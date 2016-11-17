قبل وبعد: لن تصدق تحول مدهش لخمس غرف نوم

يعد السرير قطعة أساسية فى غرفة النوم وليس معنى ذلك اعتباره العنصر الوحيد للتركيز عليه فى غرفة النوم، فحتى تحصل على فترة استرخاء خلال الليل عليك بتوفير كل سبل الراحة فى تفاصيل غرفتك.
وحتى نثبت لك تأثير ذلك على الغرفة أحضرنا لك اليوم تغييرات جذرية بغرف النوم حولتها من مجرد غرفة عادية إلى غرفة فخمة كما فى الأحلام كغرف الفنادق، فإنضم إلينا لتستمتع بتلك التصميمات المميزة التى ستلهمك لإضافة بعض اللمسات على غرفة نومك.
يتسم تصميم الغرفة بالنمط القديم التقليدى كغرف الأجداد من تصميم الستائر، للمبة، وألوان قاتمة تنشر الظلام بالغرف ولا يكسر حدة هذا التصميم غير الإضاءة الطبيعية كلمسة أمل واحدة بالغرفة.
هل تصدق ذلك؟ إنها نفس الغرفة بعد القضاء على القتامة بألوان مشرقة، والستائر الفاتحة تعمل على زيادة دخول الضوء الطبيعى للغرفة وبالطبع لنحصل على تصميم عصرى متكامل قمنا بتغيير السرير.
فإعادة التصميم أحيت الغرفة من جديد خاصة ببعض الإضافات البسيطة كأباجورة جديدة صغيرة ولوحة فنية معلقة على الجدار وطلاء فاتح للأثاث.
مرتبه مهملة بلا سرير ولا إضاءة بالغرفه ولا حتى وسادات! غرفة منفره تمامًا لأى مسافر وغير مرحبه على الإطلاق، رغم وجود نافذة غير مستغله.
من دون سحر! ولكن بحس احترافى لدى المصمم قمنا بتتغير الغرفة لأخرى ساحرة، غأعادنا طلاء النافذة بألوان باهية ودعمنا الإضاءة بتوفير أباجورات على جانبى السرير.
كما قمنا بإعادة طلاء الجدران وتزيينها ببعض ورق الجدران ما حول الغرفة إلى غرفة ساحرة وعصرية تمامًا.
يذكرنا جدار الغرفة بحمام جميل والأباجورة السوداء تناسب غرف المعيشة وحوض بالغرفة بإعتباره مطبخ؟! فما وظيفة السرير بهذه الغرفة العشوائية؟ لابد من إعادة تصميمها بنمط أفضل..
رغم مساحة الغرفة الصغيرة يمكننا إجراء تغييرات جذرية فى التصميم، فبالنظر إلى التصميم الجديد للغرفة وفر استخدامات مختلفة داخل الغرفة فهمى مزيج بين غرفة نوم وغرفة مذاكرة وقمنا بإزالة الحوض فليس ضرورى وجوده بالغرفة وفى النهاية حصلنا على غرفة عصرية.
شىء يبدو غير متناسق بالغرفة، فالسرير منخفض أكثر من اللازم، ولا يوجد خزانة للملابس وأثاث الغرفة غير متناسق تمامًا.
هل تصدق انها نفس الغرفة بعد التجديد! تفاصيل كثيرة مميزة غيرت من روح الغرفة بأكملها، كما جُدد السرير ليحتل مركز الغرفة بمنتهى الأناقة.
وإعادة طلاء الجدران أضافت عمق جديد للغرفة وتصميم معصرى تمامًا، فيمكنك الآن الاستمتاع بألوان الغرفة بكل التفاصيل المحيطة بك.
تفتقد الغرفة التناغم بين مكوناتها، فتتراكم الملابس والحقائب بدون نظام وبالتأكيد لا يساعد ذلك المشهد على الإسترخاء بالغرفة.
انها نفس الغرفة بعد إعادة تصميمها وتنظيمها بوضع كل شىء فى مكانه الصحيح! غرفة مبهجة ومشرقة، يملاؤها الدفء من الإضاءة الطبيعية وتستمتع بمشاهدة الطبيعة عبر الجدار الزجاحى بالتأكيد ستحب قضاء الكثير من الوقت بداخلها .
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