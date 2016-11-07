8 ألوان تؤثر على حالتك المزاجية

تعد الألوان من العناصر الأساسية فى ديكور المنزل وجزء حيوى يؤثر على إضاءة الغرفة وتؤثر على أبعاد مساحة الغرفة والحالة المزاجية للمقيمين بطريقة لا شعورية.
واعتمادًا على الدراسات التى تربط بين الألوان والحالة المزاجية التى تسببها للأفراد نرشح لك الألوان المناسبة للغرف المختلفة بمنزلك.
درجات اللون البرتقالى تناسب غرف الأزواج مثل لون الخوخ والسلمون لأنها تنشر الإحساس بالتكامل والترابط وكذلك درجات اللون الوردى تسبب الإسترخاء المرتبط بالرومانسية.
الألوان الدافئة نرشحها لغرف المعيشة لأنها ترحب بالزائرين ولا تشعرهم بالإغتراب، فدرجات اللون الأصفر ليست قوية وتضىء المكان وتشيع التفاؤل والمرح داخل المكان.
يتمتع اللون البرتقالى بالمرح والدفء ويفضل استخدامه بدرجات مختلفة وخلطه بألوان أخرى، ويناسب الغرف التى تحتوى على إضاءة متعددة مثل المطبخ وغرف العشاء.
اللون الأبيض من أكثر الألوان الروحية النقية التى تملأ النفس بالسلام والطمأنينة كما يملًا الغرفة بالإشراق والإضاءة.
ويناسب جميع الغرف والمساحات المختلفة ومن أكثر الأماكن ملاءئمة له غرفة المعيشة لما تتمتع به من حركة دائمة وحيوية، كما يفضل مزج ألوان أخرى .
فى غرف مثل الحمام يناسبها اللون الأبيض لما يعكسه من نظافة وإضاءة، وبمزجه مع اللون الأزرق الذى يمثل السعادة والطمأنينة يعادل التأثير البارد للون الأبيض ويشكل مزيج مفضل للألوان المزدوجة.
إنه لون الطبيعة والتميز ويعبر عن الحياة والأمل والصحة . كما أنه لون مريح للعين واستخدامه بالمطبخ يملأ الغرفة بالإنتعاش والنظافة . ويمكن اختياره مع اللون الأبيض فيشكلان مزيج متوازن ومناسب للأماكن التى تحتاج إلى تركيز.
إنه لون يرتبط بالأنوثة والروحانية، فيتمتع بتأثيرات مهدئةعلى النفس ويناسب غرف النوم والأماكن التى نلجأ إليها لتخفيف الضغوط والتوتر.
رغم إرتباطه بالحزن إلا أنه لون محايد يمكن أن يحقق التوازن مع ألوان أخرى بالجدران ويناسب المكاتب وتصميمات المنزل المدمجة بألوان مشرقة.