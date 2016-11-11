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فيلا بتصميمات وديكورات داخلية مميزة

هنادى موسى هنادى موسى
Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
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على تلة عالية صُممت فيلا مميزة جدًا بتصميمات عصرية فى أحضان الطبيعة الأرجنتينية، تعلو عن البحر بمقدا 600 متر وشيدت على مساحة 4,500 متر مربع. 

فنشاهد معًا كيف استفاد المصممون من المناظر الطبيعية للاستمتاع بها من داخل الفيلا.

منظر طبيعى خلاب

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos بلكونة أو شرفة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أن كان لديك مساحة كبيرة فقسمها لأكثر من استخدام خاصة إن كنت تمتلك وجهة مميزة تطل عليها عبر النوافذ الزجاجية، فمثلًا تتمتع الفيلا بتشييدها وسط الطبيعة الخلابة التى يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها من خلال الجدران الزجاجية الكبيرة، فبجانب السماء والأشجار يكمل المسبح اللوحة الفنية الطبيعية متعددة الألوان والتأثيرات المريحة.

ووجود تراس أيضًا يوفر عليك الخروج فى الصيف بقضاء أوقات به للتناول قهوتك أو تقتضى بعض الوقت مع أسرتك فى جو منعش.

غرفة عشاء أنيقة للغاية

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

تتسم الفيلا بتقسيم ممتاز لمساحات الغرف، كما تتسم بتصميمات حميمية مرحبة بالضيوف وأفراد الأسرة وتتميز بأناقة فى كل تفاصيل التصميم بدءً من أرضية ناعمة من البورسلين وجدران بألوان مضيئة إلى أثاث عصرى مريح وأنيق.

ونلاحظ أن طاولة الطعام تسع عدد كبير من الأفراد لتتيح استقبال الأصدقاء فى العطلات والاحتفالات كما نلاحظ وجود مساحات موزعة بين الكراسى لتسهل من حركة الكراسى أثناء استخدامها بلا عوائق.

غرفة استقبال الضيوف

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

ويجاور غرفة العشاء غرفة مجهزة لاستقبال الزوار، وتتمتع الغرفة بتصميم عصرى من ألوان فاتحة وأثاث مريح ويعزلها عن غرف العشاء إطار خشبى كديكور بسيط وعازل فى نفس الوقت.

وأكثر مايلفت فى الغرفة طاولة القهوة الكبيرة  تناسب المساحة المتسعة للغرفة وتتماشى مع نمط الغرفة المتبع أيضًا.

ركن الباربكيو

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

من يصدق بأن هذا التصميم من داخل منزل!

فيجاور المطبخ الموجود بالطابق الأرضى مساحة كبيرة لحفلات الشواء ذات مدخل منفصل بإمكانيات كاملة ومفتوحة على الحديقة ليسهل استخدامها والاستمتاع فيها أيام الصيف المشمسة.

السلم

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

تتكون الفيلا من طابقين يصل بينهم سلم أنيق جدًا زجاجى وتشاهد الطبيعة فى الخارج خلال استخدام لك عبر النوافذ الزجاجية الكبيرة.

غرفة معيشة بالأعلى

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة المعيشة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

تتوفر غرفة معيشة أخرى بالطابق العلوى وتطل على منزل طبيعى مذهل من الأعلى بألوان فاتحة ومشرقة.

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ركن الأطفال

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

منظر شامل لتصميم غرفة المعيشة بما فيها ركن مميز للصغار ليستمتعوا أثناء وجودهم بالغرفة وتهنأ الأسرة بوقت مريح.

مطبخ أنيق للغاية

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

تصميم عصرى كامل للمطبخ بألوان مشرقة(الأبيض والفضى)، كما يتمتع بإضاءة جيدة جدًا موزعة بحرص لتنير المكان خلال أوقات استخدام المطبخ على مدار اليوم.

غرفة نوم الرضع

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة نوم
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

كما يشمل الدور العلوى غرف نوم مختلفة لأفراد الأسرة، فهنا غرفة نوم مخصصة للرضع بألوان مبهجة وأثاث بسيط يناسب السن الصغير.

غرفة نوم الصغار

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة نوم
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

غرفة نوم أخرى لطفل أكبر بمساحة أكبر وإماكنيات أخرى تناسب المرحلة العمرية المختلفة.

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