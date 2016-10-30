11 صورة لمنزل ريفى ستلهمك بتصميم منزلك

الدمج بين أكثر من نمط واحد من أهم الأساليب فى الهندسة المعمارية، والتى تؤدي للحصول على تصميم معمارى أنيق ومميز، وكعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى تسليط الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة فى جولاتنا حول العالم، واليوم نحن فى الأرجنتين مع منزل من المنازل العصرية والمتميزة جداً والتى جمعت بين النمط الريفى التقليدى مع النمط المعاصر الحديث، وكانت النتيجة لهذا المزج تصميم هذا المنزل الرائع الذى سيخطف انفاسك حتماً من جمال تصميمه، وهنا التقطنا 10 صورة مميزة لهذا المنزل وتصميمه الذى حتماً سيلهمك بتصميم منزلك الخاص.
فكرة غلق السقف ببرجولة الخشب والخوص لم تضيف فقط لمسة جمالية على التصميم بل خلقت من تلك المنطقة شرفة بسيطة ومنطقة للاسترخاء وتناول الطعام مع الأصدقاء والعائلة وسط الطبيعة فى الهواء الطلق.
البداية هنا مع الواجهة التى استغلت بطريقة عبقرية ومثالية جداً فى التصميم، فقد تم الحفاظ على النمط الريفى مع أضافة بعض اللمسات الحديثة والعصرية للتصميم بطريقة جعلت تصميم المنزل متميز جداً، فى الواجهة تم مزج بين أكثر من عنصر حيث الطوب الحجرى مع الخشب بالاضافة إلى حديقة المنزل المحيطة به.
تصميم الواجهة من زاوية أخرى يوضح لنا أن السقف العالى والنوافذ الكبيرة هى غاية المصمم الواضحة فى تصميم هذا المنزل، فالسقف العالى يضيف على المنزل مزيد من الأتساع، بالأضافة إلى النوافذ الواسعة التى تسمح بأندماج الطبيعة مع المنزل.
وأثناء مرورنا فى جولتنا داخل المنزل، وجدنا هذا الممر المتميز الذى يطل على الطبيعة وحديقة المنزل الخاصة، ما جعل تصميم هذا الممر متميز ومختلف هو وجود المظلة الخوص فى السقف مما أضاف للتصميم لمسة متميزة وطابع ريفى جميل.
ومن زاوية أخرى للشرفة نرى كيف جمع المصمم بين النمط العصري واللمسات الحديثة مع النمط الريفى البسيط، الذى عبر عنه بقوة لمسة الخشب فى التصميم.
ومن داخل المنزل مررنا على غرفة الطعام، التى لم تختلف فى بساطتها عن تصميم المنزل بالكامل، مع تلك النافذة المطلة على الطبيعة من الخارج لتخلق جمالاً اضافياً وتواصل مع الطبيعة والحديقة خارج المنزل.
تصميم المطبخ داخل المنزل كان أنيق وعصري جداً، من خلال الأدوات والاجهزة التى أمتازت بالكامل بالعصرية والأناقة، تشطيبات المطبخ أيضاً واختيار االلون البنى بتدرجاته أضاف على المطبخ أناقة وجمال واضح.
هذا المنزل يتميز فى تصميمه بكثرة النوافذ واتساعها التى تعكس الاضاءة الطبيعية داخل المنزل، بجانب التواصل البصرى واندماج المنزل مع الطبيعة من الخارج.
تصميم الحمام داخل المنزل كان متميز جداً بالتشطيبات الريفية التى بدت واضحة، من خلال اضافة بعض اللمسات من الطوب الحجرى والاستعانة بديكورات بسيطة تعبر عن النمط الريفى بقوة، على عكس تصميم المطبخ الذى عبر عن النمط العصرى بقوة.
لعبت الأضاءة دوراً واضحاً فى ابراز جمال المنزل ليلاً وأضافة تفاصيل متميزة لتصميمه.
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