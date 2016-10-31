شقة كلاسيكية فخمة كالقصور

هل أنت من محبى الكلاسيكية؟ هل تفضل أن يكون منزلك مرصع بالتحف والديكورات الفخمة؟ ستجد ما تريده اليوم معنا… سنأخذك في جولة بين أركان منزل لن تصدق جمال وفخامة ديكوراته، يشبه القصور في إطلالته، سيترك بصمة في خيالك أن هذا هو منزل أحلامك وما ستمتلكه يوما ما .. إليك مجموعة صور مختارة من داخل منزل على الطراز الكلاسيكي..
من منا لم يعش في منزل به صالون مدهب عتيق، وكان يعد كنز مدفون بمنزلنا ولا يمكن لأحد المساس به، هكذا أمامنا هذا التصميم، كتحفة فنية أضيف للمنزل بلون هادئ مريح للأعصاب، اختار المصمم أرضيات خشبية لأنها عملية وتضيف رقى ودفئ للتصميم، يأتي السقف في تصميم هادئ وبسيط ونجفة كلاسيكة أنيقة مع جدران بسيطة مغلفة ببانوهات رقيقة جدا من اللون الأبيض تبرز ما بداخلها من اختيار المصمم لورق جدران كلاسيكي هادئ، ولم ينس المصمم أي ركن من أركان التصميم الكلاسيكية فا احتفظ بعنصر أساسي وهو دولاب التحف أو كما نسميه
دولاب الفضيات، أتى بقطعتين منه يمينا ويسارا ليزيد التصميم فخامة ..
استمر المصمم في اختيار بانوهات رقيقة وورق جدران كلاسيكي هادئ واختار للتليفزيون حائط مقابل للصالون ..
كثيرا منا يخاف من الأثاث الأبيض ولكن ستغير رأيك بالتأكيد بعد هذا التصميم، طاولة طعام بيضاء مع مقاعد مدهبة ولون أقمشة هادئة متناسقة مع الصالون، ستائر بيضاء كلاسيكية، أضاف المصمم مدفأة أنيقة كلاسيكية ذات لون أبيض مرصعة بماء الدهب وكذا قد صمم فراغ الاستقبال كلاسيكي بكل تفاصيله ..
اللون الأبيض يلعب هنا دور البطولة في التصميم مع لمسات من اللون الذهبي، أرضيات بيضاء لامعة مع سقف بسيط جدا وجدران مصممة بشكل كلاسيكي، هنا ساعدت مساحة المطبخ لاضافة طاولة طعام صغيرة لنحافظ وبشكل أساسي على نظافة فراغ الاستقبال الفخم، كون المطبخ من وحدات تخزين كلاسيكية ذات لون أبيض..
سمح الشباك الكبير لدخول الإضاءة الطبيعة بشكل مناسب للتصميم، أهم ما يجعل أي مطبخ مكان مريح ومفضل لأفراد العائلة تهويته وإضاءته الجيدة..
يدخل إلى المشهد بطل جديد وهو الأزرق الهادئ، أضاف المصمم هذا اللون الهادئ للجدران بثلاث درجات مختلفة مع الاحتفاظ بالتصميم الكلاسيكي، سرير ملكي وأرضيات خشبية لامعة وسقف بسيط مع لمسات من اللون الذهبى…
يبدو أن المصمم اختار أن يخلق ركن رومانسي هادئ مكون من مقعدين صغيرين بجانب شباك كبير وستارة من اللون الأزرق، جلة هادئة بعد يوم عمل شاق مع شريك العمر، ولكن لم يصمم بشكل تقليدي ولكنه كقطعة من معبد أنيق أعمدة صغيرة ذات تيجان ذهبية تؤكد وجوده..
مازلنا بين أركان قصرنا الملكى الصغير، ولم يتردد المصمم أن يجعه مختلفا، سقف بزخارف مضيئة واستخدم أبواب ذات تصميم كلاسيكي ..
استكمالا لإضافات كلاسيكية للمنزل، أضاف المصمم هذه المرآة لتترك بصمة أنيقة وفخمة..
أمامنا الآن بحمام بتصميم كلاسيكي، يحمل بين أركان لمسات من اللون الذهبي ولكن الأبيض هو السائد حتى يساعد على معالجة المساحة الصغيرة للحمام..
رغم صغر حجم الحمام لكن أضاف المصمم وحدات تخزين كلاسيكية بما لا يرثر على مسارات الحركة داخل الحمام..
بالاضافة إلى حوض الاستحمام كان وجود كابينة زجاجية مهم لاكتمال احتياجات الحمام وتحقيقه الجانب الوظيفي على أكمل وجه..
في النهاية إذا أردت معرفة أكثر عن الطراز الكلاسيكي فإليك هذا المقال 6 أسرار للحصول على منزل كلاسيكي بسيط