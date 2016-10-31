14 سبب قد يؤدي لإنزعاج ضيوفك عند زيارتك

من منا لا يحب تجمعات العائلة والأصدقاء لعمل حفلات العشاء والشواء، في عطلات نهاية الأسبوع أو في المناسبات الخاصة. ففي هذه التجمعات فإننا نأكل ونتسامر ونحظى بوقت جيد يقربنا من ذوينا، هل تعلم أن بعض التفاصيل في منزلك قد تسبب لضيوفك عدم الراحة أو الإنزعاج في أثناء زيارتهم، فإذا كنت تود زيارات ناحجة فإليك 14 سبباً قد يجعل شعور الانزعاج يصل إلى قلوب ضيوفك ومن الأفضل تجنبهم..