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كيف تضئ غرفة معيشتك بطريقة غير مباشرة

آية منير آية منير
Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
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سنضيف اليوم إلى معلوماتك طريقة جديدة في إضاءة غرفة معيشتك، وهي ديكورات الإضاءة المخفية، تبدو في البداية أنها سهلة وبسيطة ولكنها إن لم تكن مدروسة بشكل جيد ستقع في خطأ كبير وسيصبح تصميمك عشوائي، وستتحول من غرفة كنت تريدها هادئة ومريحة إلى غرفة مزعجة، فالإضاءة بشكل عام هي المفتاح الرئيسي للتصميم السليم، على الرغم من صغر عناصرها إلا أنها تحدث تغييرا جذريا، وتغير عالمك بشكل كلي، وللحصول على شكل رومانسي وشاعري فإليك 8 نصائح إبداعية قد تساعدك على تحقيق ذلك ..

1 – دور مهم..

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

فللإضاءة دور مهم فإن استخدامها بشكل عام في تصميم منزلك حيث إنه يمكن ان يضيف او ينقص الى محصلة الالوان في الغرفة اوتسليط الضوء على العناصر التى تود أن تبرز جمالها .

2 – مصباحك المفضل..

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

إن اختيار وحدة الإضاءة الخاصة بك يعطي اهمية ولمسة خاصة لتصميم الغرفة، فالمصابيح ليست مجرد مجوهرات وكماليات للمنزل فقط، بل هي جزء خاص من احتياجاتك الاساسية  وجزء من عالمك الخاص، فمن المهم  اختيار الاضاءة المناسبة لكل غرفة .

3 – سقف مضئ

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA غرفة المعيشة
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

كما نرى في هذا التصميم سقف مع بيت نور خفى، هنا المصمم دمج أكثر من نوع من الإضاءة المباشرة والغير مباشرة، حيث وحدة إضاءة رئيسية أنيقة مع إضاءة خفية في السقف مع سلم مضئ مبتكر..

4 – إضاءة للجدران..

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

كيف وإن جعلنا بيت النور الخفى مسلط على الجدران حتى نبرز جمالها، فكما نرى هنا جدار حجري أنيق يسلط على إضاءة خفية يزيد من جماله ..

5 – مكتبة أنيقة ..

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior غرفة المعيشة
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

لما لا تجعل مكتبتك تضئ وتضيف جمالا لغرفتك، كما نرى مجموعة أرفف تحمل كتب وقطع ديكورية ومضاءة بطريقة خفية جعلت منها لوحة فنيه تشع جمالا وأناقة ..

6 – مقاعدة مضيئة ..

SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック غرفة المعيشة
ARTechnic architects / アールテクニック

SHELL

ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック

أحيانا نلجأ إلى أفكار مجنونة وغير تقليدية لترك بصمة على التصميم تناسب شخصيتنا، كما نرى لجأ المصمم هنا إلى إضاءة خفية أسفل المقاعد وكأنك تشعر أنهم مرتفعين عن الأرض دون قاعدة .

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7 – سلم مضئ..

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Beige
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

إن كانت غرفة معيشتك تطل على سلم داخلى، فما رأيك أن تشارك السلم بدور أنيق في إضاءة غرفتك .. درجات مضاءة بشكل خفى تساعد على توزيع الإضاءة في الغرفة بشكل مناسب وتجعل منها تصميم غاية في الروعة 

8 – جدار بإضاءة خفية ..

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

يمكن أن تخلق بيت نور داخل جدار غرفتك كما في التصميم أمامنا، لتحويل الجدار إلى قطعة ديكورية بالتصميم دون الحاجة لإضافة مصابيح حائط أو لوحات فنية ..

كما شاهدتم هذه النماذج المتنوعة والجميلة للإضاءة الداخلية المخفية للغرف المعيشة والتى تضيف جوا من الرومانسية والهدوء والاسترخاء الىها , كن حريصا على اختيار الالوان التي تناسبك فهناك الكثير من الألوان التي يمكن اعتبارها مزعجة ولا تكون مريحة بالقدر الكافي ولذلك وجب عليك الحرص في اختيارها . 

ولنساعدك أكثر على اختيار ألوان بيتك ..اقرأ هذا المقال

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