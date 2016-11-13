تعد وحدات الإضاءة باختلاف أشكالها وأحجامها هي المُكمل الرئيسي لتفاصيل منزلك، فإن أحسنت اختيارها باتت تبعث لك إضاءة وأناقة وتميز رائع لمنزلك، كما أن سوء اختيارها يعطي كاّبة للمكان ويُنقص من بهجته حتى وإن كان الأثاث أنيق، فوحدات الإضاءة مهمة للغاية لكي تُبرز ديكور منزلك وتفاصيله، ولكونها مسؤولة عن التأثير في شعورك نحو المكان، ولذلك يعرض لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الثريات المبهرة لأحد المباني الفخمة قد تُطلعك على الجديد وتفيدك في اختيار إضاءة منزلك.