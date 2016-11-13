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فيلا فخمة ستخطف أنفاسك من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منازل
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الفخامة المفرطة هى عنوان تلك الفيلا المصممة بشكل سيخطف أنفاسك عندما تراها للوهلة الأولى، فيلا مطلة على البحيرة بتصميم مثالى ومتميز بالأناقة والفخامة من تصميم الخبراء فى The Studio، الذين ابدعا فى تصميم مبدع لتلك الفيلا المتميزة على النمط العصرى الحديث مع فخامة النمط الكلاسيكى المتميز مع بعض التفاصيل الجميلة التى ستبهرك بجمالها وجمال تنسيق واختيار تلك التفاصيل معاً، بأختصار هذة الفيلا ستجعلك تشعر بجمال نادراً ما تراه فى أى تصميم دعونا نأخذ جولة داخل تصميم المنزل لنتعرف أكثر على هذا الجمال الكامن فى تصميمه.

واجهة المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

واجهة هذا المنزل ناطقة بالجمال الواضح والكامن فى تفاصيلها كما نرى، المنزل من طابقين مقسمة غرفة بطريقة مناسبة جداً، ولعبت الأضاءة فى تصميم الواجهة دوراً واضحاً فى ابراز جماله وجمال تصميمه.

الواجهة والبحيرة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نظرة أخرى للواجهة وانسجام تصميمها مع تصميم البحيرة المميزة جداً الذى أضافت على تصميم المنزل مزيد  من الأختلاق والجمال بطريقة واضحة كما نرى.

مدخل المنزل من الداخل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

كما رأينا جمال المنزل وتصميمه المثالى من الخارج وجمال مدخله الذى يتسم بالأناقة والفخامة المفرطة مررنا من الداخل على المدخل الداخلى، الذى يصل باب المنزل بغرفة المعيشة، لنجد تصميم الأرضيات من السيراميك الكلاسيكى الفخم وجدران كلاسيكية من اللون البيج الداكن متناغمة مع لون الأرضيات ولمسة الأضاءة فى سبوتات السقف التى برزت الجمال كله داخل المنزل، وفى لمسة فنية متميزة بشكل واضح جاء ديكور تلك التماثيل الفنية.

السلم الداخلى

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

السلم الداخلى أيضاً كان تصميمه متميز بشكل واضح، الدرابزين كان تصميمه متميز أيضاً بامتزاج العناصر الطبيعية معاً، كالرخام، الزجاج والخشب معاً فى سلم واحد.

حول السلم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الديكور المحيط بتصميم الدرج برز جماله بطريقة واضحة، مزج النمط الكلاسيكي والزخارف الأسلامية التى جعلت من تصميم تلك المنطقة فى المنزل مشهد جمالى لا يتكرركثيراً.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وحان الوقت للمرورعلى تصميم مثالى لغرفة المعيشة المصممة على نمط هادئ وكلاسيكى، الأرضيات من اللون البيج الهادئ والجدران أيضاً مع بعض اللمسات من الأثاث الذى امتزج لونه بين درجات البيج، البنى والأخضر الباستيل، الكلاسيكية والأناقة المفرطة فى تصميم الستائر واختيار تصميم تلك النجفة المتميزةفى منتصف السقف، جمال خيالى أليس كذلك؟

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غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ولم يكن الجمال مختلفاً فى تصميم غرفة السفرة، بل جاءت متميزة أيضاً بشكل واضح فى تصميمه، على الرغم من اختيار الألوان الداكنة على عكس باقى تصميمات المنزل ألا انها كانت متميزة جداً، أرضيات من الباركية البنى الداكن الذى امتزج مع لون الجدران الهادئ مع لمسة من الأثاث الكلاسيكى الفخم ليأتى اللون الأخضر فى فى بعض الديكورات ليبرز جمال غرفة السفرة وتصميمها.

التفاصيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جمال تلك الفيلا وتصميمها الكلاسيكى الفاخر يكمن بطريقة واضحة فى التفاصيل التى تبرز الجمال الكامن للمنزل، فكما نرى كل منطقة تمر عليها داخل المنزل هى عبارة عن لوحة فنية متكاملة من الديكورات الأنيقة.

غرفة نوم مميزة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نمر لنرى غرفة نوم مليئة بالهدوء والتصميم المثالى جداً للكلاسيكية المفرطة، الأرضيات خشبية من الباركيه، لتمتزج مع الجدران ذات الألوان الباستيل الهادئة فى بالتة الألوان مع بعض اللمسات من اللون البنى الداكن، اختيار النجفة والأضاءة داخل غرفة النوم كان أكثر من رائع ومتميز جداً.

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما الحمام وتصميمه فكان متميز وعبقرى جداً، الألوان ومزجها معاً كان مثال للأناقة المفرطة كما نرى، بالأضافة إلى وجود مساحات للتخزين واستغلالها بشكل رائع ممزوج بالجمال.

غرفة المكتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

غرفة المكتب أيضاً لم تخلو من الجاذبية والتميز فى تصميم كافة تفاصيلها بشكل يساعد بطريقة كبيرة على العمل أو الأستذكار.

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