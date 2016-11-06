منزل ريفي بأفكار اقتصادية في مساحة 67 م2

منطقة صغيرة استقر عليها مشروع منزل ريفي بسيط ، مُقام على مساحة تبلغ 67 متر مربع في إحدى القرى، اعتمد في بناءه على عدة مواد تستخدم بكثافة في المنازل الريفية مثل الخشب والحجر الطبيعي، صُمم بطريقة موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة، للراغبين في منزل اقتصادي وعملي ستجدون طلبكم في هذا المشروع، دعنا نعرض لكم تفاصيل البناء.
تم بناء هذا المنزل على الطراز الريفي لذا سنجد أن المواد الطبيعية مستخدمة بكثافة شديدة في هذا المشروع، ففي واجهة المنزل استخدم الخبراء الحجر الطبيعي والخشب استخدم بشكل أساسي في سطح المنزل، قوام المواد المستخدمة فعال جدًا ومريح، كما خلق تعاون الحجر والخشب بألوانهم التقليدية نوع من الدفء في المساحة .
هنا في مدخل المنزل يعكس الأجواء الريفية، كما نرى السقف الخشبي يرحب بالضيوف والتناغم بين درجات ألوان الخشب في الأبواب والنوافذ والسقف تخلق نوع من الانسجام والدفء، كل شيء منسجم مع الآخر ليس فقط الخشب بل الجدران من الحجر الطبيعي أيضًا منسجم مع باقي التفاصيل، عتبة المنزل المرتفعة عن الأرض أنيقة جدًا.
إذا أردت الحصول على منزل بطراز ريفي يمكنك تحقيق ذلك بتفاصيل بسيطة لكن المواد الأساسية المناسبة لهذا النمط هي الحجر الطبيعي والخشب مع مواد الطلاء سهلة التركيب، وتصميم إطارات خشبية مختلفة الحجم لأجزاء مختلفة للمنزل مثل الواجهة والباب والنوافذ، بجانب الخصائص العملية للمواد المستخدمة فهذه المواد تخلق جو عام مريح ودافيء.
جدران هذا المنزل الخشبية تم طلائها باللون الأبيض لإعطاء سعة مضافة لهذا المنزل الصغير، أما عن السقف فلم يتغير لونه وظل محتفظ بمظهره الأصلي لم يتغير، وهو نمط مناسب للمنازل الريفية، البيوت الخشبية عمومًا جذابة جدًا بالإضافة إلى كونها اقتصادية وموفرة وعملية وتصلح للسكن على المدى الطويل .
منزل تقليدي ريفي صغير تبلغ مساحته 67 متر مربع في إحدى القرى، أبوابه خشبية بسيطة تتناغم مع باقي تفاصيل المنزل، ولا نحتاج فيه لاستخدام ممرات بين الغرف الأبواب تكفي لربط منطقة المعيشة ببعضها، المساحة الصغيرة للمنزل لم تتيح الفرصة لتواجد الممرات، إلا أنه متناغم بين تفاصيله وعملي وبسيط وطريقة بناءه تقلل من فقدان الحرارة لذا فهو موفر للطاقة لذا فهو منزل اقتصادي من الدرجة الأولى .
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