18 تصميم لسلالم ستكون رائعة في بيتك

السلالم تعد من العناصر الحيوية والهامة للغاية في المنزل فهي كالوريد الذي يربط بين أرجاء المنزل المختلفة، و بينما هو عنصر معماري هام وظيفياً هو أيضاً ذو تأثير واضح على جمال وأناقة المنزل داخلياً. إن كنت تمتلك منزل صغير بعض الشيء قد تعتقد أنه لا مجال لتصميم سلم يتناسب مع بهو منزلك و لكن مع تطور الديكور لم يعد هناك مستحيلاً . أبهرنا المصممين المبتكرين في مجال العمارة بأفكار لا حصر لها في عنصر السلم بالتحديد و لكي تتأكد بنفسك لقد جمعنا لك مجموعة من 18 تصميم مختلف لكي تنتقي السلم الأنسب لذوقك و أحتياجاتك.
الدرجات المصممة من الرخام تجلب ديكور غاية في الفخامة و هي كفيلة بترك انطباع قوي بأشكالها الراقية. حتى في مثل هذا التصميم البسيط ذو البهو الصغير استطاع الرخام أن يترك مفعول ساحر..
بالرغم من التصميم البسيط و الخطوط القليلة يعطي الخشب لمسة ديكورية قيمة وما يضيف من أناقة المدخل هو الضوء المسلط فلا شك أن كل هذه البساطة محسوبة لكي تترك هذا الأنطباع القوي، فمن قال أنه لا بد من وجود تفاصيل كثيرة لكي نصل إلى تصميم ناجح؟
في وسط الألوان الدافئة في بهو المدخل هنا يتألق السلم بعناصره المتداخله في تناغم تام، الدرج الخشبي يتجمل مع الهيكل الحديدي متصدرين المشهد امام الحوائط ذو ملمس عتيق. هذا التكامل المبهر يجمع بين حضارتين مختلفين بعبقرية مذهلة حيث لا تشعر بأي اختلاف في اتجاهات التصميم.
تصميم السلم الخادع قادر على أقناعك بعوامل ليست واقعية فهو في الحقيقة هيكل ثقيل للغاية ولكن تواجد الدرج الزجاجي يخدم التصميم بما يتيح من شفافية. الدرجات الزجاجية أيضاً لها تأثير مباشر على عدم شعورك بالمساحة المستغلة من السلم.
من أكثر التصاميم أبهاراً هي التي تأتي بأفكار مبتكرة لم تكن تخطر على بال والتي يظهر فيها مجهود المصمم فيب تحدي المعروف والمألوف و إضافة عوامل جديدة تفيد من منطلق الشكل الجمالي وتحقيق الوظائف بكفاءة و هذا بالتحديد ما فعله المصمم هنا. هذا السلم المبدع فيه عامل شيق للغاية فتعدد الوظائف فيه جعل من ركن قد يكون مهملاً في أغلب الأوقات إلى مكان حيوي في المنزل. ما يزيد من جمال السلم هو هيكله الديناميكي المثير و الدمج الذكي بين الحديد و الخشب.
في المساحات الصغيرة والضيقة علينا الألتزام بالتصميم العملي و البسيط كي لا نستهلك مساحات إضافية، و إذا أتبعنا هذا الأسلوب لن يكن علينا التضحية بجمال التصميم فكما نرى هنا السلم ما زال في قمة الأناقة رغم بساطته.
هذا التصميم به زوايا مختلفة تجعلك تقدر السلم من أتجاهات كثيرة، بل و أيضاً لا يأخذ مساحة كبيرة.
في المنازل التي تتسم بأرتفاعات صغيرة يمكن اللجوء إلى هذا التصميم المبسط الذي يخلو من وجود درابزين و يمتدد على خط واحد بلا إنحرافات فبهذا الأسلوب نستغنى عن أي عناصر ليست ضرورية.
نشهد أن المصمم هنا جريء جداً لكي يلجأ إلى هذا التصميم العجيب فقد أكتفى بدرجات زجاجية مع درابزين مضيء لكي يخلو المكان من أي عنصر يعيق الإمتداد البصري. إذا كنت من الذين يبحثون عن الأختلاف وأبهار الجميع إذن هذا التصميم مثالي لك.
في وسط هذا الرواق يتألق تصميم السلم المبدع بدرجاته الخشبية الطبيعية مع الإضاءة الجانبية المنبعثة من جانب الدرجات ليترك انطباع شيق و مبهر لدى الجميع.
هذا التصميم العجيب يبدو في الوهلة الأولى تقليدي ولكن في الواقع تطفو الدرجات الجشبية في شكل أنسيابي مذهل يجعلنا نتسائل عن كيفية تحقيق هذا الأمر. تداخل الخشب مع الدرابزين الحديدي أدى إلى تصميم عصري قمة في الأبداع.
اللون الأبيض من الألوان التي لن يعفى عليها الزمن و ستظل في المقدمة من بين الأختيارات الأكثر أناقة و بالتحديد في التصاميم التقليدية و الكلاسيكية فهي تظهر رونق التصميم دائماً.
يبحث البعض دائماً عن وسيلة لتحقيق السلام النفسي من خلال التصاميم المبسطة بلا ضرورة التضحية بأناقة المكان و لهؤلاء جئنا بهذا التصميم المذهل فيتحقق النمط التبسيطي بجدارة و قوة و لا يزال في قمة الرقي.
هذا السلم من التصاميم النادرة التي يكاد يستحيل رؤية أثنان منه فهو فريد في شكله و تنفيذه حيث يتمحور السلم حول مركز و احد ولكن بصورة عشوائية بعض الشيء.
الزجاج يمنح عامل أمان بلا أضافة عنصر يحجب الرؤية و يسبب أختناق المكان و هيكل السلم الممتد يعطي قوة في الشكل…
لكي تصل إلى أنطباع قوة و جريء أحياناً يكون كل ما تحتاجه هو الدمج المناسب بين الإضاءة والسلم الخرساني، الأناقة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة بل تحتاج إلى تصميم ذكي بعناصر قوية و هذا التصمييم مثال حي على ذلك..
الأناقة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة بل تحتاج إلى تصميم ذكي بعناصر قوية و هذا التصمييم مثال حي على ذلك..
أحياناً أكثر التصاميم قوة هي الأكثر بساطة لما يبدو فيها من جرأة و خروج عن المألوف مثل هذا التصميم الرائع.
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