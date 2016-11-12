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20 فكرة تزين ديكور حديقة منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
RESIDENCE FOR MRS. & MR. VASUKI RAJAGOPALAN, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
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من منا لا يفكر بتصميم مساحة صغيره خارج المنزل للاستمتاع بالطبيعه والهواء المنعش؟ فمهما كانت المساحة المتاحة يمكننا الاستفاده فى تصميم فناء مميز فقط ان استعنا بمصمم محترف يستطيع استغلال مميزات المساحة المتاحه.

وهذا ما نشارككم به اليوم بناء على ترشيحات المصممين لتساعدك على تصليح وتصميم فناء مميز بمنزلك مهما كانت مساحته محدودة.

1- نباتات وأوانى على الجدران

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بلكونة أو شرفة
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

واحد من أفضل الحيل لزيادة مساحة الفناء بتقليل قطع الأثاث والعناصر الأخرى بالحديقة. كما يفضل وضع الأثاث على شكل L  أو U.

وتزيين الجدران بالنباتات بتركيب الأوانى عليها يضيف لمسة جمالية فريدة لحديقتك وتزيد من مساحة إبداعك بترتيب الأوانى واختيار أشكال وأحجام مختلفه لها.

2- تناغم الطبيعه

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio حديقة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

طريقة أخرى لدمج الطبيعة فى فنائك أن تزينه بنباتات صغيرة أو أشجار وفى نفس الوقت يمكن استخدامها كأسوار وحاجز للحصول على بعض الخصوصية، كما يمكنك اختيار أثاث من الخشب أو البامبو لتحقق التمازج بين مكونات الفناء الطبيعيه .

3- لمسة الخشب الأنيقة

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بيت زجاجي
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

إن كنت تفضل تصميم فناء يساعد على الإسترخاء ملىء بالجو الدافىء فعليك بالأثاث الخشبى، والأرضية الخشبيه مع النباتات المعلقه على الجدران.

4- مدخل الفناء

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

تزيين مدخل الفناء من الأفكار اللطيفة التى يمكنك تجربتها لتجميل فنائك الامامى أو الخلفى، نلاحظ العنصر المميز فى التصميم استخدام الحجارة بأحجام مختلفة مع أرضية رملية وإطار خشبى.

5- لا تنسى الإضاءه فى ركنك المفضل

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

جهز ركنك الخاص محاط بالطبيعة لتشعر بالدفء والحميمية.

6- أرضية من الأحجار وطريق صغير من الخشب

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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7- ركان جانبية من الزهور والشجيرات الصغيرة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إن كنت تفضل فناء مينمال يقترح عليك التصميم إضافة بعض الزخو أو الشجيرات فى أركان متفرقة من المدخل بألوان مختلفة تحقق النمط الذى تفضله.

8- برجولا خشبية

Condominio Residencial em Porto Alegre, Motta Arquitetura Motta Arquitetura حديقة
Motta Arquitetura

Motta Arquitetura
Motta Arquitetura
Motta Arquitetura

9- تصميم ملهم

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هل خطر على بال من قبلك هذه الفكره؟ إنشاء حديقه حول بحيره صناعيه بمنزلك فكرة سهلة للغاية عليك بتجربتها.

10- مهما كانت المساحة يمكنك تخصيص مكان للراحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

11- حائط أخضر

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

الجدران الخضراء من صيحات الموضة المنتشرة مؤخرًا والتى تناسب أى مساحة، ويمكن تطبيقها داخل المنزل وخارجه.

12- نباتات على المدخل للاستمتاع

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

13- فناء أخضر وبرجولا خشبية لاستقبال دافىء

Casa Liberdade, Na Lupa Design Na Lupa Design حديقة
Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

14- شجيرات صغيره وكراسى شاطىء للاسترخاء

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa حديقة
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

15- شجيرات جول الفناء.

CASA PRIVATA AT06, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE حديقة
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

16- نباتات وأثاث مريح

Moderner Garten, Katrin Lesser Katrin Lesser حديقة
Katrin Lesser

Katrin Lesser
Katrin Lesser
Katrin Lesser

17- مظله

LOFT EN BARCELONA, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP حديقة
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

تحميك المظله من الشمس والرياح كما انها تبدو أكثر عصريه وأناقه. فتعد لمسه بسيطه وعمليه ويمكنك اختيار أى لون يناسب تصميم الفناء.

18- تصميم خاطف للأبصار

RESIDENCE FOR MRS. & MR. VASUKI RAJAGOPALAN, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

19- الخشب الأفضل

Ahaan Villa - Ahmedabad, OPENIDEAS OPENIDEAS تصميم مساحات داخلية
OPENIDEAS

OPENIDEAS
OPENIDEAS
OPENIDEAS

الخشب خامه غير مكلفه ويسهل الحصول عليها وبها يمكنك صناعه العديد من الأفكار اللانهائيه للأثاث أو الأرضيه أو الديكور بوجه عام.

20- حديقة لبهارات وأعشاب عضويه

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

استخدام صناديق لوضع النباتات يعد خيار آخر لتراسك المفتوح أو فنائك الصغير ويمكنك زراعة نباتات لأعشابك المفضله وبالتالى يمكنك استخدامها مباشرة فى مطبخك!

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