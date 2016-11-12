5 خرافات شائعة في تصميم ديكورات المنازل المصرية

هل لاحظت الفرق الشاسع بين المنازل المصرية والمنازل الأجنبية، فهناك طابع في المنازل المصرية لا يتغير مهما حاولنا تغير التصاميم أوالطرز، فهناك عدد من المفاهيم الخاطئة و الشائع تصميم البيوت على أساسها و التي تؤدي للحصول على بيوت ذات طابع موحد وغير المتوقع.

الحصول على منزل يشبه منازل المجلات ليس بمهمة صعبة، فقط يجب أن نواجهة أنفسنا بالأخطاء، نطلع و نعرف كل المتاح مع بعض المرونة و التي ستساعدنا على الحصول على نتائج رائعة.

إليكم بعض هذه الخرافات والمفاهيم الخاطئة مع تصحيحها، نرجو أن تساعدكم في الحصول على النتائج المرجوة.