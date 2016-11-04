تصميمات لمنازل صغيرة ستتمنى أن تسكنها

بعض الأشخاص يفضلون المساحات الكبيرة ظنًا منهم أن المساحة الصغيرة لمنزل أقل من 200 متر مربع لن تكون عملية وسينقصه الكثير من الأشياء. ولكن خاصة إذا لم يكن لديك أطفال ومنشغل في معظم اليوم وليس لديك وقت كاف للاهتمام بالمنزل فإن المساحة الصغيرة مفيدة لك من حيث الصيانة والتنظيف وما إلى ذلك. اليوم نقدم لك مجموعة من المنازل الصغيرة المميزة التي ستتمنى أن تسكن فيها وإن كنت تفضل المساحات الكبيرة!