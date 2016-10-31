منزل صغير على الطريقة اليابانية مساحته أقل من 38م²

في النهاية الطبيعة جنبا إلى جنب مع الحداثة والروعة، تصميم حمام حديث وبسيط مع جدار زجاجي يطل على لمسة من الطبيعة متميزة تركت التصميم وكأنك في قلب الطبيعة ولم توقفه المساحة الصغيرة عن ذلك، فاستطاع أن يوظفها بشكل رائع وأن يأتى لنا بهذا التصميم الرائع ..

وننصحك بقراءة هذا المقال أن كنت تمتلك شقة ذات مساحة صغيرة