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15 فكرة لأنسب مكان للتلفاز بغرفة نومك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة نوم
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بعد يوم عمل شاق وطويل قد يكون كل ما يحلم به البعض هو الاستلقاء على السرير ومشاهدة فيلم أو متابعة برنامجهم المفضل، فالأمر مغري حقا أن تفصل حواسك وتمتعها بمتابعة أشياء ممتعة لتحقق في النهاية التوازن بين القيام بمهام العمل اليومية واللحظات الخاصة الممتعة التي تشحن طاقتنا لليوم التالي. وسعيا للحق بالاستمتاع والراحة والاسترخاء قد أعددنا لك مجموعة من النماذج لدمج عنصرين لا غنى عنهما في مكان واحد لتحقيق الراحة والترفية وهما السرير والتلفاز.

1.مزيد من الجمال

INTERIOR RECAMARA, PROYECTARQ | ARQUITECTOS PROYECTARQ | ARQUITECTOS غرفة نوم أسمنت White
PROYECTARQ | ARQUITECTOS

PROYECTARQ | ARQUITECTOS
PROYECTARQ | ARQUITECTOS
PROYECTARQ | ARQUITECTOS

لتحصل على مشهد رائع لغرفة نوم، فكر جيدا أين ستضع التلفاز، فقبل أن تتم مهمة الشراء عليك أن تفكر في وضع وحدة أثاث مخصصة للتلفاز كما في الصورة، فإلى جانب دورها الوظيفي والعملي إلا إنها تضيف مزيد من الجمال والإشراق للغرفة.

2. تصميم مميز

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة نوم
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

في الصورة تصميم مميز لوحدة تلفاز غاية في العملية، فالوحدة هنا قد استغلت كفاصل بين غرفة النوم والمعيشة، كما أن تصميمها يسمح بدوران الجزء المثبت عليه التلفاز ليسهل عليك التحكم في المشهد، تلفاز في المعيشة أم في غرفة النوم.

3. اخلق مساحة

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

في السابق كان البعض يرفض وضع تلفاز في غرفة النوم لأنه يشغل حيز كبير خاصة إذا كانت الغرفة صغيرة، لكن الآن مع صغر حجم الجهاز يمكنك فتح محراب بحجم الشاشة لتضع التلفاز بداخلها وكأنه جزء من الجدار.

4. وحدة مخصصة

Loft2, Basch Arquitectos Basch Arquitectos غرفة نوم خشب Beige
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

وجود التلفاز بغرفة النوم سيكون مسليا حقا، لكن لا تقض على هذا الشعور بالفوضى التي قد يخلقها وضعه بالغرفة، لذا يمكنك تخصص وحدة أثاث للجهاز تكون جزء أساسي من هيكل الغرفة كما بالصورة، وبالتالي ستقوم بأكثر من مهام وحدة التلفاز.

5. مكان استراتيجي

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

ماذا لو لم تتوفر لم المساحة لوضع التلفاز أمام السرير، سواء لوجود نافذة أو خزانة ملابس مثلا؟ في هذه الحالة يمكنك وضعه على الجدار الجانبي للسرير كما هو في الصورة، فهذا الاتجاه أيضا سيسمح لمن يجلس على السرير بالمتابعة الممتعة للتلفاز.

6. حلول أخرى لمشكلة المكان

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

من الحلول الأخرى التي قد تساعدك في إيجاد مكان مناسب للتلفاز بغرفة النوم هو وضعه بأحد الأركان الأمامية للسرير كما بالصورة.

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7. أناقة الخشب

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن تضيف لغرفة نومك مزيد من الأناقة والرقي بوحدة خشبية للتلفاز كهذه، فبجانب دورها الوظيفي سيضيف الخشب دفء وحميمة بالمكان.

8. تناغم التلفاز مع الأثاث

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

إذا كنت ستعلق بعض الأثاث على الجدار بجانب التلفاز مثل التصميم الذي في الصورة مثلا، عليك أن تختار تصميمات تتناغم مع شكل وخطوط الجهاز، لأنه أصبح جزء من هيكل وتصميم الغرفة.

9. قطاع صغير للتلفاز

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة نوم Grey
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

مشاهدة التلفاز من السرير أمر مغري وممتع حقا، لكن ليس لفترات طويلة لأنه سيتحول لأمر مرهق، لذا إذا كانت المساحة لديك تسمح بوجود قطاع منفصل لمشاهدة التلفاز فافعل ذلك. التصميم بالصورة يتيح لك الأمرين بسهولة، سواء مشاهدته من السرير أو من خلال الجلوس على الكراسي.

10. تلفاز معلق

Av. México-Condesa, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة نوم
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

مكان استراتيجي آخر لوضع جهاز التلفاز بغرفة النوم ويصلح كثيرا للغرف الصغيرة، حيث تم تعليق الجهاز من السقف في أحد الأركان وهو ما سمح بوضع قطع أثاث بسيطة أسفله.

11. حافظ على النظام

N14, aaestudio aaestudio غرفة نوم
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

وجود تلفاز بغرفة النوم قد يكون بوابة كبيرة لدخول الفوضى للغرفة، لذا انتبه لذلك وحافظ على نظام الغرفة وترتيبها حتى لا تتحول هذه المتعة لمشقة فيما بعد.

12. متعدد الاستخدامات

Recamara Industrial, Taller 03 Taller 03 غرفة نوم طوب Black
Taller 03

Taller 03
Taller 03
Taller 03

يمكنك استبدال التلفاز بشاشة متعددة الاستخدامات، فتتمكن من استخدمها في الألعاب أو توصلها بحاسبك الخاص لتقوم بمهام عملك مثلا.

13. تصميم للغرف الصغيرة

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

هل تعتقد أن غرفة نوم ليس بها مساحة كافية لوحدة تلفاز؟ إذا تفحص هذا التصميم، حيث ستجد الأثاث معلق بالجدار كما هو الحال مع التلفاز وبألوان وأبعاد لا تشغل حيز بصري كبير بالغرفة.

14. الترفيه الكامل

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم خشب Grey
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

لمزيد من المتعة والترفيه يمكنك أن تقتني جهاز لألعاب الفيديو لقضاء أوقات ممتعة بغرفتك، أو أجهزة المسرح المنزلي التي تزيد من متعة المشاهدة أضعاف مضاعفة.

15. بديل بسيط

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

وها نحن نختتم تلك الجولة بحل بديل لوحدة التلفاز بتصميم بسيط ومميز للغاية.

13 فكرة للمنازل الصغيرة لتبدو أكثر عصرية وأناقة
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