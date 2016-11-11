تعرف على 13 خطأ يفسد ترتيب المطابخ

التصميم الجيد للمطبخ يعتمد على قدرته في تحقيق احتياجات سكان المنزل ، و احتياجات سكان المنزل تتحدد اعتماداً على الكثير من العوامل ، منها الحالة الإجتماعيه لصاحب المنزل ، هل هو أعزب و يحتاج إلى مساحة معقوله لتحضير طعامه ، أم عائلته كبيره و يحتاج إلى مساحة عمل واسعه و خزانات كثيره لتخزين أدوات الطبخ و الأطباق التى تكفى أفراد العائله .

و أيضاً يتأثر بمساحة المنزل ، و الإسلوب المتبع فيه : هل هو أسلوب المساحات المفتوحه أم المغلقه ؟ هل يتطلب وجود طاولة طعام أم أن هناك غرفة سفره بديله لذلك ، و ما إلى ذلك من العوامل التى تؤثر على جودة التصميم .

و اليوم سوف نركز اهتمامنا على الأشياء التى تفسد أي تصميم جيد للمطبخ بغض النظر عن أية عوامل و أيه ظروف ، فوجود هذه الأشياء ال 18 في مطبخك سيعرقل استمتاعك به عاجلاً أو آجلاً !