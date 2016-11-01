10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي مناسب لكل الأذواق

النجف من أهم عناصر الديكور في منزلنا بالإضافة إلى وظيفته في الإضاءة إلا أن وظيفته الأساسية هي إعطاء مظهر جمالي لأي مساحة توجد بها، المصابيح التقليدية يمكن أن توفر الإضاءة أيضًا لكن المظهر الجمالي الذي يخلقه النجف من الصعب على أي وحدة من وحدات الإضاءة الأخرى خلقه، وخاصة النجف الكلاسيكي فهو قادر على الفخامة والبساطة في الوقت ذاته، وفي هذا الموضوع جمعنا لك تصاميم مختلفة لمجموعة من النجف الكلاسيكي الراقي .
غرفة نوم جمعت بين الأناقة والبساطة والهدوء والتنظيم، لذا لابد أن تكون النجفة المختارة لها تجمع نفس الصفات حتى لا تكون عنصر شاذ في الغرفة، وهذا ما وجدناه في اختيار الخبراء لهذه النجفة الكلاسيكية براعة التصميم فكل شيء بها نُفذ بدقة شديدة وأناقة بالغة جمعت بين لونين أساسين في ديكور الغرفة الفضي وهو مأخوذ من السرير الأبيض والذهبي الذي يتماشى مع لون الستائر والسجاد .
على الرغم من اتساع المساحة والسقف العريض كما هو موضح أمامنا في الصورة إلا أن هذه النجفة استطاعت أن تحمل على عاتقها تجميل السقف وإضاءته بلونها الذهبي الجميل .
إذا كنت ترغب في غرفة معيشة كلاسيكية دافئة ستساعدك هذه النجفة في خلق هذا الجو بسهولة شديدة كما نرى الإضاءة الناعمة لها تحافظ على هدوء وبساطة الغرفة، وتصميمها أيضًا لم يبعد عن البساطة لكنه فريد جدًا ودافيء.
تفاصيل هذه المساحة كثيرة جدًا ومزدحمة بقطع الأثاث الكثيرة لكن لم يؤثر ذلك على فرصة هذه النجفة في لفت الانتباه إليها، استطاعت هذه النجفة الكلاسيكة أن تفرض ظهورها على كل هذه التفاصيل الموجودة في المساحة حجمها الكبير وتصميمها الفخم جعلها ظاهرة وبقوة.
نجفة على الطراز الكلاسيكي رفيعة المستوى تبلغ من الأناقة والبساطة درجة كبيرة، وكأنها شجرة توت بري ينتهي كل فرع من فروعها بثمرة توت سوداء، جمعت النجفة بين ألوان ديكور هذه الغرفة ومزجت بين اللون الفضي والأسود.
النجفة الفضية ملائمة جدًا لهذه الغرفة البيضاء واستغلت السقف العالي وانسدلت منه وانسدل منها خيوطها الفضية الرقيقة، لتركز إضاءتها بالكامل على منتصف الغرفة، الأجواء في الغرفة صافية جدًا وساطعة تتكامل مع اللون الأبيض المستخدم في كل أثاث الغرفة .
تصميم هذه النجفة بارع جدًا ورُسم بدقة شديدة وكأنها شجرة في فصل الخريف تساقطت كل أوراقها وظلت محتفظة بجمالها وألوانها مناسبة جدًا للخشب المستخدم في السقف .
على الرغم من السقف المنخفض لهذه الغرفة إلا أن النجف التي اعتمدت عليه عبارة عن دورين متشابكين في بعضهما البعض، ويعتبر نجف هذه الغرفة هو أكثر عنصر مميز بها ليس فقط لكبر حجمهم لكن لتصميمهم المميز، إذا اعتمدت على هذا التصميم ووجدت أعين ضيوفك معلقة على السقف فلا تندهش .
تلك القطعة الفنية التي تبدو وكأنها نجمة فضية هي ليست مجرد نجفة وظيفتها إضاءة المكان فقط بل هي من أثقلت جمال وفخامة هذه الغرفة، على الرغم من أن ستائر الغرفة أيضًا جميلة وأنيقة إلا أن بطل هذه الغرفة هي هذه النجفة الكلاسيكية الراقية .
كرة الذهب التي تزين سقف هذه الغرفة مميزة جدًا تبدو وكأنها الشمس ساطعة، تضيف لأناقة هذه الغرفة الكلاسيكية أناقة فوق أناقتها، إذا كنت تريد غرفة ملوكية نرشح لك هذه النجفة .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 حمامات بين الحداثة والكلاسيكية