13 تفصيلة مهملة يجب الإنتباه إليها في تصميم منازلنا المصرية

ما الذي يجعل المنازل مريحة وعملية؟ هناك بعض التفاصيل والتي إذا حرصنا على تنفيذها سوف نحصل على أفضل النتائج ولكننا في مصر نتغاضى عن هذه التفاصيل على سبيل العادة ولكن إذا ما أصبحنا مدركين لأهمية هذه التفاصيل سوف تتغير حياتنا إلى الأفضل.
فتعالوا معي في جولة لنستعرض بعض هذه التفاصيل لعلها تفيدكم وتغير حياتكم..
في الكثير من الشقق وخاصة في الأبراج العالية وبسبب الأدوار المخالفة والمناور الصغيرة فينتهي بنا الأمربالحصول على منزل لا يحصل على تهوية ولا إضاءة كافية. ولذلك يجب الحرص على حل المشكلة وتهوية الفراغات باستمرار بوسائل صناعية ومبتكرة لسلامتك وسلامة أولادك.
إذا كانت غرف منزلك مظلمة بسبب صغر الشبابيك، فقم بتوزيع الإضاءة الصناعية بشكل جيد ومريح للأعصاب للحصول على إضاءة تحاكي الإضاءة الطبيعية.
مشكلة التهوية تظهر بشكل أقوى في حالة عدم وجود شفاط في المطبخ فبدلاً من التخلص من الروائح الكريهة، فإنها تنتشر في المنزل وتصنع رائحة عطبة بمرور الوقت.
كثيراً منا يفضل الإختيارات الآمنة في الدهانات والأقمشة فينتهي بنا الحال بفراغات مملة. بينما إذا تركت لخيالك العنان فيمكنك الحصول على فراغات مشوقة و مثيرة ببعض اللمسات اللونية أو النقوش الرائعة و التي تجعل منزل أي شئ لكن تقليدي.
الكثير منا يقع في فخ إختيار لونه المفضل في الدهانات و لكن الألوان المفضله ليست دائماً إختيار موفق في الديكور، فهناك عوامل عديدة، مثل التأثير النفسي للون و الذي يؤثر على نشاطات المستخدمين، فلا يمكنك مثلاً استخدام اللون الأحمر والذي يشجع على زيادة النشاط في غرفة النوم و إلا سوف يؤدي إلى تقليل راحتك باستمرار.
أيضاً عند استخدام أكثر من لون في الغرفة الواحدة، أنصحك بأن تنسى القواعد القديمة والمتعارف عليها للألوان، فتناسق الألوان في الملابس يختلف عنه في الديكور. في الديكور قم باستخدام ألوان هادئة، محايدة أو ترابية دائماً و إذا أردت الحصول على لو ملفت فيمكنك استخدام لون واحد مع ألوان هادئة. ودائماً إحرص على الاستعانة بمتخصص ليخبرك بصلاحية إختيارك.
يجب عليك دراسة الغرف بشكل كامل، قياس المساحة والغرف، معرفة أماكن الفتحات من أبواب و شبابيك، حتى تتمكن من معرفة طريقة وضع الأثاث بشكل صحيح. فعدم دراسة الفراغ بشكل كامل أو شراء الأثاث قبل المعرفة الكاملة بالمنزل تؤدي إلى أثاث غير مناسب يبدو أنه في غير محله.
وظيفة الاكسسوارات هي وضع لمسات لونية و مميزة تعبر عن شخصية منزلك، فيجب إختيار الاكسسوارات بعناية حيث أن هذا الاختيار سوف يؤثر على الشكل العام. فالكثير من الاكسوارات ستظهر الغرف بشكل مزدحم و القليل منها سوف يجعل الفراغ فارغ و بدون شخصية.
من منا لا يرى أفكار في المجلات وفي بيوت أصدقاوه ولا يتمنى تقليدها في منزله، مع الأسف فليست كل الأفكار والصيحات تصلح في كل المنازل، ولذلك يجب أن تستعين بمتخصص قبل تقليد فكرة أو تطبيقها في منزلك وخاصة مع تطبيق أكثر من فكرة في نفس الغرفة.
القواعد المعمارية والديكورية موجودة لسبب ما، فهي دراسة سنين لخبراء للحصول على أفضل النتائج وأكثرها راحة للمستخدمين. لا يجب عليك إتباعها ولكن فهمها يجعلك تكسر القواعد بمهارة وبدون الإخلال بالتوازن الخاص بالأناقة و الراحة سوياً، وهذا ما يفعله أغلب المتخصصين.
فإذا أردت تصميم مميز ومريح لمنزلك عليك أولاً فهم القواعد و ليس اتباع
طرازك الشخصي.
نلاحظها في الكثير من المنازل بسبب عدم التكنيز أو عدم وجود مكان كافي للتخزين في أغلب الأحوال، فإحرص على إلقاء ما لا تحتاجه وتوفير مساحات ذكية لتشتمل على كل مقتنياتك وتجعل منزلك مريح و مرحب.
في كثير من الأحيان يتم تصميم الكهرباء بدون الإنتباه لتوزيع مفاتيح ومقابس الكهرباء بشكل يتناسب من الاستخدام اليومي، والذي يؤدي إلى وجود مشكلات في ما بعد تؤدي إلى استخدام وصلات ومشتركات و تشوية المنزل بالوصلات الخارجية، ولذلك ننصح بعمل مقبس كهرباء في كل حائط متوسط في المنزل (بطول 3-4 م)، وزيادة عددهم إذا كانت المساحة أكبر.
العزل يشكل مشكلة كبيرة في المباني المصرية، فيتم عملة بشكل غير صحيح في أثناء عملية البناء والذي يؤدي إلى الحصول على مشكلات فيما بعد. فيجب العزل ضد الرطوبة و الحرارة في أسطح المنازل، والعزل ضد الرطوبة في الحمامات والمطابخ، أيضاً أرضيات وحوائط الأدوار السفلية. يمكن أيضاً زيادة عناصر للعزل مثل العزل الحراري والصوتي في الحوائط إذا لزم الأمر.
يجب الحرص على إختبار العزل بعد تركيبه وصيانتة بشكل دوري في المستقبل بالإستعانة بالمتحصصين.
في أغلب البيوت المصرية فإ الأفنية والشرفات تستخدم في تخزين الكراكيب و تركها لتجمع الأتربة. وكثيراً ما ننسى الرجوع لها مرة أخرى فهي فقط تأخذ مساحة من المساحة الخارجية و التي يمكننا استغلالها بشكل رائع مع بعض النباتات و الأثاث لعملة متنفس للمنزل ولتجميع العائلة والأصدقاء.