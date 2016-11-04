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تصميمات لمنازل صغيرة ستتمنى أن تسكنها

ريم عوض ريم عوض
monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
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بعض الأشخاص يفضلون المساحات الكبيرة ظنًا منهم أن المساحة الصغيرة لمنزل أقل من 200 متر مربع لن تكون عملية وسينقصه الكثير من الأشياء. ولكن خاصة إذا لم يكن  لديك أطفال ومنشغل في معظم اليوم وليس لديك وقت كاف للاهتمام بالمنزل فإن المساحة الصغيرة مفيدة لك من حيث الصيانة والتنظيف وما إلى ذلك. اليوم نقدم لك مجموعة من المنازل الصغيرة المميزة التي ستتمنى أن تسكن فيها وإن كنت تفضل المساحات الكبيرة! 

1- مدخل بسيط

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

المدخل تصميمه جميل ومرحب بالرغم من كونه تقليدي. ما يميزه هو ذلك الحفر في الباب والحديد الذي يحمي زجاج باب المنزل بتصميم أنيق وكلاسيكي. ثم ننظر نظرة سريعة على النافذة نجدها محاطة بقضبان حديدية بتصميم تبسيطي مريح. هذا المدخل مثال لأن التكلفة القليلة يمكنها أن تخرج شيئًا في منتهى الجمال!

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1- من الداخل

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

عند الدخول للمنزل نجده لا ينقصه شيء من الأساسيات التي تضمن لك حياة مريحة. يوجد مكان للاسترخاء ومكتبة صغيرة وأيضًا طاولة صغيرة ومناسبة للأكل أو المذاكرة. التصميم تبسيطي وبه لمسة أنثوية في غاية الذوق من حيث الديكور واختيار الألوان الفاتحة والهادئة التي لا تشعرك بضيق المساحة. في الصور القادمة ننظر سريعًا على المطبخ، هل لديك تخمين أين سيكون؟

1- المطبخ

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

وراء الدولاب الموجود بجانب الطاولة الصغيرة عند مدخل الباب نجد مطبخ مخفيّ صغير مرتب بشكل رائع ومستغل للمساحة بطريقة ذكية.

2- تراس ساحر

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture منازل
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

قبل دخولنا للمنزل الصغير نأخذكم في جولة بسيطة على التراس المطل على منظر رائع أسفل السماء مباشرة ليدعوك للجلوس والاسترخاء أثناء تأمل الطبيعة حولك. الأثاث الموضوع في المكان بسيط جدًا، بعض الكراسي المتنقلة وطاولة زجاجية صغيرة ودكة متصلة بسور التراس. مع كسوة الأرض ببلاط التراكوتا المحبب في الأماكن الخارجية والمفتوحة ولمسات بسيطة من الطبيعة في تلك الشجيرة داخل حوض زرع صغير.

2- بار بسيط ومميز

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة المعيشة
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

داخل المنزل أول ما يقابلنا بار بسيط ومميز عبارة عن جزيرة في المنتصف تعمل بشكل أساسي كوحدة تخزين ومكان لتناول مشروب حيث أن السطح الآخر على الجانب وضعت عليه غسالة الأطباق. وضع المصمم بعض الأرفف المنسقة بشكل جميل لتضيف بعض الديكور مع استخدامها هي الأخرى كمكان للتخزين.

2- غرفة معيشة ومطبخ مفتوح

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture غرفة المعيشة
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

غرفة المعيشة مكونة من طاولة قهوة وكنبة على شكل حرف L يقابلها تليفزون على سطح معلق على الحائط سترونه في الصورة المقبلة. بجوار غرفة المعيشة مطبخ مفتوخ ببار يعمل عمل طاولة السفرة في الصورة القادمة نرى المطبخ بشكل أقرب.

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3- واجهة مفتوحة

RESIDÊNCIA PÁTIO ARUANA, Coletivo de Arquitetos Coletivo de Arquitetos منازل
Coletivo de Arquitetos

Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos

واجهة المنزل عبارة عن جراج للسيارة مع إضافة لمسة من الخشب ولكن واجهة المنزل تختلف تماما عما يوجد بداخله وورائها وذلك ما سنراه في الصور القادمة

3- فواصل زجاجية

RESIDÊNCIA PÁTIO ARUANA, Coletivo de Arquitetos Coletivo de Arquitetos منازل
Coletivo de Arquitetos

Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos

إذا نظرنا للداخل ننظر إلى مساحة طولية مفتوحة من السفرة والمطبخ ومفصولة بجدار زجاجي ولكن ما يميزها حقًا هو الإطلالة الرائعة على النافذة الزجاجية الكبيرة المطلة على الحديقة.

3- حديقة المنزل

RESIDÊNCIA PÁTIO ARUANA, Coletivo de Arquitetos Coletivo de Arquitetos منازل
Coletivo de Arquitetos

Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos

الحديقة التي تطل عليها غرف المنزل بسيطة ولا تحتوي إلا على مقعد واحد ويظهر هنا تقسيم غرف المنزل من الداخل المفصولة بحوائط زجاجية.

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