بالرغم من صغر حجم هذه الشقة، إلا إنها متكاملة ومُنظمة بطريقة جيدة، فاستغلال المساحات وحسن اختيار وترتيب الأثاث في منزلك يجعلك تتغلب على ضيق المساحة وصغر حجم المكان، فبإمكانك التخلي عن الكمليات والأغراض الغير أساسية تمامًا، والاعتماد فقط على القطع المفيدة كما هو في هذه الشقة، والتي استطاعت تقسيم المساحة الصغيرة إلى الغرف الأساسية بالمنزل، فالساحة الخارجية تضم غرفة جلوس وركن للطعام ومطبخ كجزء أول، والجزء الثاني يضم غرفة نوم مغلقة، وبالأخير يأتي حمام صغير بكامل أغراضه، وإليك مجموعة الصور لـ شقة صغيرة مقسمة إلى 3 قطع متكاملة.
يبدأ مدخل هذه الشقة بـ غرفة المعيشة الصغيرة التي تضم أريكة جلدية باللون البني على شكل حرف L، كما أن الجدران خرسانية بيضاء لتزيد من اتساع المكان، إلا أنه قد تم استخدام جدار حجري أنيق يبعث الدفء في الغرفة ويعطيها أناقة رائعة، ويتناسب بتدرجات ألوانه البيج والبنية مع أرضية وأثاث الغرفة، كما يعطي لمسة كلاسيكية بسيطة مع وحدات الإضاءة التي تُزينه وتنشر إضاءة خافتة في المكان.
وقد تم اقتطاع جزء صغير لعمل ركن لمائدة الطعام، حيث تم وضع منضدة زجاجية بإطارات معدنية وكراسي معدنية صغيرة حولها، وذلك إلى جانب نافذة صغيرة تسمح بتهوية المكان.
وقد تم تغطية أرضية الشقة كلها بالبلاط البني الكبير، فيبدو بسيطًا وغير متكلف، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المرصعة في السقف الخرساني الأبيض، فالتصميم بسيط وغير متكلف ولا يحمل الكثير من الديكورات وأدوات الزينة.
لقد تم عمل المطبخ على الطريقة الأمريكية، بإستخدام الأثاث الخشبي الأسود بالجزء السفلي، والخشب الأبيض في تصميم الجزء العلوي، وإلى جانب ذلك يأتي بار المطبخ البسيط وتلتف حوله مجموعة الكراسي البيضاء الأنيقة.
كما يتميز المطبخ بوجود العديد من الدواليب والأرفف التخزينية الكبيرة، إلى جانب ذلك فإن إضاءة المطبخ قد تم اختيارها بعناية لكي لا يبدو فيه أي جزء مظلم، حيث تتدلى من السقف وحدة إضاءة زجاجية صغيرة تنشر الضوء في المكان.
تبدو غرفة النوم هادئة وبسيطة، حيث الألوان الفاتحة في الجدران والأثاث، فالسرير خشبي فاتح بظهرٍ جلدي أبيض، مع مفروشات منقوشة ومميزة تكسر برودة انتشار الألوان الفاتحة في المكان، مع استخدام لوحة بسيطة فوق السرير بألوان فاتحة على جدار مختلف قد تم طلاءه باللون البيج الفاتح.
وبالغرفة نافذة كبيرة تسمح بمرور الضوء للغرفة، مع دولاب خشبي أبيض كبير، وفي الزاوية البعيدة للغرفة نرى طاولة المكياج والمراّة البسيطة.
اعتمد الحمام على استخدام قطع السيراميك الملونة والمنقوشة لعمل ديكوراته، فقد تم اقتسام الجدران بين جزء علوي من الخرسانة مُزينة بلوحات من السيراميك، وجزء سفلي من الرخام السادة.
إلى جانب ذلك فقد تم عمل جزء خاص للاستحمام ومنفصل عن بقية الحمام، بجدران من السيراميك البني المنقوش، وأبواب زجاجية محاطة بإطارات معدنية.
وقد تم عمل دولاب لتخزين أغراض الحمام من الخشب البني البسيط، مع المرحاض السيراميكي البسيط، والحوض السيراميكي على الطاولة ذات الأدراج الخشبية البسيطة، وفوقه المراّة الكبيرة التي تزيد من اتساع الحمام وبساطته.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، صغيرة ولكن أنيقة.. شقة بمساحة 35 متر