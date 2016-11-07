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8 ألوان تؤثر على حالتك المزاجية

هنادى موسى هنادى موسى
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy غرفة المعيشة
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تعد الألوان من العناصر الأساسية فى ديكور المنزل وجزء حيوى يؤثر على إضاءة الغرفة وتؤثر على أبعاد مساحة الغرفة والحالة المزاجية للمقيمين بطريقة لا شعورية.

واعتمادًا على الدراسات التى تربط بين الألوان والحالة المزاجية التى تسببها للأفراد نرشح لك الألوان المناسبة للغرف المختلفة بمنزلك.

1- لون الخوخ لغرف النوم

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

درجات اللون البرتقالى تناسب غرف الأزواج مثل لون الخوخ والسلمون لأنها تنشر الإحساس بالتكامل والترابط وكذلك درجات اللون الوردى تسبب الإسترخاء المرتبط بالرومانسية.

2- اللون الأصفر لغرف مضيئة وحيوية

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الألوان الدافئة نرشحها لغرف المعيشة لأنها ترحب بالزائرين ولا تشعرهم بالإغتراب، فدرجات اللون الأصفر ليست قوية وتضىء المكان وتشيع التفاؤل والمرح داخل المكان.

3- اللون البرتقالى لغرف العشاء

Casa country club Tehuacan , Helio interiores Tehuacan Helio interiores Tehuacan غرفة السفرة
Helio interiores Tehuacan

Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan

يتمتع اللون البرتقالى بالمرح والدفء ويفضل استخدامه بدرجات مختلفة وخلطه بألوان أخرى،  ويناسب الغرف التى تحتوى على إضاءة متعددة مثل المطبخ وغرف العشاء.

4- اللون الأبيض للصالة

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

اللون الأبيض من أكثر الألوان الروحية النقية التى تملأ النفس بالسلام والطمأنينة كما يملًا الغرفة بالإشراق والإضاءة.

ويناسب جميع الغرف والمساحات المختلفة ومن أكثر الأماكن ملاءئمة له غرفة المعيشة لما تتمتع به من حركة دائمة وحيوية، كما يفضل مزج ألوان أخرى .

5- الأزرق للحمام

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Turquoise
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

فى غرف مثل الحمام يناسبها اللون الأبيض لما يعكسه من نظافة وإضاءة، وبمزجه مع اللون الأزرق الذى يمثل السعادة والطمأنينة يعادل التأثير البارد للون الأبيض ويشكل مزيج مفضل للألوان المزدوجة.

6- الأخضر للمطبخ

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إنه لون الطبيعة والتميز ويعبر عن الحياة والأمل والصحة . كما أنه لون مريح للعين واستخدامه بالمطبخ يملأ الغرفة بالإنتعاش والنظافة . ويمكن اختياره مع اللون الأبيض فيشكلان مزيج متوازن ومناسب للأماكن التى تحتاج إلى تركيز.

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7- اللون الأرجوانى المثالى

Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة نوم
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

إنه لون يرتبط بالأنوثة والروحانية، فيتمتع بتأثيرات مهدئةعلى النفس ويناسب غرف النوم والأماكن التى نلجأ إليها لتخفيف الضغوط  والتوتر.

8- أناقة اللون الرمادى لغرفة المكتب

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects مكتب عمل أو دراسة
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

رغم إرتباطه بالحزن إلا أنه لون محايد يمكن أن يحقق التوازن مع ألوان أخرى بالجدران ويناسب المكاتب وتصميمات المنزل المدمجة بألوان مشرقة.

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