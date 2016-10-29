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7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA مساحات تجارية
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تعد المنازل المصنوعة من الخشب هي الأكثر دفئًا وتناغمًا مع الطبيعة، كما أنها تختلف باختلاف طريقة تصميمها والبيئة المحيطة بيها، فحينما تجتمع حولها الأشجار العالية وأجواء الغابات تبدو كلاسيكية قوية، وربما تتخذ النمط الريفي بتصميمها البسيط مع الأجواء العشبية الخضراء التي تحيط بها، وهي أيضًا ذات رونق خاص يمكنها أن تساير التصاميم العصرية وتستجيب للطلاء بألوانًا ذاهية وجريئة فتبدو مميزة وحديثة، ولذلك يقدم لك هوميفاي 7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً.

1. لمسة غموض

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade مساحات تجارية فنادق
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

يبدو أن هذا المنزل الصغير اتخذ في تصميمه أسلوب العصافير، فيبدو كالعش بين غصون الأشجار، لا يظهر عليه بوضوح أسسه التي يستند إليها، والأعمدة التي ترفعه لأعلى، ولكن بالتأكيد هذا ما يجعله جذابًا ويحيطه بشيء من الغموض، وربما يحمل بداخله ما هو أدهى وأغرب.

البيت من الداخل

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade مساحات تجارية فنادق
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

إن كانت الواجهة الخارجية تحمل في تصميمها دهاء وغرابة، فإن التفاصيل الداخلية تحمل سحر وأناقة، فالواجهة التي رأيناها من الخارج رفيعة تحمل بداخلها اتساعًا مقبولًا وأجواء صافية، وبالرغم من كونه مغلق إلا أن ما به من نوافذ يسمح بتوافر التهوية الجيدة.

2. طراز ريفي بسيط

homify
homify

homify
homify
homify

يعد هذا البيت الأنسب لعشاق الهدوء والصفاء والبساطة، فالأجواء الريفية غالبًا ما تبعث لأصحابها الدفء والاسترخاء، كما يظهر في هذا البيت المصنوع بأكمله من جدران وسقف ونوافذ من الخشب مع اختلاف درجات اللون لتعطي تناغمًا ومظهر جميل.

3. بيوت خشبية على طراز حديث

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT منازل
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

في الحديث عن المنازل الخشبية تظهر إلى مخيلة البعض تلك اللمسة الكلاسكية التي يعطيها النمط الخشبي للتصميم، ولكن في الحقيقة دخلت التصاميم الخشبية إلى عالم الحداثة والعصرية، عن طريق طلائها بدهانات جريئة ومميزة، فتعطيها رونق خاص وتظهر أكثر حداثة وعصرية، فكما نلاحظ في هذا التصميم طلاء المنزل باللون الطوبي يجعله أكثر تميز، بالإضافة إلى الحديقة الأنيقة التي تحيط به وتزين ساحة الدخول إليه.

4. على شكل صندوق

Sam's Creek homify منازل
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

كصندوق مغلق على ما فيه، يأتي هذا البيت مغلق على تفاصيله، لا يظهر منه سوى تلك الواجهة الخشبية الأنيقة التي تعطي انطباعًا دافئًا عنه، وسط رقعة خضراء أنيقة تمنحه بهجة وجمال الطبيعة، فيظهركلؤلؤة في قلبها بتلك الأنوار التي تبدو لامعة من خلف زجاجه.

5. غرف متكاملة بدون تقسيمات

Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA مساحات تجارية مدارس
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Academia de Bailado Clássico de Aveiro

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

 تسمح لنا البيوت الخشبية بإنفتاح أكثر في الغرف، فنجد البيت وإن كان منقسم إلى طابقين فكل منهما مفتوحًا دون فواصل وحواجز بين الغرف، فمثلا في هذا التصميم الغرف العلوية مفتوحة وإن كان الأثاث مُقسم بداخلها، كما هو الأمر في الجزء السفلي للمكان، فيبدو خاليًا من الممرات والحواجز بفتح أجزاءه من مطبخ وغرفة معيشة وغرفة ضيوف على بعضهم البعض دون فواصل.

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6. أسقف كلاسيكية

FANQUEIROS, José Adrião Arquitectos José Adrião Arquitectos جدران
José Adrião Arquitectos

José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos

 التصميمات الكلاسكية للمنازل في بداية الأمر كانت تعتمد بشكل رئيسي على الخشب في تصميم الأسقف، عن طريق وضع الأعمدة الخشبية بطريقة هندسية متداخلة في السقف، وكما هو في ذلك البيت الذي يعتمد وبشكل أساسي على اللون الأبيض في طلاء الخشب والأثاث، وفتحات السقف التي تسمح بمرور الضوء والهواء بدلًا من النوافذ الجانبية في الجدران، فيعطي تصميم مميز وكلاسيكي طبيعي لمُحبي الهدوء والبساطة.

7. منتجع خشبي

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM منازل
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

 يبدو التصميم الخشبي أكثر روعة حينما يقع في قلب الطبيعة الخلابة، فيتجانس معها ليعطي مظهرًا أكثر جمالًا وروعة، وهنا يظهر هذا المنزل كمنتجع أنيق وسط الحدائق الخضراء الرائعة مع مسبح صغير أمامه، في الهواء الطلق، فيبدو مختلفًا عن غيره من البيوت الخشبية الأخرى لتوافر اغلب عناصر الطبيعة حوله فيتحول إلى ملجأ راحة واسترخاء.

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