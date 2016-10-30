تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية

الشرفة أو كما نطلق عليها نحن المصريون عليها البلكونة هى نافذتك للعالم الخارجي، يمكنك ببعض المجهوجات البسيطة تجعل منها مكانا رائعا لتناول الأفطار صباحا، أو ملاذا بعد يوم عمل شاق للاستمتاع بالهواء المنعش ومشروبك المفضل، لذا إذا كنت من المحظوظين للحصول على شرفة بالمنزل فاحسن استغلال ولا تجعل منها مخزنا للكركايب والفوضى.
في كتاب الأفكار هذا سنعرض لك مجموعة من الصور لتحول شرفة عادية إلى مكان راقي وأنيق ستتوق إلى الاستمتاع بوقتك به، وستلهمك لتبدأ على الفور في تجديد شرفتك.
الحيلة الأسهل على الإطلاق لتجعل من شرفتك مكانا مميزا أن تضع فيها بعض النباتات المزهرة، وخاصة ذات الألوان المبهجة كما بالصورة، كانت هذه الشرفة خالية تماما من اي تفاصيل مبهجة وهو ما ستراه في الصور القادمة، لكنها الآن بعد إضافة هذه اللمسات أصبحت مكانا نابضا بالحياة.
صورة للشرفة قبل التجديد، ستجدها مكانا باهتا خاليا من التفاصيل، حتى الأرضيات يبدو من مظهرها أنها قديمة ومستهلكة، لكن تعال لنرى كيف تحولت لمكان غن بالتفاصيل المبهجة.
ما رأيك الآن؟ انظر كيف تحولت تلك الشرفة الباهتة إلى ذلك المكان المذهل! فبعيدا عن الزهور المونة والمبهجة والتي أحيت الشرفة، هناك كثير من التفاصيل المميزة مثل اختيار اللون الأبيض للأثاث وأصص الزرع ، ولم ينس قاطنو هذا المنزل من أن يضيفوا بعض الأكسسوارات المميزة والتي منحت الشرفة شخصية فريدة مثل القبعة والأكسسوارات الملونة المتدلية، كرات الإضاءة البيضاء المعلقة على السور والتي حتما ستخلق مشهدا خياليا ليلا.
بعيدا عن المصابيح العادية، وقع الاختيار على مصابيح بالشموع والتي حتما ستكون خيارا موفقا لجلسة رومانسية في المساء.
هذه الفكرة شديدة البساطة ويمكنك تنفيذها كليا بنفسك ودليل على أن البهجة والجمال لا يحتاجان لميزانية كبيرة، كل ما ستحتاجه هو بعض من ألواح الخشب وزوايا ربط وطلاء بلونك المفضل وسيكون لديك رفوف مميزة من صنع يديك.
حتى الأصص المعلقة عليها يمكنك أيضا صنعها بنفسك في استغلال الأواني المعدنية كأصص مع بعض اللمسات المونة بالطلاء أو باللاصق الملون.
لمزيد من الراحة والاستمتاع بالشرفة في كافة الأوقات، زودت بمظلتين إحداهما متنقلة والآخرى مثبتة بالسقف لتحجب الشمس من الأعلى. أكمل المصمم جمال الشرفة بطلاء السور الخارجي أيضا باللون الأبيض ليصبح المشهد الخارجي أكثر تناسقا وتماسكا.
يمكنك أن تضيف بعض اللمسات الشخصية للشرفة لتزيد من استمتاعك بها، مثل طلاء بعض الأثاث بلونك المفضل كما هو الحال بهذه الطاولة المميزة ، أو قطعة الفرو تلك الي حولت كرسي البامبو هذا لقطعة مميزة بالشرفة.