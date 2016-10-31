شقة كلاسيكية فخمة كالقصور

من منا لم يعش في منزل به صالون مدهب عتيق، وكان يعد كنز مدفون بمنزلنا ولا يمكن لأحد المساس به، هكذا أمامنا هذا التصميم، كتحفة فنية أضيف للمنزل بلون هادئ مريح للأعصاب، اختار المصمم أرضيات خشبية لأنها عملية وتضيف رقى ودفئ للتصميم، يأتي السقف في تصميم هادئ وبسيط ونجفة كلاسيكة أنيقة مع جدران بسيطة مغلفة ببانوهات رقيقة جدا من اللون الأبيض تبرز ما بداخلها من اختيار المصمم لورق جدران كلاسيكي هادئ، ولم ينس المصمم أي ركن من أركان التصميم الكلاسيكية فا احتفظ بعنصر أساسي وهو دولاب التحف أو كما نسميه دولاب الفضيات ، أتى بقطعتين منه يمينا ويسارا ليزيد التصميم فخامة ..