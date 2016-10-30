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تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية

أميرة قاسم أميرة قاسم
Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
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الشرفة أو كما نطلق عليها نحن المصريون عليها البلكونة هى نافذتك للعالم الخارجي، يمكنك ببعض المجهوجات البسيطة تجعل منها مكانا رائعا لتناول الأفطار صباحا، أو ملاذا بعد يوم عمل شاق للاستمتاع بالهواء المنعش ومشروبك المفضل، لذا إذا كنت من المحظوظين للحصول على شرفة بالمنزل فاحسن استغلال ولا تجعل منها مخزنا للكركايب والفوضى.

في كتاب الأفكار هذا سنعرض لك مجموعة من الصور لتحول شرفة عادية إلى مكان راقي وأنيق ستتوق إلى الاستمتاع بوقتك به، وستلهمك لتبدأ على الفور في تجديد شرفتك.

زهور بألوان مبهجة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

الحيلة الأسهل على الإطلاق لتجعل من شرفتك مكانا مميزا أن تضع فيها بعض النباتات المزهرة، وخاصة ذات الألوان المبهجة كما بالصورة، كانت هذه الشرفة خالية تماما من اي تفاصيل مبهجة وهو ما ستراه في الصور القادمة، لكنها الآن بعد إضافة هذه اللمسات أصبحت مكانا نابضا بالحياة.

قبل التجديد

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

صورة للشرفة قبل التجديد، ستجدها مكانا باهتا خاليا من التفاصيل، حتى الأرضيات يبدو من مظهرها أنها قديمة ومستهلكة، لكن تعال لنرى كيف تحولت لمكان غن بالتفاصيل المبهجة.

مظهر مذهل كليا

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

ما رأيك الآن؟ انظر كيف تحولت تلك الشرفة الباهتة إلى ذلك المكان المذهل! فبعيدا عن الزهور المونة والمبهجة والتي أحيت الشرفة، هناك كثير من التفاصيل المميزة مثل اختيار اللون الأبيض للأثاث وأصص الزرع ، ولم ينس قاطنو هذا المنزل من أن يضيفوا بعض الأكسسوارات المميزة والتي منحت الشرفة شخصية فريدة مثل القبعة والأكسسوارات الملونة المتدلية، كرات الإضاءة البيضاء المعلقة على السور والتي حتما ستخلق مشهدا خياليا ليلا.

على ضوء الشموع

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

بعيدا عن المصابيح العادية، وقع الاختيار على مصابيح بالشموع  والتي حتما ستكون خيارا موفقا  لجلسة رومانسية  في المساء.

رفوف مميزة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

هذه الفكرة شديدة البساطة ويمكنك تنفيذها كليا بنفسك ودليل على أن البهجة والجمال لا يحتاجان لميزانية كبيرة، كل ما ستحتاجه هو بعض من ألواح الخشب وزوايا  ربط وطلاء بلونك المفضل وسيكون لديك رفوف مميزة من صنع يديك.

حتى الأصص المعلقة عليها يمكنك أيضا صنعها بنفسك في استغلال الأواني المعدنية كأصص مع بعض اللمسات المونة بالطلاء أو باللاصق الملون.

مظلات ملونة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

لمزيد من الراحة والاستمتاع بالشرفة في كافة الأوقات، زودت بمظلتين إحداهما متنقلة والآخرى مثبتة بالسقف لتحجب الشمس من الأعلى. أكمل المصمم  جمال الشرفة بطلاء السور الخارجي أيضا باللون الأبيض ليصبح المشهد الخارجي أكثر تناسقا وتماسكا.

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تفاصيل شخصية

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

يمكنك أن تضيف بعض اللمسات الشخصية للشرفة لتزيد من استمتاعك بها، مثل طلاء بعض الأثاث بلونك المفضل كما هو الحال بهذه الطاولة المميزة ، أو قطعة الفرو تلك الي حولت كرسي البامبو هذا لقطعة مميزة بالشرفة.

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هل ألهمك جمال وبساطة هذه الشرفة في تجديد شرفتك؟

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