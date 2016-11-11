تعرف على 13 خطأ يفسد ترتيب المطابخ

التصميم الجيد للمطبخ يعتمد على قدرته في تحقيق احتياجات سكان المنزل ، و احتياجات سكان المنزل تتحدد اعتماداً على الكثير من العوامل ، منها الحالة الإجتماعيه لصاحب المنزل ، هل هو أعزب و يحتاج إلى مساحة معقوله لتحضير طعامه ، أم عائلته كبيره و يحتاج إلى مساحة عمل واسعه و خزانات كثيره لتخزين أدوات الطبخ و الأطباق التى تكفى أفراد العائله .
و أيضاً يتأثر بمساحة المنزل ، و الإسلوب المتبع فيه : هل هو أسلوب المساحات المفتوحه أم المغلقه ؟ هل يتطلب وجود طاولة طعام أم أن هناك غرفة سفره بديله لذلك ، و ما إلى ذلك من العوامل التى تؤثر على جودة التصميم .
و اليوم سوف نركز اهتمامنا على الأشياء التى تفسد أي تصميم جيد للمطبخ بغض النظر عن أية عوامل و أيه ظروف ، فوجود هذه الأشياء ال 18 في مطبخك سيعرقل استمتاعك به عاجلاً أو آجلاً !
أطباق الفاكهه تعطي منظر لطيف على المطبخ بفضل تصميماتها المختلفه و ألوانها الزاهيه ، كما أنها تفتح الشهيه لتناول ثمرات الفواكه ، ولكن الكثير من أطباق الفاكهه تجعل المطبخ مزدحما و ليس في أفضل حال .
وجود مزهرية الورود في مطبخ يكسب المكان لمسات من الحب و الإنتعاش ، و لكن جزيرة المطبخ ليست بالمكان المناسب لوضع المزهريات و ذلك لأنها مساحة مهمه لإعداد الطعام ، و بدلاً من ذلك قم بوضعها تحت شباك المطبخ أو على جانب طاولة الطعام.
وجود مكتبة في المطبخ يعزز الشكل الجمالي في المكان ، و لكن صدقني إن لم تكن هذه الكتب مختصه بأغراض الطهي فقط ، ستندم على وضعها هنا لأنها ستتعرض للتلف بسبب الأبخره الساخنه المتصاعده من الأطعمه أو من رذاذ المياه و المشروبات التى تحضر في المطبخ.
لن يلومك أحد إذا وضعت محمص الخبز و غلاية المياه أو جهاز تحضير القهوه على أسطح المطبخ الخارجيه ، فهي أجهزه ضرورية للإستخدام اليومي ، و لكن ماذا عن العجّان ؟ ماذا عن الخلاط ؟ و غيرهم من الأجهزه التى تستخدم كل فترات متباعده… سيكون ليس من الضروري أن توضح على أسطح المطبخ المكشوفه لأنها سوف تتسخ من تراكم الأتربه و أبخره الطعام ، لذا من الواجب تخزينها في أماكن جافه و نظيفه بداخل خزانات المطبخ.
لتمنع الفوضى : خصص مكان لكل غرض و أعد كل غرض لمكانه ، و لنشر الفوضى ؟ افعل العكس! .. وجود مقتنياتك الشخصيه في غير أماكنها من الأمور المرفوضه ، و وجودها في المطبخ سيجعلها من الأغراض المفقوده ! لأنها قد تتلف من المياه ، قد يٌلقى بها في المهملات دون أن تنتبه ، قد تتعرض للصدأ في حالة المجوهرات ، كما أنها لا تمت إلى اختصاص المطبخ بصله و هذا كافى لعدم وضعها فيه .
عمل قائمه بمتطلبات المنزل كل فتره من الأمور التى تمنع حدوث تكرار المنتجات في منزلك أو نقص الأطعمه في منزلك ، و التبذير في شراء الأطعمه ليس من الذكاء في شيء ، فبالرغم من الصلاحيه الطويله لبعض المنتجات إلا أنها سوف تنتهي على أية حال و قد يحدث هذا قبل استخدامها ، كما أنها معرضه للتلف بسبب سوء التخزين خاصة إن كانت غير محفوظه بالبراد و تتعرض لآشعه الشمس يومياً.
و وجود الكثير من الأطعمه الزائده عن الحاجه يفسد جمال تصميم المطبخ و يغطي عليه بسبب ازدحام المكان .
الأطقم الثمينه مثل أطقم الشاي الفضيه ، مكانها ليس المطبخ ، لأنها ستتلف و تتعرض للخدوش ، خزنها في مكان مناسب و أخرجها عندما يأتيك الضيوف لتحافظ على رونقها لأطول فتره ممكنه.
النبات يبدو رقيقاّ للغايه عندما يكون براعم صغيره ، فتقوم باقتناء الكثير منه ووضعه في المطبخ بسبب شكلة الجميل ، و لكن عندما يكبر و تطول سيقان هذه النباتات سيختلف تقبلك للأمور ، و ستتذمر منه لإزدحام المكان و قد تتخلص منه ! ، و لتجنب هذا السيناريو السيء اعتدل في زراعة النبات في المطبخ و تأكد من اختيارك نباتات ذات نمو معتدل على المدى الطويل.
احفظ الأواني الغير مستخدمه في مكان بعيد عن الأتربه ، لتكون جاهزه للإستخدام عند الحاجه إليها ، و اجعل الأواني الموضوعه في الخارج هي المستخدمه بشكل يومي مثل مقالي تحضير البيض للإفطار و إبريق الشاي و القهوه.
ضع المجله أو الجريده اليوميه في غرفة المعيشه أو على رف في مكتبتك ، بدلاً من وضعها في المطبخ حتى تتمكن من إنهاء قرائتها قبل إصابتها بالبلل و بقايا الأطعمه !
وضع جميع الأطباق و الأباريق خارج خزانات المطبخ من الأخطاء التى تفسد جمال المطبخ ، كما أنك ستفاجأ وقت تحضير الطعام بأنها تحتاج إلى تنظيف من الأتربه و هو ما سيتطلب وقت إضافي.
أرضية المطابخ معرضه للمياه بشكل أكبر من أي غرفه في المنزل ، و هذا قد يسبب الإنزلاق ، و يعرض السجاد إلى تكاثر الجرائيم و تلفها. لذا فالأرضيات المكشوفه مفضله في المطابخ لتجنب هذه السلبيات و لسهوله التنظيف.
حامل السكاكين أو الأدوات الحاده من الأفضل ألا يوجد خارج خزانة المطبخ ، و ذلك حتى لا تتسبب في ازدحام أسطح العمل كما أنها قد تعرض الأطفال إلى الأخطار . أما بالنسبه للملاعق فمن المفضل حفظها أيضاً بالداخل حتى لا تتعرض للأتربه و تشغل مساحه غير ضروريه، و بهذا نحصل على أسطح مرتبه و نظيفه على الدوام.
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و بهذا نكون قد أنهينا موضوع اليوم عن الأغراض الغير ضروريه في المطابخ… لمزيد منأفكار ترتيب المطبخ اضغط هنا