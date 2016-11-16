شقه روسيه بتصاميم دافئه تناسب الذوق المصري !

بالرغم من احتلال الألوان الحياديه مرتبة الصداره في مجال التصاميم الحديثه ، إلا أنها قد تبعث أحياناً على الملل ، و هو ما يجعلها غير مفضلة بالنسبه للكثير . و في مجتمعنا المصري تسيطر الألوان الدافئه بجداره حتى و إن بدأ العديد في اعتماد ألوان حياديه ولكن معدل استخدام الألوان الدافئه مازال أكبر،و هذا قد يرجع إلى حبنا للحيويه و البهجه أكثر من أي شيء آخر.

ولكن الألوان الدافئه لا تتنافى دائما مع العصريه، وهو ما تثبته لنا شقه اليوم من مدينة تولا الروسيه المشهوره بالتقدم الصناعي المذهل…