فيلا بتصميمات وديكورات داخلية مميزة

أن كان لديك مساحة كبيرة فقسمها لأكثر من استخدام خاصة إن كنت تمتلك وجهة مميزة تطل عليها عبر النوافذ الزجاجية، فمثلًا تتمتع الفيلا بتشييدها وسط الطبيعة الخلابة التى يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها من خلال الجدران الزجاجية الكبيرة، فبجانب السماء والأشجار يكمل المسبح اللوحة الفنية الطبيعية متعددة الألوان والتأثيرات المريحة.

ووجود تراس أيضًا يوفر عليك الخروج فى الصيف بقضاء أوقات به للتناول قهوتك أو تقتضى بعض الوقت مع أسرتك فى جو منعش.