16 فكرة لدوش حمام مودرن ورائع

الحمام هو أحد أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، كما أنه أكثر الأماكن استخداماً، فنزوره في أوقات متفرقة في اليوم، وهو المكان الذي نلجأ إليه لنأخذ دوشاً سريعاً منعشاً لتنظيف أجسادنا ولاسيما تنقية أذهاننا، فأحيانا يكون هذا الدوش اليومي بذرة أفضل الأفكار والإبداعات. ولذلك فينغي الاهتمام بمساحة الدوش وأن نضمن أن تكون مصممه بأقضل العناصر المتاحة، للحصول على جسم نظيف وعقل هادئ ومتزن.
ولذلك فقد جئنا لكم ب 16 من أفضل التصاميم مودرن لمساحات دوش. فتعالوا نبدأ جولتنا.
عند تصميم مساحة الدوش فهناك عامل مهم جداً هو إختيار الخامات المناسبة في الأرضيات، حيث يجب أن نضمن أن تكون من خامة مقاومة للانزلاق، و لزيادة عامل الأمان يمكننا أن نضع شيت بلاستيكي مانع للتزحلق.
موقع الدوش هو عامل مهم جداً في تصميم الحمام. فبوجهة عام يتم إختيار ركن لوضعه، ولكن إذا كنت تود جعله بطل الحمام فيمكنك وضعه في المنتصف.
أنظر لتصميم وحدة رأس الدوش فهي مثبتة في الأعلى على عكس المعتاد، بحيث تضمن توزيع مثالي للمياة وانتعاش حقيقي.
الأضاءة الملونة تناسب كل الحالات المزاجية، كما أنها سهلة في التركيب.
قم بإعطاء مساحة الدوش تصميم متميز للحوائط فيمكنك تزينها بالفينيل، الفسيفاء أو أي خامة جميلة لتجعل المساحة متميزة. ولكن إحرص على عمل فاصل زجاجي شفاف وخاصة في الحمامات الصغيرة، لتعطي إتساع و لتظهر جمال تصميم حائط الدوش.
إذا أردت تصميم منعش و مريح فقم باستخدام الخرسانة، الخشب أو الزجاج فهي كل ما تحتاجه للحصول على تصميم أنيق ورائع.
لهؤلاء الذين يحبون إظهار مواهب الغناء في أثناء الاستحمام فإنهم يحبون أيضاً أن تسلط عليهم الأضواء، و من أجل هؤلاء جئنا بوحدة دوش ذات كشافات داخلية.
أما إذا كنت تريد توفير الخصوصية في حمامك ، ربما قد يكون حمام مشترك ، فقم بعمل الفواصل أو الباب من خامة زجاج مشبر فإنها ستوفر لك الخصوصية كما أنها ستبدو أنيقة أيضاً.
إذا كنت تجهز حمام الضيوف فلا ننصحك بالباب الزجاجي، فقد لا تعجب كل الأذواق. ولذلك يمكنك عمل فاصل حائطي بين مساحة الدوش والحمام لإعطاء مساحة الدوش الخصوصية التي يحتاجها.
التصاميم الهندسية دائماً ما تكون فكرة جيدة لعمل إنسجام في الغرف، ففي هذا المثال نرى ألوان و أشكال منسجمة لعمل جو أنيق و مرحب، مع وجود باب زجاجي كفاصل بين المساحتين.
مساحة الدوش و هيكل المنزل هي جزء من الديكور، فإذا كنت تريد تصميم بطابع صناعي فقط فإنك تريد إظهار وكشف جزء من هيكل المنزل أو المواسير.
إذا كان التصميم في حماماك تقليدي يمكنك عمل بعض اللمسات الهندسية في حدود مساحة الدوش لتميزها في وسط المساحة التقليدية.
عيب خامة الكريستال أو الزجاج هي أنك إذا تركتها نظيفة دائماً فإنه يصعب عليك رؤيتها، فلتجنب الحوادث و لضمان سلامك و سلامة أولادك فيمكنك استخدام درجة مختلفة عن درجة الحائط الخاص بك.
أما إذا كان حمامك صغير فلن يكون ذلك عائق أمام الحصول على كابينة دوش أنيقة تأخذ الأبصار.
هناك تكنولوجيا حديثة، فكما نرى، فهذه هي وحدة مدمجة مكونة من وحدة إضاءة ورأس دوش في آن واحد لتعطي أناقة وعملية مثالية.
البرواز الخاص بهيكل الأبواب يمكنه أنه يشارك كعنصر ديكوري أيضاً، فإذا كنت تريد أن تجعل تصميم مساحة الدوش أفضل فلا تنسى أن تخلق مزيج رائع من البراويز و الزجاج للحصول على أفضل النتائج.