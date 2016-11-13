مطبخ الأحلام

للمطبخ جانبان مختلفان عند البعض منا، فهناك من يرى المطبخ مكاناً خاصاً لأشباع شغف هواية أعداد الطعام والطهو وتجربة ما لذ وطاب من الأكلات المختلفة والمتميزة، وهناك من يرى فى المطبخ مكاناً لروتين اعداد الطعام، لذلك اياً كان اتجاهك عن المطبخ فلا يمكن انكار أهمية المطبخ، لذلك نحن اليوم فى هوميفار تصميماً لمطبخ متميز سيلهمك حقاً بتصميم مطبخك واختيار تفاصيله من وحى هذا المطبخ المتميز جداً.
واضح من تصميم المطبخ بشكل عام أن المصمم اختار مزج الأنماط المختلفة معاً، فمزج النمط الكلاسيكى مع لمسات ريفية ليخلق بذلك الرومانسية الحالمة والواضحة جداً فى تصميم هذا المطبخ، المطبخ ديكوراته مميزة جداً وملئ بالتفاصيل العبقرية التى سنلقى عليها الضوء بالتفصيل هنا فى هذا المقال.
اعتمد المصمم فى تصميمه لهذا المطبخ على وجود أماكن متخصصة للتخزين بشكل واضح، فنرى أماكن علوية للمطيخ العلوى يمكنك استخدامها لتخزين التوابل والأشياء التى تستخدمها بأستمرار لتكون قريبة من متناول يديك، بينما يمكنك استخدام الأماكن السفلية فى التخزين لوضع الأوانى بداخلها.
وفى تصميم أثاث المطبخ لم ينسى المصمم وجود مكان مخصص للبوتجاز، ولأن مساحة المطبخ تسمح بوجود بوتجاز وفرن كامل كان اختيار هذا البوتجاز المثالى، وكانت هذة العبارة التحفيزية لتسألك ماذا ستطهو اليوم؟
ونجد هنا تلك الطاولة فى منتصف المطبخ بتصميمها المميز والبسيط، مع كراسي من البامبو الخفيف التى أضافت جمالاً واضحاً من بساطنها وبساطة تصميمها المتميز، وجود طاولة للطعام فى تصميم المطابخ يضيف مزيد من الدفئ وشعور بلم الشمل.
فى تصميم المطابخ أضافة لمسة من الطبيعة فى الديكور والتصميم يضيف مزيد من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل، وهنا اهتم المصمم بوجود تلك الارفف المثبتة على الجدران ليضيف عليها لمساته الخاصة من الطبيعة وتلك النباتات التى اعطت جمالاً وبهجة على تصميم المطبخ بالكامل كما نرى.
واختيار لمسات الديكور فى تصميم هذا المطبخ كانت مميزة جداً، فأضافة تابلوهات مثل تلك التابلوهات على جدران مطبخك يمكنها أضافة مزيد من الجمال على تصميم مطبخك بالكامل.
تفاصيل المطبخ وديكوراته كانت اكثر من رائعة ومختارة بطريقة مميزة أضافت للمطبخ هذا الجمال الواضح.
عند اختيارك للأدوات الخاصة بمطبخك يجب مراعاة ان تكون اختيارها بالكامل على نفس النمط حتى تعطيك مزيداً من الجمال فى التصميم.
وفى نظرة شاملة على تصميم المطبخ بالكامل نجد كيف اجتمعت كل التفاصيل المبهجة تلك معاً لتصمم لنا هذا المطبخ العبقرى، ولا يمكننا اغفال دور الأضاءة التى لعبت دوراً مميزاً فى ابراز الجمال.
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