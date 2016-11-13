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مطبخ الأحلام

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ
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 للمطبخ جانبان مختلفان عند البعض منا، فهناك من يرى المطبخ مكاناً خاصاً لأشباع شغف هواية أعداد الطعام والطهو وتجربة ما لذ وطاب من الأكلات المختلفة والمتميزة، وهناك من يرى فى المطبخ مكاناً لروتين اعداد الطعام، لذلك اياً كان اتجاهك عن المطبخ فلا يمكن انكار أهمية المطبخ، لذلك نحن اليوم فى هوميفار تصميماً لمطبخ متميز سيلهمك حقاً بتصميم مطبخك واختيار تفاصيله من وحى هذا المطبخ المتميز جداً.

مزج الكلاسيكية مع النمط الريفى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

واضح من تصميم المطبخ بشكل عام أن المصمم اختار مزج الأنماط المختلفة معاً، فمزج النمط الكلاسيكى مع لمسات ريفية  ليخلق بذلك الرومانسية الحالمة والواضحة جداً فى تصميم هذا المطبخ، المطبخ ديكوراته مميزة جداً وملئ بالتفاصيل العبقرية التى سنلقى عليها الضوء بالتفصيل هنا فى هذا المقال.

الخزانات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اعتمد المصمم فى تصميمه لهذا المطبخ على وجود أماكن متخصصة للتخزين بشكل واضح، فنرى أماكن علوية للمطيخ العلوى يمكنك استخدامها لتخزين التوابل والأشياء التى تستخدمها بأستمرار لتكون قريبة من متناول يديك، بينما يمكنك استخدام الأماكن السفلية فى التخزين لوضع الأوانى بداخلها.

البوتجاز

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وفى تصميم أثاث المطبخ لم ينسى المصمم وجود مكان مخصص للبوتجاز، ولأن مساحة المطبخ تسمح بوجود بوتجاز وفرن كامل كان اختيار هذا البوتجاز المثالى، وكانت هذة العبارة التحفيزية لتسألك ماذا ستطهو اليوم؟

طاولة الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ونجد هنا تلك الطاولة فى منتصف المطبخ بتصميمها المميز والبسيط، مع كراسي من البامبو الخفيف التى أضافت جمالاً واضحاً من بساطنها وبساطة تصميمها المتميز، وجود طاولة للطعام فى تصميم المطابخ يضيف مزيد من الدفئ وشعور بلم الشمل.

لمسة من الطبيعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فى تصميم المطابخ أضافة لمسة من الطبيعة فى الديكور والتصميم يضيف مزيد من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل، وهنا اهتم المصمم بوجود تلك الارفف المثبتة على الجدران ليضيف عليها لمساته الخاصة من الطبيعة وتلك النباتات التى اعطت جمالاً وبهجة على تصميم المطبخ بالكامل كما نرى.

لمسات من الديكور

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

واختيار لمسات الديكور فى تصميم هذا المطبخ كانت مميزة جداً، فأضافة تابلوهات مثل تلك التابلوهات على جدران مطبخك  يمكنها أضافة مزيد من الجمال على تصميم مطبخك بالكامل.

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تفاصيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تفاصيل المطبخ وديكوراته كانت اكثر من رائعة ومختارة بطريقة مميزة أضافت للمطبخ هذا الجمال الواضح.

أدوات المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عند اختيارك للأدوات الخاصة بمطبخك يجب مراعاة ان تكون اختيارها بالكامل على نفس النمط حتى تعطيك مزيداً من الجمال فى التصميم.

نظرة شاملة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وفى نظرة شاملة على تصميم المطبخ بالكامل نجد كيف اجتمعت كل التفاصيل المبهجة تلك معاً لتصمم لنا هذا المطبخ العبقرى، ولا يمكننا اغفال دور الأضاءة التى لعبت دوراً مميزاً فى ابراز الجمال.

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شاركنا برأيك هل رأيت هذا المطبخ متميز بتصميمه؟

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