريحية وتوفر مساحة للتحرك بسهولة داخله.

8- الفوضى

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وجود منشر الغسيل لا يعد ديكور إطلاقًا بالغرفة، فيفضل توفير مساحة تخزين له بشكل لائق كرف أو خزينة.

9- إضاءة غير كافية بالمطبخ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الاعتماد على مصدر واحد للإضاءة داخل المطبخ يعطى انطباع بعدم إكتمال المكان والظلام داخله، فيفضل التنوع فى توزيع الإضاءات داخل المكان بين الأسقف والجدران لتشجع الأفراد على الجلوس واستخدام الغرفة.

10- عدم ترتيب غرفة الملابس

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ترتيب الغرف والحفاظ على نظافتها يكمل ديكور المنزل خاصة غرفة الملابس، فإن كنت تملك خزن ملابس بدون أبواب ليس مبرر على الإطلاق للتعايش مع الفوضى ووضع الملابس بكل ركن فى الغرفة.

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