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منزل ريفي بأفكار اقتصادية في مساحة 67 م2

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
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منطقة صغيرة استقر عليها مشروع منزل ريفي بسيط ، مُقام على مساحة تبلغ 67 متر مربع في إحدى القرى، اعتمد في بناءه على عدة مواد تستخدم بكثافة في المنازل الريفية مثل الخشب والحجر الطبيعي، صُمم بطريقة موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة، للراغبين في منزل اقتصادي وعملي ستجدون طلبكم في هذا المشروع، دعنا نعرض لكم تفاصيل البناء.   

نموذج لسقف تقليدي

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

تم بناء هذا المنزل على الطراز الريفي لذا سنجد أن المواد الطبيعية مستخدمة بكثافة شديدة في هذا المشروع، ففي واجهة المنزل استخدم الخبراء الحجر الطبيعي  والخشب استخدم بشكل أساسي في سطح المنزل، قوام المواد المستخدمة فعال جدًا ومريح، كما خلق تعاون الحجر والخشب بألوانهم التقليدية نوع من الدفء في المساحة . 

رواق

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

هنا في مدخل المنزل يعكس الأجواء الريفية، كما نرى السقف الخشبي يرحب بالضيوف والتناغم بين درجات ألوان الخشب في الأبواب والنوافذ والسقف تخلق نوع من الانسجام والدفء، كل شيء منسجم مع الآخر ليس فقط الخشب بل الجدران من الحجر الطبيعي أيضًا منسجم مع باقي التفاصيل، عتبة المنزل المرتفعة عن الأرض أنيقة جدًا. 

تقاصيل الواجهة

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

إذا أردت الحصول على منزل بطراز ريفي يمكنك تحقيق ذلك بتفاصيل بسيطة لكن المواد الأساسية المناسبة لهذا النمط هي الحجر الطبيعي والخشب مع مواد الطلاء سهلة التركيب، وتصميم إطارات خشبية مختلفة الحجم لأجزاء مختلفة للمنزل مثل الواجهة والباب والنوافذ، بجانب الخصائص العملية للمواد المستخدمة فهذه المواد تخلق جو عام مريح ودافيء.    

الجدران البيضاء

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME غرفة المعيشة
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

جدران هذا المنزل الخشبية تم طلائها باللون الأبيض لإعطاء سعة مضافة لهذا المنزل الصغير، أما عن السقف فلم يتغير لونه وظل محتفظ بمظهره الأصلي لم يتغير، وهو نمط مناسب للمنازل الريفية، البيوت الخشبية عمومًا جذابة جدًا بالإضافة إلى كونها اقتصادية وموفرة وعملية  وتصلح للسكن على المدى الطويل . 

البساطة والهدوء

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME غرفة نوم
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

منزل تقليدي ريفي صغير تبلغ مساحته 67 متر مربع في إحدى القرى، أبوابه خشبية بسيطة تتناغم مع باقي  تفاصيل المنزل، ولا نحتاج فيه لاستخدام ممرات بين الغرف الأبواب تكفي لربط منطقة المعيشة ببعضها، المساحة الصغيرة للمنزل لم تتيح الفرصة لتواجد الممرات، إلا أنه متناغم بين تفاصيله وعملي وبسيط وطريقة بناءه تقلل من فقدان الحرارة لذا فهو موفر للطاقة لذا فهو منزل اقتصادي من الدرجة الأولى .  

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