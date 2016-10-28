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مقالات الاسبوع المختارة من هوميفاي

جحا جحا
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الاستغلال الأمثل للمساحات ليس مهمة سهلة على الإطلاق خاصة إذا كان المشروع شقة ذات مساحة بسيطة، فإيجاد حلول عملية وديكورات مناسبة للشقق الصغيرة تحدي كبير يواجه مصممي الديكور.

اليوم سنسافر إلى البرازيل لنشاهد كيف قام مصممي هذه الشقة الصغيرة بمواجهة تحدي المساحة البسيطة وكيف قاموا بخلق مساحات جديدة بالشقة لتكفي كل احتياجات قاطنيها بشكل عملي وأنيق للغاية، فإذا كانت مساحة شقتك صغيرة، فاستعد لتقتبس من هذا المشروع أفكار متنوعة.

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شقة مساحتها 80 م² مقسمة بصورة ذكية

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يأتي اليوم المصمم RISTRUTTURAMI بهذا المنزل الصغير، ليجد لنا حلولا مثالية للمساحات الصغيرة، منزل يناسب إمكانياتك وميزانيتك المحدودة، ولكنه تخلى قليلا عن الخصوصية في المنزل التقليدي، سنأخذك في جولة سريعة في منزل صغير ذو مساحة صغيرة 80 م²..

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12 فكرة مُلهمه لتصميم حمام الضيوف !

3-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio حمام
BRO Design Studio

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

هناك الكثير من المنازل التى تحتوى على حمام ثانوي صغير ، يتواجد في بداية المنزل بجانب المدخل أو بجانب غرفة الإستقبال ، و يتم تخصيص هذا الحمام لإستخدام الضيوف و الزائرين فقط .

لذا فتصميم هذه المساحه الصغيرة يتطلب أسلوباً مختلفاً عن الحمام الرئيسي للمنزل، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الكماليات التى لا حاجه لوجودها في حمام الضيوف مثل البانيو و الدش و هكذا ، و أيضاُ يجب الإهتمام بالجانب الترحيبي في تصميم الحمام و التأكد من كونه يحتوى على كافة الوسائل التى تلبي احتياجات الضيف كما سنذكر فيما بعد. و في موضوعنا سنستعرض معكم 12 فكرة مذهله تساعد في تصميم حمام ضيوف أنيق و غير عادي…

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15 فكرة لتزين جدران منزلك بالحجارة

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

الحجارة هي عنصر طبيعي يمكننا استخدامه في الكثير من المباني من كافة الأنواع، وتتميز هذه الخامة بتنوعها. يتم استخدام الحجارة بشكل متخصص في خامات البناء وتجليد الحوائط، كما تستخدم تجارياً ببيعها مباشرة من المحاجر حيث يتم استخراجها. 

يعد الحجر اللوحي من أميز أشكال الحجارة والذي يتم عمله من قطع صغيرة متراصة من الحجارة، ويتميزعن باقي الأنواع بكثافته وشكله المميز. فتعالوا نستعرض معاً الأفكار المطروحة في جولة اليوم لطرق استخدام هذه الحجارة والتي يتضمن بعضها الشكل الطبيعي لها والبعض الاخر مطلي، علي حسب ديكور المكان.

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5 حمامات صغيرة لكن مميزة

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

معركة قوية بين الأبداع وصغر المساحة، 5 غرف حمام ذات مساحة ضيقة تسعى أن تكون مميزة هل ستنجح في مهمتها أم ستخضع للأمر الواقع وتبقى غرف عادية وتقف عاجزة أمام ضيق المساحة، دعنا نعرض لك هذه الغرف وماذا فعلت في هذه المشكلة من خلال هذا الموضوع.

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8 أماكن غير مستغلة في منزلك

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