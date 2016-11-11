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10 أخطاء يرتكبها الكثيرون عند بناء منازلهم !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture منازل
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عند تصميم أو بناء منزلك ، هناك عدة تدابير يجب أن تؤخذ في الحسبان ، لتبني منزل الأحلام ، و أيضاً عليك أن تحرص على كون التصميم الهندسي للمنزل لا يهدر المساحه . و هناك عدة أخطاء شائعه يرتكبها الكثير عند بناء منازلهم ،  بدون ان يلاحظوا ذلك إلا عندما تواجههم المشكلات بسببها !

و نحن هنا اليوم لنلفت نظرك إلى تلك الأخطاء التى قد تقع فيها أنت أيضاً عن دون قصد ، حتى لا تندم بعد إتمام البناء و تحصل على منزل جميل و مناسب لإحتياجاتك .

1- الكثير من الحوائط

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

تقسيم المنزل إلى غرف كثيره و فصل المساحات بعدد من الجدران يؤدي نتائج غير محببه و يهدر مساحة المنزل على عكس المتوقع مما يفعل ذلك ، و خاصه و أن الإتجاه العام الآن في التصميم نحو اعتماد الفراغات المفتوحه.

2- المطبخ بين غرفتين

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN مطبخ
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

في الصوره تم استغلال الممر بين الغرفتين في عمل مطبخ و ذلك لضيق مساحة المنزل ، و لكن ليس هذا بالمظهر الجمالى على الإطلاق ، و يرجع هذا إلى الخطأ السابق و هو كثرة الحوائط بالمنزل و هو الذي يؤدي إلى وجود ممرات و فواصل غير ضروريه.

3- ضيق السلم

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

إذا كنت تقوم ببناء منزل من أكثر من طابق ، من المهم أن تقوم بدراسه منطقيه لأبعاد سلالم المنزل ، و أن تحرص على ثبات هذه الأبعاد على طول السلم ، و من أجل أمور واضحه أكثر ننصحك بجعل المسافه بين سور السلم و الجدار 1.20 على الأقل إن كنت تسكن بمفردك ،  أما إن كان منزل لأسره كبيره فاحرص أن تكون المسافه 1.80 على الأقل و ذلك لتسمح لأكثر من شخص بمرور السلم ، خاصة إن كان هناك عجائز في حاجه إلى مساعده أثناء الصعود.

3- زوايا خطره بالسلالم

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

بالطبع السلالم في هذه الصوره ليست عمليه إطلاقاً ، و لا تعتمد الحد الأدنى لمعايير السلامه ، و ذلك بسبب : أولاً :عدم وجود أسوار ، و ثانياً : لوجود زوايا حاده تحتوى على سلالم صغيرة للغايه لا تكفى لوضع القدم بطريقه مريحه مما قد يؤدي إلى الإنزلاق ووقوع حوادث .

4- خامات متنافره

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

استخدام الأحجار في عمود المنزل ، و أيضاً استخدام الأحجار في الجزء المنحنى من المنزل ، جعل الواجهه تبدو موحشه للغايه ، خاصه مع إضافه هذه النوافذ ذات المظهر الشبكي التى تشبه الفضبان و هو أمر غير مستحب للواجهات ، و كان يمكن استخدام الحجر في جزءء بسيط بدون أن يطغى على الواجهه كلها.

5- حرف U ضيق !

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

بالرغم من شهرة أسلوب حرف ال U في المطابخ إلا أن له عيوب في المطابخ الجيده للغايه ، و لكن يمكن تلافي هذه العيوب ، فمثلا من بين العيوب عدم القدره على فتح باب الفرن مثلا إن كان هناك أكثر من شخص في المطبخ ، و لكن يمكن وضع الفرن في وسط حرف ال U و ليس على ذرعيه حتى تتمكن من فتح و اغلاق الفرن بسهوله.

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6- استخدام رسومات سيئه لسيراميك الحمام

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

اختيار سيراميك سيء للحمام من أشهر الأخطاء التى تفسد ديكور المنزل ، لذا اختر سيراميك بنقشات راقيه و بسيطه بدون مبالغ ، و انتبه أين تضع هذه النقشات في حمامك ، و هل هي مناسبه للجدران أكثر أم للأرضيات ؟.

7- سوء الإضاءه و التهويه

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

تعتمد تهوية الحمام في الصوره على نافذه صغيره ذات فتحه ضيقه ، كما نلاحظ ضعف الإضاءه بالمكان ، و هي اخطاء خطيره تؤدي للكثير من المشاكل ، فيجب الإهتمام بتهوية الحمام و المطبخ خاصه بنوافذ كبيره او باستخدام شفاطات الهواء ، كما يجب اعتماد أساليب إضاءه قويه و حديثه بدلاً من الإضاءه الخافته المرهقه.

8- الأبواب الضيقه

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

أبواب الغرف يجب ألا يقل عرضها عن 70 سم ، فإذا كانت أقل من هذا العرض ستكون غير عمليه و سينتهي حال الغرف إلى هذا الشكل السيء بالصوره.

9- ممرات طويله

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

طول الممرات يجب أن تتم دراسته بعنايه ، لأن الممرات الطويله للغايه تكون إهدار  لمساحة البناء ، كما أنها ستكون ممله للغايه ، لذلك احرص أن يكون الممر قصيراً قدر الإمكان ، و أن يتناسب طوله مع عرضه بحيث يتسع لمرور أكثر من شخص.

10- استخدام الفناء الخلفي للتخزين

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

يتسبب سوء التصميم في عدم وجود مساحة مناسبه لتخزين الأغراض التى تستخدم مرات قليله على مدار السنه مثل المناسبات ، و يلجأ البعض إلى تخزين الأغراض في فناء المنزل و تصبح الأغراض مكشوفه للعيان بدون أي خصوصيه ، كما أنهم يحرمون أنفسهم من تجهيز مساحة اجتماعيه رائعه.

حيلة ذكيه

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture منازل
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

إذا كانت إحدى غرف المنزل لا تتمتع بإناره طبيعيه جيده ، و يتصل سقف هذه الغرفه بسطح البناء ، يمكنك تزويد السقف بنوافذ زجاجيه كبيره تسمح بمرور الضوء عبر المنزل ، و تكون بمثابة لمسه  فريده في تصميم المنزل .

تعرف على 13 خطأ يفسد ترتيب المطابخ
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