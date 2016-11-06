منزل ريفي بأفكار اقتصادية في مساحة 67 م2

منطقة صغيرة استقر عليها مشروع منزل ريفي بسيط ، مُقام على مساحة تبلغ 67 متر مربع في إحدى القرى، اعتمد في بناءه على عدة مواد تستخدم بكثافة في المنازل الريفية مثل الخشب والحجر الطبيعي، صُمم بطريقة موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة، للراغبين في منزل اقتصادي وعملي ستجدون طلبكم في هذا المشروع، دعنا نعرض لكم تفاصيل البناء.