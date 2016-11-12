أروع بيت كونتينر ستقابله

نعرض اليوم مشروع متطور للغاية ومفهوم حديث فى العمارة وهو( البيت الكونتينر) الذى يعتمد على تحويل حاوية شحن إلى مسكن حميمى يقع بين أحضان الطبيعة الخلابة ويستخدم الزجاج ليتغلب على مشاكل الطقس.
ولأن التصميمات الحديثة تعتمد على استغلال المساحات الصغيره بأفكار مبسطة وأنيقة فى نفس الوقت، نلاحظ محافظة المصمم لذلك المنزل على نفس القواعد لنحصل على منزل عصرى بسيط وأنيق يمكن تشييده فى أى مكان.
كما نلاحظ من الصورة فالمنزل يقع وسط الطبيعة بشكل كامل، ويعتمد على تصميم مفتوح كليًا على الطبيعة بسبب اعتماد تصميم الواجهة بالكامل من الزجاج، مايسمح بالتمازج بين التصميم الداخلى للمنزل مع الطبيعة بالخارج فنشعر بإمتداد مساحة المنزل بشكل لا نهائى.
كما تم استغلال المساحة العلوية للكونتينر بإنشاء مكان مناسبه للجلوس والاستمتاع وحاطة بسور من الزجاج حتى لا يشكل حاجز فاصل على الطبيعه.
بالدخول إلى المنزل نجد الغرفة بألوان الأرض الرائعة، فالسقف والارضية والجدران مغطاه بالخشب، ما يملأ الدفء بأرجاء الغرفة.
كما أن الجدران الخلفيه الخشبية تضيف منظر مميز إلى التصميم الداخلى وتزيد من عمق المساحة. ولتحقيق وحدة بتصميم الغرفة خاصة مع مساحتها الصغيره، اخُتير الأثاث بألوان متماشية مع الجدران والأرضية.
وبالتجول داخل المنزل نجد مطبخ مثالى يشمل سطح عمل وأرفف ووحدات تخزين تحتوى على أدوات المطبخ بأكملها، كما نجد مساء مخصصة للعشاء تستقبل أربعة أفراد.
ويميز التصميم لمسة عملية جميلة فى نفس الوقت وهى تصميم أرفف خشبية مدمجة بالجدران لتزيين المطبخ ببعض النباتات
الآن نمر على غرفة النوم، بالتأكيد لاحظت وجود إضاءة مميزة وهادئة بالمنزل فيستمر نمط تلك الإضاءة حتى غرفة النوم وتوزع جيدًا على الأسقف والجدران .
وأيضًا تستخدم المرايا كجدار فاصل بين غرفة النوم والحمام لتعطى انطباع بإتساع المساحة ، كما نزين جدار الغرفة الآخر بستارة أنيقة تغطى النافذة.
بغض النظر عن مساحة المنزل، لا يمكن تجاهل غرفة الحمام لذلك صمم المعماريون حمام عملى بجوار غرفة النوم ليسهل الوصول إليه ويوفر فى المساحة كما يمكن الوصول إليه من الخارج أيضًا للضيوف.
فكما نلاحظ فى التصميم يضم الحمام كل الاحتياجات المطلوبة بمنتهى الأناقة والتناسق.