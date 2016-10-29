7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً

تسمح لنا البيوت الخشبية بإنفتاح أكثر في الغرف، فنجد البيت وإن كان منقسم إلى طابقين فكل منهما مفتوحًا دون فواصل وحواجز بين الغرف، فمثلا في هذا التصميم الغرف العلوية مفتوحة وإن كان الأثاث مُقسم بداخلها، كما هو الأمر في الجزء السفلي للمكان، فيبدو خاليًا من الممرات والحواجز بفتح أجزاءه من مطبخ وغرفة معيشة وغرفة ضيوف على بعضهم البعض دون فواصل.