منزل صغير على الطريقة اليابانية مساحته أقل من 38م²

اليوم مع تصميم حديث رائع وذو مساحة صغيرة ستكون جولتنا، ليصف لنا التصميم المعماري الياباني الذي صمم بعناية فائقة ليعيش مالكيه مع مساحات صغيرة في جو هادئ ومريح، بالاضافة إلى توفير كل احتياجاتهم المطلوبة لحياة كريمة، في مساحة أقل من 12 قدم مربع تكتمل حياة وتحكي قصة سعادة أسرة صغيرة.. معا سنتجول في هذا المنزل الياباني الصغير..
في أول نظرة للمنزل ستجده صغيرا جدا لدرجة أنك لن تتخيل أنه يسع كل الغرف والمتطلبات الطبيعية لأى منزل، فهو منزل من طابق واحد ذو مساحة صغيرة ولكن ستنبهر بما في داخله..
اختار المصمم أن يجعل جدران المنزل بطولها زجاجية حتى تسمح باندماج المنزل مع الطبيعة الخلابة المحيطة به وترك المساحة مفتوحة أمام أعيننا حتى نستمتع بمساحة بصرية كبيرة..
حين أحتاج المصمم لإضاءة مناسبة لغرفة معينة في المنزل، لجأ إلى فكرة مبتكرة وهي جدار يسمح بمرور قدر كافى من الضوء، طريقة جديدة ولكنها نجحت بشكل كبير..
استخدام خامات طبيعية وتصميم مدفأة حديثة جعل من التصميم مميز بروح الطبيعة مع لمسة حديثة، أضاف هذا المزيج روح الدفئ على الفراغ على الطريقة اليابانية..
في النهاية الطبيعة جنبا إلى جنب مع الحداثة والروعة، تصميم حمام حديث وبسيط مع جدار زجاجي يطل على لمسة من الطبيعة متميزة تركت التصميم وكأنك في قلب الطبيعة ولم توقفه المساحة الصغيرة عن ذلك، فاستطاع أن يوظفها بشكل رائع وأن يأتى لنا بهذا التصميم الرائع ..
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