10 بارات مميزة لمطبخ رائع

يوجد العديد والعديد من الاحتمالات لوضع بار داخل مطبخك ولكن أيهم ستختار ويكون مناسبًا لمساحة المطبخ وشكله وتصميمه؟ هل ستنشئ البار بنفس الخامات المستخدمة في المطبخ ليكون امتدادًا له؟ أم سيكون بخامات وتصميم آخر ليتكامل مع التصميم بشكل ما؟ في كل الأحوال يجب أن يكون البار مصمم لاستخدامات عدة فتستفيد منه أكبر استفادة فلا يكون نحيفًا جدًا فلا تستطيع أن تفعل شيئًا غير تناول مشروب ولا عريضًا بدرجة تأكل المساحة. في هذا المقال نأخذكم في جولة بين 10 تصميمات لبارات مميزة نرجو أن تعجبكم وتساعدكم على الاختيار.
من المهم الوضع في الاعتبار المساحة المتاحة أثناء التفكير في الاحتمالات اللانهائية لتصميمات بار المطبخ وهل هي مفتوحة على باقي غرف المنزل أم لا؟ هل ستعمل عمل غرفة السفرة أم بار للوجبات الخفيفة والمشروبات فقط؟ يمكن للبار أن يكون امتدادا لسطح المطبخ أو منفصل من حيث الخامات ويتكامل مع المطبخ والغرفة المجاورة في تصميمه.
أن تضع بار أمام الشواية هي فكرة رائعة وعملية حقا. تعطيك الفرصة للاستمتاع بصحبة أصدقائك أثناء الشواء وتناول مشروب في وقت انتظارهم للطعام.
في كثير من الأحيان لا يتوفر لك مساحة لإنشاء بار للمطبخ ولا تريد في نفس الوقت الأخذ من مساحة الغرفة المجاورة التي في الغالب تكون غرفة المعيشة أو غرفة السفرة. في هذه الحالة فطاولة نحيفة كالتي في الصورة مثبت جزء منها على سطح المطبخ سيكون كافٍ كتصميم للبار الذي سيبدو وكأنه طافٍ على سطح المطبخ.
اختيار آخر لتصميم البار يتيح لك فرصة إضافته للتصميم الموجود بالفعل إذا أردت يومًا تجديد المطبخ وتزويده بسطح عمل إضافي ومكان لتناول الوجبات أو المذاكرة. يمكنك استخدام هذا التصميم على شكل حرف L والاختيار بين مواد مختلفة كالخشب والطوب والاسمنت.
هذا المطبخ يركز بشكل كبير على الشعور بالراحة والجمال أثناء التعامل معه. واحدة من أهم الأساسيات عند تميم المطبخ هو وجود سطح كبير كافٍ للعمل وأماكن مناسبة للتخزين لتفادي الفوضى وسهولة الوصول لما تريده طالما كان مرتبًا في مكانه المخصص.
في بعض الأحيان في المطابخ المفتوحة يتكامل المطبخ مع غرفة السفرة ولكن نحتاج في نفس الوقت لشيء يفصل بين المساحتين بدون أن يعيق النظر ويضيق المكان. من تلك الأفكار إضافة بار وكرسيين ليعمل كفاصل بين السفرة والمطبخ وسيكون له فائدة عملية أيضًا كمساحة عمل إضافية ومكان لتناول وجبة سريعة.
في أغلب الأحيان يوجد فرصة لوضع بار في المطبخ طالما وجدت أقل مساحة ممكنة لذلك. في هذا التصميم وُضع البار داخل المطبخ ملاصقًا للجدار بلون أبيض أيضًا ليكمل اللوحة البيضاء الرائعة.
البعض يظن أن البار يحب أن يكون مرتفعًا وبعرضٍ نحيف ولكن هذا التصميم يرضي ذوقًل آخر حيث صُمم البار بطريقة جعلته تبدو كطاولة سفرة بأربعة كراسي ولكنه ما زال يعتبر بار- فقط منخفض الارتفاع وعريض- ومتصلًا بالمطبخ.
في هذا التصميم نجد أن البار صمم كامتداد لسطح المطبخ ولكن خارج حدود مساحة المطبخ. يمكنك فعل ذلك بنفس خامة سطح المطبخ وارتفاعه أو تغيير الخامة المستخدمة للبار وارتفاعه حسب تفضلك لوضع كراسي عالية أو عادية منخفضة.
هذا البار لا يعمل كسطح لتناول الوجبات فقط ولكن هذه الجزيرة هي سطح المطبخ كله! تم تثبيت البوتجاز فيه والحوض واستخدام جزء منها كبار. اختيار لون فاتح للجزيرة بجانب الأحمر الصارخ للخزانات والكراسي اختيار رائع ومناسب ويعطي تباينًا للألوان ويكسر من حدة الأحمر.
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