منزل ملئ بالألوان والحيوية في 12 خطوة

هناك سحر غامض في طراز البحر المتوسط، يجعلنا نشعر بالانتعاش، الاسترخاء، والسلام النفسي بمجرد النظر إليه، فلا عجب أن المدن الساحليه دائماً ما تجتذبنا لقضاء وقت أطول فيها. إذا كنت مثلي تحب هذا الطراز بألوانه و تفاصيله فتعالى معي في جولة ساحرة في منزل يقع في شمال أسبانيا والمصمم بواسطة فريق العمل الرائع CASA JOSEPHINE.

في هذ المنزل من القرن التاسع عشر تم تجديده بل وتغيره تماماً ليتناسب مع الراحة والاسترخاء مع العملية والشخصية المطلوبان في هذا الزمن مما يجعله تصميم ناجح.

يحتوي على خمس غرف نوم، استقبال، أربعة حمامات و مطبخ. كل غرفة لها تصميم خاص تجعل المنزل ينغمس في سحر خاص وشخصية رائعة، يتناسب مع كل الفصول ويجعله مكان هروب مناسب من الحياة الصاخبة اليومية.

فلما لا نقتبس بعض العناصر المريحة والمميزة في هذا المنزل لنحول منازلنا إلى أماكن يمكننا أن نحصل فيها على الاسترخاء و الهدوء.