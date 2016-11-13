شقة فخمة وأنيقة على طراز ملوكي

تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في الشقة، ولذلك فقد تميزت بالفخامة والأناقة في اختيار تفاصيلها وأثاثها، السرير خشبي فاتح بإطارات ذهبية، والجدران خرسانية تنقسم في طلائها بين اللونين البينك والبيج الفاتح، مع استخدام أحد المناظر الطبيعية كلوحة أنيقة على الجدار خلف السرير.

بالإضافة إلى أناقة وحدات الإضاءة على جانبي السرير بنفس لون النجفة الجميلة في منتصف السقف.