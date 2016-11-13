فيلا فخمة ستخطف أنفاسك من الجمال

الفخامة المفرطة هى عنوان تلك الفيلا المصممة بشكل سيخطف أنفاسك عندما تراها للوهلة الأولى، فيلا مطلة على البحيرة بتصميم مثالى ومتميز بالأناقة والفخامة من تصميم الخبراء فى The Studio، الذين ابدعا فى تصميم مبدع لتلك الفيلا المتميزة على النمط العصرى الحديث مع فخامة النمط الكلاسيكى المتميز مع بعض التفاصيل الجميلة التى ستبهرك بجمالها وجمال تنسيق واختيار تلك التفاصيل معاً، بأختصار هذة الفيلا ستجعلك تشعر بجمال نادراً ما تراه فى أى تصميم دعونا نأخذ جولة داخل تصميم المنزل لنتعرف أكثر على هذا الجمال الكامن فى تصميمه.
واجهة هذا المنزل ناطقة بالجمال الواضح والكامن فى تفاصيلها كما نرى، المنزل من طابقين مقسمة غرفة بطريقة مناسبة جداً، ولعبت الأضاءة فى تصميم الواجهة دوراً واضحاً فى ابراز جماله وجمال تصميمه.
نظرة أخرى للواجهة وانسجام تصميمها مع تصميم البحيرة المميزة جداً الذى أضافت على تصميم المنزل مزيد من الأختلاق والجمال بطريقة واضحة كما نرى.
كما رأينا جمال المنزل وتصميمه المثالى من الخارج وجمال مدخله الذى يتسم بالأناقة والفخامة المفرطة مررنا من الداخل على المدخل الداخلى، الذى يصل باب المنزل بغرفة المعيشة، لنجد تصميم الأرضيات من السيراميك الكلاسيكى الفخم وجدران كلاسيكية من اللون البيج الداكن متناغمة مع لون الأرضيات ولمسة الأضاءة فى سبوتات السقف التى برزت الجمال كله داخل المنزل، وفى لمسة فنية متميزة بشكل واضح جاء ديكور تلك التماثيل الفنية.
السلم الداخلى أيضاً كان تصميمه متميز بشكل واضح، الدرابزين كان تصميمه متميز أيضاً بامتزاج العناصر الطبيعية معاً، كالرخام، الزجاج والخشب معاً فى سلم واحد.
الديكور المحيط بتصميم الدرج برز جماله بطريقة واضحة، مزج النمط الكلاسيكي والزخارف الأسلامية التى جعلت من تصميم تلك المنطقة فى المنزل مشهد جمالى لا يتكرركثيراً.
وحان الوقت للمرورعلى تصميم مثالى لغرفة المعيشة المصممة على نمط هادئ وكلاسيكى، الأرضيات من اللون البيج الهادئ والجدران أيضاً مع بعض اللمسات من الأثاث الذى امتزج لونه بين درجات البيج، البنى والأخضر الباستيل، الكلاسيكية والأناقة المفرطة فى تصميم الستائر واختيار تصميم تلك النجفة المتميزةفى منتصف السقف، جمال خيالى أليس كذلك؟
ولم يكن الجمال مختلفاً فى تصميم غرفة السفرة، بل جاءت متميزة أيضاً بشكل واضح فى تصميمه، على الرغم من اختيار الألوان الداكنة على عكس باقى تصميمات المنزل ألا انها كانت متميزة جداً، أرضيات من الباركية البنى الداكن الذى امتزج مع لون الجدران الهادئ مع لمسة من الأثاث الكلاسيكى الفخم ليأتى اللون الأخضر فى فى بعض الديكورات ليبرز جمال غرفة السفرة وتصميمها.
جمال تلك الفيلا وتصميمها الكلاسيكى الفاخر يكمن بطريقة واضحة فى التفاصيل التى تبرز الجمال الكامن للمنزل، فكما نرى كل منطقة تمر عليها داخل المنزل هى عبارة عن لوحة فنية متكاملة من الديكورات الأنيقة.
نمر لنرى غرفة نوم مليئة بالهدوء والتصميم المثالى جداً للكلاسيكية المفرطة، الأرضيات خشبية من الباركيه، لتمتزج مع الجدران ذات الألوان الباستيل الهادئة فى بالتة الألوان مع بعض اللمسات من اللون البنى الداكن، اختيار النجفة والأضاءة داخل غرفة النوم كان أكثر من رائع ومتميز جداً.
أما الحمام وتصميمه فكان متميز وعبقرى جداً، الألوان ومزجها معاً كان مثال للأناقة المفرطة كما نرى، بالأضافة إلى وجود مساحات للتخزين واستغلالها بشكل رائع ممزوج بالجمال.
غرفة المكتب أيضاً لم تخلو من الجاذبية والتميز فى تصميم كافة تفاصيلها بشكل يساعد بطريقة كبيرة على العمل أو الأستذكار.
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