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شقه روسيه بتصاميم دافئه تناسب الذوق المصري !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة Beige
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بالرغم من احتلال الألوان الحياديه مرتبة الصداره في مجال التصاميم الحديثه ، إلا أنها قد تبعث أحياناً على الملل ، و هو ما يجعلها غير مفضلة بالنسبه للكثير . و في مجتمعنا المصري تسيطر الألوان الدافئه بجداره حتى و إن بدأ العديد في اعتماد ألوان حياديه ولكن معدل استخدام الألوان الدافئه مازال أكبر،و هذا قد يرجع إلى حبنا للحيويه و البهجه أكثر من أي شيء آخر.

ولكن الألوان الدافئه لا تتنافى دائما مع العصريه، وهو ما تثبته لنا شقه اليوم من مدينة تولا الروسيه المشهوره بالتقدم الصناعي المذهل…

تقسيم رائع

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

شقة اليوم متوسطة المساحه ، وهو ما دفع المصمم نحو دمج السفره مع المطبخ في مكان واحد ، و قد استخدم ألوان حياديه من الأبيض في طاولة الطعام و البيج في المطبخ على حرف ال L لإستغلال أمثل للزوايا .

ولكن التصميم لم يقف عند هذا الحد ، بل أضاف المصمم اللون الطوبي في الحائط المجاور لطاولة الطعام و خلفية المطبخ، ليبث الدفء في المكان ليتناسب مع الجو العائلي.

شرفه مبتكره

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

قام المصمم الروسي بالإستغناء عن الجدران الفاصله بين الشرفه و المطبخ ، و استغنى بالتالي عن أبواب الشرفه لتصبح مفتوحه على المنزل ، مع تزويد الشرفه بنوافذ زجاجيه قابله للفتح و الغلق حسب الحاجه. و ذلك لتستمتع الأسره بتناول الطعام في إنارة طبيعيه رائعه و هواء منعش .

غرفة المعيشه

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تظهر لنا غرفة المعيشه بسجاد وثير و أرائك ناعمه باللون الأصفر الحيوي ، مع ستائر من البلاك أوت الأصفر مع الشيفون الشفاف بالأبيض للتحكم في الإضاءه الطبيعيه من النافذة الكبيره.

الجهة الأخرى

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

في الجهة الأخرى من الغرفه نرى التلفاز معلق على الحائط وسط إضاءه مميزه ، و مدفأه حديثه لتتغلب على الطقس الروسي البارد.

ممر شيق

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

وجود الممرات في المنزل أمر غير محبذ و نحاول تجنبه باستمرار ، ولكن هذا الممر قد غير فكرة الممرات الممله و المظلمه . نرى هنا الإبداع في استخدام الإضاءه الصناعيه من خلال الإضاءه من تجويف في السقف و الإضاءه من نقاط نور في أرضيه الممر و هي طريقه مبتكره للغايه في الإضاءه.

غرفة النوم

homify غرفة نوم Pink
homify

homify
homify
homify

ظلال الموف الهاديء جعلت الغرفه مكان مناسب للإسترخاء و تصفية الذهن ، و هو الهدف الرئيسي من التصميم الجيد لغرف النوم .

و نجد هنا حسن التنظيم المعهود في المنزل ، حيث تم دمج الدولاب و التسريحة معاُ باستغلال جانب الدولاب في وضع مرآه و أدراج لعمل تسريحه عمليه .

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غرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

غرفة الأطفال مبهجه و مرحة بفضل البنفسجي بدرجاته و الألعاب و المفارش الملونه ، و تمت الإستعانه بسرير عملي يحتوى على أدراج في جزئه السفلي ليساعد في تخزين بعض الأغراض مع دولاب الغرفه الرئيسي.

الحمام

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

امتاز الحمام بديكوراته العصريه مثل المرآه ذات الإطار المضيء ، و تصميمه الذكي الذي تناسب مع مساحته الصغيره، حيث تم الإستغناء عن البانيو و استبداله بكابينه لدش حديث في طريقة عمله حيث يحتوى على عدة فتحات تحاكي طريقة الجاكوزي. 

قبل و بعد : 5 نماذج تؤكد لك أن حديقتك الصغيرة ممكنة
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