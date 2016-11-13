بالرغم من انتشار التصميمات العصرية للأثاث، والطرق الحديثة في أعمال الديكور، إلا أن مازال البعض يفضل أنماط القصور الكلاسكية واللمسات الفخمة في المنزل، ولأن هوميفاي يحرص على عرض ما يناسب جميع الأزواق، نعرض لك في هذا المقال مجموعة من الصور لـ شقة فخمة وأنيقة على طراز ملوكي، بتفاصيل رائعة وألوان هادئة وأخرى جريئة، فلتلقي نظرة..
تعد غرفة المعيشة هي الركن الأكثر أهمية في بيتك، وحسن اختيار أثاثها وتفاصيلها يعطيك الشعور بالراحة سواءًا جلست منفردًا أو استمتعت بوجود العائلة، وكان لهذه الشقة نصيبًا كبيرًا من جمال ونظام بغرفة المعيشة، حيث تتألق بلونها الذهبي المميز، فيعطيها بهجة وفخامة ملحوظة.
وسط انتشار التصميمات الحديثة لغرف المعيشة والأثاث العصري المودرن، يظل النمط الكلاسيكي هو سيد الديكورات، والاختيار الأول لمُحبي الفخامة، ولدينا هنا صالون خشبي انيق بقماش ذهبي ذو لمعة بسيطة، ومنضدة صغيرة بنقوش كلاسيكية ترسم أحرفها وأحرف الكراسي، بالإضافة إلى الستائر الفخمة الأنيقة التي تُزين نافذة الغرفة، فتنسدل طبقة من الشيفون تسمح بمرور الضوء، وفوقها طبقة قماشية ثقيلة تعطي فخامة للمكان.
كما أن الأرضية من السيراميك البيج الفاتح ببعض النقوش البسيطة، والجدران خرسانية تُزينها بعض الرسوم الكلاسيكية، كما إنه من الملاحظ ذلك الانتفاح وعدم وجود جدران كبيرة فاصلة بين أجزاء الشقة الخارجية، فتبدو غرفة المعيشة مفتوحة على المطبخ مما يعطي اتساع أكثر للمكان.
تكتفل فخامة الغرفة بوجود نجفة كريستالية كبيرة وفخمة في منتصف المكان، حيث تتدلى منها القطع الكريستالية اللامعة، فتبدو راعة ولامعة تتناسب مع ديكورات الغرفة.
ربما لا تملك هذه الشقة غرفة مخصصة للسفرة بمنضدة كبيرة والعديد من الكراسي، ولكنها استطاعت أن تستغل مساحة صغيرة من المطبخ لعمل ركن مخصص للطعام، حيث تم عمل منضدة صغيرة خشبية ويتلف حولها أربعة كراسي تتخذ نفس ألوان وفخامة أثاث غرفة المعيشة، فيبدو المنظر متكامل والألوان متقاربة، وببراعة تم عمل أرفف بالجدار الصغير الفاصل بينها وبين غرفة المعيشة كنوع من انواع استغلال المساحة يسمح لأصحابها بوضع الأغراض فيه.
اعتمد المطبخ على البساطة والرقي في اختيار التفاصيل، حيث تم تصميمه في جانب واحد، ويتكون من مجموعة أدراج ودواليب خشبية مطلية باللون الأبيض
الأوف وايت مع استخدام مقابض ذهبية، وتكتمل روعته بوحدات الإضاءة التي تعطي ضوءًا خافتًا بداخله.
على عكس الألوان الهادئة التي كانت تملىء الجزء الخارجي للشقة، تأتي غرفة الملابس هذه بجدرانها الحمراء الجرئية، تعطيها دفء وحرارة وأناقة، إلى جانب النقوش الذهبية التي تملىء الجدران، والأرضية السيراميكية البيج الفاتحة، مع استخدام أريكة خشبية ذهبية بسيطة، ومجموعة لوحات أنيقة على الجدران.
وفي جانب الغرفة تم عمل دولاب خشبي كبير باللون البني بسيط وغير متكلف، لكنه أنيق ويحتوي على العديد من الدواليب ووحدات التخزين.
لابد من اختيار إضاءة مناسبة لغرفة الملابس، حتى تكون منيرة وتسمح لأصحابها باختيار ملابسهم وإرتدائها بعناية، وقد تم استخدام ثلاث وحدات زجاجية مستديرة وتعليقهم بالسقف الخرساني الأبيض، مما أعطى إضاء جيدة للغرفة.
تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في الشقة، ولذلك فقد تميزت بالفخامة والأناقة في اختيار تفاصيلها وأثاثها، السرير خشبي فاتح بإطارات ذهبية، والجدران خرسانية تنقسم في طلائها بين اللونين البينك والبيج الفاتح، مع استخدام أحد المناظر الطبيعية كلوحة أنيقة على الجدار خلف السرير.
بالإضافة إلى أناقة وحدات الإضاءة على جانبي السرير بنفس لون النجفة الجميلة في منتصف السقف.
تكتمل أناقة الغرفة وجمالها بتلك الستائر الستان البسيطة التي تنسدل على جانبي النافذة مع استخدام اكسسورات ذهبية رائعة لرفعها على الحائط، أما على النافذة نفسها تنسدل الستائر الشيفون البيضاء وتسمح بمرور الضوء إلى الغرفة، إلى جانب الجلسة الصغيرة المكونة من منضدة خشبية مستديرة وكرسيين صغيرين أمام السرير.
مع استخدام مفروشات السرير من نفس اللون البينك والقماشة الستان، لتعطي تكامل وتناسق للغرفة.
في الجانب الاّخر للغرفة يأتي دولاب خشبي فاتح ويتكون من مجموعة أركان للتخزين، وجانبين بمراّة بسيطة، مع شاشة التلفزيون الكبيرة لقضاء بعض الوقت قبل النوم.
يغلب عليها اللون الأخضر الفاتح، حيث الجدران خرسانية مطلية بالأخضر مع لوحة كبيرة للديكور خلف السرير الخشبي البسيط، ومفروشات بنفس اللون، وأرضية سيراميكية فاتحة.
على عكس الغرفة السابقة التي اكتفت بالنجفة الكبيرة، تأتي هذه الغرفة التي اعتمدت على وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة في السقف الخرساني للحصول على إضاءة الغرفة، مع تلك المميزة فوق السرير تعطي شكل أنيق وتزيد إنارة الغرفة.
وقد تم تصميم الدولاب داخل الجدار الخرساني بإطارات خشبية، مع عمل الأبواب من المرايا لتزيد من اتساع الغرفة وأناقتها، إلى جانب استخدام اللوحات المختلفة لتزيين الجدران.
تبدو هذه الغرفة مناسبة أكثر للدارسين أو مُستخدمي الحاسب الاّلي، حيث تم عمل أرفف خشبية على الجدار تحمل الكتب والأغراض، مع منضدة صغيرة تحمل الكمبيوتر، وأخرى كبيرة للتلفزيون بعدة أدراج تخزينية مختلفة.
وقد تم استخدام الستائر الخضراء القماشية والبيج والبيضاء الحريرية لتزيين تلك النافذة الجميلة التي تسمح بمرور الضوء والهواء إلى الغرفة.
اعتمد الحمام على السيراميك البينك لجدرانه فيبدو بسيطًا وهادئًا، مع الاعتماد على الأثاث الخشبي الكلاسكي، فتبدو النوافذ خشبية والدولاب أسفل الحوض خشبي أيضًا، بالإضافة إلى الحوض السيراميكي الأبيض الذي يتوسطه صنبور المياه الذهبي، مع المراّة الجميلة بإطارها الذهبي ووحدات الإضاءة التي تزينها.
وقد تم عمل ركن خاص للاستحمام بباب زجاجي منقوش، بجانب باب الحمام الخشبي، مع الإضاءة المناسبة للحمام والتي تبعثها وحدة الإضاءة المستديرة بالسقف، فيبدو الحمام وبالرغم من صغره، أنيق وبسيط ومُريح.
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