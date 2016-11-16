شقة في منتهى الجمال والرقي من ميلانو عاصمة الموضة !

من ميلانو عاصمة الأزياء و الأناقه ، و مسقط رأس الكثير من العلامات التجاريه المشهوره مثل جوتشي و برادا و فالنتينو و غيرهم من بيوت الأزياء العالميه ، أتينا لكم بمنزل على قدر عالي من الجمال و الرقي ، سنتعرف فيه على أحدث الخطوط العالميه في عالم التصاميم الداخليه للمنازل .
كل هذا من خلال عدسة المحترفه raffaella alessandra ، التى نجحت في تسجيل تفاصيل الشقه بكل دقه كما سنشاهد معاً…
بمجرد أن تضع قدمك على مدخل المنزل ، و تلمح هذا السجاد من جلد الحيوانات الفاخر ، تتأكد أنك على أعتاب منزل فريد من نوعه .
و قد اكتفى المصمم بالإنطباع الجريء الذي يتركه هذا السجاد ، و اكتفى بجعل ما عداه هادئا و بسيطاً باللون الأبيض و بعض التفاصيل بالأسود.
تستمر لمسات الطبيعه الجريئه إلى غرفة المعيشه ، و نجد قوائم طاولة القهوه مصنوعه من أنياب الأفيال بلون بني داكن على سجاد بنقشة النمر أيضاً ، مع الحفاظ على حيادية باقي عناصر الغرفه لتجنب المبالغه ، فعندما أراد المصمم إضافة المزيد من الديكور ،استعان بلوحه فنيه بالأبيض و الأسود الحياديين.
تتصل غرفة المعيشه بشرفة المنزل ، و شرفة المنزل مجهزه بذكاء للإستمتاع بالهواء الطلق و الطبيعه من خلال تغطية السياج الحديدي بالنباتات الخضراء المتسلقه التى تحفف من قسوته و تشجع على الإسترخاء أثناء الجلوس على هذه الكراسي بإسلوب الفينتاج ، حيث إنها من الفيرفورجيه العتيق ولكن بلون أبيض عصري.
اللون الأبيض من سمات التصاميم العصريه ، و نرى هنا اتشاح الغرفه كلها بالأبيض مع لمسات بسيطه من الأحمر الحيوي ، مع الإكتفاء بالألوان المختلفه للكتب و التى زينت المكان بعفويه و ذكاء.
بتغيير قطع الإكسسوار الحمراء التى زينت مائدة الطعام ، بإكسسوار من ألوان أخرى تتحول المائده في ثواني و تعطي انطباعاُ بالرسميه و الهدوء، تفاصيل صغيره لكنها فعاله.
بعد اللمسات الجريئه في أرجاء المنزل ، تأتي الغرفة الرئيسيه بإسلوب مختلف ، فنلاحظ سيطرة الهدوء على أجواء الغرفه ، و ذلك لاعتمادها على اللون الرمادي الفاتح للجدران مع الأبيض الناصع .
و بالرغم من كون ديكورات الغرفه بسيطة للغايه ، إلا إنها تألقت بفضل إسلوب الإضاءه المميز .
لقد أحببنا هذا الحمام كثيراُ ، فإضافة بعض اللمسات الشخصية لأي مساحه تجعلها فريده لا تكرر . و نرى هنا وجود رف معدني وضعت عليه مجموعة لوحات و مزهريه صغيره لوردة بينك بثت الحياه في المكان .
أما ورق الحائط فكان إضافه رائعه ، حيث جاء برسومات تقليديه تحاكي الفن الروماني العتيق بألوان ناعمه من الرمادي و الكريمي و هو ما أحدث تناقض لافت بينه و بين التجهيزات المعدنيه الحديثه في الحمام.