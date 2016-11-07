13 فكرة بسيطة تزين مدخل المنزل

يمكن أن تصمم مدخل لمنزلك بتجهيزات مكلفة ومعقدة ولا تضيف أى رونق لواجهة المنزل ويمكن أن تختار لمسات بسيطة جميلة غير معقدة تزين واجهة المنزل ولا تكلفلك إلا القليل.

لذلك يقدم لك(هوميفاى) 15 فكرة تساعدك على تصميم مدخل مميز وفريد لمنزلك ويسهل بناؤها بتفاصيل خاصة.