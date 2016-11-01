10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي مناسب لكل الأذواق

النجف من أهم عناصر الديكور في منزلنا بالإضافة إلى وظيفته في الإضاءة إلا أن وظيفته الأساسية هي إعطاء مظهر جمالي لأي مساحة توجد بها، المصابيح التقليدية يمكن أن توفر الإضاءة أيضًا لكن المظهر الجمالي الذي يخلقه النجف من الصعب على أي وحدة من وحدات الإضاءة الأخرى خلقه، وخاصة النجف الكلاسيكي فهو قادر على الفخامة والبساطة في الوقت ذاته، وفي هذا الموضوع جمعنا لك تصاميم مختلفة لمجموعة من النجف الكلاسيكي الراقي .