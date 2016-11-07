10 أكواخ سيدق قلبك من رؤيتها

حتى يتسم منزلك بالأناقة الفريدة حاول المزج بين روح المنزل العصرى والروح الريفية أيضًا بإستخدام بعض عناصر الريف فى الديكور والأثاث.

فذلك التصميم يعبر عن المزج الذى نفضله بين النمطين فى غرفة المطبخ المكونة من أثاث وديكورات عصريه وفى نفس الوقت يزين سقف الغرفة ببعض الأدوات الريفيه.