20 فكرة لجعل غرفة المعيشة حديثة ومريحة

في هذا الموضوع سنخبرك بأفكار الخبراء لجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة ومريحة لتجديد الغرفة أيًا كانت مساحتها سواء صغيرة أو كبيرة، أفكار قام بتصميمها مجموعة من مهندسين الديكوروالمعماريين المكسيكيين، قبل أي شيء الأفكار مفيدة ومبتكرة وحتمًا ستفيدك دعنا نترك الصور تتحدث عن جمالها بنفسها .
عندما نتحدث عن الألوان المستخدمة في تزيين جدران الغرفة فلا يعني ذلك أنه لابد أن نعتمد على نفس لون الغرفة في زخرفة الجدران أمامنا الاختيارات مفتوحة من الألوان والنغمات والمواد المستخدمة في تزيينها .
لكي تبدو الغرفة حديثة ورائعة لابد أن تكون عناصر الإضاءة جيدة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، لذا لابد من توفير إضاءة قوية لضمان مظهر جميل وحديث لغرفتنا .
يمكن إنشاء صورة عصرية جدًا لغرفتك باستخدام مجموعة من الأشياء المختلفة في أنماطها، على السبيل المثال نجد هذه السجادة الفارسية القديمة تتناقص مع طاولة القهوة العصرية جدًا.
إذا كانت مساحة غرفتك صغيرة لا تنزعج مع خبراء هوميفاي هناك دائمًا حل لذلك طلائها باللون الأبيض سيخفي هذه المشكلة ويعطي للغرفة اتساع .
يجب أن يكون الأثاث موزع في الغرفة بشكل منظم حتى لا يعيق حركتنا ويعطينا مجال للتحرك بحرية داخل الغرفة دون إزعاج .
استخدام الخشب فسواء في الغرف أيًا كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة فإنه يحقق لك الدفء والراحة فلا تتردد في استخدامه .
عندما تريد أن تعطي لمسة أنيقة لغرفتك اضف إليها مصابيح أنيقة أو أثاث ذو تصميم متطور .
يمكن لتفاصيل صغيرة جدًا أن تصبح فارقة في ديكور الغرفة وهذا ما فعلته تلك الوسائد الصغيرة الملونة أعطت شعور بالراحة لكل من يجلس في هذه الغرفة .
عندما تريد أن تعطي لمسة أنيقة لغرفتك اضف إليها مصابيح أنيقة أو أثاث ذو تصميم متطور .
الأريكة المريحة تساعد في لمّ شمل الأسرة على سبيل المثال الدردشة عليها في نهاية اليوم أو لمشاهدة أحد الأفلام المفضلة للأسرة .
التفاصيل الزخرفية التي تعطي طابع معين لكل غرفة يجب أن تكون غير مبالغ فيها حتى لا تعطي نتيجة عكسية .
إذا كانت الغرفة صغيرة ومعتمدة على الألوان المحايدة استخدم فقط الزخرفة في المنسوجات والجدران فقط .
وجود النباتات الطبيعية في غرفتك يساعد على خلق نوع من الحيوية بها .
لا تخشوا أبدَا من استخدام الألوان الجريئة والقوية في غرفة المعيشة طالما هناك خطة لتوظيف هذه الألوان بشكل صحيح .