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14 سبب قد يؤدي لإنزعاج ضيوفك عند زيارتك

آية منير آية منير
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy غرفة المعيشة
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من منا لا يحب تجمعات العائلة والأصدقاء لعمل حفلات العشاء والشواء، في عطلات نهاية الأسبوع أو في المناسبات الخاصة. ففي هذه التجمعات فإننا نأكل ونتسامر ونحظى بوقت جيد يقربنا من ذوينا، هل تعلم أن بعض التفاصيل في منزلك قد تسبب لضيوفك عدم الراحة أو الإنزعاج في أثناء زيارتهم، فإذا كنت تود زيارات ناحجة فإليك 14 سبباً قد يجعل شعور الانزعاج يصل إلى قلوب ضيوفك ومن الأفضل تجنبهم..

1.عدم وجود مناشف أومناديل حمام

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors حمام
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

دائما ما يجب أن تحتفظ بمناديل أو مناشف في حمامك وفي مكان سهل الوصول إليه، هذا يجعل من حمامك مريحا ونظيفا ..

2.جرس المنزل لا يعمل

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects منازل
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

إذا كان جرس بوابة منزلك أو الباب الرئيسي لا يعمل فإنه يعطي إنطباع سيئ على الفور. حيث أن ضيوفك يضطرون إلى الإنتظار مدة طويلة على الباب حتى يتمكن أحد من الإنتباه لوجودهم.

3.مكان وضع الأحذية

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

إذا كنت تطلب من ضيوفك خلع أحذيتهم عند الدخول فيجب عليك توفير مكان لوضع هذه الأحذية و إلا سينتهي بك الأمر – وخاصة في حالة الزيارات المزدحمة – بخلق فوضى من الأحذية قد تعوق الحركة في المدخل.

4.حمام مختبئ

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

هذه المشكلة قد تبدأ في بداية الأمر، فحمام الضيوف يجب أن يكون مجاوراً للفراغات العامة مثل غرفة المعيشة والإستقبال. فإذا كنت تريد أن تكون مضيف جيد ومكان حمام منزلك غير واضح فيجب عليك تنبيه ضيوفك بمكان الحمام بمجرد استقبالهم لتوفر عليهم الحرج.

5.الفوضى

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك الوقت لتنظيف منزلك فيمكنك عمل بعض الحيل للترتيب السريع و لكن لا تجمع كل الفوضى في مكان واحد.

6.الموائد الرسمية

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

الموائد الرسمية قد تسبب الإزعاج للبعض، فبدلاً من إعطاء ضيوفك 3 أنواع من الشوك قد لا يعرف الكثير الفارق بينهم و تسبب لهم الحرج فقم بخلق جو مريح بإعطاءهم ما يحتاجوه فقط.

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7.إضاءة غير كافية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تحب الضوء الخفيف فلا تنسى أن بعض ضيوفك قد يصيبه الإنزعاج من الإضاءة الخفيفة، فالافضل هي أن تترك الإضاءة الطبيعية تملئ المكان في الصباح أما في الليل قم بتشغيل كل الأضواء المتاحة.

8.رفضك لمشاركتهم في التجهيزات

Rear Extension, Oakman Oakman غرفة السفرة
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

إذا عرض ضيوفك المساعدة في تجهيز المائدة فإن رفضك سيشعرهم بالضيق، ولكن كونهم مشتركين في التجهيزات يشعرهم بالراحة، فقم بتخصيص بعض المهام البسيطة لهم.

9.عدم وجود تهوية كافية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ربما تكون محب لرائحة البخور أو المعطر ولكن قد تكون هذه الروائح مزعجة لبعض ضيوفك، فقم بفتح النوافذ وإدخال الهواء المنعش لتهوية طبيعية للغرف.

10.المقاعد المناسبة

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

ترتيبك للمقاعد قد لا يناسب مع فئات عمرية معينة مثل الكراسي المنخفضة أو العالية فهي غير مناسبة لكبار السن، فيجب عليك مراعاة هذه النقطة لتوفر الراحة لضيوفك مهما كانت أعمارهم.

11.عدم معرفتك الكاملة بما تعرضه من لوحات فنية

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

وارد أن تتحول المحادثة لديكور منزلك ومقتنياتك الفنية المختلفة. فأول سؤال يمكن لضيفك أن يسأله هو معنى هذه اللوحة أو سبب اقتنائك لها فالإجابة تعكس شخصيتك دائماً.

12.ذوقك في الموسيقي

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

أذوقنا في الموسيقى مختلفة، فإذا قررت تشغيل موسيقى أثناء وجود ضيوفك فإحرص على أن تكون ذو ذوق محايد وأن لا تكون صاخبة  لتعجب جميع الأذواق.

13.استعراض ذوقك وامكانياتك

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

لا تستعرض قدراتك على عمل مشاريع بنفسك أو مشاريع الديكور في منزلك بطريقة متكررة وقد تكون مزعجة.

14.منزلك مريح

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
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