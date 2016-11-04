ما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة

من منا لا يحب أن تكون لديه غرفة معيشة رائعة الديكور والتصميم، وتفتخر بها أمام تعليقات أصدقائك وأقربائك عند زيارتك خاصة إذا كانت من تصميمك. فعدم مقدرتك المادية على الاستعانة بخبير تصميم داخلي لا يعني أنك ستترك منزلك بدون وضع لمسات خاصة تجعله أنيقًا ومصدرًا للفخرِ والراحة. تصميمك للديكور بنفسك ممتع وسهل فقط إذا قمت باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعرفة قواعد التصميم بشكل صحيح حتى لا تتحول إلى كارثة. فآخر شيء تريده هو إهدار مالك ووقتك بلا فائدة. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية تصميم غرفة المعيشة بكل سهولة.
لا نعني أنه يجب أن تضع خطة تفصيلية لكل شيء في الغرفة ولكن ربما بعض الخطوط العريضة التي تقودك للتصميم الذي تطمح إليه. ما النمط الذي تميل إليه؟ هل هو الكلاسيكي أم المودرن؟ ما النقطة المحورية التي صترتب على أساسها الأثاث؟ مجرد وضعك للخطة سيجعلك تصل لهدفك وسيحفزك على البدء في التنفيذ. ستجد هنا على هوميفاي الكثير من الأفكار الرائعة لغرف المعيشة والعديد من المصممين الذين يمكنك أن تستعين بخبراتهم ليكون عندك غرفة معيشة مثالية.
بعد وضع خطتك ومشاهدة تصميمات مختلفة قم بعمل بحث أكثر تركيزا على أكثر التصميمات المناسبة والمصممين الذيت ستلجأ إليهم للمساعدة ولا تنس عقد مقارنة بالتفاصيل من حيث ما ستتحمله مساحة غرفة المعيشة لديك ومن حيث التكلفة والجودة بالطبع.
ستجد هنا على هوميفاي الكثير من الأفكار الرائعة لغرف المعيشة والعديد من المصممين الذين يمكنك أن تستعين بخبراتهم ليكون عندك غرفة معيشة مثالية.
إذا كانت إضاءة المنزل سيئة فأي تصميم سيبدو سيء للغاية مهما بلغت أناقته ولو صممه أفضل المصممين. لذا تأكد من اختيار إضاءة مناسبة وحاول أن تجعل مستويات الإضاءة مختلفة ولا تعتمد فقط على إضاءة السقف. يمكنك إضافة بعض الأباجورات الطويلة أو على الطاولة وأباليك على الحوائط، واستخدم الكشافات المثبتة للتركيز على قطع ديكور معينة تريد أن تبرز جمالها.
بعد أن قمت بشراء جميع الأثاث لا تفسده بطريقة ترتيب خاطئة. ضع الأثاث بعيدا عن الحوائط لأن لصقه بهم يجهل الغرفة تبدو أصغر. حاول أن تترك مساحة مناسبة للحركة بين الأثاث حتى لا تشعر بالضيق من المكان. اجعل الأثاث مرتب في اتجاه نقطة محورية ما كالتليفزيون أو دائري مركزا على طاولة القهوة لتعزيز الحوار بين أفراد الأسرة.
سواء كنت ستضع ستارة من القماش أو غيرها من أدوات حجب الضوء تأكد من اختيارها بعناية حتى لا تبدو وكأنها تمت إضافتها بشكل سريع في آخر لحظة. الستائر والمفارش وجميع المنسوجات لها وقع مذهل على إبراز جمال التصميم الأثاث. حاول اختيار ستارة تتماشى مع لون قماش الكراسي والكنبة لتبدو على الغرفة العناية بتفاصيلها.
الأرضية يجب أن تكون مناسبة للألوان المختارة في أثاث غرفة المعيشة. فسواء كنت ستختار الأرض الخشبية أو البلاط أو السجاد تأكد من ذلك ومن سهولة المشى عليه. ولا تنس أن الكثير من السجاد يخفي جمال الأثاث ويأكل من مساحة الغرفة.
عند تصميمك لغرفة المعيشة لا تنس أنك ستستخدمها يوميًا فتأكد من وجود مساحة كافية للانتقال بين الأثاث وتذكر أنك تقوم بتصميم غرفة معيشتك أنت وليست محلًا للأثاث.
لا ضير من وضع بعض اللمسات الفريدة من نوعها على غرفة معيشتك كاختيار قطع للديكور مختلفة وقطع نادرة أو أشغال يدوية تعكس شخصيتك.
لإضافة بعض الانتعاش والحيوية للغرفة أضف بعض الورود والنباتات في قصاري زرع مناسبة لديكور الغرفة والأثاث. ستغير من شكل الغرفة وتضفي بعض الروائح الطيبية إذا اخترت بعض النبانات التي يفوح عطرها كالنعناع واللافندر. اقرأ أيضًا كيف تجعل رائحة المنزل جميلة