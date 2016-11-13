فيلا فخمة ستخطف أنفاسك من الجمال

ولم يكن الجمال مختلفاً فى تصميم غرفة السفرة، بل جاءت متميزة أيضاً بشكل واضح فى تصميمه، على الرغم من اختيار الألوان الداكنة على عكس باقى تصميمات المنزل ألا انها كانت متميزة جداً، أرضيات من الباركية البنى الداكن الذى امتزج مع لون الجدران الهادئ مع لمسة من الأثاث الكلاسيكى الفخم ليأتى اللون الأخضر فى فى بعض الديكورات ليبرز جمال غرفة السفرة وتصميمها.