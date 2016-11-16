شقة 60 م2 فقط في منتهى الإبداع!

يجب أن نرفع القبعه لهذا المصمم العبقري ، لأنه يستمد دائماّ الرحابه و الإتساع من الخارج من خلال النوافذ التى جعلت المنزل بلا حدود و أبعاده لا نهائيه .. ففي غرفة الأطفال اهتم المصمم بوجود نافذه كبيره مثل باقي الشقه ، ولكن المختلف في هذه الغرفه هو الأسلوب الناعم في تصميمها.

حيث تزينت أرضية الغرفه بفراء لبني ناعم و ثريا سقف بتصميم مرح ، كما سيطر اللبني و الرمادي الفاتح على الأجواء ، ولكن بظلال أخف من بقية المنزل.