حكاية مطبخ قديم تحول إلى مساحة مذهلة !

مساحة المطبخ الحقيقيه ليست كبيره للغايه ، و بالرغم من هذا يبدو المطبخ واسعاً و رحباً ، و ذلك بفضل الألوان الهادئه المستخدمه ، حتى الخشب تم اعتماده باللون الطبيعي الفاتح ، و أيضاً حسن التنظيم كان له دور كبير في اتساع المطبخ .

أما الإضاءه فنلاحظ تعدد أساليبها ، فهناك نافذتين كبيرتين في المكان يسمحان بمرور قدر كبير من آشعة الشمس ، كما تم تزويد المطبخ بأسلوب إضاءه حديث على شكل نقاط النور ، و أيضاً أكثر من مصباح يتدلى من سقف الغرفه لإضاءه صناعيه جيده.

و جزيرة المطبخ هنا مميزه للغايه فقد جائت بالخشب الفاخر و مزوده بعدة رفوف لوضع بعض أواني الطهى المستخدمه بشكل يومي ، كما أن لونها الفاتح و الفراغات الموجوده بها جعلتها فاصل خفيف بين المطبخ و مائدة الطعام.