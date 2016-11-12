أروع بيت كونتينر ستقابله

نعرض اليوم مشروع متطور للغاية ومفهوم حديث فى العمارة وهو( البيت الكونتينر) الذى يعتمد على تحويل حاوية شحن إلى مسكن حميمى يقع بين أحضان الطبيعة الخلابة ويستخدم الزجاج ليتغلب على مشاكل الطقس.

ولأن التصميمات الحديثة تعتمد على استغلال المساحات الصغيره بأفكار مبسطة وأنيقة فى نفس الوقت، نلاحظ محافظة المصمم لذلك المنزل على نفس القواعد لنحصل على منزل عصرى بسيط وأنيق يمكن تشييده فى أى مكان.