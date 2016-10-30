تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية

الشرفة أو كما نطلق عليها نحن المصريون عليها البلكونة هى نافذتك للعالم الخارجي، يمكنك ببعض المجهوجات البسيطة تجعل منها مكانا رائعا لتناول الأفطار صباحا، أو ملاذا بعد يوم عمل شاق للاستمتاع بالهواء المنعش ومشروبك المفضل، لذا إذا كنت من المحظوظين للحصول على شرفة بالمنزل فاحسن استغلال ولا تجعل منها مخزنا للكركايب والفوضى.

في كتاب الأفكار هذا سنعرض لك مجموعة من الصور لتحول شرفة عادية إلى مكان راقي وأنيق ستتوق إلى الاستمتاع بوقتك به، وستلهمك لتبدأ على الفور في تجديد شرفتك.