15 فكرة لأنسب مكان للتلفاز بغرفة نومك

بعد يوم عمل شاق وطويل قد يكون كل ما يحلم به البعض هو الاستلقاء على السرير ومشاهدة فيلم أو متابعة برنامجهم المفضل، فالأمر مغري حقا أن تفصل حواسك وتمتعها بمتابعة أشياء ممتعة لتحقق في النهاية التوازن بين القيام بمهام العمل اليومية واللحظات الخاصة الممتعة التي تشحن طاقتنا لليوم التالي. وسعيا للحق بالاستمتاع والراحة والاسترخاء قد أعددنا لك مجموعة من النماذج لدمج عنصرين لا غنى عنهما في مكان واحد لتحقيق الراحة والترفية وهما السرير والتلفاز.
لتحصل على مشهد رائع لغرفة نوم، فكر جيدا أين ستضع التلفاز، فقبل أن تتم مهمة الشراء عليك أن تفكر في وضع وحدة أثاث مخصصة للتلفاز كما في الصورة، فإلى جانب دورها الوظيفي والعملي إلا إنها تضيف مزيد من الجمال والإشراق للغرفة.
في الصورة تصميم مميز لوحدة تلفاز غاية في العملية، فالوحدة هنا قد استغلت كفاصل بين غرفة النوم والمعيشة، كما أن تصميمها يسمح بدوران الجزء المثبت عليه التلفاز ليسهل عليك التحكم في المشهد، تلفاز في المعيشة أم في غرفة النوم.
في السابق كان البعض يرفض وضع تلفاز في غرفة النوم لأنه يشغل حيز كبير خاصة إذا كانت الغرفة صغيرة، لكن الآن مع صغر حجم الجهاز يمكنك فتح محراب بحجم الشاشة لتضع التلفاز بداخلها وكأنه جزء من الجدار.
وجود التلفاز بغرفة النوم سيكون مسليا حقا، لكن لا تقض على هذا الشعور بالفوضى التي قد يخلقها وضعه بالغرفة، لذا يمكنك تخصص وحدة أثاث للجهاز تكون جزء أساسي من هيكل الغرفة كما بالصورة، وبالتالي ستقوم بأكثر من مهام وحدة التلفاز.
ماذا لو لم تتوفر لم المساحة لوضع التلفاز أمام السرير، سواء لوجود نافذة أو خزانة ملابس مثلا؟ في هذه الحالة يمكنك وضعه على الجدار الجانبي للسرير كما هو في الصورة، فهذا الاتجاه أيضا سيسمح لمن يجلس على السرير بالمتابعة الممتعة للتلفاز.
من الحلول الأخرى التي قد تساعدك في إيجاد مكان مناسب للتلفاز بغرفة النوم هو وضعه بأحد الأركان الأمامية للسرير كما بالصورة.
يمكنك أن تضيف لغرفة نومك مزيد من الأناقة والرقي بوحدة خشبية للتلفاز كهذه، فبجانب دورها الوظيفي سيضيف الخشب دفء وحميمة بالمكان.
إذا كنت ستعلق بعض الأثاث على الجدار بجانب التلفاز مثل التصميم الذي في الصورة مثلا، عليك أن تختار تصميمات تتناغم مع شكل وخطوط الجهاز، لأنه أصبح جزء من هيكل وتصميم الغرفة.
مشاهدة التلفاز من السرير أمر مغري وممتع حقا، لكن ليس لفترات طويلة لأنه سيتحول لأمر مرهق، لذا إذا كانت المساحة لديك تسمح بوجود قطاع منفصل لمشاهدة التلفاز فافعل ذلك. التصميم بالصورة يتيح لك الأمرين بسهولة، سواء مشاهدته من السرير أو من خلال الجلوس على الكراسي.
مكان استراتيجي آخر لوضع جهاز التلفاز بغرفة النوم ويصلح كثيرا للغرف الصغيرة، حيث تم تعليق الجهاز من السقف في أحد الأركان وهو ما سمح بوضع قطع أثاث بسيطة أسفله.
وجود تلفاز بغرفة النوم قد يكون بوابة كبيرة لدخول الفوضى للغرفة، لذا انتبه لذلك وحافظ على نظام الغرفة وترتيبها حتى لا تتحول هذه المتعة لمشقة فيما بعد.
يمكنك استبدال التلفاز بشاشة متعددة الاستخدامات، فتتمكن من استخدمها في الألعاب أو توصلها بحاسبك الخاص لتقوم بمهام عملك مثلا.
هل تعتقد أن غرفة نوم ليس بها مساحة كافية لوحدة تلفاز؟ إذا تفحص هذا التصميم، حيث ستجد الأثاث معلق بالجدار كما هو الحال مع التلفاز وبألوان وأبعاد لا تشغل حيز بصري كبير بالغرفة.
لمزيد من المتعة والترفيه يمكنك أن تقتني جهاز لألعاب الفيديو لقضاء أوقات ممتعة بغرفتك، أو أجهزة المسرح المنزلي التي تزيد من متعة المشاهدة أضعاف مضاعفة.
وها نحن نختتم تلك الجولة بحل بديل لوحدة التلفاز بتصميم بسيط ومميز للغاية.