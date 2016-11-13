شقة صغيرة مقسمة إلى 3 قطع متكاملة

لقد تم عمل المطبخ على الطريقة الأمريكية، بإستخدام الأثاث الخشبي الأسود بالجزء السفلي، والخشب الأبيض في تصميم الجزء العلوي، وإلى جانب ذلك يأتي بار المطبخ البسيط وتلتف حوله مجموعة الكراسي البيضاء الأنيقة.

كما يتميز المطبخ بوجود العديد من الدواليب والأرفف التخزينية الكبيرة، إلى جانب ذلك فإن إضاءة المطبخ قد تم اختيارها بعناية لكي لا يبدو فيه أي جزء مظلم، حيث تتدلى من السقف وحدة إضاءة زجاجية صغيرة تنشر الضوء في المكان.