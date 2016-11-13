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مجموعة من الثريات المبهرة لأحد المباني الفخمة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Luxury building in Panama, Manooi Manooi غرفة السفرةإضاءة Transparent
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تعد وحدات الإضاءة باختلاف أشكالها وأحجامها هي المُكمل الرئيسي لتفاصيل منزلك، فإن أحسنت اختيارها باتت تبعث لك إضاءة وأناقة وتميز رائع لمنزلك، كما أن سوء اختيارها يعطي كاّبة للمكان ويُنقص من بهجته حتى وإن كان الأثاث أنيق، فوحدات الإضاءة مهمة للغاية لكي تُبرز ديكور منزلك وتفاصيله، ولكونها مسؤولة عن التأثير في شعورك نحو المكان، ولذلك يعرض لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الثريات المبهرة لأحد المباني الفخمة قد تُطلعك على الجديد وتفيدك في اختيار إضاءة منزلك.

1- ثريا كريستال تتدلى من السقف

Artikoi crystal chandelier Manooi غرفة السفرةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Artikoi crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

اعتدنا في الغالب على أن وحدات الإضاءة التي تعلو المنضدة تتدلى من السقف كي تعطي إضاءة أكثر، وكما نلاحظ هنا أحد الثريا الكريستال الرائعة تتدلى فوق المنضدة الكبيرة، وتنشر إضاءة صفراء جميلة في الغرفة، يبدو شكلها مستطيلي ومُفرغة من الداخل، ومعلقة بالمنتصف تعطي مظهر لامع.

2- زاوية أخرى للغرفة

Artikoi crystal chandelier Manooi غرفة السفرةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Artikoi crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

 ربما كالنجوم التي تنتشر بالسماء، تأتي وحدات الإضاءة الصغيرة مُرصعة بشكلٍ أنيق حول الثريا الكرستال التي تتوسط السقف، فتزيد من إضاءة المكان وأناقة مظهره.

3- ثريا في عمق السقف

Deep Sky crystal chandelier Manooi غرفة نومإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Deep Sky crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

تأتي هذه الثريا ككتلة واحدة في فراغ مصنوع بالسقف مناسب لحجمها، حيث مجموعة الكريستالات اللامعة المُحاطة بإطار ذهبي رائع، كما إنها مكتملة وغير مفرغة من الداخل، كالثريا السابقة، وينضم لها في سقف الغرفة وحدات الإضاءة الصغيرة الذي تم إخفائها داخل السقف تشع ضوءًا مميزًا في الغرفة ويمكن الاعتماد عليها وحدها للحصول على إضاءة خافتة.

4- تقسيم هندسي للمساحة الواسعة

Koi crystal chandelier Manooi غرفة المعيشةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Koi crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

كمستطيلان متوازيان تأتي تلك الثريات الراعة  لتنشر الإضاءة بشكل مناسب لهذه المساحة الكبيرة من الغرفة، فقد اتخذا شكلًا هندسيًا مستطيلي ومفرغ من الداخل، ولامعًا بتلك الكريستالات التي تملئه، داخل إطار خرساني كبير في السقف، فينشرا إضاءة صفراء تُنير كافة أرجاء المكان.

5- نصف كرة باللون الأسود

Ozero crystal chandelier Manooi غرفة السفرةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Ozero crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

تأتي هذه الثريا الرائعة بشكلها الكروي الجميل لتتدلى من السقف وتعتلي المنضدة الزجاجية والسفرة، حيث تتدلى منها الكريستالات بأطوالها المختلفة فتبدو كالبنورة بالسقف تشع ضوءًا يملىء المكان، كما كان استخدام اللون الأسود موفق تمامًا لتتناسب مع ديكور الكراسي الجلدية السوداء وتعطي تناسق أكثر.

6- نصف كرة باللون الأبيض

Ozero crystal chandelier Manooi غرفة المعيشةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Ozero crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

على عكس الثريا السابقة تأتي تلك البيضاء الأنيقة التي تشع نورًا ولمعانًا وتتدلى منها الكريستالات الجميلة، فتبدو رائعة في السقف الخرساني البسيط، بالإضافة إلى انه قد تم تقسيم دائرة عميقة بالسقف لكي توضع بمنتصفها، وكان اختيار اللون الأبيض مناسب تمامًا مع الأثاث الفضي والألوان الفاتحة لديكورات الغرفة.

7- ثلاث حلقات مفرغة

Polaris crystal chandelier Manooi غرفة السفرةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Polaris crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

على شكل حلقات مفرغة مختلفة الأحجام تتدرج من الأصغر للأكبر، تأتي هذه الثريات الجميلة لتعتلي المنضدة وتنشر إضاءة مميزة للغرفة، كما إنها عصرية وجديدة تبعتد عن النمطية في استخدام وحدة واحدة بالمنتصف، بل تكسر القاعدة بثلاث مقاسات مختلفة.

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