6 تصميمات رائعة لبار مطبخ حديث

في البداية عليك أن تسأل ما هو النمط الذي تريد أن تمتلكه في مطبخك ويناسب تصميم منزلك، ها هنا أمامنا ديكور عصري حديث، يجب أن تجعل اختيار البار يضيف إلى حداثة المطبخ ويعالج مساحته الصغيرة، وأهم ما يحققه هو الانسجام والتناغم بين المطبخ وباقي المنزل، لأنه هو حلقة الوصل بينهما، وأخيرا أهم ما به يتميز الطراز الحديث بأنه يهتم بأمور قد تساعدنا في المستقبل وتحافظ على منزلنا دائما مشرق كسهولة تنظبف المواد المستخدمة في تصميم البار وإعادتها كما كانت في أول استخدام..