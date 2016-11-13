تعد وحدات الإضاءة باختلاف أشكالها وأحجامها هي المُكمل الرئيسي لتفاصيل منزلك، فإن أحسنت اختيارها باتت تبعث لك إضاءة وأناقة وتميز رائع لمنزلك، كما أن سوء اختيارها يعطي كاّبة للمكان ويُنقص من بهجته حتى وإن كان الأثاث أنيق، فوحدات الإضاءة مهمة للغاية لكي تُبرز ديكور منزلك وتفاصيله، ولكونها مسؤولة عن التأثير في شعورك نحو المكان، ولذلك يعرض لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الثريات المبهرة لأحد المباني الفخمة قد تُطلعك على الجديد وتفيدك في اختيار إضاءة منزلك.
اعتدنا في الغالب على أن وحدات الإضاءة التي تعلو المنضدة تتدلى من السقف كي تعطي إضاءة أكثر، وكما نلاحظ هنا أحد الثريا الكريستال الرائعة تتدلى فوق المنضدة الكبيرة، وتنشر إضاءة صفراء جميلة في الغرفة، يبدو شكلها مستطيلي ومُفرغة من الداخل، ومعلقة بالمنتصف تعطي مظهر لامع.
ربما كالنجوم التي تنتشر بالسماء، تأتي وحدات الإضاءة الصغيرة مُرصعة بشكلٍ أنيق حول الثريا الكرستال التي تتوسط السقف، فتزيد من إضاءة المكان وأناقة مظهره.
تأتي هذه الثريا ككتلة واحدة في فراغ مصنوع بالسقف مناسب لحجمها، حيث مجموعة الكريستالات اللامعة المُحاطة بإطار ذهبي رائع، كما إنها مكتملة وغير مفرغة من الداخل، كالثريا السابقة، وينضم لها في سقف الغرفة وحدات الإضاءة الصغيرة الذي تم إخفائها داخل السقف تشع ضوءًا مميزًا في الغرفة ويمكن الاعتماد عليها وحدها للحصول على إضاءة خافتة.
كمستطيلان متوازيان تأتي تلك الثريات الراعة لتنشر الإضاءة بشكل مناسب لهذه المساحة الكبيرة من الغرفة، فقد اتخذا شكلًا هندسيًا مستطيلي ومفرغ من الداخل، ولامعًا بتلك الكريستالات التي تملئه، داخل إطار خرساني كبير في السقف، فينشرا إضاءة صفراء تُنير كافة أرجاء المكان.
تأتي هذه الثريا الرائعة بشكلها الكروي الجميل لتتدلى من السقف وتعتلي المنضدة الزجاجية والسفرة، حيث تتدلى منها الكريستالات بأطوالها المختلفة فتبدو كالبنورة بالسقف تشع ضوءًا يملىء المكان، كما كان استخدام اللون الأسود موفق تمامًا لتتناسب مع ديكور الكراسي الجلدية السوداء وتعطي تناسق أكثر.
على عكس الثريا السابقة تأتي تلك البيضاء الأنيقة التي تشع نورًا ولمعانًا وتتدلى منها الكريستالات الجميلة، فتبدو رائعة في السقف الخرساني البسيط، بالإضافة إلى انه قد تم تقسيم دائرة عميقة بالسقف لكي توضع بمنتصفها، وكان اختيار اللون الأبيض مناسب تمامًا مع الأثاث الفضي والألوان الفاتحة لديكورات الغرفة.
على شكل حلقات مفرغة مختلفة الأحجام تتدرج من الأصغر للأكبر، تأتي هذه الثريات الجميلة لتعتلي المنضدة وتنشر إضاءة مميزة للغرفة، كما إنها عصرية وجديدة تبعتد عن النمطية في استخدام وحدة واحدة بالمنتصف، بل تكسر القاعدة بثلاث مقاسات مختلفة.
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