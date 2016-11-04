6 تصميمات رائعة لبار مطبخ حديث

بار المطبخ هو حلم للكثير وحين تمتلكه يضيف لمنزلك من الجمال قدر كافي ليجعل منزلك رائع، فقط يجب عليك دراسة مساحة منزلك بشكل كافى وهل هو مناسب للتصميم الخاص به، هو مغامرة جميلة يمكن أن يساعد في حل أزمة المساحات الصغيرة أو تضيف لمنزلك لمسة تغيير رائعة، وهو يناسب كل الأنماط التى قد تستخدم في المطبخ، ويتكيف كثيرا مع أي تصميم ، إليكم اليوم 6 تصميمات رائعة لبار مبتكر قد تود امتلاكها في مطبخك..
في البداية عليك أن تسأل ما هو النمط الذي تريد أن تمتلكه في مطبخك ويناسب تصميم منزلك، ها هنا أمامنا ديكور عصري حديث، يجب أن تجعل اختيار البار يضيف إلى حداثة المطبخ ويعالج مساحته الصغيرة، وأهم ما يحققه هو الانسجام والتناغم بين المطبخ وباقي المنزل، لأنه هو حلقة الوصل بينهما، وأخيرا أهم ما به يتميز الطراز الحديث بأنه يهتم بأمور قد تساعدنا في المستقبل وتحافظ على منزلنا دائما مشرق كسهولة تنظبف المواد المستخدمة في تصميم البار وإعادتها كما كانت في أول استخدام..
الإضاءة المناسبة التى قد تخص بار المطبخ، تلفت الأنظار له وتجعل محط اهتمام الزائرين لمنزلك، قد يختلف أساليب الإضاءة المتاحة أمامك، من مصابيح معلقة لوحدات جانبية ولكن من الأفضل اعتماد طريقة إضاءة واحدة تناسب التصميم ونحن نوصي بمصابيح السقف التى توزع الإضاءة بشكل منتظم وتجعل المشهد العام مشرق ولامع ..
إذا كان مطبخك في الهواء الطلق، فعليك الاستفادة من عناصر الطبيعة المحيطة به أقصى استفادة، يمكن طراز الشاطئ هنا أن يكن له دور مميز، حيث حديقة صغيرة تعد اختيار جيد في الجمع بين عناصر الطبيعة مع الديكور الخاص بك..
أما بالنسبة للمقاعد الخاصة ببار المطبخ، فعلينا اختيارها بعناية لتكون علامة مميزة له، فهي لها دور في أن تبرز جمال التصميم، وليس فقط في أنواع الأقمشة المستخدمة بل وفي المواد المستخدمة ولونها وتصميم هيكلها..
مطبخ حديث ذو بار مبتكر من الحجر أسفل درج داخلى، ولكن لم يقف المصمم إلى ذلك وانتهى التصميم ولكن أبدع في استغلال المنطقة أسفل الدرج في تصميم وحدة تخزين ليتم استغلال هذه المساحة المهدرة بشكل مميز..
وإن كان مطبخك ذو مساحة صغيرة ولا يناسب تصميمه وجود بار مفتوح، يمكنك أيضا إضافة قطع من الأثاث عملية وتناسب مساحته، لكن عليك أن تختاره ذو حجم مناسب للمساحة المخصصة له، فلا تختار قطع أثاث كبير في مساحة صغيرة فبعد أن تكن إضافة رائعة لمطبخك تصبح أزمة كبيرة تعيق حركة مستخدمى المبطخ، كما نرى أمامنا هنا اختيار طاولة مستديرة صغيرة حتى تصبح الحركة داخل المطبخ انسيابية ..
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