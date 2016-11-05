15 فكرة لأنسب مكان للتلفاز بغرفة نومك

بعد يوم عمل شاق وطويل قد يكون كل ما يحلم به البعض هو الاستلقاء على السرير ومشاهدة فيلم أو متابعة برنامجهم المفضل، فالأمر مغري حقا أن تفصل حواسك وتمتعها بمتابعة أشياء ممتعة لتحقق في النهاية التوازن بين القيام بمهام العمل اليومية واللحظات الخاصة الممتعة التي تشحن طاقتنا لليوم التالي. وسعيا للحق بالاستمتاع والراحة والاسترخاء قد أعددنا لك مجموعة من النماذج لدمج عنصرين لا غنى عنهما في مكان واحد لتحقيق الراحة والترفية وهما السرير والتلفاز.