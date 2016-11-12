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16 فكرة لدوش حمام مودرن ورائع

Marwa Hasan Marwa Hasan
EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
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الحمام هو أحد أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، كما أنه أكثر الأماكن استخداماً، فنزوره في أوقات متفرقة في اليوم، وهو المكان الذي نلجأ إليه لنأخذ دوشاً سريعاً منعشاً لتنظيف أجسادنا ولاسيما تنقية أذهاننا، فأحيانا يكون هذا الدوش اليومي بذرة أفضل الأفكار والإبداعات. ولذلك فينغي الاهتمام بمساحة الدوش وأن نضمن أن تكون مصممه بأقضل العناصر المتاحة، للحصول على جسم نظيف وعقل هادئ ومتزن.

ولذلك فقد جئنا لكم ب 16 من أفضل التصاميم مودرن لمساحات دوش. فتعالوا نبدأ جولتنا.

​1.مساحة محددة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

عند تصميم مساحة الدوش فهناك عامل مهم جداً هو إختيار الخامات المناسبة في الأرضيات، حيث يجب أن نضمن أن تكون من خامة مقاومة للانزلاق، و لزيادة عامل الأمان يمكننا أن نضع شيت بلاستيكي مانع للتزحلق.

2.في منتصف الحمام

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura حمام
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

موقع الدوش هو عامل مهم جداً في تصميم الحمام. فبوجهة عام يتم إختيار ركن لوضعه، ولكن إذا كنت تود جعله بطل الحمام فيمكنك وضعه في المنتصف.

3.تصميم مميز لرأس الدوش

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

أنظر لتصميم وحدة رأس الدوش فهي مثبتة في الأعلى على عكس المعتاد، بحيث تضمن توزيع مثالي للمياة وانتعاش حقيقي.

4.ألوان وإضاءة

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

الأضاءة الملونة تناسب كل الحالات المزاجية، كما أنها سهلة في التركيب.

5.مساحة دوش مخفية

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

قم بإعطاء مساحة الدوش تصميم متميز للحوائط فيمكنك تزينها بالفينيل، الفسيفاء أو أي خامة جميلة لتجعل المساحة متميزة. ولكن إحرص على عمل فاصل زجاجي شفاف وخاصة في الحمامات الصغيرة، لتعطي إتساع و لتظهر جمال تصميم حائط الدوش.

6.مزيج رائع

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

إذا أردت تصميم منعش و مريح فقم باستخدام الخرسانة، الخشب أو الزجاج فهي كل ما تحتاجه للحصول على تصميم أنيق ورائع.

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7.دوش مع السبوتات

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

لهؤلاء الذين يحبون إظهار مواهب الغناء  في أثناء الاستحمام فإنهم يحبون أيضاً أن تسلط عليهم الأضواء، و من أجل هؤلاء جئنا بوحدة دوش ذات كشافات داخلية.

8.زجاج مشبر

homify حمام سيراميك Beige
homify

homify
homify
homify

أما إذا كنت تريد توفير الخصوصية في حمامك ، ربما قد يكون حمام مشترك ، فقم بعمل الفواصل أو الباب من خامة زجاج مشبر فإنها ستوفر لك الخصوصية كما أنها ستبدو أنيقة أيضاً.

9.مع حائط حجري

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

إذا كنت تجهز حمام الضيوف فلا ننصحك بالباب الزجاجي، فقد لا تعجب كل الأذواق. ولذلك يمكنك عمل فاصل حائطي بين مساحة الدوش والحمام لإعطاء مساحة الدوش الخصوصية التي يحتاجها.

10.توازن

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

التصاميم الهندسية دائماً ما تكون فكرة جيدة لعمل إنسجام في الغرف، ففي هذا المثال نرى ألوان و أشكال منسجمة لعمل جو أنيق و مرحب، مع وجود باب زجاجي كفاصل بين المساحتين.

11.طراز صناعي

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

مساحة الدوش و هيكل  المنزل هي جزء من الديكور، فإذا كنت تريد تصميم بطابع صناعي فقط فإنك تريد إظهار وكشف جزء من هيكل المنزل أو المواسير.

12.تصميم تقليدي ولكن رائع

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) حمام
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

إذا كان التصميم في حماماك تقليدي  يمكنك عمل بعض اللمسات الهندسية في حدود مساحة الدوش لتميزها في وسط المساحة التقليدية.

13.فاصل بلون أخر

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

عيب خامة الكريستال أو الزجاج هي أنك إذا تركتها نظيفة دائماً فإنه يصعب عليك رؤيتها، فلتجنب الحوادث و لضمان سلامك و سلامة أولادك فيمكنك استخدام درجة مختلفة عن درجة الحائط الخاص بك.

14.لمساحة حمام صغيرة

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design حمام
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

أما إذا كان حمامك صغير فلن يكون ذلك عائق أمام الحصول على كابينة دوش أنيقة تأخذ الأبصار.

15.أناقة غير متناهية

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

هناك تكنولوجيا حديثة، فكما نرى، فهذه هي وحدة مدمجة مكونة من وحدة إضاءة ورأس دوش في آن واحد لتعطي أناقة وعملية مثالية.

16.برواز

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd حمام
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

البرواز الخاص بهيكل الأبواب يمكنه أنه يشارك كعنصر ديكوري أيضاً،  فإذا كنت تريد أن تجعل تصميم مساحة الدوش أفضل فلا تنسى أن تخلق مزيج رائع من البراويز و الزجاج للحصول على أفضل النتائج.

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