13 فكرة للاستفادة بسطح منزلك

وجود أماكن في الهواء الطلق داخل منازلنا أمر ممتع ويعطينا الكثير من الفرص للاستمتاع بأنشطة عديدة مريحة وغير رسمية، مما يجعلنا نقضي معظم الوقت بداخل منزلنا، ففي كثير من الأحيان لا تتاح لنا فرصة للحصول على شرفة أو حديقة، ولكن هل فكرت في أعلى منزلك من قبل ؟، مساحة مناسبة جدًا متوفرة في سطح منزلك مكان منسي يمكن أن تستغله في تصميم مساحة جميلة لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، في هذا الموضوع نعطيك 13 فكرة للاستفادة من سطح منزلك .
النمط الذي اختاره الخبراء في تصميم هذه المساحة يعتبر مناسب لكافة الأذواق، الدمج بين الحجر والخشب أعطى لمسة دافئة للشرفة، وجمعت بين تفاصيل متباينة مثل الماء والنار كما نرى أمامنا .
الخشب هو المادة التي تخلق أجواء مريحة وأنيقة ودافئة وإذا كان الخشب سيمتد إلى المساحة الداخلية لابد من توفير له إضاءة جيدة حتى نستطيع إبراز جماله سيزيد ذلك من شعور الراحة بالتأكيد .
ما رأيك في أسطح المنازل الخضراء؟، هذا نموذج له بالإضافة إلى إنها تخلق بيئة صحية حولك ونظيفة فهي ستخلق لك أجواء ساحرة في منزلك، ما عليك سوى الاستعانة ببعض الأواني وملأها بالنباتات التي تفضلها ويُفضل ن تكون نباتات عطرية مع أرضية جميلة كما في هذا النموذج ستحصل حينئذ على حديقة خلابة .
يمكن أن يصبح سقف منزلك بمثابة مطعم خيالي يصلح لأن يكون جلسة رائعة لتناول وجبة عشاء خيالية، عناصر القوة في هذا المشروع، الأرضية الحجرية الشفافة تخلق جو من الخيال والسحر الخلاب، لم يتوقف استخدامها فقط كغرفة طعام بل يمكن أن تضع بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتستكمل عملك في جو هاديء دون الحاجة إلى الخروج لبعض المطاعم الغالية لفعل ذلك .
الطبخ في الهواء الطلق له متعته الخاصة وبالتحديد الشواء الذي يخلق جو ممتع من المشاركة بين أفراد عائلاتك أو ضيوفك لتناول وجية من اللحم المشوي بعد السباحة على سبيل المثال .
إذا توافرت لك فرصة إقامة غرفة معيشة خارج المنزل في الهواء الطلق صنف نفسك وقتها من سعيدين الحظ، لأن أصبحت أمامك خطط كثير يمكن أن تفعلها في الهواء الطلق خاصة في الأيام الحارة .
مثال آخر للاستفادة من الهواء الطلق فوق سطح المنزل عبارة عن جلسة بسيطة لتناول وجبة الفطار مع الأصدقاء أو العائلة على سبيل المثال، الخشب عنصر أساسي في هذا التصميم .
عنما يحل المساء عليك تخيل معنا أنت تجلس في التراس على كرسي وثير تتناول مشروباتك المفضلة وسط الإضاءة الجميلة التي تراها في هذه الصورة .
إذا لما تتاح لك الفرصة في الحصول على حمام سباحة كبير يمكنك الاستعانة برأي الخبراء في فكرة إنشاء بركة صغيرة فوق سطح المنزل لكن يجب التأكد من عدة أمور قبل كل ذلك للتأكد من أن المنزل مؤهل لهذه الفكرة.
الماء عنصر لا يمكن إهماله في تصميم سطح المنزل على الطريقة الحديثة، والحل البديل إذا كنت لا تستطيع توفير حمام سباحة فيه هو تصميم نافورة رقيقة ومميزة وأنيقة .
أهم شيء لتصميم صالة حديثة هو توفير مظلات تحمينا من أشعة الشمس الحارقة أو الأمطار في ليالي الشتاء، وهذا التصميم للمظلات قابل للطي حتى نستطيع الاستمتاع بالضوء والشمس حينما نرغب أو نفردها حينما نريد الاحتماء من أشعة الشمس وظروف الجو السيئة .
يمكن توفير أثاث مريح في سطح منزلك مع ديكور بسيط لن سيكلفك الأمر كثيرًا لكنه سيخلق لك جلسة رائعة في الهواء الطلق .
اختيار اللون مهم جدًا في تزيين سطح المنزل ويمكنك من خلالها الحفاظ على ديكور نابض بالحياة، كما نرى في هذه الصورة مجموعة متنوعة من النغمات الواقعية، والألوان المتباينة بجانب بعضها البعض مثل الأبيض والأسود دون الشعور بالتاقض .
قد لا تحتاج إلى توفير سطح للقيام بأنشطة معينة بل تحتاج إلى مساحة تتمتع بمظهر جمالي فقط، ننصحك في هذه الحالة بتزيينها بمجموعة من المناظر الطبيعة مع بعض الأحجار والذي يستخدم بكثرة في المناطق الحضرية .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا : 7 منازل جميلة للباحثين عن الإلهام