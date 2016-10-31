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شقة كلاسيكية فخمة كالقصور

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة Beige
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هل أنت من محبى الكلاسيكية؟ هل تفضل أن يكون منزلك مرصع بالتحف والديكورات الفخمة؟ ستجد ما تريده اليوم معنا… سنأخذك في جولة بين أركان منزل لن تصدق جمال وفخامة ديكوراته، يشبه القصور في إطلالته، سيترك بصمة في خيالك أن هذا هو منزل أحلامك وما ستمتلكه يوما ما .. إليك مجموعة  صور مختارة من داخل منزل على الطراز الكلاسيكي..

صالون كلاسيكي مدهب ..

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

من منا لم يعش في منزل به صالون مدهب عتيق، وكان يعد كنز مدفون بمنزلنا ولا يمكن لأحد المساس به، هكذا أمامنا هذا التصميم، كتحفة فنية أضيف للمنزل بلون هادئ مريح للأعصاب، اختار المصمم أرضيات خشبية لأنها عملية وتضيف رقى ودفئ للتصميم، يأتي السقف في تصميم هادئ وبسيط ونجفة كلاسيكة أنيقة مع جدران بسيطة مغلفة ببانوهات رقيقة جدا من اللون الأبيض تبرز ما بداخلها من اختيار المصمم لورق جدران كلاسيكي هادئ، ولم ينس المصمم أي ركن من أركان التصميم الكلاسيكية فا احتفظ بعنصر أساسي وهو دولاب التحف أو كما نسميه دولاب الفضيات، أتى بقطعتين منه يمينا ويسارا ليزيد التصميم فخامة ..

حائط للتليفزيون

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

استمر المصمم في اختيار بانوهات رقيقة وورق جدران كلاسيكي هادئ واختار للتليفزيون حائط مقابل للصالون ..

طاولة طعام..

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

كثيرا منا يخاف من الأثاث الأبيض ولكن ستغير رأيك بالتأكيد بعد هذا التصميم، طاولة طعام بيضاء مع مقاعد مدهبة ولون أقمشة هادئة متناسقة مع الصالون، ستائر بيضاء كلاسيكية، أضاف المصمم مدفأة أنيقة كلاسيكية ذات لون أبيض مرصعة بماء الدهب وكذا قد صمم فراغ الاستقبال كلاسيكي بكل تفاصيله ..

مدخل قصر ..

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

كما نرى مدخل قصر فخم اختاره المصمم لهذا المنزل الرائع ..

مطبخ ملكى..

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض يلعب هنا دور البطولة في التصميم مع لمسات من اللون الذهبي، أرضيات بيضاء لامعة مع سقف بسيط جدا وجدران مصممة بشكل كلاسيكي، هنا ساعدت مساحة المطبخ لاضافة طاولة طعام صغيرة لنحافظ وبشكل أساسي على نظافة فراغ الاستقبال الفخم، كون المطبخ من وحدات تخزين كلاسيكية ذات لون أبيض..

إضاءة طبيعية..

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

سمح الشباك الكبير لدخول الإضاءة الطبيعة بشكل مناسب للتصميم، أهم ما يجعل أي مطبخ مكان مريح ومفضل لأفراد العائلة تهويته وإضاءته الجيدة..

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غرفة نوم رئيسية..

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

يدخل إلى المشهد بطل جديد وهو الأزرق الهادئ، أضاف المصمم هذا اللون الهادئ للجدران بثلاث درجات مختلفة مع الاحتفاظ بالتصميم الكلاسيكي، سرير ملكي وأرضيات خشبية لامعة وسقف بسيط مع لمسات من اللون الذهبى…

نجفة بسيطة ..

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

ركن هادئ..

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

يبدو أن المصمم اختار أن يخلق ركن رومانسي هادئ مكون من مقعدين صغيرين بجانب شباك كبير وستارة من اللون الأزرق، جلة هادئة بعد يوم عمل شاق مع شريك العمر، ولكن لم يصمم بشكل تقليدي ولكنه كقطعة من معبد أنيق أعمدة صغيرة ذات تيجان ذهبية تؤكد وجوده..

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

ممر في قصر ملكي..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

مازلنا بين أركان قصرنا الملكى الصغير، ولم يتردد المصمم أن يجعه مختلفا، سقف بزخارف مضيئة واستخدم أبواب ذات تصميم كلاسيكي ..

لون أزرق هادئ..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Blue
homify

homify
homify
homify

مرآة كقطعة فنية..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

استكمالا لإضافات كلاسيكية للمنزل، أضاف المصمم هذه المرآة لتترك بصمة أنيقة وفخمة..

حمام بتصميم كلاسيكي..

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

أمامنا الآن بحمام بتصميم كلاسيكي، يحمل بين أركان لمسات من اللون الذهبي ولكن الأبيض هو السائد حتى يساعد على معالجة المساحة الصغيرة للحمام..

وحدات تخزين..

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

رغم صغر حجم الحمام لكن أضاف المصمم وحدات تخزين كلاسيكية بما لا يرثر على مسارات الحركة داخل الحمام..

كابينة استحمام..

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

بالاضافة إلى حوض الاستحمام كان وجود كابينة زجاجية مهم لاكتمال احتياجات الحمام وتحقيقه الجانب الوظيفي على أكمل وجه..

في النهاية إذا أردت معرفة أكثر عن الطراز الكلاسيكي فإليك هذا المقال 6 أسرار للحصول على منزل كلاسيكي بسيط

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