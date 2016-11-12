16 فكرة لدوش حمام مودرن ورائع

الحمام هو أحد أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، كما أنه أكثر الأماكن استخداماً، فنزوره في أوقات متفرقة في اليوم، وهو المكان الذي نلجأ إليه لنأخذ دوشاً سريعاً منعشاً لتنظيف أجسادنا ولاسيما تنقية أذهاننا، فأحيانا يكون هذا الدوش اليومي بذرة أفضل الأفكار والإبداعات. ولذلك فينغي الاهتمام بمساحة الدوش وأن نضمن أن تكون مصممه بأقضل العناصر المتاحة، للحصول على جسم نظيف وعقل هادئ ومتزن.

ولذلك فقد جئنا لكم ب 16 من أفضل التصاميم مودرن لمساحات دوش. فتعالوا نبدأ جولتنا.