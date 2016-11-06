13 فكرة للاستفادة بسطح منزلك

وجود أماكن في الهواء الطلق داخل منازلنا أمر ممتع ويعطينا الكثير من الفرص للاستمتاع بأنشطة عديدة مريحة وغير رسمية، مما يجعلنا نقضي معظم الوقت بداخل منزلنا، ففي كثير من الأحيان لا تتاح لنا فرصة للحصول على شرفة أو حديقة، ولكن هل فكرت في أعلى منزلك من قبل ؟، مساحة مناسبة جدًا متوفرة في سطح منزلك مكان منسي يمكن أن تستغله في تصميم مساحة جميلة لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، في هذا الموضوع نعطيك 13 فكرة للاستفادة من سطح منزلك .