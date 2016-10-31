كيف تضئ غرفة معيشتك بطريقة غير مباشرة

سنضيف اليوم إلى معلوماتك طريقة جديدة في إضاءة غرفة معيشتك، وهي ديكورات الإضاءة المخفية، تبدو في البداية أنها سهلة وبسيطة ولكنها إن لم تكن مدروسة بشكل جيد ستقع في خطأ كبير وسيصبح تصميمك عشوائي، وستتحول من غرفة كنت تريدها هادئة ومريحة إلى غرفة مزعجة، فالإضاءة بشكل عام هي المفتاح الرئيسي للتصميم السليم، على الرغم من صغر عناصرها إلا أنها تحدث تغييرا جذريا، وتغير عالمك بشكل كلي، وللحصول على شكل رومانسي وشاعري فإليك 8 نصائح إبداعية قد تساعدك على تحقيق ذلك ..
فللإضاءة دور مهم فإن استخدامها بشكل عام في تصميم منزلك حيث إنه يمكن ان يضيف او ينقص الى محصلة الالوان في الغرفة اوتسليط الضوء على العناصر التى تود أن تبرز جمالها .
إن اختيار وحدة الإضاءة الخاصة بك يعطي اهمية ولمسة خاصة لتصميم الغرفة، فالمصابيح ليست مجرد مجوهرات وكماليات للمنزل فقط، بل هي جزء خاص من احتياجاتك الاساسية وجزء من عالمك الخاص، فمن المهم اختيار الاضاءة المناسبة لكل غرفة .
كما نرى في هذا التصميم سقف مع بيت نور خفى، هنا المصمم دمج أكثر من نوع من الإضاءة المباشرة والغير مباشرة، حيث وحدة إضاءة رئيسية أنيقة مع إضاءة خفية في السقف مع سلم مضئ مبتكر..
كيف وإن جعلنا بيت النور الخفى مسلط على الجدران حتى نبرز جمالها، فكما نرى هنا جدار حجري أنيق يسلط على إضاءة خفية يزيد من جماله ..
لما لا تجعل مكتبتك تضئ وتضيف جمالا لغرفتك، كما نرى مجموعة أرفف تحمل كتب وقطع ديكورية ومضاءة بطريقة خفية جعلت منها لوحة فنيه تشع جمالا وأناقة ..
أحيانا نلجأ إلى أفكار مجنونة وغير تقليدية لترك بصمة على التصميم تناسب شخصيتنا، كما نرى لجأ المصمم هنا إلى إضاءة خفية أسفل المقاعد وكأنك تشعر أنهم مرتفعين عن الأرض دون قاعدة .
إن كانت غرفة معيشتك تطل على سلم داخلى، فما رأيك أن تشارك السلم بدور أنيق في إضاءة غرفتك .. درجات مضاءة بشكل خفى تساعد على توزيع الإضاءة في الغرفة بشكل مناسب وتجعل منها تصميم غاية في الروعة
يمكن أن تخلق بيت نور داخل جدار غرفتك كما في التصميم أمامنا، لتحويل الجدار إلى قطعة ديكورية بالتصميم دون الحاجة لإضافة مصابيح حائط أو لوحات فنية ..
كما شاهدتم هذه النماذج المتنوعة والجميلة للإضاءة الداخلية المخفية للغرف المعيشة والتى تضيف جوا من الرومانسية والهدوء والاسترخاء الىها , كن حريصا على اختيار الالوان التي تناسبك فهناك الكثير من الألوان التي يمكن اعتبارها مزعجة ولا تكون مريحة بالقدر الكافي ولذلك وجب عليك الحرص في اختيارها .
ولنساعدك أكثر على اختيار ألوان بيتك ..اقرأ هذا المقال