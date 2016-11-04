تصميمات لمنازل صغيرة ستتمنى أن تسكنها

بعض الأشخاص يفضلون المساحات الكبيرة ظنًا منهم أن المساحة الصغيرة لمنزل أقل من 200 متر مربع لن تكون عملية وسينقصه الكثير من الأشياء. ولكن خاصة إذا لم يكن لديك أطفال ومنشغل في معظم اليوم وليس لديك وقت كاف للاهتمام بالمنزل فإن المساحة الصغيرة مفيدة لك من حيث الصيانة والتنظيف وما إلى ذلك. اليوم نقدم لك مجموعة من المنازل الصغيرة المميزة التي ستتمنى أن تسكن فيها وإن كنت تفضل المساحات الكبيرة!
المدخل تصميمه جميل ومرحب بالرغم من كونه تقليدي. ما يميزه هو ذلك الحفر في الباب والحديد الذي يحمي زجاج باب المنزل بتصميم أنيق وكلاسيكي. ثم ننظر نظرة سريعة على النافذة نجدها محاطة بقضبان حديدية بتصميم تبسيطي مريح. هذا المدخل مثال لأن التكلفة القليلة يمكنها أن تخرج شيئًا في منتهى الجمال!
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عند الدخول للمنزل نجده لا ينقصه شيء من الأساسيات التي تضمن لك حياة مريحة. يوجد مكان للاسترخاء ومكتبة صغيرة وأيضًا طاولة صغيرة ومناسبة للأكل أو المذاكرة. التصميم تبسيطي وبه لمسة أنثوية في غاية الذوق من حيث الديكور واختيار الألوان الفاتحة والهادئة التي لا تشعرك بضيق المساحة. في الصور القادمة ننظر سريعًا على المطبخ، هل لديك تخمين أين سيكون؟
وراء الدولاب الموجود بجانب الطاولة الصغيرة عند مدخل الباب نجد مطبخ مخفيّ صغير مرتب بشكل رائع ومستغل للمساحة بطريقة ذكية.
قبل دخولنا للمنزل الصغير نأخذكم في جولة بسيطة على التراس المطل على منظر رائع أسفل السماء مباشرة ليدعوك للجلوس والاسترخاء أثناء تأمل الطبيعة حولك. الأثاث الموضوع في المكان بسيط جدًا، بعض الكراسي المتنقلة وطاولة زجاجية صغيرة ودكة متصلة بسور التراس. مع كسوة الأرض ببلاط التراكوتا المحبب في الأماكن الخارجية والمفتوحة ولمسات بسيطة من الطبيعة في تلك الشجيرة داخل حوض زرع صغير.
داخل المنزل أول ما يقابلنا بار بسيط ومميز عبارة عن جزيرة في المنتصف تعمل بشكل أساسي كوحدة تخزين ومكان لتناول مشروب حيث أن السطح الآخر على الجانب وضعت عليه غسالة الأطباق. وضع المصمم بعض الأرفف المنسقة بشكل جميل لتضيف بعض الديكور مع استخدامها هي الأخرى كمكان للتخزين.
غرفة المعيشة مكونة من طاولة قهوة وكنبة على شكل حرف L يقابلها تليفزون على سطح معلق على الحائط سترونه في الصورة المقبلة. بجوار غرفة المعيشة مطبخ مفتوخ ببار يعمل عمل طاولة السفرة في الصورة القادمة نرى المطبخ بشكل أقرب.
واجهة المنزل عبارة عن جراج للسيارة مع إضافة لمسة من الخشب ولكن واجهة المنزل تختلف تماما عما يوجد بداخله وورائها وذلك ما سنراه في الصور القادمة
إذا نظرنا للداخل ننظر إلى مساحة طولية مفتوحة من السفرة والمطبخ ومفصولة بجدار زجاجي ولكن ما يميزها حقًا هو الإطلالة الرائعة على النافذة الزجاجية الكبيرة المطلة على الحديقة.
الحديقة التي تطل عليها غرف المنزل بسيطة ولا تحتوي إلا على مقعد واحد ويظهر هنا تقسيم غرف المنزل من الداخل المفصولة بحوائط زجاجية.