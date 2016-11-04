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10 بارات مميزة لمطبخ رائع

ريم عوض ريم عوض
Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
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يوجد العديد والعديد من الاحتمالات لوضع بار داخل مطبخك ولكن أيهم ستختار ويكون مناسبًا لمساحة المطبخ وشكله وتصميمه؟ هل ستنشئ البار بنفس الخامات المستخدمة في المطبخ ليكون امتدادًا له؟ أم سيكون بخامات وتصميم آخر ليتكامل مع التصميم بشكل ما؟ في كل الأحوال يجب أن يكون البار مصمم لاستخدامات عدة فتستفيد منه أكبر استفادة فلا يكون نحيفًا جدًا  فلا تستطيع أن تفعل شيئًا غير تناول مشروب ولا عريضًا بدرجة تأكل المساحة. في هذا المقال نأخذكم في جولة بين 10 تصميمات لبارات مميزة نرجو أن تعجبكم وتساعدكم على الاختيار.

1- مساحة متعددة الاستخدامات

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

من المهم الوضع في الاعتبار المساحة المتاحة أثناء التفكير في الاحتمالات اللانهائية لتصميمات بار المطبخ وهل هي مفتوحة على باقي غرف المنزل أم لا؟ هل ستعمل عمل غرفة السفرة أم بار للوجبات الخفيفة والمشروبات فقط؟ يمكن للبار أن يكون امتدادا لسطح المطبخ أو منفصل من حيث الخامات ويتكامل مع المطبخ والغرفة المجاورة في تصميمه

2- بار أمام الشواية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

أن تضع بار أمام الشواية هي فكرة رائعة وعملية حقا. تعطيك الفرصة للاستمتاع بصحبة أصدقائك أثناء الشواء وتناول مشروب في وقت انتظارهم للطعام.

3- بار خارجي ومثبت

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

في كثير من الأحيان لا يتوفر  لك مساحة لإنشاء بار للمطبخ ولا تريد في نفس الوقت الأخذ من مساحة الغرفة المجاورة التي في الغالب تكون غرفة المعيشة أو غرفة السفرة. في هذه الحالة فطاولة نحيفة كالتي في الصورة مثبت جزء منها على سطح المطبخ سيكون كافٍ كتصميم للبار  الذي سيبدو وكأنه طافٍ على سطح المطبخ. 

4- بار خشبي

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

اختيار آخر لتصميم البار يتيح لك فرصة إضافته للتصميم الموجود بالفعل إذا أردت يومًا تجديد المطبخ وتزويده بسطح عمل إضافي ومكان لتناول الوجبات أو المذاكرة.  يمكنك استخدام هذا التصميم على شكل حرف L والاختيار بين مواد مختلفة كالخشب والطوب والاسمنت. 

5- مطبخ لا ينقصه شيء

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

هذا المطبخ يركز بشكل كبير على الشعور بالراحة والجمال أثناء التعامل معه. واحدة من أهم الأساسيات عند تميم المطبخ هو وجود سطح كبير كافٍ للعمل وأماكن مناسبة للتخزين لتفادي الفوضى وسهولة الوصول لما تريده طالما كان مرتبًا في مكانه المخصص.

6- بار فاصل بين المطبخ والسفرة

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

في بعض الأحيان في المطابخ المفتوحة يتكامل المطبخ مع غرفة السفرة ولكن نحتاج في نفس الوقت لشيء يفصل بين المساحتين بدون أن يعيق النظر ويضيق المكان. من تلك الأفكار إضافة بار وكرسيين ليعمل كفاصل بين السفرة والمطبخ وسيكون له فائدة عملية أيضًا كمساحة عمل إضافية ومكان لتناول وجبة سريعة.

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7- أبيض ومضيء

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

في أغلب الأحيان يوجد فرصة لوضع بار في المطبخ طالما وجدت أقل مساحة ممكنة لذلك. في هذا التصميم وُضع البار داخل المطبخ ملاصقًا للجدار بلون أبيض أيضًا ليكمل اللوحة البيضاء الرائعة.

8- بار منخفض

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra مطبخ
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

البعض يظن أن البار يحب أن يكون مرتفعًا وبعرضٍ نحيف ولكن هذا التصميم يرضي ذوقًل آخر حيث صُمم البار بطريقة جعلته تبدو كطاولة سفرة بأربعة كراسي ولكنه ما زال يعتبر بار- فقط منخفض الارتفاع وعريض-  ومتصلًا بالمطبخ.

9- امتداد للمطبخ

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais مطبخ
a3mais

a3mais
a3mais
a3mais

في هذا التصميم نجد أن البار صمم كامتداد لسطح المطبخ ولكن خارج حدود مساحة المطبخ. يمكنك فعل ذلك بنفس خامة سطح المطبخ وارتفاعه أو تغيير الخامة المستخدمة للبار وارتفاعه حسب تفضلك لوضع كراسي عالية أو عادية منخفضة.

10- بار في مطبخ أحمر

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
r79

r79
r79
r79

هذا البار لا يعمل كسطح لتناول الوجبات فقط ولكن هذه الجزيرة هي سطح المطبخ كله! تم تثبيت البوتجاز فيه والحوض واستخدام جزء منها كبار. اختيار لون فاتح للجزيرة بجانب الأحمر الصارخ للخزانات والكراسي اختيار رائع ومناسب ويعطي تباينًا للألوان ويكسر من حدة الأحمر.

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