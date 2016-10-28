مقالات الاسبوع المختارة من هوميفاي

هناك الكثير من المنازل التى تحتوى على حمام ثانوي صغير ، يتواجد في بداية المنزل بجانب المدخل أو بجانب غرفة الإستقبال ، و يتم تخصيص هذا الحمام لإستخدام الضيوف و الزائرين فقط .

لذا فتصميم هذه المساحه الصغيرة يتطلب أسلوباً مختلفاً عن الحمام الرئيسي للمنزل، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الكماليات التى لا حاجه لوجودها في حمام الضيوف مثل البانيو و الدش و هكذا ، و أيضاُ يجب الإهتمام بالجانب الترحيبي في تصميم الحمام و التأكد من كونه يحتوى على كافة الوسائل التى تلبي احتياجات الضيف كما سنذكر فيما بعد. و في موضوعنا سنستعرض معكم 12 فكرة مذهله تساعد في تصميم حمام ضيوف أنيق و غير عادي…

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