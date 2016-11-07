8 ألوان تؤثر على حالتك المزاجية

اللون الأبيض من أكثر الألوان الروحية النقية التى تملأ النفس بالسلام والطمأنينة كما يملًا الغرفة بالإشراق والإضاءة.

ويناسب جميع الغرف والمساحات المختلفة ومن أكثر الأماكن ملاءئمة له غرفة المعيشة لما تتمتع به من حركة دائمة وحيوية، كما يفضل مزج ألوان أخرى .