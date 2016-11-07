13 فكرة بسيطة تزين مدخل المنزل

يمكن أن تصمم مدخل لمنزلك بتجهيزات مكلفة ومعقدة ولا تضيف أى رونق لواجهة المنزل ويمكن أن تختار لمسات بسيطة جميلة غير معقدة تزين واجهة المنزل ولا تكلفلك إلا القليل.
لذلك يقدم لك(هوميفاى) 15 فكرة تساعدك على تصميم مدخل مميز وفريد لمنزلك ويسهل بناؤها بتفاصيل خاصة.
ألواح خشبية مصممة بجودة عالية ودقة يمكن استخدامها كطريق ممهد لمدخل المنزل بطريقة غير تقليدية وتزينها النباتات من جميع الجوانب.
الزهور من أجمل التفاصيل التى يمكن أن تضيفها لواجهة المنزل لما تضيفه من تأثيرات منعشة ومشرقة للمدخل ويمكنك تكوين ركن من الزهور الموسمية مختلفة الألوان والأشكال بإختلاف الفصول.
تصميم بسيط سهل التنفيذ وغير مكلف يتكون من طريق ممهد من الخسب والحجارة الصغيرة بألوان متباينة مع تزيين جانبى المدخل بنباتات على نمط مموج يميز مدخل المنزل بتنوع الألوان والمواد والأشكال الهندسية المستخدمة.
ما رأيك بتزيين أدراج المنزل بالأعشاب وإضافة إضاءة هادئة لليل تضفى سحر خاص على واجهة المنزل وتوفر الأمان عند صعود الدرج ليلًا.
ما رأيك بالتصميم الآتى؟ أناقة وتناسق غير محدود ويميزه اللون الأبيض المستخدم فى الألواح والجدران ويدمج بكل أركان المدخل إضاءة موزعه حول النخيل والألواح لتوفر الأمان ليلًا.
بجانب الأرضية الناعمة من السيراميك والزهور والأشجار، يزين البامبو مدخل المنزل بجو طبيعى يحاكى الغابات والريف.
مدخل صغير طريق بسيط مستقيم تزينه النباتات على جانبيه بإضاءة هادئه غير معقدة.
حتى مع المساحة المحدودة يمكننا تطبيق بعض الأفكار البسيطة تمامًا مثل تركيب أوانى صغيرة على الجدران نزرع فيها النباتات فنحصل على مدخل مزين بالزهور الجميلة.
مدخل ممتع من النباتات والبلاط المربع كما يمكن استبداله بمربعات من الخشب، ويميز التصميم تنسيقه بنمط غير تقليدى ليشكل طريق لمدخل المنزل.
تضفى الإضاءة تأثيرات قوية على واجهة المنزل وتسلط الأضواء على التفاصيل التى تود التركيز عليها، والتنوع بين أحجام حاويات النباتات يزيد من أناقة التصميم.
تصميم غير تقليدى يعتمد على تزيين مدخل المنزل بالمادة الأساسية التى يعتمد عليها فى تغطية الجدران ليحقق ترابط فى نمط التصميم الكلى للمنزل مع إضافة النباتات فى تنسيق الواجهة.
سلالم خشبية شفافه مزينة بالنباتات والصخورالصغيرة بألوان باهية مشرقة تعزز من إضاءة المنزل بألوان الطبيعة المبهجة.
بالطبع ليس ضرورى الإكتفاء بتزين المدخل بالنباتات، ولكن يمكننا استخدام تحف فنية مفضلة كديكور مميز لمدخل المنزل.