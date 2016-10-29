تعد المنازل المصنوعة من الخشب هي الأكثر دفئًا وتناغمًا مع الطبيعة، كما أنها تختلف باختلاف طريقة تصميمها والبيئة المحيطة بيها، فحينما تجتمع حولها الأشجار العالية وأجواء الغابات تبدو كلاسيكية قوية، وربما تتخذ النمط الريفي بتصميمها البسيط مع الأجواء العشبية الخضراء التي تحيط بها، وهي أيضًا ذات رونق خاص يمكنها أن تساير التصاميم العصرية وتستجيب للطلاء بألوانًا ذاهية وجريئة فتبدو مميزة وحديثة، ولذلك يقدم لك هوميفاي 7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً.
يبدو أن هذا المنزل الصغير اتخذ في تصميمه أسلوب العصافير، فيبدو كالعش بين غصون الأشجار، لا يظهر عليه بوضوح أسسه التي يستند إليها، والأعمدة التي ترفعه لأعلى، ولكن بالتأكيد هذا ما يجعله جذابًا ويحيطه بشيء من الغموض، وربما يحمل بداخله ما هو أدهى وأغرب.
إن كانت الواجهة الخارجية تحمل في تصميمها دهاء وغرابة، فإن التفاصيل الداخلية تحمل سحر وأناقة، فالواجهة التي رأيناها من الخارج رفيعة تحمل بداخلها اتساعًا مقبولًا وأجواء صافية، وبالرغم من كونه مغلق إلا أن ما به من نوافذ يسمح بتوافر التهوية الجيدة.
يعد هذا البيت الأنسب لعشاق الهدوء والصفاء والبساطة، فالأجواء الريفية غالبًا ما تبعث لأصحابها الدفء والاسترخاء، كما يظهر في هذا البيت المصنوع بأكمله من جدران وسقف ونوافذ من الخشب مع اختلاف درجات اللون لتعطي تناغمًا ومظهر جميل.
في الحديث عن المنازل الخشبية تظهر إلى مخيلة البعض تلك اللمسة الكلاسكية التي يعطيها النمط الخشبي للتصميم، ولكن في الحقيقة دخلت التصاميم الخشبية إلى عالم الحداثة والعصرية، عن طريق طلائها بدهانات جريئة ومميزة، فتعطيها رونق خاص وتظهر أكثر حداثة وعصرية، فكما نلاحظ في هذا التصميم طلاء المنزل باللون الطوبي يجعله أكثر تميز، بالإضافة إلى الحديقة الأنيقة التي تحيط به وتزين ساحة الدخول إليه.
كصندوق مغلق على ما فيه، يأتي هذا البيت مغلق على تفاصيله، لا يظهر منه سوى تلك الواجهة الخشبية الأنيقة التي تعطي انطباعًا دافئًا عنه، وسط رقعة خضراء أنيقة تمنحه بهجة وجمال الطبيعة، فيظهركلؤلؤة في قلبها بتلك الأنوار التي تبدو لامعة من خلف زجاجه.
تسمح لنا البيوت الخشبية بإنفتاح أكثر في الغرف، فنجد البيت وإن كان منقسم إلى طابقين فكل منهما مفتوحًا دون فواصل وحواجز بين الغرف، فمثلا في هذا التصميم الغرف العلوية مفتوحة وإن كان الأثاث مُقسم بداخلها، كما هو الأمر في الجزء السفلي للمكان، فيبدو خاليًا من الممرات والحواجز بفتح أجزاءه من مطبخ وغرفة معيشة وغرفة ضيوف على بعضهم البعض دون فواصل.
التصميمات الكلاسكية للمنازل في بداية الأمر كانت تعتمد بشكل رئيسي على الخشب في تصميم الأسقف، عن طريق وضع الأعمدة الخشبية بطريقة هندسية متداخلة في السقف، وكما هو في ذلك البيت الذي يعتمد وبشكل أساسي على اللون الأبيض في طلاء الخشب والأثاث، وفتحات السقف التي تسمح بمرور الضوء والهواء بدلًا من النوافذ الجانبية في الجدران، فيعطي تصميم مميز وكلاسيكي طبيعي لمُحبي الهدوء والبساطة.
يبدو التصميم الخشبي أكثر روعة حينما يقع في قلب الطبيعة الخلابة، فيتجانس معها ليعطي مظهرًا أكثر جمالًا وروعة، وهنا يظهر هذا المنزل كمنتجع أنيق وسط الحدائق الخضراء الرائعة مع مسبح صغير أمامه، في الهواء الطلق، فيبدو مختلفًا عن غيره من البيوت الخشبية الأخرى لتوافر اغلب عناصر الطبيعة حوله فيتحول إلى ملجأ راحة واسترخاء.
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