شقة في منتهى الجمال والرقي من ميلانو عاصمة الموضة !

من ميلانو عاصمة الأزياء و الأناقه ، و مسقط رأس الكثير من العلامات التجاريه المشهوره مثل جوتشي و برادا و فالنتينو و غيرهم من بيوت الأزياء العالميه ، أتينا لكم بمنزل على قدر عالي من الجمال و الرقي ، سنتعرف فيه على أحدث الخطوط العالميه في عالم التصاميم الداخليه للمنازل .

كل هذا من خلال عدسة المحترفه raffaella alessandra ، التى نجحت في تسجيل تفاصيل الشقه بكل دقه كما سنشاهد معاً…