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10 أكواخ سيدق قلبك من رؤيتها

هنادى موسى هنادى موسى
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
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قليله هى المنازل التى تيقظ حواسنا وتشعرنا بالراحة مثل الاكواخ والبيوت الريفية الخشبية، فنجد فيهم الحكايات ونصبح أحيانًا جزء منها.

كذلك نجد فيها عناصر الطبيعة النقية الموجودة بالخامات المستخدمة فى المنزل والتى تناسب البيئة المحيطة.

واليوم يقدم لك(هوميفاى) بعض المنازل وتصميماتها الداخلية الساحرة والتى تعكس الجمال النقى للنمط الريقى خاصةً المحاطه بالجبال والتضاريس الطبيعية.

1- ساحر وفريد

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

ذلك التصميم واحد من المنازل التى تمتلك تصميم مميز لا ينسى. مبنى من الخشب والحجاره بأشكال جذابة تلفت إنتباه الزائرين خاصة تصميم الرووف المذهل. بالإضافة لكل السحر والتفاصيل المميزة فه فيقع المنزل على جبل!

ومرة أخرى نرى استخدام مواد وخامات بدائيه مثل الخشب والصخور بنمط معمارى قوى.

2- بيت ريفى بتصميم جميل

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA منازل طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

منزل آخر على المعمار الريفى ولكن بروح عصرية أكثر يمتاز تصميمه بالبساطه والجمال ويعكس بإمتياز تمازج الخشب مع الطوب . فواجهة المنزل تعكس لمسات تصميم عصريه وتزين واجهته بالنباتات المختلفة والأعشاب وشُيد أيضًا على جبل.

3- مطبخ المزرعة

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores مطبخ
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

حتى يتسم منزلك بالأناقة الفريدة حاول المزج بين روح المنزل العصرى والروح الريفية أيضًا بإستخدام بعض عناصر الريف فى الديكور والأثاث.

فذلك التصميم يعبر عن المزج الذى نفضله بين النمطين فى غرفة المطبخ المكونة من أثاث وديكورات عصريه وفى نفس الوقت يزين سقف الغرفة ببعض الأدوات الريفيه.

4- شرفة للإستمتاع بمنظر الطبيعة

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

من مميزات الشرفات بالمنزل توفير مكان للاستمتاع بالطبيعه فى الأيام الممطره، فأرضية الشرفه هنا امتداد للمنزل فتوفر لك مساحة ممتده بالخارج يمكن قضاء أوقات ممتعه بها مع أصدقائك.

5- نمط أمريكى على أرض مكسيكية

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura منازل
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

يتسم تصميم واجهة المنزل بالنمط الأمريكى ويستخدم فى تكوينه الخشب والطوب. واختير ذلك النمط ليناسب البيئه التى انشأ فيها هذا المنزل.

6- كبينه من الخشب

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

منزل ريفى محاط بالطبيعة والعصافير وحيوانات مختلفه، فتمتاز واجهة المنزل باندمجها مع البيئة الطبيعيه، فالتراس مفتوح تمامًا لتستمتع بالطق والهواء المنعش بأقصى صورة ممكنه.

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7- الخشب فى كل مكان

Casa Laje de Pedra, Finkelstein Arquitetos Finkelstein Arquitetos غرفة المعيشة
Finkelstein Arquitetos

Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos

الخشب من أكثر المواد الطبيعيه المستخدمه فى المنازل الريفيه لطبيعته كماده من البيئه، لا يهم نمط منزلك فالخشب يمكن استخدامه مع انماط المنازل والديكور المختلفه

8- بيت ريفى من القصص الخيالية

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

تصميم يمتاز بالرومانسيه الشديده يذكرك بالحكايات والأساطير القديمه السحريه. رغم دمجه بين النمط العصرى والتقليدى فى تصميم المنزل فيدمج بين استخدام الخشب والزجاج كعناصر رئيسيه للتصميم.

9- غرفة نوم ساحرة

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano غرفة نوم
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

غرفة أكثر من ساحرة تضم قطع أثاث بسيط تدمج بين نمطى الريف والشابى شيك. وتضفى ألوان الجدران الناعمه حميميه على تصميم الغرفه الداخلى.

فنجح المعماريون بإنشاء غرفه جميله بحضور قوى من العناصر الربفيه التى توفر الشعور بالراحه، ولمسة الأناقة بالأثاث تزيد من دفء الغرفة.

10- تفاصيل عائمه

Casa de campo - Cunha - São Paulo - Brasil, Carmen Saraiva Arquitetura Carmen Saraiva Arquitetura ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Carmen Saraiva Arquitetura

Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura

بغض النظر عن مكان المنزل فى مدينة أم ريف، فهناك دائمًا إمكانيه للنمط الريفى. فتصميم السلم هنا من الخشب وعلى نمط عصرى فى نفس الوقت.

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