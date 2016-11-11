10 أخطاء يرتكبها الكثيرون عند بناء منازلهم !

عند تصميم أو بناء منزلك ، هناك عدة تدابير يجب أن تؤخذ في الحسبان ، لتبني منزل الأحلام ، و أيضاً عليك أن تحرص على كون التصميم الهندسي للمنزل لا يهدر المساحه . و هناك عدة أخطاء شائعه يرتكبها الكثير عند بناء منازلهم ، بدون ان يلاحظوا ذلك إلا عندما تواجههم المشكلات بسببها !

و نحن هنا اليوم لنلفت نظرك إلى تلك الأخطاء التى قد تقع فيها أنت أيضاً عن دون قصد ، حتى لا تندم بعد إتمام البناء و تحصل على منزل جميل و مناسب لإحتياجاتك .