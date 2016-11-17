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قبل وبعد: لن تصدق تحول مدهش لخمس غرف نوم

هنادى موسى هنادى موسى
homify مساحات تجارية
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يعد السرير قطعة أساسية فى غرفة النوم وليس معنى ذلك اعتباره العنصر الوحيد للتركيز عليه فى غرفة النوم، فحتى تحصل على فترة استرخاء خلال الليل عليك بتوفير كل سبل الراحة فى تفاصيل غرفتك.

وحتى نثبت لك تأثير ذلك على الغرفة أحضرنا لك اليوم تغييرات جذرية بغرف النوم حولتها من مجرد غرفة عادية إلى غرفة فخمة كما فى الأحلام كغرف الفنادق، فإنضم إلينا لتستمتع بتلك التصميمات المميزة التى ستلهمك لإضافة بعض اللمسات على غرفة نومك.

قبل: حجرة نوم لا معنى لها

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

يتسم تصميم الغرفة بالنمط القديم التقليدى كغرف الأجداد من تصميم الستائر، للمبة، وألوان قاتمة تنشر الظلام بالغرف ولا يكسر حدة هذا التصميم غير الإضاءة الطبيعية كلمسة أمل واحدة بالغرفة.

بعد: حجرة نوم عصرية

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

هل تصدق ذلك؟ إنها نفس الغرفة بعد القضاء على القتامة بألوان مشرقة، والستائر الفاتحة تعمل على زيادة دخول الضوء الطبيعى للغرفة وبالطبع لنحصل على تصميم عصرى متكامل قمنا بتغيير السرير.

فإعادة التصميم أحيت الغرفة من جديد خاصة ببعض الإضافات البسيطة كأباجورة جديدة صغيرة ولوحة فنية معلقة على الجدار وطلاء فاتح للأثاث.

2- قبل: حجرة نوم منفره

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

مرتبه مهملة بلا سرير ولا إضاءة بالغرفه ولا حتى وسادات! غرفة منفره تمامًا لأى مسافر وغير مرحبه على الإطلاق، رغم وجود نافذة غير مستغله.

بعد: حجرة نوم فى الأحلام

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

من دون سحر! ولكن بحس احترافى لدى المصمم قمنا بتتغير الغرفة لأخرى ساحرة، غأعادنا طلاء النافذة بألوان باهية ودعمنا الإضاءة بتوفير أباجورات على جانبى السرير.

كما قمنا بإعادة طلاء الجدران وتزيينها ببعض ورق الجدران ما حول الغرفة إلى غرفة ساحرة وعصرية تمامًا.

3- قبل: غرفة نوم أم مطبخ؟

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

يذكرنا جدار الغرفة بحمام جميل والأباجورة السوداء تناسب غرف المعيشة وحوض بالغرفة بإعتباره مطبخ؟!  فما وظيفة السرير بهذه الغرفة العشوائية؟ لابد من إعادة تصميمها بنمط أفضل..

بعد: غرفة نوم متعددة الوظائف

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 مطبخ
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

رغم مساحة الغرفة الصغيرة يمكننا إجراء تغييرات جذرية فى التصميم، فبالنظر إلى التصميم الجديد للغرفة وفر استخدامات مختلفة داخل الغرفة فهمى مزيج بين غرفة نوم وغرفة مذاكرة وقمنا بإزالة الحوض فليس ضرورى وجوده بالغرفة وفى النهاية حصلنا على غرفة عصرية.

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4- قبل: غرفة نوم بلا خزنة ملابس

BEFORE Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

شىء يبدو غير متناسق بالغرفة، فالسرير منخفض أكثر من اللازم، ولا يوجد خزانة للملابس وأثاث الغرفة غير متناسق تمامًا.

بعد: غرفة نوم كالفنادق

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,bed,rococo style,bedside tables,wallapaper,feature wall,animals,blue,yellow,mustard,grey,bedding
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

هل تصدق انها نفس الغرفة بعد التجديد! تفاصيل كثيرة مميزة غيرت من روح الغرفة بأكملها، كما جُدد السرير ليحتل مركز الغرفة بمنتهى الأناقة.

وإعادة طلاء الجدران أضافت عمق جديد للغرفة وتصميم معصرى تمامًا، فيمكنك الآن الاستمتاع بألوان الغرفة بكل التفاصيل المحيطة بك.

5- قبل: غرفة نوم قاتمة

BEFORE Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

تفتقد الغرفة التناغم بين مكوناتها، فتتراكم الملابس والحقائب بدون نظام وبالتأكيد لا يساعد ذلك المشهد على الإسترخاء بالغرفة.

بعد: غرفة نوم مشرقة

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

انها نفس الغرفة بعد إعادة تصميمها وتنظيمها بوضع كل شىء فى مكانه الصحيح! غرفة مبهجة ومشرقة، يملاؤها الدفء من الإضاءة الطبيعية وتستمتع بمشاهدة الطبيعة عبر الجدار الزجاحى بالتأكيد ستحب قضاء الكثير من الوقت بداخلها .

لمزيد من الأفكار: قبل و بعد : إعادة الحياة لـ5 مشاريع مختلفة.. يمكنك عملها في بيتك

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