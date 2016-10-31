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منزل صغير على الطريقة اليابانية مساحته أقل من 38م²

آية منير آية منير
homify منازل صغيرة
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اليوم مع تصميم حديث رائع وذو مساحة صغيرة ستكون جولتنا، ليصف لنا التصميم المعماري الياباني الذي صمم بعناية فائقة ليعيش مالكيه مع مساحات صغيرة في جو هادئ ومريح، بالاضافة إلى توفير كل احتياجاتهم المطلوبة لحياة كريمة، في مساحة أقل من 12 قدم مربع تكتمل حياة وتحكي قصة سعادة أسرة صغيرة.. معا سنتجول في هذا المنزل الياباني الصغير..

من طابق واحد..

homify منازل صغيرة
homify

homify
homify
homify

في أول نظرة للمنزل ستجده صغيرا جدا لدرجة أنك لن تتخيل أنه يسع كل الغرف والمتطلبات الطبيعية لأى منزل، فهو منزل من طابق واحد ذو مساحة صغيرة ولكن ستنبهر بما في داخله..

جدران زجاجية

homify غرفة المعيشة
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homify
homify
homify

اختار المصمم أن يجعل جدران المنزل بطولها زجاجية حتى تسمح باندماج المنزل مع الطبيعة الخلابة المحيطة به وترك المساحة مفتوحة أمام أعيننا حتى نستمتع بمساحة بصرية كبيرة..

إضاءة مناسبة ..

homify غرفة الميديا
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homify
homify
homify

حين أحتاج المصمم لإضاءة مناسبة لغرفة معينة في المنزل، لجأ إلى فكرة مبتكرة وهي جدار يسمح بمرور قدر كافى من الضوء، طريقة جديدة ولكنها نجحت بشكل كبير..

على الطريقة اليابانية

homify الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
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استخدام خامات طبيعية وتصميم مدفأة حديثة جعل من التصميم مميز بروح الطبيعة مع لمسة حديثة، أضاف هذا المزيج روح الدفئ على الفراغ  على الطريقة اليابانية..

لمسة المصمم المتميزة

homify حمام
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homify
homify
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في النهاية الطبيعة جنبا إلى جنب مع الحداثة والروعة، تصميم حمام حديث وبسيط مع جدار زجاجي يطل على لمسة من الطبيعة متميزة تركت التصميم وكأنك في قلب الطبيعة ولم توقفه المساحة الصغيرة عن ذلك، فاستطاع أن يوظفها بشكل رائع وأن يأتى لنا بهذا التصميم الرائع ..

وننصحك بقراءة هذا المقال أن كنت تمتلك شقة ذات مساحة صغيرة 

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