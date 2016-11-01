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10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي مناسب لكل الأذواق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
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النجف من أهم عناصر الديكور في منزلنا بالإضافة إلى وظيفته في الإضاءة إلا أن وظيفته الأساسية هي إعطاء مظهر جمالي لأي مساحة توجد بها، المصابيح التقليدية يمكن أن توفر الإضاءة أيضًا لكن المظهر الجمالي الذي يخلقه النجف من الصعب على أي وحدة من وحدات الإضاءة الأخرى خلقه، وخاصة النجف الكلاسيكي فهو قادر على الفخامة والبساطة في الوقت ذاته، وفي هذا الموضوع جمعنا لك تصاميم مختلفة لمجموعة من النجف الكلاسيكي الراقي . 

1- الأناقة والبساطة

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

غرفة نوم جمعت بين الأناقة والبساطة والهدوء والتنظيم، لذا لابد أن تكون النجفة المختارة لها تجمع نفس الصفات حتى لا تكون عنصر شاذ في الغرفة، وهذا ما وجدناه في اختيار الخبراء لهذه النجفة الكلاسيكية براعة التصميم فكل شيء بها نُفذ بدقة شديدة وأناقة بالغة جمعت بين لونين أساسين في ديكور الغرفة الفضي وهو مأخوذ من السرير الأبيض والذهبي الذي يتماشى مع لون الستائر والسجاد . 

2- بقعة الضوء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من اتساع المساحة والسقف العريض كما هو موضح أمامنا في الصورة إلا أن هذه النجفة استطاعت أن تحمل على عاتقها  تجميل السقف وإضاءته بلونها الذهبي الجميل . 

3- الكلاسيكية والبساطة

Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq بيت زجاجي
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

إذا كنت ترغب في غرفة معيشة كلاسيكية دافئة ستساعدك هذه النجفة في خلق هذا الجو بسهولة شديدة كما نرى الإضاءة الناعمة لها تحافظ على هدوء وبساطة الغرفة، وتصميمها أيضًا لم يبعد عن البساطة لكنه فريد جدًا ودافيء. 

4- نجفة فخمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تفاصيل هذه المساحة كثيرة جدًا ومزدحمة بقطع الأثاث الكثيرة لكن لم يؤثر ذلك على فرصة هذه النجفة في لفت الانتباه إليها، استطاعت هذه النجفة الكلاسيكة أن تفرض ظهورها على كل هذه التفاصيل الموجودة في المساحة حجمها الكبير وتصميمها الفخم جعلها ظاهرة وبقوة.  

5- شجرة التوت البري

Five o'clock - projekt wnętrza apartamentu w Warszawie, ArtCore Design ArtCore Design غرفة السفرة
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

نجفة على الطراز الكلاسيكي رفيعة المستوى تبلغ من الأناقة والبساطة درجة كبيرة، وكأنها شجرة توت بري ينتهي كل فرع من فروعها بثمرة توت سوداء، جمعت النجفة بين ألوان ديكور هذه الغرفة ومزجت بين اللون الفضي والأسود. 

6- كتلة فضية

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

النجفة الفضية ملائمة جدًا لهذه الغرفة البيضاء واستغلت السقف العالي وانسدلت منه وانسدل منها خيوطها الفضية الرقيقة، لتركز إضاءتها بالكامل على منتصف الغرفة، الأجواء في الغرفة صافية جدًا وساطعة تتكامل مع اللون الأبيض المستخدم في كل أثاث الغرفة . 

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7- شجرة الخريف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم هذه النجفة بارع جدًا ورُسم بدقة شديدة وكأنها شجرة في فصل الخريف تساقطت كل أوراقها وظلت محتفظة بجمالها وألوانها مناسبة جدًا للخشب المستخدم في السقف . 

8- نجف دورين

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

على الرغم من السقف المنخفض لهذه الغرفة إلا أن النجف التي اعتمدت عليه عبارة عن دورين متشابكين في بعضهما البعض، ويعتبر نجف هذه الغرفة هو أكثر عنصر مميز بها ليس فقط لكبر حجمهم لكن لتصميمهم المميز، إذا اعتمدت على هذا التصميم ووجدت أعين ضيوفك معلقة على السقف فلا تندهش . 

9- النجمة الفضية

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشة خشب Amber/Gold
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

تلك القطعة الفنية التي تبدو وكأنها نجمة فضية هي ليست مجرد نجفة وظيفتها إضاءة المكان فقط بل هي من أثقلت جمال وفخامة هذه الغرفة، على الرغم من أن ستائر الغرفة أيضًا جميلة وأنيقة إلا أن بطل هذه الغرفة هي هذه النجفة الكلاسيكية الراقية . 

10- كرة الذهب

СТИЛИЗОВАННАЯ КЛАССИКА. ГОСТИНАЯ., Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева غرفة المعيشة
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева

Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева

كرة الذهب التي تزين سقف هذه الغرفة مميزة جدًا تبدو وكأنها الشمس ساطعة، تضيف لأناقة هذه الغرفة الكلاسيكية أناقة فوق أناقتها، إذا كنت تريد غرفة ملوكية نرشح لك هذه النجفة .

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