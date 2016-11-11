فيلا بتصميمات وديكورات داخلية مميزة

على تلة عالية صُممت فيلا مميزة جدًا بتصميمات عصرية فى أحضان الطبيعة الأرجنتينية، تعلو عن البحر بمقدا 600 متر وشيدت على مساحة 4,500 متر مربع.
فنشاهد معًا كيف استفاد المصممون من المناظر الطبيعية للاستمتاع بها من داخل الفيلا.
أن كان لديك مساحة كبيرة فقسمها لأكثر من استخدام خاصة إن كنت تمتلك وجهة مميزة تطل عليها عبر النوافذ الزجاجية، فمثلًا تتمتع الفيلا بتشييدها وسط الطبيعة الخلابة التى يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها من خلال الجدران الزجاجية الكبيرة، فبجانب السماء والأشجار يكمل المسبح اللوحة الفنية الطبيعية متعددة الألوان والتأثيرات المريحة.
ووجود تراس أيضًا يوفر عليك الخروج فى الصيف بقضاء أوقات به للتناول قهوتك أو تقتضى بعض الوقت مع أسرتك فى جو منعش.
تتسم الفيلا بتقسيم ممتاز لمساحات الغرف، كما تتسم بتصميمات حميمية مرحبة بالضيوف وأفراد الأسرة وتتميز بأناقة فى كل تفاصيل التصميم بدءً من أرضية ناعمة من البورسلين وجدران بألوان مضيئة إلى أثاث عصرى مريح وأنيق.
ونلاحظ أن طاولة الطعام تسع عدد كبير من الأفراد لتتيح استقبال الأصدقاء فى العطلات والاحتفالات كما نلاحظ وجود مساحات موزعة بين الكراسى لتسهل من حركة الكراسى أثناء استخدامها بلا عوائق.
ويجاور غرفة العشاء غرفة مجهزة لاستقبال الزوار، وتتمتع الغرفة بتصميم عصرى من ألوان فاتحة وأثاث مريح ويعزلها عن غرف العشاء إطار خشبى كديكور بسيط وعازل فى نفس الوقت.
وأكثر مايلفت فى الغرفة طاولة القهوة الكبيرة تناسب المساحة المتسعة للغرفة وتتماشى مع نمط الغرفة المتبع أيضًا.
من يصدق بأن هذا التصميم من داخل منزل!
فيجاور المطبخ الموجود بالطابق الأرضى مساحة كبيرة لحفلات الشواء ذات مدخل منفصل بإمكانيات كاملة ومفتوحة على الحديقة ليسهل استخدامها والاستمتاع فيها أيام الصيف المشمسة.
تتكون الفيلا من طابقين يصل بينهم سلم أنيق جدًا زجاجى وتشاهد الطبيعة فى الخارج خلال استخدام لك عبر النوافذ الزجاجية الكبيرة.
تتوفر غرفة معيشة أخرى بالطابق العلوى وتطل على منزل طبيعى مذهل من الأعلى بألوان فاتحة ومشرقة.
منظر شامل لتصميم غرفة المعيشة بما فيها ركن مميز للصغار ليستمتعوا أثناء وجودهم بالغرفة وتهنأ الأسرة بوقت مريح.
تصميم عصرى كامل للمطبخ بألوان مشرقة(الأبيض والفضى)، كما يتمتع بإضاءة جيدة جدًا موزعة بحرص لتنير المكان خلال أوقات استخدام المطبخ على مدار اليوم.
كما يشمل الدور العلوى غرف نوم مختلفة لأفراد الأسرة، فهنا غرفة نوم مخصصة للرضع بألوان مبهجة وأثاث بسيط يناسب السن الصغير.
غرفة نوم أخرى لطفل أكبر بمساحة أكبر وإماكنيات أخرى تناسب المرحلة العمرية المختلفة.