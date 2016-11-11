10 أخطاء يرتكبها الكثيرون عند بناء منازلهم !

عند تصميم أو بناء منزلك ، هناك عدة تدابير يجب أن تؤخذ في الحسبان ، لتبني منزل الأحلام ، و أيضاً عليك أن تحرص على كون التصميم الهندسي للمنزل لا يهدر المساحه . و هناك عدة أخطاء شائعه يرتكبها الكثير عند بناء منازلهم ، بدون ان يلاحظوا ذلك إلا عندما تواجههم المشكلات بسببها !
و نحن هنا اليوم لنلفت نظرك إلى تلك الأخطاء التى قد تقع فيها أنت أيضاً عن دون قصد ، حتى لا تندم بعد إتمام البناء و تحصل على منزل جميل و مناسب لإحتياجاتك .
تقسيم المنزل إلى غرف كثيره و فصل المساحات بعدد من الجدران يؤدي نتائج غير محببه و يهدر مساحة المنزل على عكس المتوقع مما يفعل ذلك ، و خاصه و أن الإتجاه العام الآن في التصميم نحو اعتماد الفراغات المفتوحه.
في الصوره تم استغلال الممر بين الغرفتين في عمل مطبخ و ذلك لضيق مساحة المنزل ، و لكن ليس هذا بالمظهر الجمالى على الإطلاق ، و يرجع هذا إلى الخطأ السابق و هو كثرة الحوائط بالمنزل و هو الذي يؤدي إلى وجود ممرات و فواصل غير ضروريه.
إذا كنت تقوم ببناء منزل من أكثر من طابق ، من المهم أن تقوم بدراسه منطقيه لأبعاد سلالم المنزل ، و أن تحرص على ثبات هذه الأبعاد على طول السلم ، و من أجل أمور واضحه أكثر ننصحك بجعل المسافه بين سور السلم و الجدار 1.20 على الأقل إن كنت تسكن بمفردك ، أما إن كان منزل لأسره كبيره فاحرص أن تكون المسافه 1.80 على الأقل و ذلك لتسمح لأكثر من شخص بمرور السلم ، خاصة إن كان هناك عجائز في حاجه إلى مساعده أثناء الصعود.
بالطبع السلالم في هذه الصوره ليست عمليه إطلاقاً ، و لا تعتمد الحد الأدنى لمعايير السلامه ، و ذلك بسبب : أولاً :عدم وجود أسوار ، و ثانياً : لوجود زوايا حاده تحتوى على سلالم صغيرة للغايه لا تكفى لوضع القدم بطريقه مريحه مما قد يؤدي إلى الإنزلاق ووقوع حوادث .
استخدام الأحجار في عمود المنزل ، و أيضاً استخدام الأحجار في الجزء المنحنى من المنزل ، جعل الواجهه تبدو موحشه للغايه ، خاصه مع إضافه هذه النوافذ ذات المظهر الشبكي التى تشبه الفضبان و هو أمر غير مستحب للواجهات ، و كان يمكن استخدام الحجر في جزءء بسيط بدون أن يطغى على الواجهه كلها.
بالرغم من شهرة أسلوب حرف ال U في المطابخ إلا أن له عيوب في المطابخ الجيده للغايه ، و لكن يمكن تلافي هذه العيوب ، فمثلا من بين العيوب عدم القدره على فتح باب الفرن مثلا إن كان هناك أكثر من شخص في المطبخ ، و لكن يمكن وضع الفرن في وسط حرف ال U و ليس على ذرعيه حتى تتمكن من فتح و اغلاق الفرن بسهوله.
اختيار سيراميك سيء للحمام من أشهر الأخطاء التى تفسد ديكور المنزل ، لذا اختر سيراميك بنقشات راقيه و بسيطه بدون مبالغ ، و انتبه أين تضع هذه النقشات في حمامك ، و هل هي مناسبه للجدران أكثر أم للأرضيات ؟.
تعتمد تهوية الحمام في الصوره على نافذه صغيره ذات فتحه ضيقه ، كما نلاحظ ضعف الإضاءه بالمكان ، و هي اخطاء خطيره تؤدي للكثير من المشاكل ، فيجب الإهتمام بتهوية الحمام و المطبخ خاصه بنوافذ كبيره او باستخدام شفاطات الهواء ، كما يجب اعتماد أساليب إضاءه قويه و حديثه بدلاً من الإضاءه الخافته المرهقه.
أبواب الغرف يجب ألا يقل عرضها عن 70 سم ، فإذا كانت أقل من هذا العرض ستكون غير عمليه و سينتهي حال الغرف إلى هذا الشكل السيء بالصوره.
طول الممرات يجب أن تتم دراسته بعنايه ، لأن الممرات الطويله للغايه تكون إهدار لمساحة البناء ، كما أنها ستكون ممله للغايه ، لذلك احرص أن يكون الممر قصيراً قدر الإمكان ، و أن يتناسب طوله مع عرضه بحيث يتسع لمرور أكثر من شخص.
يتسبب سوء التصميم في عدم وجود مساحة مناسبه لتخزين الأغراض التى تستخدم مرات قليله على مدار السنه مثل المناسبات ، و يلجأ البعض إلى تخزين الأغراض في فناء المنزل و تصبح الأغراض مكشوفه للعيان بدون أي خصوصيه ، كما أنهم يحرمون أنفسهم من تجهيز مساحة اجتماعيه رائعه.
إذا كانت إحدى غرف المنزل لا تتمتع بإناره طبيعيه جيده ، و يتصل سقف هذه الغرفه بسطح البناء ، يمكنك تزويد السقف بنوافذ زجاجيه كبيره تسمح بمرور الضوء عبر المنزل ، و تكون بمثابة لمسه فريده في تصميم المنزل .