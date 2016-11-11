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تعرف على 13 خطأ يفسد ترتيب المطابخ

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle, Eco German Kitchens Eco German Kitchens مطبخ MDF White
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التصميم الجيد للمطبخ يعتمد على قدرته في تحقيق احتياجات سكان المنزل ، و احتياجات سكان المنزل تتحدد اعتماداً على الكثير من العوامل ، منها الحالة الإجتماعيه لصاحب المنزل ، هل هو أعزب و يحتاج إلى مساحة معقوله لتحضير طعامه ، أم عائلته كبيره و يحتاج إلى  مساحة عمل واسعه و خزانات كثيره لتخزين أدوات الطبخ و الأطباق التى تكفى أفراد العائله .

و أيضاً يتأثر بمساحة المنزل ، و الإسلوب المتبع فيه : هل هو أسلوب المساحات المفتوحه أم المغلقه ؟ هل يتطلب وجود طاولة طعام أم أن هناك غرفة سفره بديله لذلك ، و ما إلى ذلك من العوامل التى تؤثر على جودة التصميم .

و اليوم سوف نركز اهتمامنا على الأشياء التى تفسد أي تصميم جيد للمطبخ بغض النظر عن أية عوامل و أيه ظروف ، فوجود هذه الأشياء ال 18 في مطبخك سيعرقل استمتاعك به عاجلاً أو آجلاً !

1- أطباق الفاكهه الكثيره

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens مطبخ MDF White Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

أطباق الفاكهه تعطي منظر لطيف على المطبخ بفضل تصميماتها المختلفه و ألوانها الزاهيه ، كما أنها تفتح الشهيه لتناول ثمرات الفواكه ، ولكن الكثير من أطباق الفاكهه تجعل المطبخ مزدحما و ليس في أفضل حال .

2- المزهريات على جزيرة المطبخ

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

وجود مزهرية الورود في مطبخ يكسب المكان لمسات من الحب و الإنتعاش ، و لكن جزيرة المطبخ ليست بالمكان المناسب لوضع المزهريات و ذلك لأنها مساحة مهمه لإعداد الطعام ،  و بدلاً من ذلك قم بوضعها تحت شباك المطبخ أو على جانب طاولة الطعام.

3- كتب غير ضروريه

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

وجود مكتبة في المطبخ يعزز الشكل الجمالي في المكان ، و لكن صدقني إن لم تكن هذه الكتب مختصه بأغراض الطهي فقط ، ستندم على وضعها هنا لأنها ستتعرض للتلف بسبب الأبخره الساخنه المتصاعده من الأطعمه أو من رذاذ المياه و المشروبات التى تحضر في المطبخ.

4- أجهزة لا تستخدم يومياّ

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

لن يلومك أحد إذا وضعت محمص الخبز و غلاية المياه أو جهاز تحضير القهوه على أسطح المطبخ الخارجيه ، فهي أجهزه ضرورية للإستخدام اليومي ، و لكن ماذا عن العجّان ؟ ماذا عن الخلاط ؟ و غيرهم من الأجهزه التى تستخدم كل فترات متباعده… سيكون ليس من الضروري أن توضح على أسطح المطبخ المكشوفه لأنها سوف تتسخ من تراكم الأتربه و أبخره الطعام ، لذا من الواجب تخزينها في أماكن جافه و نظيفه بداخل خزانات المطبخ.

5- مقتنيات شخصيه

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

لتمنع الفوضى : خصص مكان لكل غرض و أعد كل غرض لمكانه ، و لنشر الفوضى ؟ افعل العكس! .. وجود مقتنياتك الشخصيه في غير أماكنها من الأمور المرفوضه ، و وجودها في المطبخ سيجعلها من الأغراض المفقوده ! لأنها قد تتلف من المياه ، قد يٌلقى بها في المهملات دون أن تنتبه ، قد تتعرض للصدأ في حالة المجوهرات ، كما أنها لا تمت إلى اختصاص المطبخ بصله و هذا كافى لعدم وضعها فيه .

6- الأطعمه الكثيره

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

عمل قائمه بمتطلبات المنزل كل فتره من الأمور التى تمنع حدوث تكرار المنتجات في منزلك أو نقص الأطعمه في منزلك ، و التبذير في شراء الأطعمه ليس من الذكاء في شيء ، فبالرغم من الصلاحيه الطويله لبعض المنتجات إلا أنها سوف تنتهي على أية حال و قد يحدث هذا قبل استخدامها ،  كما أنها معرضه للتلف بسبب سوء التخزين خاصة إن كانت غير محفوظه بالبراد و تتعرض لآشعه الشمس يومياً.

و وجود الكثير من الأطعمه الزائده عن الحاجه يفسد جمال تصميم المطبخ و يغطي عليه بسبب ازدحام المكان .

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7- التحف الفضيه

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

الأطقم الثمينه مثل أطقم الشاي الفضيه ، مكانها ليس المطبخ ، لأنها ستتلف و تتعرض للخدوش ، خزنها في مكان مناسب و أخرجها عندما يأتيك الضيوف لتحافظ على رونقها لأطول فتره ممكنه.

8- الإفراط في زراعة النبات

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

النبات يبدو رقيقاّ للغايه عندما يكون براعم صغيره ، فتقوم باقتناء الكثير منه ووضعه في المطبخ بسبب شكلة الجميل ، و لكن عندما يكبر و تطول سيقان هذه النباتات سيختلف تقبلك للأمور ، و ستتذمر منه لإزدحام المكان و قد تتخلص منه ! ، و لتجنب هذا السيناريو السيء اعتدل في زراعة النبات في المطبخ و تأكد من اختيارك نباتات ذات نمو معتدل على المدى الطويل.

9- أواني الطبخ الغير مستخدمه

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN مطبخ
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

احفظ الأواني الغير مستخدمه في مكان بعيد عن الأتربه ، لتكون جاهزه للإستخدام عند الحاجه إليها ، و اجعل الأواني الموضوعه في الخارج هي المستخدمه بشكل يومي مثل مقالي تحضير البيض للإفطار و إبريق الشاي و القهوه.

10- الصحف و المجلات

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ضع المجله أو الجريده اليوميه في غرفة المعيشه أو على رف في مكتبتك ، بدلاً من وضعها في المطبخ حتى تتمكن من إنهاء قرائتها قبل إصابتها بالبلل و بقايا الأطعمه !

11- السلال و الأطباق و الأباريق

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

وضع جميع الأطباق و الأباريق خارج خزانات المطبخ من الأخطاء التى تفسد جمال المطبخ ، كما أنك ستفاجأ وقت تحضير الطعام  بأنها تحتاج إلى تنظيف من الأتربه و هو ما سيتطلب وقت إضافي.

12- السجاد في المطبخ

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

أرضية المطابخ معرضه للمياه بشكل أكبر من أي غرفه في المنزل ، و هذا قد يسبب الإنزلاق ، و يعرض السجاد إلى تكاثر الجرائيم و تلفها. لذا فالأرضيات المكشوفه مفضله في المطابخ لتجنب هذه السلبيات و لسهوله التنظيف.

13- السكاكين و الملاعق

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

حامل السكاكين أو الأدوات الحاده من الأفضل ألا يوجد خارج خزانة المطبخ ، و ذلك حتى لا تتسبب في ازدحام أسطح العمل كما أنها قد تعرض الأطفال إلى الأخطار . أما بالنسبه للملاعق فمن المفضل حفظها أيضاً بالداخل حتى لا تتعرض للأتربه و تشغل مساحه غير ضروريه، و بهذا نحصل على أسطح مرتبه و نظيفه على الدوام.

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و بهذا نكون قد أنهينا موضوع اليوم عن الأغراض الغير ضروريه في المطابخ… لمزيد منأفكار ترتيب المطبخ اضغط هنا

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