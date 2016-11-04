10 بارات مميزة لمطبخ رائع

يوجد العديد والعديد من الاحتمالات لوضع بار داخل مطبخك ولكن أيهم ستختار ويكون مناسبًا لمساحة المطبخ وشكله وتصميمه؟ هل ستنشئ البار بنفس الخامات المستخدمة في المطبخ ليكون امتدادًا له؟ أم سيكون بخامات وتصميم آخر ليتكامل مع التصميم بشكل ما؟ في كل الأحوال يجب أن يكون البار مصمم لاستخدامات عدة فتستفيد منه أكبر استفادة فلا يكون نحيفًا جدًا فلا تستطيع أن تفعل شيئًا غير تناول مشروب ولا عريضًا بدرجة تأكل المساحة. في هذا المقال نأخذكم في جولة بين 10 تصميمات لبارات مميزة نرجو أن تعجبكم وتساعدكم على الاختيار.