5 خرافات شائعة في تصميم ديكورات المنازل المصرية

هل لاحظت الفرق الشاسع بين المنازل المصرية والمنازل الأجنبية، فهناك طابع في المنازل المصرية لا يتغير مهما حاولنا تغير التصاميم أوالطرز، فهناك عدد من المفاهيم الخاطئة و الشائع تصميم البيوت على أساسها و التي تؤدي للحصول على بيوت ذات طابع موحد وغير المتوقع.
الحصول على منزل يشبه منازل المجلات ليس بمهمة صعبة، فقط يجب أن نواجهة أنفسنا بالأخطاء، نطلع و نعرف كل المتاح مع بعض المرونة و التي ستساعدنا على الحصول على نتائج رائعة.
إليكم بعض هذه الخرافات والمفاهيم الخاطئة مع تصحيحها، نرجو أن تساعدكم في الحصول على النتائج المرجوة.
أغلب الإختيار يقع على البورسيلين والسيراميك في إختيار أرضيات المنازل المصرية، وهذا الإختيار لا يعتبر حل مناسب في جميع الأحوال وخاصة في غرف النوم.
بينما إختيارالأرضيات الخشبية غير شائع إختيارها في الأرضيات في المنازل في مصر على الرغم من أهمية خلق جو دافئ في غرف النوم. السبب غالباً ما يكون هو ظن البعض أن الأرضات الخشبية لا يمكن تنظيفها بالماء.ولكن على عكس المعروف فإن الأخشاب إذا ما تم معالجتها ودهانها بطبقة من العازل يمكنها أن تتحمل المياه. و أما إذا أردت حماية زائدة و سعر أقل مع مظهر الخشب الدافئ، فيمكنك إستخدام بلاطات HDF كبديل، فهي صلبة ومقاومة للمياة كما يسهل فكها وتركيبها.
في مصريوجد فكرة عامة مسيطرة حتى على بعض المشاريع الكبرى، وهي إفتقار الرؤية المستقبلية لأهمية الصيانة الدورية. فأي تصميم خارجي أو داخلي بالطبع سوف يحتاج صيانة، تغيرات وتصليحات كل فترة. فعند تصميمك لمنزلك إحرص على إتخاذ القرارات من هذا المنطلق، أنك تستطيع فيما بعد تغير، أو تبديل أي عنصر مهما كان في المستقبل.
هناك سؤال مطروح دائماً: الخشب أم الألوميتال لخزانات المطبخ؟
الخشب خامة أجمل بالطبع، كما أنها مرنة في التشكيل والتشطيب النهائي. البعض يظن أن الخشب قد لا يحتمل التعرض للرطوبة والحرارة ولكن على عكس الشائع فإن الخشب إذا تم معالجتة قد يتحمل الكثير من الظروف، لسنين طويلة.
بالطبع قد يكون الخشب أغلى في التكلفة ولكنه استثمار جيد.
بدلاً من تجليد الحوائط بالكامل في الحمام يمكنك فقط كساء الأجزاء المعرضة للمياه بشكل مستمر كذلك الحوائط ذات المواسير المدفونة، أما باقي الحمام فيمكنك استبدال البلاطات بالدهانات.
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أما في المطابخ فيمكنك تغطية جزء من الحائط ما بين الخزانات فقط وتوفير التكاليف الباهظة واستبدال البلاطات بدهانات في باقي المطبخ.
في بعض المنازل قد لا تكفي المساحة لعمل بانيو، أما في خالات أخرى قد تكون متاحة ولكن بلا داعي، فراقب استخدامك حتى يكون قرارك مبني على تجربة عملية.
النيش لا يعتبر عنصر أساسي من أساسيات المنزل ولكنه عنصر تقليدي واجتماعي بالدرجة الأولى. فإذا كنت تريد توفر الأموال والمساحة فيمكنك التخلص من قطع الأثاث التي لا تشكل أهمية في بيتك.