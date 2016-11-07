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13 فكرة بسيطة تزين مدخل المنزل

هنادى موسى هنادى موسى
Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
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يمكن أن تصمم مدخل لمنزلك بتجهيزات مكلفة ومعقدة ولا تضيف أى رونق لواجهة المنزل  ويمكن أن تختار لمسات بسيطة جميلة غير معقدة تزين واجهة المنزل ولا تكلفلك إلا القليل.

لذلك يقدم لك(هوميفاى) 15 فكرة تساعدك على تصميم مدخل مميز وفريد لمنزلك ويسهل بناؤها بتفاصيل خاصة.

1- الطريق المستقيم ليس دائمًا الأقصر

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres مرآب~ كراج
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

ألواح خشبية مصممة بجودة عالية ودقة يمكن استخدامها كطريق ممهد لمدخل المنزل بطريقة غير تقليدية وتزينها النباتات من جميع الجوانب.

2- مدخل سعيد بالزهور

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

الزهور من أجمل التفاصيل التى يمكن أن تضيفها لواجهة المنزل لما تضيفه من تأثيرات منعشة ومشرقة للمدخل ويمكنك تكوين ركن من الزهور الموسمية مختلفة الألوان والأشكال بإختلاف الفصول.

3- ألواح الحشب والحجارة

Residência Nádia & Pedro - Área externa, Kátia Borges - arquitetura+interiores Kátia Borges - arquitetura+interiores إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Kátia Borges – arquitetura+interiores

Kátia Borges - arquitetura+interiores
Kátia Borges – arquitetura+interiores
Kátia Borges - arquitetura+interiores

تصميم بسيط سهل التنفيذ وغير مكلف يتكون من طريق ممهد من الخسب والحجارة الصغيرة بألوان متباينة مع تزيين جانبى المدخل بنباتات على نمط مموج يميز مدخل المنزل بتنوع الألوان والمواد والأشكال الهندسية المستخدمة.

4- أعشاب مضيئه

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

ما رأيك بتزيين أدراج المنزل بالأعشاب وإضافة إضاءة هادئة لليل تضفى سحر خاص على واجهة المنزل وتوفر الأمان عند صعود الدرج ليلًا.

5- أنوار بكل الأركان

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

ما رأيك بالتصميم الآتى؟ أناقة وتناسق غير محدود ويميزه اللون الأبيض المستخدم فى الألواح والجدران ويدمج بكل أركان المدخل إضاءة موزعه حول النخيل والألواح لتوفر الأمان ليلًا.

6- تصميم مميز من البامبو

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج بوص/ بامبو Wood effect
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

بجانب الأرضية الناعمة من السيراميك والزهور والأشجار، يزين البامبو مدخل المنزل بجو طبيعى يحاكى الغابات والريف.

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7- إضاءة ليليه

Fachada frontal Santos Arquitetura مرآب~ كراج
Santos Arquitetura

Fachada frontal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

مدخل صغير طريق بسيط مستقيم تزينه النباتات على جانبيه بإضاءة هادئه غير معقدة.

8- مدخل صغير

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

حتى مع المساحة المحدودة يمكننا تطبيق بعض الأفكار البسيطة تمامًا مثل تركيب أوانى صغيرة على الجدران نزرع فيها النباتات فنحصل على مدخل مزين بالزهور الجميلة.

9- تصميم ساحر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مدخل ممتع من النباتات والبلاط المربع كما يمكن استبداله بمربعات من الخشب، ويميز التصميم تنسيقه بنمط غير تقليدى ليشكل طريق لمدخل المنزل.

10- إضاءة حيوية مشرقة

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos منازل
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

تضفى الإضاءة تأثيرات قوية على واجهة المنزل وتسلط الأضواء على التفاصيل التى تود التركيز عليها، والتنوع بين أحجام حاويات النباتات يزيد من أناقة التصميم.

11- مدخل يزينه الطوب

Hauseingänge - Ihre Visitenkarte , Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH حديقة
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH

Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH
Fischer Garten-und Landschaftsbau GmbH

تصميم غير تقليدى يعتمد على تزيين مدخل المنزل بالمادة الأساسية التى يعتمد عليها فى تغطية الجدران ليحقق ترابط فى نمط التصميم الكلى للمنزل مع إضافة النباتات فى تنسيق الواجهة.

12- بساطة فى غاية الأناقه

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES منازل
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

سلالم خشبية شفافه مزينة بالنباتات والصخورالصغيرة بألوان باهية مشرقة تعزز من إضاءة المنزل بألوان الطبيعة المبهجة.

13- مدخل لمحبى الفنون

Reforma en Urb. Gran Alacant, Santa Pola, Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بالطبع ليس ضرورى الإكتفاء بتزين المدخل بالنباتات، ولكن يمكننا استخدام تحف فنية مفضلة كديكور مميز لمدخل المنزل.

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منزل ملئ بالألوان والحيوية في 12 خطوة
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