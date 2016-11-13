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شقة فخمة وأنيقة على طراز ملوكي

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة Beige
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بالرغم من انتشار التصميمات العصرية للأثاث، والطرق الحديثة في أعمال الديكور، إلا أن مازال البعض يفضل أنماط القصور الكلاسكية واللمسات الفخمة في المنزل، ولأن هوميفاي يحرص على عرض ما يناسب جميع الأزواق، نعرض لك في هذا المقال مجموعة من الصور لـ شقة فخمة وأنيقة على طراز ملوكي، بتفاصيل رائعة وألوان هادئة وأخرى جريئة، فلتلقي نظرة..

غرفة معيشة فخمة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تعد غرفة المعيشة هي الركن الأكثر أهمية في بيتك، وحسن اختيار أثاثها وتفاصيلها يعطيك الشعور بالراحة سواءًا جلست منفردًا أو استمتعت بوجود العائلة، وكان لهذه الشقة نصيبًا كبيرًا من جمال ونظام بغرفة المعيشة، حيث تتألق بلونها الذهبي المميز، فيعطيها بهجة وفخامة ملحوظة.

أثاث فاخر

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

وسط انتشار التصميمات الحديثة لغرف المعيشة والأثاث العصري المودرن، يظل النمط الكلاسيكي هو سيد الديكورات، والاختيار الأول لمُحبي الفخامة، ولدينا هنا صالون خشبي انيق بقماش ذهبي ذو لمعة بسيطة، ومنضدة صغيرة بنقوش كلاسيكية ترسم أحرفها وأحرف الكراسي، بالإضافة إلى الستائر الفخمة الأنيقة التي تُزين نافذة الغرفة، فتنسدل طبقة من الشيفون تسمح بمرور الضوء، وفوقها طبقة قماشية ثقيلة تعطي فخامة للمكان.

أرضية سيراميكية بسيطة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

 كما أن الأرضية من السيراميك البيج الفاتح ببعض النقوش البسيطة، والجدران خرسانية تُزينها بعض الرسوم الكلاسيكية، كما إنه من الملاحظ ذلك الانتفاح وعدم وجود جدران كبيرة فاصلة بين أجزاء الشقة الخارجية، فتبدو غرفة المعيشة مفتوحة على المطبخ مما يعطي اتساع أكثر للمكان.

النجفة الكريستالية الفاخرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تكتفل فخامة الغرفة بوجود نجفة كريستالية كبيرة وفخمة في منتصف المكان، حيث تتدلى منها القطع الكريستالية اللامعة، فتبدو راعة ولامعة تتناسب مع ديكورات الغرفة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مائدة طعام صغيرة

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

ربما لا تملك هذه الشقة غرفة مخصصة للسفرة بمنضدة كبيرة والعديد من الكراسي، ولكنها استطاعت أن تستغل مساحة صغيرة من المطبخ لعمل ركن مخصص للطعام، حيث تم عمل منضدة صغيرة خشبية ويتلف حولها أربعة كراسي تتخذ نفس ألوان وفخامة أثاث غرفة المعيشة، فيبدو المنظر متكامل والألوان متقاربة، وببراعة تم عمل أرفف بالجدار الصغير الفاصل بينها وبين غرفة المعيشة كنوع من انواع استغلال المساحة يسمح لأصحابها بوضع الأغراض فيه.

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مطبخ مُبهر..!

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

اعتمد المطبخ على البساطة والرقي في اختيار التفاصيل، حيث تم تصميمه في جانب واحد، ويتكون من مجموعة أدراج ودواليب خشبية مطلية باللون الأبيض الأوف وايت مع استخدام مقابض ذهبية، وتكتمل روعته بوحدات الإضاءة التي تعطي ضوءًا خافتًا بداخله.

غرفة ملابس جريئة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

على عكس الألوان الهادئة التي كانت تملىء الجزء الخارجي للشقة، تأتي غرفة الملابس هذه بجدرانها الحمراء الجرئية، تعطيها دفء وحرارة وأناقة، إلى جانب النقوش الذهبية التي تملىء الجدران، والأرضية السيراميكية البيج الفاتحة، مع استخدام أريكة خشبية ذهبية بسيطة، ومجموعة لوحات أنيقة على الجدران.

دولاب خشبي كبير

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

وفي جانب الغرفة تم عمل دولاب خشبي كبير باللون البني بسيط وغير متكلف، لكنه أنيق ويحتوي على العديد من الدواليب ووحدات التخزين.

إضاءة مميزة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

لابد من اختيار إضاءة مناسبة لغرفة الملابس، حتى تكون منيرة وتسمح لأصحابها باختيار ملابسهم وإرتدائها بعناية، وقد تم استخدام ثلاث وحدات زجاجية مستديرة وتعليقهم بالسقف الخرساني الأبيض، مما أعطى إضاء جيدة للغرفة.

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم الأولى

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في الشقة، ولذلك فقد تميزت بالفخامة والأناقة في اختيار تفاصيلها وأثاثها، السرير خشبي فاتح بإطارات ذهبية، والجدران خرسانية تنقسم في طلائها بين اللونين البينك والبيج الفاتح، مع استخدام أحد المناظر الطبيعية كلوحة أنيقة على الجدار خلف السرير.

بالإضافة إلى أناقة وحدات الإضاءة على جانبي السرير بنفس لون النجفة الجميلة في منتصف السقف.

ستائر رائعة من الستان

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

تكتمل أناقة الغرفة وجمالها بتلك الستائر الستان البسيطة التي تنسدل على جانبي النافذة مع استخدام اكسسورات ذهبية رائعة لرفعها على الحائط، أما على النافذة نفسها تنسدل الستائر الشيفون البيضاء وتسمح بمرور الضوء إلى الغرفة، إلى جانب الجلسة الصغيرة المكونة من منضدة خشبية مستديرة وكرسيين صغيرين أمام السرير.

مع استخدام مفروشات السرير من نفس اللون البينك والقماشة الستان، لتعطي تكامل وتناسق للغرفة.

دولاب خشبي صغير

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

في الجانب الاّخر للغرفة يأتي دولاب خشبي فاتح ويتكون من مجموعة أركان للتخزين، وجانبين بمراّة بسيطة، مع شاشة التلفزيون الكبيرة لقضاء بعض الوقت قبل النوم.

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم الثانية

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

يغلب عليها اللون الأخضر الفاتح، حيث الجدران خرسانية مطلية بالأخضر مع لوحة كبيرة للديكور خلف السرير الخشبي البسيط، ومفروشات بنفس اللون، وأرضية سيراميكية فاتحة.

الإضاءة..!

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

على عكس الغرفة السابقة التي اكتفت بالنجفة الكبيرة، تأتي هذه الغرفة التي اعتمدت على وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة في السقف الخرساني للحصول على إضاءة الغرفة، مع تلك المميزة فوق السرير تعطي شكل أنيق وتزيد إنارة الغرفة.

دولاب المرايا

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

وقد تم تصميم الدولاب داخل الجدار الخرساني بإطارات خشبية، مع عمل الأبواب من المرايا لتزيد من اتساع الغرفة وأناقتها، إلى جانب استخدام اللوحات المختلفة لتزيين الجدران.

جزء مكتبي

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

تبدو هذه الغرفة مناسبة أكثر للدارسين أو مُستخدمي الحاسب الاّلي، حيث تم عمل أرفف خشبية على الجدار تحمل الكتب والأغراض، مع منضدة صغيرة تحمل الكمبيوتر، وأخرى كبيرة للتلفزيون بعدة أدراج تخزينية مختلفة.

وقد تم استخدام الستائر الخضراء القماشية والبيج والبيضاء الحريرية لتزيين تلك النافذة الجميلة التي تسمح بمرور الضوء والهواء إلى الغرفة.

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

حمام بزوق رفيع

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

اعتمد الحمام على السيراميك البينك لجدرانه فيبدو بسيطًا وهادئًا، مع الاعتماد على الأثاث الخشبي الكلاسكي، فتبدو النوافذ خشبية والدولاب أسفل الحوض خشبي أيضًا، بالإضافة إلى الحوض السيراميكي الأبيض الذي يتوسطه صنبور المياه الذهبي، مع المراّة الجميلة بإطارها الذهبي ووحدات الإضاءة التي تزينها.

ركن الاستحمام

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

وقد تم عمل ركن خاص للاستحمام بباب زجاجي منقوش، بجانب باب الحمام الخشبي، مع الإضاءة المناسبة للحمام والتي تبعثها وحدة الإضاءة المستديرة بالسقف، فيبدو الحمام وبالرغم من صغره، أنيق وبسيط ومُريح.

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homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify
شقة صغيرة مقسمة إلى 3 قطع متكاملة
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