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منزل ملئ بالألوان والحيوية في 12 خطوة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة السفرة
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هناك سحر غامض في طراز البحر المتوسط، يجعلنا نشعر بالانتعاش، الاسترخاء، والسلام النفسي بمجرد النظر إليه، فلا عجب أن المدن الساحليه دائماً ما تجتذبنا لقضاء وقت أطول فيها. إذا كنت مثلي تحب هذا الطراز بألوانه و تفاصيله فتعالى معي في جولة ساحرة في منزل يقع في شمال أسبانيا  والمصمم بواسطة فريق العمل الرائع CASA JOSEPHINE.

في هذ المنزل من القرن التاسع عشر تم تجديده بل وتغيره تماماً ليتناسب مع  الراحة والاسترخاء مع العملية والشخصية المطلوبان في هذا الزمن مما يجعله تصميم ناجح.

يحتوي على خمس غرف نوم، استقبال، أربعة حمامات و مطبخ. كل غرفة لها تصميم خاص تجعل المنزل ينغمس في سحر خاص وشخصية رائعة، يتناسب مع كل الفصول ويجعله مكان هروب مناسب من الحياة الصاخبة اليومية. 

فلما لا نقتبس بعض العناصر المريحة والمميزة في هذا المنزل لنحول منازلنا إلى أماكن يمكننا أن نحصل فيها على الاسترخاء و الهدوء.

1.مدخل المنزل مرحب

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine منازل
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

صمم المدخل بشكل واعد ومبشر، فالحوائط البيضاء تقليدية ، منعشة ونظيفة مع عناصر طبيعية مثل الخشب، والنباتات حيث يحيط بالمدخل شجيرات خضراء منعشة  لتتباين مع اللون الأبيض و تعطي الإحساس بالترحاب و الذي يعطي سحر ورونق ريفي مميز.

2.صالة إستقبال منعشة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

في تجديد هذا البيت حرص المصممين على إعطاء المنزل حياة من أجل الحفاظ على الشكل التقليدي باستخدام جماله الطبيعي فتم الحفاظ على الأرضيات القديمة – أرض شطرنجية من الابيض والاحمر، تم مزجها مع حوائط رمادية اللون. ومن أجل إعطاء الفراغ بعض الانتعاش فقام المصمم بإضافة عناصر نباتية مع بعض اللمسة اللونية من اللون الأصفر الصارخ.

3.الجو العام ساحر

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة السفرة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

داخل المنزل لا يخلو أي ركن من الجو العام الساحر، فلأول وهلة يظهر الجو المحمل بعبق الماضي الممزوج بالطراز المعاصر مع وجود نباتات داخلية كثيرة ووسائد ملونة ساهمت  في إظهار الأرضية الملونة القديمة والرائعة.

4.سلم منزل يبعث على للسلام النفسي

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

على الرغم من التصميم التقليدي للسلالم ولكنها تبقى جزء مهم وفريد في المنزل. فتفاصيلها المعمارية ملفتة ومبهجة: البلاطات المنمقة، الدرابزين ذو التصميم الكلاسيكي ذو الدهان الأزرق المريح للأعصاب و أصص النباتات المنتشرة على الدرجات والتي تضيف له جمالاً وحيوية.

على حائط السلم توجد مرايات بتصاميم وأحجام مختلفة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

5.مساحة عائلية مفتوحة وملونة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

المساحة العائلية المفتوحة، تضمن الإلتحام الأسري، و أهم ما يميزها هو غمر الغرفة في الألوان الصريحة مع العناصر الطبيعية (مثل باقي المنزل). في أرجاء الغرفة تجد التفاصيل مريحة و منظمة مع ضمان ظهورها بشكل أقوى على الخلفية بيضاء اللون.

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Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

أنظر للتفاصيل عن قرب، الأثاث مصمم بشكل عتيق محبب للنفس ذو ألوان وتصاميم متميزة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

6.ركن عائلي ذو طابع مينمال

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

في هذه الصورة تظهر ألوان أقل ومع ذلك فإن الغرفة تحافظ على أناقتها ورونقها. تم ملئ الفراغ بالعناصر الديكورية من تحف و متوارثات وكل منها يبدو أنه في مكانه الصحيح، مع بعض اللمسات الذهبية والتي تعطي تباين وتأثير أنيق.

7.غرفة طعام مريحة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

أما الأن فمع مساحة غرفة الطعام والتي تأخذ الطراز الاستعماري. ألوانها محايدة رائعة تجعلها ذات اتساع، أنيقة ومضيئة بفضل النوافذ  الكبيرة والأثاث الفاتح مع المرآة، ليكتمل السحر الرائع في هذا المنزل بهذه الغرفة.

8.مطبخ هادئ

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine مطبخ
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

داخل المطبخ نرى التصميم الجديد الرائع و الذي يظهر به عدد من العناصر الطبيعية والألوان الفاتحة، والأرضية القديمة هي بطلة هذا المطبخ  فهي تعطية شخصية مميزة بحق. فدعونا نتخيل الجلوس على هذه الطاولة صباحاً لتناول القهوة و مطالعة الجرائد اليومية بينما ننظر من خلال هذه النافذة ذات المشهد البديع

9.غرفة نوم خاصة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

الراحة مع البساطة هي سر أناقة هذه الغرفة والمكونة من سريرين صغيرين بألوان رومانسية من الباسيل بينما تم دهان الحوائط بلون رمادي هادئ، فيعطي الغرفة راحة وهدوء.

تكتمل أناقة الغرفة باستخدام لوحات فنية وبعض المقتنيات الفريدة من نوعها

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

10.ركن استرخاء

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة المعيشة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

مكون من أريكة عليها وسائد ملونة ويحيط بها العناصر الأنتيكية المختلفة و المساعدة على الحصول على جو استرخاء لقراءة الكتب أو الاستلقاء في نهاية اليوم.

11.غرفة نوم ملونة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة نوم
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

غرفة النوم الثانية تعتمد على الألوان الزاهية  عكس الغرفة الأولى فالجزء السفلي يأخذ اللون الأحمر بالكامل مع وجود لمسات من اللون الأزرق أيضاً، أما الجزء العلو فيأخذ اللون الأبيض وتزينه بعض اللوحات المعلقة. الأثاث يأخذ الطراز المينمال مع إختيار لوني جرئ و لكن النتيجة النهائية رائعة.

12.الحمام بين القديم والحديث

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine حمام
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

أما الحمام فهو تقليدي بكل ما تحمله الكلمة ولكن تم إضافة لمسات معاصره مثل الصنابير والاكسسوارات على تصميمة التقليدي والذي نتج عنه مساحة متميزة وخالدة أمام عامل الزمن.

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