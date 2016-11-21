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13 تفصيلة مهملة يجب الإنتباه إليها في تصميم منازلنا المصرية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
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ما الذي يجعل المنازل مريحة وعملية؟ هناك بعض التفاصيل والتي إذا حرصنا على تنفيذها سوف نحصل على أفضل النتائج ولكننا في مصر نتغاضى عن هذه التفاصيل على سبيل العادة ولكن إذا ما أصبحنا مدركين لأهمية هذه التفاصيل سوف تتغير حياتنا إلى الأفضل.

فتعالوا معي في جولة لنستعرض بعض هذه التفاصيل لعلها تفيدكم وتغير حياتكم..

1.عدم وجود شبابيك كافية

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

في الكثير من الشقق وخاصة في الأبراج العالية وبسبب الأدوار المخالفة والمناور الصغيرة فينتهي بنا الأمربالحصول على منزل لا يحصل على تهوية ولا إضاءة كافية. ولذلك يجب الحرص على حل المشكلة وتهوية الفراغات باستمرار بوسائل صناعية ومبتكرة لسلامتك وسلامة أولادك. 

2.غرف مظلمة

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

إذا كانت غرف منزلك مظلمة بسبب صغر الشبابيك، فقم بتوزيع الإضاءة الصناعية بشكل جيد ومريح للأعصاب للحصول على إضاءة تحاكي الإضاءة الطبيعية.

3.مشاكل التهوية

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

مشكلة التهوية تظهر بشكل أقوى في حالة عدم وجود شفاط في المطبخ فبدلاً من التخلص من الروائح الكريهة، فإنها تنتشر في المنزل وتصنع رائحة عطبة بمرور الوقت.

4.اللعب بطريقة آمنة

Geometry Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,triangles,geometrical,abstraction
Pixers

Geometry

Pixers
Pixers
Pixers

كثيراً منا يفضل الإختيارات الآمنة في الدهانات والأقمشة فينتهي بنا الحال بفراغات مملة. بينما إذا تركت لخيالك العنان فيمكنك الحصول على فراغات مشوقة و مثيرة ببعض اللمسات اللونية أو النقوش الرائعة و التي تجعل منزل أي شئ لكن تقليدي.

5.الإختيار اللوني السئ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الكثير منا يقع في فخ إختيار لونه المفضل في الدهانات و لكن الألوان المفضله ليست دائماً إختيار موفق في الديكور، فهناك عوامل عديدة، مثل التأثير النفسي للون و الذي يؤثر على نشاطات المستخدمين، فلا يمكنك مثلاً استخدام اللون الأحمر والذي يشجع على زيادة النشاط في غرفة النوم و إلا سوف يؤدي إلى تقليل راحتك باستمرار. 

أيضاً عند استخدام أكثر من لون في الغرفة الواحدة، أنصحك بأن تنسى القواعد القديمة والمتعارف عليها للألوان، فتناسق الألوان في الملابس يختلف عنه في الديكور. في الديكور قم باستخدام ألوان هادئة، محايدة أو ترابية دائماً و إذا أردت الحصول على لو ملفت فيمكنك استخدام لون واحد مع ألوان هادئة. ودائماً إحرص على الاستعانة بمتخصص ليخبرك بصلاحية إختيارك.

6.عدم دراسة المنازل بشكل كافي، وشراء أثاث غير مناسب

Prachtbauten der Berliner Karl-Marx-Allee neu definiert , 16elements GmbH 16elements GmbH حمام
16elements GmbH

16elements GmbH
16elements GmbH
16elements GmbH

يجب عليك دراسة الغرف بشكل كامل، قياس المساحة والغرف، معرفة أماكن الفتحات من أبواب و شبابيك، حتى تتمكن من معرفة طريقة وضع الأثاث بشكل صحيح. فعدم دراسة الفراغ بشكل كامل أو شراء الأثاث قبل المعرفة الكاملة بالمنزل تؤدي إلى أثاث غير مناسب يبدو أنه في غير محله.

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7.المبالغة في التزين بالاكسسوارات أو إهمالها بالكامل

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

وظيفة الاكسسوارات هي وضع لمسات لونية و مميزة تعبر عن شخصية منزلك، فيجب إختيار الاكسسوارات بعناية حيث أن هذا الاختيار سوف يؤثر على الشكل العام. فالكثير من الاكسوارات ستظهر الغرف بشكل مزدحم و القليل منها سوف يجعل الفراغ فارغ و بدون شخصية.

8.تقليد الأفكار والموضات

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

من منا لا يرى أفكار في المجلات وفي بيوت أصدقاوه ولا يتمنى تقليدها في منزله، مع الأسف فليست كل الأفكار والصيحات تصلح في كل المنازل، ولذلك يجب أن تستعين بمتخصص قبل تقليد فكرة أو تطبيقها في منزلك وخاصة مع تطبيق أكثر من فكرة في نفس الغرفة.

9.عدم فهم القواعد

Mysterious Woods Pixers غرفة المعيشة Multicolored deer,forest,wall mural,wallpaper,posters,poster,poster
Pixers

Mysterious Woods

Pixers
Pixers
Pixers

القواعد المعمارية والديكورية موجودة لسبب ما، فهي دراسة سنين لخبراء للحصول على أفضل النتائج وأكثرها راحة للمستخدمين. لا يجب عليك إتباعها ولكن فهمها يجعلك تكسر القواعد بمهارة وبدون الإخلال بالتوازن الخاص بالأناقة و الراحة سوياً، وهذا ما يفعله أغلب المتخصصين. 

فإذا أردت تصميم مميز ومريح لمنزلك عليك أولاً فهم القواعد و ليس اتباع طرازك الشخصي.

10.إعتياد العين على الفوضى

SCHÖNER-WOHNEN Haus in Oberstetten , SchwörerHaus SchwörerHaus غرفة المعيشة Wood effect
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

نلاحظها في الكثير من المنازل بسبب عدم التكنيز أو عدم وجود مكان كافي للتخزين في أغلب الأحوال، فإحرص على إلقاء ما لا تحتاجه وتوفير مساحات ذكية لتشتمل على كل مقتنياتك وتجعل منزلك مريح و مرحب.

11.تصميم مقابس الكهرباء

Industrial Desk Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial Desk
Katie Malik Interiors

Industrial Desk

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

في  كثير من الأحيان يتم تصميم الكهرباء بدون الإنتباه لتوزيع مفاتيح ومقابس الكهرباء بشكل يتناسب من الاستخدام اليومي، والذي يؤدي إلى وجود مشكلات في ما بعد تؤدي إلى استخدام وصلات ومشتركات و تشوية المنزل بالوصلات الخارجية، ولذلك ننصح بعمل مقبس كهرباء في كل حائط متوسط في المنزل (بطول 3-4 م)، وزيادة عددهم إذا كانت المساحة أكبر.

في المطبخ إحرص على توزيع المقابس بشكل أكبر نظراً للاستخدامات اليومية للأجهزة الكهربائية

CASA PATIO, Narda Davila arquitectura Narda Davila arquitectura مطبخ خشب Wood effect
Narda Davila arquitectura

Narda Davila arquitectura
Narda Davila arquitectura
Narda Davila arquitectura

12.مشاكل العزل

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects بلكونة أو شرفة
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

العزل يشكل مشكلة كبيرة في المباني المصرية، فيتم عملة بشكل غير صحيح في أثناء عملية البناء والذي يؤدي إلى الحصول على مشكلات فيما بعد. فيجب العزل ضد الرطوبة و الحرارة في أسطح المنازل، والعزل ضد الرطوبة في الحمامات والمطابخ، أيضاً أرضيات وحوائط الأدوار السفلية. يمكن أيضاً زيادة عناصر للعزل مثل العزل الحراري والصوتي في الحوائط إذا لزم الأمر.

يجب الحرص على إختبار العزل بعد تركيبه وصيانتة بشكل دوري في المستقبل بالإستعانة بالمتحصصين.

13.عدم استغلال الأفنية والشرفات

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

في أغلب البيوت المصرية فإ الأفنية والشرفات تستخدم في تخزين الكراكيب و تركها لتجمع الأتربة. وكثيراً ما ننسى الرجوع لها مرة أخرى فهي فقط تأخذ مساحة من المساحة الخارجية و التي يمكننا استغلالها بشكل رائع مع بعض النباتات و الأثاث لعملة متنفس للمنزل ولتجميع العائلة والأصدقاء.

12 نصيحة هامة لأثاث منزلي يناسب المساحات الصغيرة
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