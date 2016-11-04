ما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة

بعد وضع خطتك ومشاهدة تصميمات مختلفة قم بعمل بحث أكثر تركيزا على أكثر التصميمات المناسبة والمصممين الذيت ستلجأ إليهم للمساعدة ولا تنس عقد مقارنة بالتفاصيل من حيث ما ستتحمله مساحة غرفة المعيشة لديك ومن حيث التكلفة والجودة بالطبع.

ستجد هنا على هوميفاي الكثير من الأفكار الرائعة لغرف المعيشة والعديد من المصممين الذين يمكنك أن تستعين بخبراتهم ليكون عندك غرفة معيشة مثالية.