الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة مقسمة إلى 3 قطع متكاملة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
Loading admin actions …

بالرغم من صغر حجم هذه الشقة، إلا إنها متكاملة ومُنظمة بطريقة جيدة، فاستغلال المساحات وحسن اختيار وترتيب الأثاث في منزلك يجعلك تتغلب على ضيق المساحة وصغر حجم المكان، فبإمكانك التخلي عن الكمليات والأغراض الغير أساسية تمامًا، والاعتماد فقط على القطع المفيدة كما هو في هذه الشقة، والتي استطاعت تقسيم المساحة الصغيرة إلى الغرف الأساسية بالمنزل، فالساحة الخارجية تضم غرفة جلوس وركن للطعام ومطبخ كجزء أول، والجزء الثاني يضم غرفة نوم مغلقة، وبالأخير يأتي حمام صغير بكامل أغراضه، وإليك مجموعة الصور لـ شقة صغيرة مقسمة إلى 3 قطع متكاملة.

غرفة معيشة بجدار حجري أنيق

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

يبدأ مدخل هذه الشقة بـ غرفة المعيشة الصغيرة التي تضم أريكة جلدية باللون البني على شكل حرف L، كما أن الجدران خرسانية بيضاء لتزيد من اتساع المكان، إلا أنه قد تم استخدام جدار حجري أنيق يبعث الدفء في الغرفة ويعطيها أناقة رائعة، ويتناسب بتدرجات ألوانه البيج والبنية مع أرضية وأثاث الغرفة، كما يعطي لمسة كلاسيكية بسيطة مع وحدات الإضاءة التي تُزينه وتنشر إضاءة خافتة في المكان.

غرفة طعام صغيرة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

وقد تم اقتطاع جزء صغير لعمل ركن لمائدة الطعام، حيث تم وضع منضدة زجاجية بإطارات معدنية وكراسي معدنية صغيرة حولها، وذلك إلى جانب نافذة صغيرة تسمح بتهوية المكان.

أرضية بسيطة من البلاط

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO مطبخ
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

وقد تم تغطية أرضية الشقة كلها بالبلاط البني الكبير، فيبدو بسيطًا وغير متكلف، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المرصعة في السقف الخرساني الأبيض، فالتصميم بسيط وغير متكلف ولا يحمل الكثير من الديكورات وأدوات الزينة.

مطبخ أنيق ومتكامل

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO مطبخ
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

لقد تم عمل المطبخ على الطريقة الأمريكية، بإستخدام الأثاث الخشبي الأسود بالجزء السفلي، والخشب الأبيض في تصميم الجزء العلوي، وإلى جانب ذلك يأتي بار المطبخ البسيط وتلتف حوله مجموعة الكراسي البيضاء الأنيقة.

كما يتميز المطبخ بوجود العديد من الدواليب والأرفف التخزينية الكبيرة، إلى جانب ذلك فإن إضاءة المطبخ قد تم اختيارها بعناية لكي لا يبدو فيه أي جزء مظلم، حيث تتدلى من السقف وحدة إضاءة زجاجية صغيرة تنشر الضوء في المكان.

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO مطبخ
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

غرفة النوم بألوان فاتحة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة نوم
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

تبدو غرفة النوم هادئة وبسيطة، حيث الألوان الفاتحة في الجدران والأثاث، فالسرير خشبي فاتح بظهرٍ جلدي أبيض، مع مفروشات منقوشة ومميزة تكسر برودة انتشار الألوان الفاتحة في المكان، مع استخدام لوحة بسيطة فوق السرير بألوان فاتحة على جدار مختلف قد تم طلاءه باللون البيج الفاتح.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

زاوية أخرى للغرفة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة نوم Beige
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

وبالغرفة نافذة كبيرة تسمح بمرور الضوء للغرفة، مع دولاب خشبي أبيض كبير، وفي الزاوية البعيدة للغرفة نرى طاولة المكياج والمراّة البسيطة.

الحمام.. تصميم بسيط بنقوش مختلفة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO حمام
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

اعتمد الحمام على استخدام قطع السيراميك الملونة والمنقوشة لعمل ديكوراته، فقد تم اقتسام الجدران بين جزء علوي من الخرسانة مُزينة بلوحات من السيراميك، وجزء سفلي من الرخام السادة. 

إلى جانب ذلك فقد تم عمل جزء خاص للاستحمام ومنفصل عن بقية الحمام، بجدران من السيراميك البني المنقوش، وأبواب زجاجية محاطة بإطارات معدنية.

مساحات تخزين مختلفة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO حمام
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

وقد تم عمل دولاب لتخزين أغراض الحمام من الخشب البني البسيط، مع المرحاض السيراميكي البسيط، والحوض السيراميكي على الطاولة ذات الأدراج الخشبية البسيطة، وفوقه المراّة الكبيرة التي تزيد من اتساع الحمام وبساطته.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، صغيرة ولكن أنيقة.. شقة بمساحة 35 متر

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO حمام
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
مجموعة من الثريات المبهرة لأحد المباني الفخمة
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً