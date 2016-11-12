أسرة حولت شقة كئيبة لمنزل عصرى وأنيق

نأخذكم اليوم فى جولة لشقة بالطابق العاشر فى مدريد كانت مخصصة لمكتب سفارة أمريكا اللاتينية والتى تحولت الآن لمنزل شيك وعصرى للغاية، فالهدف من إعادة تجديد المنزل إنشاء منزل مريح للعائلة مع تغيير شامل لديكور الغرف التى كانت مخصصه للمكاتب وتخصيصها لأسرة تملك طفلين، استغرق العمل على هذه التجديدات ثلاثة شهور وكانت النتيجة كما نرى منزل مشرق وأنيق وحميمي فهيا معًا خطوة بخطوة نشاهد التفاصيل.
التصميم الأساسى مخصص للمكاتب فالغرف الصغيرة المغلقة ليست مناسبة للأسرة ولكن من حسن الحظن ترتبط الغرف ببعضها عن طريق أبواب متحركه، فبعد تجديد غرفة المكتب قمنا بإزالة الرفوف لنحصل على تصميم بسيط وأملس لتخصص تلك الغرفة كغرفة نوم.
تتمتع غرفة النوم بمساحة كبيرة وألوان هادئه مريحه متوازنة بين ألوان الأقمشة المنقوشة وجدران الغرفة وتتبع النمط الكلاسيكى فى وحدات الإضاءة والستائر.
يصل ممر الغرف بينها وبين غرفة واسعة وكبيرة تمثل غرفة المعيشة المقسمة إلى أجزاء منفصلة، وتتسم وضعية أثاث الغرفه بمواجهتها لشاشة التلفاز ما يوفر رؤية جيدة للاستمتاع به، كما يساعد توزيع الأثاث على توفير مساحات حره اكبر فيمكنا ذلك من الاستفادة بمساحة الغرف الكبيره خاصة بتقسيمها إلى ركن للترفيه وركن لاستقبال الضيوف أو تناول القهوة.
فى نفس صف غرفة المعيشة مكان غرفة العشاء التى تم تجديدها بألوان مبهجة وحيوية تخلق جو دافىء وحميمى لأفراد الأسرة.
فديكورغرفة العشاء منعش ومذهل خاصة مع كلاسيكية تصميم الطاولة الزجاجية والكراسى الفضيه التى تتيع نمط الشابى شيكوالإضاءة الأنيقة.
ممر طويل يربط المكاتب ببعضها على الجانبين وكان يستخدمه العملاء للمرور بين المكاتب بالتأكيد سنحتاج لبعض التعديلات الحميمية به.
بعد التجديدات تحول ممر الغرف لمساحة أنيقة ودافئه. فورق الجدران الفضى المتدرج فى الألوان والنقشات الهادئه حول ديكور المنزل لمساحة ناعمة وساحرة للغاية.
لم يكن المطبخ فى حال سىء، ولكن التصميم يحتاج إلى تحسين لملائمه التصميمات العصريه المتبعه فى المنزل.
ألوان داكنة وفاتحة موزعة على الحمام بتناسق كامل لتصميم عصرى للغاية.
قمنا بتغيير الأرضية لأخرى ملساء وبألوان فاتحة وتتماشى مع ألوان التصميم الجديد الكلى للمطبخ.
الحمام بعد التجديد بألوان رومانسيه مستوحاه من ألوان الأثاث ويتبع الحمام نمط المينمال فلا يحتوى إلا عدد بسيط من الأثاث الأساسى.
مساحة غير مستغلة للتراس لما يحتاج إليه من لمسات تجدد من انتعاشته بتنظيفه وإعادة طلاء السور الحديدى
اختلاف كامل! إعادة طلاء للأسوار الحديدية وإضافة بعض النباتات غيرت من ديكور التراس بالكامل لنستمتع بقضاء أوقات طويله فيه.