20 فكرة تزين ديكور حديقة منزلك

من منا لا يفكر بتصميم مساحة صغيره خارج المنزل للاستمتاع بالطبيعه والهواء المنعش؟ فمهما كانت المساحة المتاحة يمكننا الاستفاده فى تصميم فناء مميز فقط ان استعنا بمصمم محترف يستطيع استغلال مميزات المساحة المتاحه.
وهذا ما نشارككم به اليوم بناء على ترشيحات المصممين لتساعدك على تصليح وتصميم فناء مميز بمنزلك مهما كانت مساحته محدودة.
واحد من أفضل الحيل لزيادة مساحة الفناء بتقليل قطع الأثاث والعناصر الأخرى بالحديقة. كما يفضل وضع الأثاث على شكل L أو U.
وتزيين الجدران بالنباتات بتركيب الأوانى عليها يضيف لمسة جمالية فريدة لحديقتك وتزيد من مساحة إبداعك بترتيب الأوانى واختيار أشكال وأحجام مختلفه لها.
طريقة أخرى لدمج الطبيعة فى فنائك أن تزينه بنباتات صغيرة أو أشجار وفى نفس الوقت يمكن استخدامها كأسوار وحاجز للحصول على بعض الخصوصية، كما يمكنك اختيار أثاث من الخشب أو البامبو لتحقق التمازج بين مكونات الفناء الطبيعيه .
إن كنت تفضل تصميم فناء يساعد على الإسترخاء ملىء بالجو الدافىء فعليك بالأثاث الخشبى، والأرضية الخشبيه مع النباتات المعلقه على الجدران.
تزيين مدخل الفناء من الأفكار اللطيفة التى يمكنك تجربتها لتجميل فنائك الامامى أو الخلفى، نلاحظ العنصر المميز فى التصميم استخدام الحجارة بأحجام مختلفة مع أرضية رملية وإطار خشبى.
جهز ركنك الخاص محاط بالطبيعة لتشعر بالدفء والحميمية.
إن كنت تفضل فناء مينمال يقترح عليك التصميم إضافة بعض الزخو أو الشجيرات فى أركان متفرقة من المدخل بألوان مختلفة تحقق النمط الذى تفضله.
هل خطر على بال من قبلك هذه الفكره؟ إنشاء حديقه حول بحيره صناعيه بمنزلك فكرة سهلة للغاية عليك بتجربتها.
الجدران الخضراء من صيحات الموضة المنتشرة مؤخرًا والتى تناسب أى مساحة، ويمكن تطبيقها داخل المنزل وخارجه.
تحميك المظله من الشمس والرياح كما انها تبدو أكثر عصريه وأناقه. فتعد لمسه بسيطه وعمليه ويمكنك اختيار أى لون يناسب تصميم الفناء.
الخشب خامه غير مكلفه ويسهل الحصول عليها وبها يمكنك صناعه العديد من الأفكار اللانهائيه للأثاث أو الأرضيه أو الديكور بوجه عام.
استخدام صناديق لوضع النباتات يعد خيار آخر لتراسك المفتوح أو فنائك الصغير ويمكنك زراعة نباتات لأعشابك المفضله وبالتالى يمكنك استخدامها مباشرة فى مطبخك!