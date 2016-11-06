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13 فكرة للاستفادة بسطح منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
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وجود أماكن في الهواء الطلق داخل منازلنا أمر ممتع ويعطينا الكثير من الفرص للاستمتاع بأنشطة عديدة مريحة وغير رسمية، مما يجعلنا نقضي معظم الوقت بداخل منزلنا، ففي كثير من الأحيان لا تتاح لنا فرصة للحصول على شرفة أو حديقة، ولكن هل فكرت في أعلى منزلك من قبل ؟، مساحة مناسبة جدًا متوفرة في سطح منزلك مكان منسي يمكن أن تستغله في تصميم مساحة جميلة لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، في هذا الموضوع نعطيك 13 فكرة للاستفادة من سطح منزلك . 

1 – شرفة ريفية

Upper Falls Condo 603 Uptic Studios بلكونة أو شرفة
Uptic Studios

Upper Falls Condo 603

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

النمط الذي اختاره الخبراء في تصميم هذه المساحة يعتبر مناسب لكافة الأذواق، الدمج بين الحجر والخشب أعطى لمسة دافئة للشرفة، وجمعت بين تفاصيل متباينة مثل الماء والنار كما نرى أمامنا . 

2 – شقة صغيرة مع شرفة متكاملة

Attico 149, Mario Ferrara Mario Ferrara بلكونة أو شرفة
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

الخشب هو المادة التي تخلق أجواء مريحة وأنيقة ودافئة وإذا كان الخشب سيمتد إلى المساحة الداخلية لابد من توفير له إضاءة جيدة حتى نستطيع إبراز جماله سيزيد ذلك من شعور الراحة بالتأكيد . 

3 – حديقة المرتفعات

グリーンと暮らすバルコニーガーデン, 株式会社ムサ・ジャパン ヴェルデ 株式会社ムサ・ジャパン ヴェルデ بلكونة أو شرفة خشب نقي Wood effect
株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ

株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ
株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ
株式会社ムサ・ジャパン　ヴェルデ

ما رأيك في أسطح المنازل الخضراء؟، هذا نموذج له بالإضافة إلى إنها تخلق بيئة صحية حولك ونظيفة فهي ستخلق لك أجواء ساحرة في منزلك، ما عليك سوى الاستعانة ببعض الأواني وملأها بالنباتات التي تفضلها ويُفضل ن تكون نباتات عطرية  مع أرضية جميلة كما في هذا النموذج ستحصل حينئذ على حديقة خلابة .

4 – غرفة طعام حديثة خارج المنزل

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

يمكن أن يصبح سقف منزلك بمثابة مطعم خيالي يصلح لأن يكون جلسة رائعة لتناول وجبة عشاء خيالية، عناصر القوة في هذا المشروع، الأرضية الحجرية الشفافة تخلق جو من الخيال والسحر الخلاب، لم يتوقف استخدامها فقط كغرفة طعام بل يمكن أن تضع بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتستكمل عملك في جو هاديء دون الحاجة إلى الخروج لبعض المطاعم الغالية لفعل ذلك .   

5 – مطبخ فاخرفي الهواء الطلق

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina بلكونة أو شرفة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

الطبخ في الهواء الطلق له متعته الخاصة وبالتحديد الشواء الذي يخلق جو ممتع من المشاركة بين أفراد عائلاتك أو ضيوفك لتناول وجية من اللحم المشوي بعد السباحة على سبيل المثال . 

6 – غرفة معيشة في الهواء الطلق

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

إذا توافرت لك فرصة إقامة غرفة معيشة خارج المنزل في الهواء الطلق صنف نفسك وقتها من سعيدين الحظ، لأن أصبحت أمامك خطط كثير يمكن أن تفعلها في الهواء الطلق خاصة في الأيام الحارة . 

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7 – الرومانسية والسحر في الصباح

Grasnden, London, Scenario Architecture Scenario Architecture بلكونة أو شرفة
Scenario Architecture

Grasnden, London

Scenario Architecture
Scenario Architecture
Scenario Architecture

مثال آخر للاستفادة من الهواء الطلق فوق سطح المنزل عبارة عن جلسة بسيطة لتناول وجبة الفطار مع الأصدقاء أو العائلة  على سبيل المثال، الخشب عنصر أساسي في هذا التصميم . 

ليلًا

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

عنما يحل المساء عليك تخيل معنا أنت تجلس في التراس على كرسي وثير تتناول مشروباتك المفضلة وسط الإضاءة الجميلة التي تراها في هذه الصورة . 

8 – بركة

إذا لما تتاح لك الفرصة في الحصول على حمام سباحة كبير يمكنك الاستعانة برأي الخبراء في فكرة إنشاء بركة صغيرة فوق سطح المنزل لكن يجب التأكد من عدة أمور قبل كل ذلك للتأكد من أن المنزل مؤهل لهذه الفكرة. 

9 – تثبيت نافورة مذهلة

A city balcony, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A city balcony

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

الماء عنصر لا يمكن إهماله في تصميم سطح المنزل على الطريقة الحديثة، والحل البديل إذا كنت لا تستطيع توفير حمام سباحة فيه هو تصميم نافورة رقيقة ومميزة وأنيقة . 

10 صالة حديثة

Reforma de piscina de vivienda unifamiliar en Aravaca, Reformmia Reformmia مسبح
Reformmia

Reformmia
Reformmia
Reformmia

أهم شيء لتصميم صالة حديثة هو توفير مظلات تحمينا من أشعة الشمس الحارقة أو الأمطار في ليالي الشتاء، وهذا التصميم للمظلات قابل للطي حتى نستطيع الاستمتاع بالضوء والشمس حينما نرغب أو نفردها حينما نريد الاحتماء من أشعة الشمس  وظروف الجو السيئة . 

11 – أثاث مريح

Before & After_Terrace Garden & Family Room for Kubsad Family at Bangalore, India., Etagi Design Collaborative Etagi Design Collaborative بلكونة أو شرفة
Etagi Design Collaborative

Before & After_Terrace Garden & Family Room for Kubsad Family at Bangalore, India.

Etagi Design Collaborative
Etagi Design Collaborative
Etagi Design Collaborative

يمكن توفير أثاث مريح في سطح منزلك مع ديكور بسيط لن سيكلفك الأمر كثيرًا لكنه سيخلق لك جلسة رائعة في الهواء الطلق . 

12 – اجتماع على السطح

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

اختيار اللون مهم جدًا في تزيين سطح المنزل ويمكنك من خلالها الحفاظ على ديكور نابض بالحياة، كما نرى في هذه الصورة مجموعة متنوعة من النغمات الواقعية، والألوان المتباينة بجانب بعضها البعض مثل الأبيض والأسود دون الشعور بالتاقض .  

13 – مناظر طبيعية

A West London Roof Garden, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A West London Roof Garden

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

قد لا تحتاج إلى توفير سطح للقيام بأنشطة معينة بل تحتاج إلى مساحة تتمتع بمظهر جمالي فقط، ننصحك في هذه الحالة بتزيينها بمجموعة من المناظر الطبيعة مع بعض الأحجار والذي يستخدم بكثرة في المناطق الحضرية . 

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