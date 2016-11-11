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حكاية مطبخ قديم تحول إلى مساحة مذهلة !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة السفرة
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اليوم سنحكي قصة مطبخ قديم عانى من سوء التصميم لسنوات طويله ، ولكنه تحول الآن إلى مساحة مذهله يتمتع بها الجميع ، و تلبي احتياجات الأسره أثناء إعداد أشهى الأكلات ، من خلال أدوات عصريه و أجهزة حديثه ،  بدون إهمال الجوانب الجماليه الطبيعيه في المكان مثل النباتات الخضراء و النور الطبيعي.

يكفينا تشويق إلى هذا الحد ، و تعال معنا لتشاهد المطبخ بعد التجديد…

مريح و عملي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مساحة المطبخ الحقيقيه ليست كبيره للغايه ، و بالرغم من هذا يبدو المطبخ واسعاً و رحباً ، و ذلك بفضل الألوان الهادئه المستخدمه ، حتى الخشب تم اعتماده باللون الطبيعي الفاتح ، و أيضاً حسن التنظيم كان له دور كبير في اتساع المطبخ .

أما الإضاءه فنلاحظ تعدد أساليبها ، فهناك نافذتين كبيرتين في المكان يسمحان بمرور قدر كبير من آشعة الشمس ، كما تم تزويد المطبخ بأسلوب إضاءه حديث على شكل نقاط النور ، و أيضاً أكثر من مصباح يتدلى من سقف الغرفه لإضاءه صناعيه جيده.

و جزيرة المطبخ هنا مميزه للغايه فقد جائت بالخشب الفاخر و مزوده بعدة رفوف لوضع بعض أواني الطهى المستخدمه بشكل يومي ، كما أن لونها الفاتح و الفراغات الموجوده بها جعلتها فاصل خفيف بين المطبخ و مائدة الطعام.

مائدة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مائدة الطعام كبيره باللون الكريمي الفاتح ، تتسع للعديد من الضيوف ، كما أنها تتمتع بإضاءه طبيعيه جيده ، و إضاءه مودرن رائعه بفضل المصباح الكبير بالأصفر الكناري المتدلي من السقف.

مساحة تخزين ممتازه

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تم استخدام كل شبر في المطبخ بطريقه مثاليه، و تم الإستعانه بخزانات مصممه لتتناسب مع قياسات المطبخ بمنتهى الدقة ، نلاحظ العديد من الخزانات الطوليه و الأفقيه ، كما تم تضمين الأجهزه المنزليه في تصميم المطبخ . و جائت الأرضيه بألواح الخشب مثل أسطع عمل المطبخ و جزيرة المطبخ و هو ما جعل أجزاء المطبخ مترابطه بشكل ما.

التخطيط لكل صغيره و كبيره أنقذ المطبخ من الفوضى المحتمله في الأماكن صغيرة المساحة .

استرخاء مثالي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تم تقسيم الفراغ في المطبخ إلى مجموعة مساحات تلبي جميع رغبات المنزل ، فنجد هنا مساحة خاصه تحتوى على كراسي ذات تصميم عصري ، حيث يستطيع أفراد الأسره الجلوس و الإسترخاء قليلاً بعد تناول الوجبه أو عند انتظار تحضير الطعام.

أدوات طعام أنيقه

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اهتم المصمم بأدق التفاصيل ، حيث اختار أدوات طعام باللون الأبيض العصري الذي يتناسب مع الألوان الفاتحه للمطبخ .

خلفية المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تزينت خلفية المطبخ بسيراميك ذو أشكال و نقوشات حداثيه مختلفه ، بظلال خفيفه من الألوان الترابيه ، و كأنها لوحة فنيه رائعه.

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النباتات في كل مكان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام النباتات في أماكن متفرقه من المطبخ ، أكسب المكان حيويه ملحوظه ، ولكن نلاحظ أن المصمم اختار النباتات ذات النمو المعتدل و ابتعد عن نباتات الزينه المتسلقه التى قد تسبب ازدحام المكان.

بالهنا و الشفا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام أطباق تقديم باللون الأبيض مثل جميع الأواني و الأدوات في المطبخ ، و مثل القطع الخزفيه المعلقه على الجدران ، كل هذا يجعل روح النظام تسيطر على المكان.

ورق حائط مميز

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

كما تزينت خلفية المطبخ بسيراميك منقوش ، تزين الحائط بجانب المائده بورق حائط برسومات لأوراق الشجر المختلفه بلون أزرق فاتح  بطريقه منعشه و عصريه.

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