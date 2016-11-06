الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة لجعل غرفة المعيشة حديثة ومريحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Purple/Violet
Loading admin actions …

في هذا الموضوع سنخبرك بأفكار الخبراء لجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة ومريحة لتجديد الغرفة أيًا كانت مساحتها سواء صغيرة أو كبيرة، أفكار قام بتصميمها مجموعة من مهندسين الديكوروالمعماريين المكسيكيين، قبل أي شيء الأفكار مفيدة ومبتكرة وحتمًا ستفيدك دعنا نترك الصور تتحدث عن جمالها بنفسها . 

1- تزيين الجدران بالألوان المناسبة

E2 LIVING ROOM arQing غرفة المعيشة
arQing

E2 LIVING ROOM

arQing
arQing
arQing

عندما نتحدث عن الألوان المستخدمة في تزيين جدران الغرفة فلا يعني ذلك أنه لابد أن نعتمد على نفس لون الغرفة في زخرفة الجدران أمامنا الاختيارات مفتوحة من الألوان والنغمات والمواد المستخدمة في تزيينها . 

2 – الإضاءة الجيدة

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging غرفة المعيشة
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

لكي تبدو الغرفة حديثة ورائعة لابد أن تكون عناصر الإضاءة جيدة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، لذا لابد من توفير إضاءة قوية لضمان مظهر جميل وحديث لغرفتنا . 

3 – الأنماط المختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن إنشاء صورة عصرية جدًا لغرفتك باستخدام مجموعة من الأشياء المختلفة في أنماطها، على السبيل المثال نجد هذه السجادة الفارسية القديمة تتناقص مع طاولة القهوة العصرية جدًا. 

4 – اللون الأبيض للغرف الصغيرة

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos غرفة المعيشة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

إذا كانت مساحة غرفتك صغيرة لا تنزعج مع خبراء هوميفاي هناك دائمًا حل لذلك طلائها باللون الأبيض سيخفي هذه المشكلة ويعطي للغرفة اتساع . 

5 – التوزيع الجيد لأثاث الغرفة

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

يجب أن يكون الأثاث موزع في الغرفة بشكل منظم حتى لا يعيق حركتنا ويعطينا مجال للتحرك بحرية داخل الغرفة دون إزعاج . 

6 – الذوق والفن في اختيار أسلوب الغرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – الخشب

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

استخدام الخشب فسواء في الغرف أيًا كانت مساحتها  صغيرة أو كبيرة فإنه يحقق لك الدفء والراحة فلا تتردد في استخدامه . 

8 – لمسة أناقة

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

عندما تريد أن تعطي لمسة أنيقة لغرفتك اضف إليها مصابيح أنيقة أو أثاث ذو تصميم متطور .

9- وسائد مريحة

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Purple/Violet
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

يمكن لتفاصيل صغيرة جدًا أن تصبح فارقة في ديكور الغرفة وهذا ما فعلته تلك الوسائد الصغيرة الملونة أعطت شعور بالراحة لكل من يجلس في هذه الغرفة .

10 – الألوان المحايدة في الأثاث تعطي نظرة عصرية لغرفتك

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

عندما تريد أن تعطي لمسة أنيقة لغرفتك اضف إليها مصابيح أنيقة أو أثاث ذو تصميم متطور . 

11- اختيار أريكة مريحة

Departamento Quintas del Mar, el interior el interior غرفة المعيشة خشب White
el interior

el interior
el interior
el interior

الأريكة المريحة تساعد في لمّ شمل الأسرة على سبيل المثال الدردشة عليها في نهاية اليوم أو لمشاهدة أحد الأفلام المفضلة للأسرة . 

12- الوحدة في التفاصيل ووجود نغمة واحدة بين كافة التفاصيل من السجاد والأثاث وكل شيء

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos غرفة المعيشة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

13 – التفاصيل الزخرفية

SHOWROOM LUXOREMA, LUXOREMA LUXOREMA غرفة المعيشة
LUXOREMA

LUXOREMA
LUXOREMA
LUXOREMA

التفاصيل الزخرفية التي تعطي طابع معين لكل غرفة يجب أن تكون غير مبالغ فيها حتى لا تعطي نتيجة عكسية .

14 – الزخرفة في المنسوجات او الجدران فقط

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

إذا كانت الغرفة صغيرة ومعتمدة على الألوان المحايدة استخدم فقط الزخرفة في المنسوجات والجدران فقط .

15- وجود النبا​تات الطبيعية في غرفتك يساعد على خلق نوع من الحيوية بها

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design غرفة المعيشة
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

وجود النباتات الطبيعية في غرفتك يساعد على خلق نوع من الحيوية بها . 

16 – الألواح الخشبية على الجدران

Interiorismo, KAUS KAUS غرفة المعيشة
KAUS

KAUS
KAUS
KAUS

17 – الألوان قوية

Proyecto Departamento Gusi, Sandra Molina Sandra Molina غرفة المعيشة
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

لا تخشوا أبدَا من استخدام الألوان الجريئة والقوية في غرفة المعيشة طالما هناك خطة لتوظيف هذه الألوان بشكل صحيح . 

18 – استخدام الألوان الفاتحة النابضة بالحياة بجانب الألوان الداكنة لخلق التوازن

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

19 – اختيار السجاد عنصر فارق في جمال الغرفة

PROYECTOS, FLAM RUGS FLAM RUGS غرفة المعيشة
FLAM RUGS

FLAM RUGS
FLAM RUGS
FLAM RUGS

20 – المدفأة من التفاصيل الهامة التي تجعل غرفة المعيشة مريحة

Casa 57 Casa Fuerte, Prototipo Arquitectos Prototipo Arquitectos غرفة المعيشة
Prototipo Arquitectos

Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
13 فكرة للاستفادة بسطح منزلك
هل استفدت من هذه الأفكار ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً