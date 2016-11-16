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شقة في منتهى الجمال والرقي من ميلانو عاصمة الموضة !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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من ميلانو عاصمة الأزياء و الأناقه ، و مسقط رأس الكثير من العلامات التجاريه المشهوره مثل جوتشي و برادا و فالنتينو و غيرهم من بيوت الأزياء العالميه ، أتينا لكم بمنزل على قدر عالي من الجمال و الرقي ، سنتعرف فيه على أحدث الخطوط العالميه في عالم التصاميم الداخليه للمنازل .

كل هذا من خلال عدسة المحترفه raffaella alessandra ، التى نجحت في تسجيل تفاصيل الشقه بكل دقه كما سنشاهد معاً…

غرفة الإستقبال

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

بمجرد أن تضع قدمك على مدخل المنزل ، و تلمح هذا السجاد من جلد الحيوانات الفاخر ، تتأكد أنك على أعتاب منزل فريد من نوعه .

و قد اكتفى المصمم بالإنطباع الجريء الذي يتركه هذا السجاد ، و اكتفى بجعل ما عداه هادئا و بسيطاً باللون الأبيض و بعض التفاصيل بالأسود.

غرفة المعيشه

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

تستمر لمسات الطبيعه الجريئه إلى غرفة المعيشه ، و نجد قوائم طاولة القهوه مصنوعه من أنياب الأفيال بلون بني داكن على سجاد بنقشة النمر أيضاً ، مع الحفاظ على حيادية باقي عناصر الغرفه لتجنب المبالغه ، فعندما أراد المصمم إضافة المزيد من الديكور ،استعان بلوحه فنيه بالأبيض و الأسود الحياديين.

غرفة المعيشه من منظور آخر

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

تتصل غرفة المعيشه بشرفة المنزل ، و شرفة المنزل مجهزه بذكاء للإستمتاع بالهواء الطلق و الطبيعه من خلال تغطية السياج الحديدي بالنباتات الخضراء المتسلقه التى تحفف من قسوته و تشجع على الإسترخاء أثناء الجلوس على هذه الكراسي بإسلوب الفينتاج ، حيث إنها من الفيرفورجيه العتيق ولكن بلون أبيض عصري.

غرفة السفره تكسر المتوقع

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni غرفة السفرةطاولات Red
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

اللون الأبيض من سمات التصاميم العصريه ، و نرى هنا اتشاح الغرفه كلها بالأبيض مع لمسات بسيطه من الأحمر الحيوي ، مع الإكتفاء بالألوان المختلفه للكتب و التى زينت المكان بعفويه و ذكاء.

قوة التفاصيل

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

بتغيير قطع الإكسسوار الحمراء التى زينت مائدة الطعام ، بإكسسوار من ألوان أخرى  تتحول المائده في ثواني و تعطي انطباعاُ بالرسميه و الهدوء، تفاصيل صغيره لكنها فعاله.

غرفة النوم

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni غرفة نومأسرة نوم
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

بعد اللمسات الجريئه في أرجاء المنزل ، تأتي الغرفة الرئيسيه بإسلوب مختلف ، فنلاحظ سيطرة الهدوء على أجواء الغرفه ، و ذلك لاعتمادها على اللون الرمادي الفاتح للجدران مع الأبيض الناصع .

و بالرغم من كون ديكورات الغرفه بسيطة للغايه ، إلا إنها تألقت بفضل إسلوب الإضاءه المميز .

الحمام

Appartamento Fashion a Milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni حماممنسوجات واكسسوارات
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

لقد أحببنا هذا الحمام كثيراُ ، فإضافة بعض اللمسات الشخصية لأي مساحه تجعلها فريده لا تكرر . و نرى هنا وجود رف معدني وضعت عليه مجموعة لوحات و مزهريه صغيره لوردة بينك بثت الحياه في المكان .

أما ورق الحائط فكان إضافه رائعه ، حيث جاء برسومات تقليديه تحاكي الفن الروماني العتيق  بألوان ناعمه من الرمادي و الكريمي و هو ما أحدث تناقض لافت بينه و بين التجهيزات المعدنيه الحديثه في الحمام.

شقه روسيه بتصاميم دافئه تناسب الذوق المصري !
ما رأيك في هذه التصاميم الإيطاليه الرائعه ؟

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