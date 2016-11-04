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ما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة

ريم عوض ريم عوض
Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
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من منا لا يحب أن تكون لديه غرفة معيشة رائعة الديكور والتصميم، وتفتخر بها أمام تعليقات أصدقائك وأقربائك عند زيارتك خاصة إذا كانت من تصميمك. فعدم مقدرتك المادية على الاستعانة بخبير تصميم داخلي لا يعني أنك ستترك منزلك بدون وضع لمسات خاصة تجعله أنيقًا ومصدرًا للفخرِ والراحة. تصميمك للديكور بنفسك ممتع وسهل فقط إذا قمت باتخاذ الإجراءات  اللازمة ومعرفة قواعد التصميم بشكل صحيح حتى لا تتحول إلى كارثة. فآخر شيء تريده هو إهدار مالك ووقتك بلا فائدة. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية تصميم غرفة المعيشة بكل سهولة. 

1- ضع خطة

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

لا نعني أنه يجب أن تضع خطة تفصيلية لكل شيء في الغرفة ولكن ربما بعض الخطوط العريضة التي تقودك للتصميم الذي تطمح إليه. ما النمط الذي تميل إليه؟ هل هو الكلاسيكي أم المودرن؟ ما النقطة المحورية التي صترتب على أساسها الأثاث؟ مجرد وضعك للخطة سيجعلك تصل لهدفك وسيحفزك على البدء في التنفيذ.  ستجد هنا على هوميفاي الكثير من الأفكار الرائعة لغرف المعيشة والعديد من المصممين الذين يمكنك أن تستعين بخبراتهم ليكون عندك غرفة معيشة مثالية.

2- قم بعمل بحث

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة modern,living room,sofa,chairs,lamps,furniture,contemporary
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

بعد وضع خطتك ومشاهدة تصميمات مختلفة قم بعمل بحث أكثر تركيزا على أكثر التصميمات المناسبة والمصممين الذيت ستلجأ إليهم للمساعدة ولا تنس عقد مقارنة بالتفاصيل من حيث ما ستتحمله مساحة غرفة المعيشة لديك ومن حيث التكلفة والجودة بالطبع.

ستجد هنا على هوميفاي الكثير من الأفكار الرائعة لغرف المعيشة والعديد من المصممين الذين يمكنك أن تستعين بخبراتهم ليكون عندك غرفة معيشة مثالية.

3- ركز على الإضاءة

Living Room Luke Cartledge Photography غرفة المعيشة
Luke Cartledge Photography

Living Room

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

إذا كانت إضاءة المنزل سيئة فأي تصميم سيبدو سيء للغاية مهما بلغت أناقته ولو صممه أفضل المصممين. لذا تأكد من اختيار إضاءة مناسبة وحاول أن تجعل مستويات الإضاءة مختلفة ولا تعتمد فقط على إضاءة السقف. يمكنك إضافة بعض الأباجورات الطويلة أو على الطاولة وأباليك على الحوائط، واستخدم الكشافات المثبتة للتركيز على قطع ديكور معينة تريد أن تبرز جمالها.

4- رتب الأثاث بشكل صحيح

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

بعد أن قمت بشراء جميع الأثاث لا تفسده بطريقة ترتيب خاطئة. ضع الأثاث بعيدا عن الحوائط لأن لصقه بهم يجهل الغرفة تبدو أصغر. حاول أن تترك مساحة مناسبة للحركة بين الأثاث حتى لا تشعر بالضيق من المكان. اجعل الأثاث مرتب في اتجاه نقطة محورية ما كالتليفزيون أو دائري مركزا على طاولة القهوة لتعزيز الحوار بين أفراد الأسرة.

5- استخدم ستائر مناسبة

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

سواء كنت ستضع ستارة من القماش أو غيرها من أدوات حجب الضوء تأكد من اختيارها بعناية حتى لا تبدو وكأنها تمت إضافتها بشكل سريع في آخر لحظة. الستائر والمفارش وجميع المنسوجات لها وقع مذهل على إبراز جمال التصميم الأثاث. حاول اختيار ستارة تتماشى مع لون قماش الكراسي والكنبة لتبدو على الغرفة العناية بتفاصيلها.

6- لا تتجاهل الأرضية

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

الأرضية يجب أن تكون مناسبة للألوان المختارة في أثاث غرفة المعيشة. فسواء كنت ستختار الأرض الخشبية أو البلاط أو السجاد تأكد من ذلك ومن سهولة المشى عليه. ولا تنس أن الكثير من السجاد يخفي جمال الأثاث ويأكل من مساحة الغرفة.

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7- أترك مساحة كافية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند تصميمك لغرفة المعيشة لا تنس أنك ستستخدمها يوميًا فتأكد من وجود مساحة كافية للانتقال بين الأثاث وتذكر أنك تقوم بتصميم غرفة معيشتك أنت وليست محلًا للأثاث.

8- أضف بعض الأكسسوارات

Duke Street, Mayfair, Perfect Integration Perfect Integration غرفة المعيشة
Perfect Integration

Duke Street, Mayfair

Perfect Integration
Perfect Integration
Perfect Integration

لا ضير من وضع بعض اللمسات الفريدة من نوعها على غرفة معيشتك كاختيار قطع للديكور مختلفة وقطع نادرة أو أشغال يدوية تعكس شخصيتك.

9- أضف نباتات

Гостиная "English style", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

لإضافة بعض الانتعاش والحيوية للغرفة أضف بعض الورود والنباتات في قصاري زرع مناسبة لديكور الغرفة والأثاث. ستغير من شكل الغرفة وتضفي بعض الروائح الطيبية إذا اخترت بعض النبانات التي يفوح عطرها كالنعناع واللافندر. اقرأ أيضًا كيف تجعل رائحة المنزل جميلة

10- لا تترك الحوائط خالية

Haus in Przasnysz, FOORMA FOORMA غرفة المعيشة
FOORMA

FOORMA
FOORMA
FOORMA

حتى إذا كنت مغرمًا بالستايل التبسيطي تأكد من وضعك لبعض الديكور على الحوائط فلا تتركها مملة وخالية. يمكنك إضافة بعض الصور لعائلتك أو رسومات داخل إطارات جذابة أو حتى تعليق سجادة يدوية.

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