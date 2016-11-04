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6 تصميمات رائعة لبار مطبخ حديث

آية منير آية منير
Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
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بار المطبخ هو حلم للكثير وحين تمتلكه يضيف لمنزلك من الجمال قدر كافي ليجعل منزلك رائع، فقط يجب عليك دراسة مساحة منزلك بشكل كافى وهل هو مناسب للتصميم الخاص به، هو مغامرة جميلة يمكن أن يساعد في حل أزمة المساحات الصغيرة أو تضيف لمنزلك لمسة تغيير رائعة، وهو يناسب كل الأنماط التى قد تستخدم في المطبخ، ويتكيف كثيرا مع أي تصميم ، إليكم اليوم 6 تصميمات رائعة لبار مبتكر قد تود امتلاكها في مطبخك..

1 – طراز حديث..

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في البداية عليك أن تسأل ما هو النمط الذي تريد أن تمتلكه في مطبخك ويناسب تصميم منزلك، ها هنا أمامنا ديكور عصري حديث، يجب أن تجعل اختيار البار يضيف إلى حداثة المطبخ ويعالج مساحته الصغيرة، وأهم ما يحققه هو الانسجام والتناغم بين المطبخ وباقي المنزل، لأنه هو حلقة الوصل بينهما،  وأخيرا أهم ما به يتميز الطراز الحديث بأنه يهتم بأمور قد تساعدنا في المستقبل وتحافظ على منزلنا دائما مشرق كسهولة تنظبف المواد المستخدمة في تصميم البار وإعادتها كما كانت في أول استخدام..

2 – للإضاءة دور خاص..

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

الإضاءة المناسبة التى قد تخص بار المطبخ، تلفت الأنظار له وتجعل محط اهتمام الزائرين لمنزلك، قد يختلف أساليب الإضاءة المتاحة أمامك، من مصابيح معلقة لوحدات جانبية  ولكن من الأفضل اعتماد طريقة إضاءة واحدة تناسب التصميم ونحن نوصي بمصابيح السقف التى توزع الإضاءة بشكل منتظم وتجعل المشهد العام مشرق ولامع ..

3 – مطبخ في الهواء الطلق..

Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

إذا كان مطبخك في الهواء الطلق، فعليك الاستفادة من عناصر الطبيعة المحيطة به أقصى استفادة، يمكن طراز الشاطئ هنا أن يكن له دور مميز،  حيث حديقة صغيرة تعد اختيار جيد في الجمع بين عناصر الطبيعة مع الديكور الخاص بك..

4 – تصميم خاص للمقاعد

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados بلكونة أو شرفة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

أما بالنسبة للمقاعد الخاصة ببار المطبخ، فعلينا اختيارها بعناية لتكون علامة مميزة له، فهي لها دور في أن تبرز جمال التصميم، وليس فقط في أنواع الأقمشة المستخدمة بل وفي المواد المستخدمة ولونها وتصميم هيكلها..

5 – الاستغلال الأمثل..

decoração despojada, acolhedora de linhas retas, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados

مطبخ حديث ذو بار مبتكر من الحجر أسفل درج داخلى، ولكن لم يقف المصمم إلى ذلك وانتهى التصميم ولكن أبدع في استغلال المنطقة أسفل الدرج في تصميم وحدة تخزين ليتم استغلال هذه المساحة المهدرة بشكل مميز..

6 – أثاث مناسب

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design قبو النبيذ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

وإن كان مطبخك ذو مساحة صغيرة ولا يناسب تصميمه وجود بار مفتوح، يمكنك أيضا إضافة قطع من الأثاث عملية وتناسب مساحته، لكن عليك أن تختاره ذو حجم مناسب للمساحة المخصصة له، فلا تختار قطع أثاث كبير في مساحة صغيرة فبعد أن تكن إضافة رائعة لمطبخك تصبح أزمة كبيرة تعيق حركة مستخدمى المبطخ، كما نرى أمامنا هنا اختيار طاولة مستديرة صغيرة حتى تصبح الحركة داخل المطبخ انسيابية ..

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