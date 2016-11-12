الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 خرافات شائعة في تصميم ديكورات المنازل المصرية

Marwa Hasan Marwa Hasan
D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 مطبخ
Loading admin actions …

هل لاحظت الفرق الشاسع بين المنازل المصرية والمنازل الأجنبية، فهناك طابع في المنازل المصرية لا يتغير مهما حاولنا تغير التصاميم أوالطرز، فهناك عدد من المفاهيم الخاطئة و الشائع تصميم البيوت على أساسها و التي تؤدي للحصول على بيوت ذات طابع موحد وغير المتوقع.

الحصول على منزل يشبه منازل المجلات ليس بمهمة صعبة، فقط يجب أن نواجهة أنفسنا بالأخطاء، نطلع و نعرف كل المتاح مع بعض المرونة و التي ستساعدنا على الحصول على نتائج رائعة.

إليكم بعض هذه الخرافات والمفاهيم الخاطئة مع تصحيحها، نرجو أن تساعدكم في الحصول على النتائج المرجوة.

خرافة#1: الأرضيات الخشبية لا تتحمل التنظيف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أغلب الإختيار يقع على البورسيلين والسيراميك في إختيار أرضيات المنازل المصرية، وهذا الإختيار لا يعتبر حل مناسب في جميع الأحوال وخاصة في غرف النوم.

بينما إختيارالأرضيات الخشبية غير شائع إختيارها في الأرضيات في المنازل في مصر على الرغم من أهمية خلق جو دافئ في غرف النوم. السبب غالباً ما يكون هو ظن البعض أن الأرضات الخشبية لا يمكن تنظيفها بالماء.ولكن على عكس المعروف فإن الأخشاب إذا ما تم معالجتها ودهانها بطبقة من العازل يمكنها أن تتحمل المياه. و أما إذا أردت حماية زائدة و سعر أقل مع مظهر الخشب الدافئ، فيمكنك إستخدام بلاطات HDF كبديل، فهي صلبة ومقاومة للمياة كما يسهل فكها وتركيبها.

خرافة #2:إذا كان المنزل مصمم ومنفذ بشكل جيد فلن يحتاج صيانة في المستقبل

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

في مصريوجد فكرة عامة مسيطرة حتى على بعض المشاريع الكبرى، وهي إفتقار الرؤية المستقبلية لأهمية الصيانة الدورية. فأي تصميم خارجي أو داخلي بالطبع سوف يحتاج صيانة، تغيرات وتصليحات كل فترة. فعند تصميمك لمنزلك إحرص على إتخاذ القرارات من هذا المنطلق، أنك تستطيع فيما بعد تغير، أو تبديل أي عنصر مهما كان في المستقبل.

خرافة#3: الأخشاب غير مقاومة للمياة والحرارة

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

هناك سؤال مطروح دائماً: الخشب أم الألوميتال لخزانات المطبخ؟

الخشب خامة أجمل بالطبع، كما أنها مرنة في التشكيل والتشطيب النهائي. البعض يظن أن الخشب قد لا يحتمل التعرض للرطوبة والحرارة ولكن على عكس الشائع فإن الخشب إذا تم معالجتة قد يتحمل الكثير من الظروف، لسنين طويلة. 

بالطبع قد يكون الخشب أغلى في التكلفة ولكنه استثمار جيد.

يمكنك حتى استخدام الأخشاب كخامة لسطح العمل (أكثر الأماكن عرضة للمياة والحرارة)

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 مطبخ
목소리

목소리
목소리
목소리

خرافة#4: يجب أن تكسى الحوائط كلها بالسيراميك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بدلاً من تجليد الحوائط بالكامل في الحمام يمكنك فقط كساء الأجزاء المعرضة للمياه بشكل مستمر كذلك الحوائط ذات المواسير المدفونة، أما باقي الحمام فيمكنك استبدال البلاطات بالدهانات.

إقرأ أيضاً: دليلك لتشطيب حمام منزلك باستخدام الدهانات

أيضاً في المطابخ

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

أما في المطابخ فيمكنك تغطية جزء من الحائط ما بين الخزانات فقط وتوفير التكاليف الباهظة واستبدال البلاطات بدهانات في باقي المطبخ.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

خرافة#5: وجوب وجود بانيو في منزلك

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

في بعض المنازل قد لا تكفي المساحة لعمل بانيو، أما في خالات أخرى قد تكون متاحة ولكن بلا داعي، فراقب استخدامك حتى يكون قرارك مبني على تجربة عملية.

خرافة#6: النيش

Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG غرفة السفرة
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

النيش لا يعتبر عنصر أساسي من أساسيات المنزل ولكنه عنصر تقليدي واجتماعي بالدرجة الأولى. فإذا كنت تريد توفر الأموال والمساحة فيمكنك التخلص من قطع الأثاث التي لا تشكل أهمية في بيتك.

16 فكرة لدوش حمام مودرن ورائع
أي من هذه الأخطاء تركتبها؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً