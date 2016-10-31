كيف تضئ غرفة معيشتك بطريقة غير مباشرة

يمكن أن تخلق بيت نور داخل جدار غرفتك كما في التصميم أمامنا، لتحويل الجدار إلى قطعة ديكورية بالتصميم دون الحاجة لإضافة مصابيح حائط أو لوحات فنية ..

كما شاهدتم هذه النماذج المتنوعة والجميلة للإضاءة الداخلية المخفية للغرف المعيشة والتى تضيف جوا من الرومانسية والهدوء والاسترخاء الىها , كن حريصا على اختيار الالوان التي تناسبك فهناك الكثير من الألوان التي يمكن اعتبارها مزعجة ولا تكون مريحة بالقدر الكافي ولذلك وجب عليك الحرص في اختيارها .

ولنساعدك أكثر على اختيار ألوان بيتك ..اقرأ هذا المقال