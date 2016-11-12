أسرة حولت شقة كئيبة لمنزل عصرى وأنيق

نأخذكم اليوم فى جولة لشقة بالطابق العاشر فى مدريد كانت مخصصة لمكتب سفارة أمريكا اللاتينية والتى تحولت الآن لمنزل شيك وعصرى للغاية، فالهدف من إعادة تجديد المنزل إنشاء منزل مريح للعائلة مع تغيير شامل لديكور الغرف التى كانت مخصصه للمكاتب وتخصيصها لأسرة تملك طفلين، استغرق العمل على هذه التجديدات ثلاثة شهور وكانت النتيجة كما نرى منزل مشرق وأنيق وحميمي فهيا معًا خطوة بخطوة نشاهد التفاصيل.