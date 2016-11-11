حكاية مطبخ قديم تحول إلى مساحة مذهلة !

اليوم سنحكي قصة مطبخ قديم عانى من سوء التصميم لسنوات طويله ، ولكنه تحول الآن إلى مساحة مذهله يتمتع بها الجميع ، و تلبي احتياجات الأسره أثناء إعداد أشهى الأكلات ، من خلال أدوات عصريه و أجهزة حديثه ، بدون إهمال الجوانب الجماليه الطبيعيه في المكان مثل النباتات الخضراء و النور الطبيعي.
يكفينا تشويق إلى هذا الحد ، و تعال معنا لتشاهد المطبخ بعد التجديد…
مساحة المطبخ الحقيقيه ليست كبيره للغايه ، و بالرغم من هذا يبدو المطبخ واسعاً و رحباً ، و ذلك بفضل الألوان الهادئه المستخدمه ، حتى الخشب تم اعتماده باللون الطبيعي الفاتح ، و أيضاً حسن التنظيم كان له دور كبير في اتساع المطبخ .
أما الإضاءه فنلاحظ تعدد أساليبها ، فهناك نافذتين كبيرتين في المكان يسمحان بمرور قدر كبير من آشعة الشمس ، كما تم تزويد المطبخ بأسلوب إضاءه حديث على شكل نقاط النور ، و أيضاً أكثر من مصباح يتدلى من سقف الغرفه لإضاءه صناعيه جيده.
و جزيرة المطبخ هنا مميزه للغايه فقد جائت بالخشب الفاخر و مزوده بعدة رفوف لوضع بعض أواني الطهى المستخدمه بشكل يومي ، كما أن لونها الفاتح و الفراغات الموجوده بها جعلتها فاصل خفيف بين المطبخ و مائدة الطعام.
مائدة الطعام كبيره باللون الكريمي الفاتح ، تتسع للعديد من الضيوف ، كما أنها تتمتع بإضاءه طبيعيه جيده ، و إضاءه مودرن رائعه بفضل المصباح الكبير بالأصفر الكناري المتدلي من السقف.
تم استخدام كل شبر في المطبخ بطريقه مثاليه، و تم الإستعانه بخزانات مصممه لتتناسب مع قياسات المطبخ بمنتهى الدقة ، نلاحظ العديد من الخزانات الطوليه و الأفقيه ، كما تم تضمين الأجهزه المنزليه في تصميم المطبخ . و جائت الأرضيه بألواح الخشب مثل أسطع عمل المطبخ و جزيرة المطبخ و هو ما جعل أجزاء المطبخ مترابطه بشكل ما.
التخطيط لكل صغيره و كبيره أنقذ المطبخ من الفوضى المحتمله في الأماكن صغيرة المساحة .
تم تقسيم الفراغ في المطبخ إلى مجموعة مساحات تلبي جميع رغبات المنزل ، فنجد هنا مساحة خاصه تحتوى على كراسي ذات تصميم عصري ، حيث يستطيع أفراد الأسره الجلوس و الإسترخاء قليلاً بعد تناول الوجبه أو عند انتظار تحضير الطعام.
اهتم المصمم بأدق التفاصيل ، حيث اختار أدوات طعام باللون الأبيض العصري الذي يتناسب مع الألوان الفاتحه للمطبخ .
تزينت خلفية المطبخ بسيراميك ذو أشكال و نقوشات حداثيه مختلفه ، بظلال خفيفه من الألوان الترابيه ، و كأنها لوحة فنيه رائعه.
استخدام النباتات في أماكن متفرقه من المطبخ ، أكسب المكان حيويه ملحوظه ، ولكن نلاحظ أن المصمم اختار النباتات ذات النمو المعتدل و ابتعد عن نباتات الزينه المتسلقه التى قد تسبب ازدحام المكان.
استخدام أطباق تقديم باللون الأبيض مثل جميع الأواني و الأدوات في المطبخ ، و مثل القطع الخزفيه المعلقه على الجدران ، كل هذا يجعل روح النظام تسيطر على المكان.