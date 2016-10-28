مقالات الاسبوع المختارة من هوميفاي

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الاستغلال الأمثل للمساحات ليس مهمة سهلة على الإطلاق خاصة إذا كان المشروع شقة ذات مساحة بسيطة، فإيجاد حلول عملية وديكورات مناسبة للشقق الصغيرة تحدي كبير يواجه مصممي الديكور.
اليوم سنسافر إلى البرازيل لنشاهد كيف قام مصممي هذه الشقة الصغيرة بمواجهة تحدي المساحة البسيطة وكيف قاموا بخلق مساحات جديدة بالشقة لتكفي كل احتياجات قاطنيها بشكل عملي وأنيق للغاية، فإذا كانت مساحة شقتك صغيرة، فاستعد لتقتبس من هذا المشروع أفكار متنوعة.
يأتي اليوم المصمم RISTRUTTURAMI بهذا المنزل الصغير، ليجد لنا حلولا مثالية للمساحات الصغيرة، منزل يناسب إمكانياتك وميزانيتك المحدودة، ولكنه تخلى قليلا عن الخصوصية في المنزل التقليدي، سنأخذك في جولة سريعة في منزل صغير ذو مساحة صغيرة 80 م²..
هناك الكثير من المنازل التى تحتوى على حمام ثانوي صغير ، يتواجد في بداية المنزل بجانب المدخل أو بجانب غرفة الإستقبال ، و يتم تخصيص هذا الحمام لإستخدام الضيوف و الزائرين فقط .
لذا فتصميم هذه المساحه الصغيرة يتطلب أسلوباً مختلفاً عن الحمام الرئيسي للمنزل، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الكماليات التى لا حاجه لوجودها في حمام الضيوف مثل البانيو و الدش و هكذا ، و أيضاُ يجب الإهتمام بالجانب الترحيبي في تصميم الحمام و التأكد من كونه يحتوى على كافة الوسائل التى تلبي احتياجات الضيف كما سنذكر فيما بعد. و في موضوعنا سنستعرض معكم 12 فكرة مذهله تساعد في تصميم حمام ضيوف أنيق و غير عادي…
الحجارة هي عنصر طبيعي يمكننا استخدامه في الكثير من المباني من كافة الأنواع، وتتميز هذه الخامة بتنوعها. يتم استخدام الحجارة بشكل متخصص في خامات البناء وتجليد الحوائط، كما تستخدم تجارياً ببيعها مباشرة من المحاجر حيث يتم استخراجها.
يعد الحجر اللوحي من أميز أشكال الحجارة والذي يتم عمله من قطع صغيرة متراصة من الحجارة، ويتميزعن باقي الأنواع بكثافته وشكله المميز. فتعالوا نستعرض معاً الأفكار المطروحة في جولة اليوم لطرق استخدام هذه الحجارة والتي يتضمن بعضها الشكل الطبيعي لها والبعض الاخر مطلي، علي حسب ديكور المكان.
معركة قوية بين الأبداع وصغر المساحة، 5 غرف حمام ذات مساحة ضيقة تسعى أن تكون مميزة هل ستنجح في مهمتها أم ستخضع للأمر الواقع وتبقى غرف عادية وتقف عاجزة أمام ضيق المساحة، دعنا نعرض لك هذه الغرف وماذا فعلت في هذه المشكلة من خلال هذا الموضوع.