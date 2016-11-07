10 أكواخ سيدق قلبك من رؤيتها

قليله هى المنازل التى تيقظ حواسنا وتشعرنا بالراحة مثل الاكواخ والبيوت الريفية الخشبية، فنجد فيهم الحكايات ونصبح أحيانًا جزء منها.
كذلك نجد فيها عناصر الطبيعة النقية الموجودة بالخامات المستخدمة فى المنزل والتى تناسب البيئة المحيطة.
واليوم يقدم لك(هوميفاى) بعض المنازل وتصميماتها الداخلية الساحرة والتى تعكس الجمال النقى للنمط الريقى خاصةً المحاطه بالجبال والتضاريس الطبيعية.
ذلك التصميم واحد من المنازل التى تمتلك تصميم مميز لا ينسى. مبنى من الخشب والحجاره بأشكال جذابة تلفت إنتباه الزائرين خاصة تصميم الرووف المذهل. بالإضافة لكل السحر والتفاصيل المميزة فه فيقع المنزل على جبل!
ومرة أخرى نرى استخدام مواد وخامات بدائيه مثل الخشب والصخور بنمط معمارى قوى.
منزل آخر على المعمار الريفى ولكن بروح عصرية أكثر يمتاز تصميمه بالبساطه والجمال ويعكس بإمتياز تمازج الخشب مع الطوب . فواجهة المنزل تعكس لمسات تصميم عصريه وتزين واجهته بالنباتات المختلفة والأعشاب وشُيد أيضًا على جبل.
حتى يتسم منزلك بالأناقة الفريدة حاول المزج بين روح المنزل العصرى والروح الريفية أيضًا بإستخدام بعض عناصر الريف فى الديكور والأثاث.
فذلك التصميم يعبر عن المزج الذى نفضله بين النمطين فى غرفة المطبخ المكونة من أثاث وديكورات عصريه وفى نفس الوقت يزين سقف الغرفة ببعض الأدوات الريفيه.
من مميزات الشرفات بالمنزل توفير مكان للاستمتاع بالطبيعه فى الأيام الممطره، فأرضية الشرفه هنا امتداد للمنزل فتوفر لك مساحة ممتده بالخارج يمكن قضاء أوقات ممتعه بها مع أصدقائك.
يتسم تصميم واجهة المنزل بالنمط الأمريكى ويستخدم فى تكوينه الخشب والطوب. واختير ذلك النمط ليناسب البيئه التى انشأ فيها هذا المنزل.
منزل ريفى محاط بالطبيعة والعصافير وحيوانات مختلفه، فتمتاز واجهة المنزل باندمجها مع البيئة الطبيعيه، فالتراس مفتوح تمامًا لتستمتع بالطق والهواء المنعش بأقصى صورة ممكنه.
الخشب من أكثر المواد الطبيعيه المستخدمه فى المنازل الريفيه لطبيعته كماده من البيئه، لا يهم نمط منزلك فالخشب يمكن استخدامه مع انماط المنازل والديكور المختلفه
تصميم يمتاز بالرومانسيه الشديده يذكرك بالحكايات والأساطير القديمه السحريه. رغم دمجه بين النمط العصرى والتقليدى فى تصميم المنزل فيدمج بين استخدام الخشب والزجاج كعناصر رئيسيه للتصميم.
غرفة أكثر من ساحرة تضم قطع أثاث بسيط تدمج بين نمطى الريف والشابى شيك. وتضفى ألوان الجدران الناعمه حميميه على تصميم الغرفه الداخلى.
فنجح المعماريون بإنشاء غرفه جميله بحضور قوى من العناصر الربفيه التى توفر الشعور بالراحه، ولمسة الأناقة بالأثاث تزيد من دفء الغرفة.
بغض النظر عن مكان المنزل فى مدينة أم ريف، فهناك دائمًا إمكانيه للنمط الريفى. فتصميم السلم هنا من الخشب وعلى نمط عصرى فى نفس الوقت.