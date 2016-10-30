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11 صورة لمنزل ريفى ستلهمك بتصميم منزلك

آية منير آية منير
Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
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الدمج بين أكثر من نمط واحد من أهم الأساليب فى الهندسة المعمارية، والتى تؤدي للحصول على تصميم معمارى أنيق ومميز، وكعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى تسليط الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة فى جولاتنا حول العالم، واليوم نحن فى الأرجنتين مع منزل من المنازل العصرية والمتميزة جداً والتى جمعت بين النمط الريفى التقليدى مع النمط المعاصر الحديث، وكانت النتيجة لهذا المزج تصميم هذا المنزل الرائع الذى سيخطف انفاسك حتماً من جمال تصميمه، وهنا التقطنا 10 صورة مميزة لهذا المنزل وتصميمه الذى حتماً سيلهمك بتصميم منزلك الخاص.

1 – شرفة ومنطقة للأسترخاء

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

فكرة غلق السقف ببرجولة الخشب والخوص لم تضيف فقط لمسة جمالية على التصميم بل خلقت من تلك المنطقة شرفة بسيطة ومنطقة للاسترخاء وتناول الطعام مع الأصدقاء والعائلة وسط الطبيعة فى الهواء الطلق.

2 – الواجهة وخطوط هندسية عصرية رائعة

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

البداية هنا مع الواجهة التى استغلت بطريقة عبقرية ومثالية جداً فى التصميم، فقد تم الحفاظ على النمط الريفى مع أضافة بعض اللمسات الحديثة والعصرية للتصميم بطريقة جعلت تصميم المنزل متميز جداً، فى الواجهة تم مزج بين أكثر من عنصر حيث الطوب الحجرى مع الخشب بالاضافة إلى حديقة المنزل المحيطة به.

3 – الواجهة من زاوية أخرى

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

تصميم الواجهة من زاوية أخرى يوضح لنا أن السقف العالى والنوافذ الكبيرة هى غاية المصمم الواضحة فى تصميم هذا المنزل، فالسقف العالى يضيف على المنزل مزيد من الأتساع، بالأضافة إلى النوافذ الواسعة التى تسمح بأندماج الطبيعة مع المنزل.

4 – ممر يطل على الجمال

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

وأثناء مرورنا فى جولتنا داخل المنزل، وجدنا هذا الممر المتميز الذى يطل على الطبيعة وحديقة المنزل الخاصة، ما جعل تصميم هذا الممر متميز ومختلف هو وجود المظلة الخوص فى السقف مما أضاف للتصميم لمسة متميزة وطابع ريفى جميل.

5 – الشرفة من زاوية أخرى

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

ومن زاوية أخرى للشرفة نرى كيف جمع المصمم بين النمط العصري واللمسات الحديثة مع النمط الريفى البسيط، الذى عبر عنه بقوة لمسة الخشب فى التصميم.

6 – غرفة الطعام من الداخل

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura غرفة السفرة
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

ومن داخل المنزل مررنا على غرفة الطعام، التى لم تختلف فى بساطتها عن تصميم المنزل بالكامل، مع تلك النافذة المطلة على الطبيعة من الخارج لتخلق جمالاً اضافياً وتواصل مع الطبيعة والحديقة خارج المنزل.

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7 – مطبخ أنيق

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura مطبخ
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

تصميم المطبخ داخل المنزل كان أنيق وعصري جداً، من خلال الأدوات والاجهزة التى أمتازت بالكامل بالعصرية والأناقة، تشطيبات المطبخ أيضاً واختيار االلون البنى بتدرجاته أضاف على المطبخ أناقة وجمال واضح.

8 – النوافذ

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

هذا المنزل يتميز فى تصميمه بكثرة النوافذ واتساعها التى تعكس الاضاءة الطبيعية داخل المنزل، بجانب التواصل البصرى واندماج المنزل مع الطبيعة من الخارج.

9 – تشطيبات ريفية

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura حمام
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

تصميم الحمام داخل المنزل كان متميز جداً بالتشطيبات الريفية التى بدت واضحة، من خلال اضافة بعض اللمسات من الطوب الحجرى والاستعانة بديكورات بسيطة تعبر عن النمط الريفى بقوة، على عكس تصميم المطبخ الذى عبر عن النمط العصرى بقوة.

10 – الأضاءة

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura منازل
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

لعبت الأضاءة دوراً واضحاً فى ابراز جمال المنزل ليلاً وأضافة تفاصيل متميزة لتصميمه.

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