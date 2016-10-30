11 صورة لمنزل ريفى ستلهمك بتصميم منزلك

الدمج بين أكثر من نمط واحد من أهم الأساليب فى الهندسة المعمارية، والتى تؤدي للحصول على تصميم معمارى أنيق ومميز، وكعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى تسليط الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة فى جولاتنا حول العالم، واليوم نحن فى الأرجنتين مع منزل من المنازل العصرية والمتميزة جداً والتى جمعت بين النمط الريفى التقليدى مع النمط المعاصر الحديث، وكانت النتيجة لهذا المزج تصميم هذا المنزل الرائع الذى سيخطف انفاسك حتماً من جمال تصميمه، وهنا التقطنا 10 صورة مميزة لهذا المنزل وتصميمه الذى حتماً سيلهمك بتصميم منزلك الخاص.