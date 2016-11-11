7 غرف نوم بأسِرَّة مستديرة ساحرة

هل أنت شخص مُحبًا للتجديد؟ هل ترغب في الحصول على قطع الأثاث المميزة والبعيدة عن النمطية؟، ماذا عن حصولك على غرفة نوم بسرير مستدير!، على الأغلب تبدو غرف النوم بإختلاف أشكالها وألوانها مُتشابهة بذلك السرير المُستطيلي، إلا لهؤلاء الذين يبحثون عن الاختلاف، حتمًا ستدهشهم أناقة الأسِرة المستديرة.
كما إنها لا تقتصر في استخدامها على غرف النوم فقط، فيمكنك استخدامها بالخارج للحصول على جلسة هادئة ولطيفة في ساحة المنزل، فيبدو السرير المستدير مُريحًا وأنيقًا، وقابلًا للتناغم والانسجام في كافة الأنماط، سواءًا استخدمته في غرفة يسودها نمط ملوكي، أو ريفي، أو حتى وسط نمط عصري أنيق في حديقة داخلية بالمنزل، وإليك 7 غرف نوم بأسِرَّة مستديرة ساحرة..
تظهر الحداثة والعصرية بشكل واضح في اختيار أثاث غرفة النوم، حيث السرير الأشبه بقوقعة مفتوحة، من الخشب والقماش البيج المتين، فهو نمط هادىء وبسيط، وسط أجواء غير متكلفة في الغرفة، وإضاءة هادئة ونقوش مميزة على الجدران الأسمنتية.
يمكنكم أيضًا الحصول على 7 أفكار لتصميمات غرف نوم مريحة
هذا التصميم مناسب تمامًا لأصحاب الزوق الرفيع، ومُحبي التصميمات الفاخرة الضخمة والتي تعطي فخامة مميزة للمكان، فتبدو قطع الأثاث ديكورية في حد ذاتها ولا تحتاج معها لشيء يُبرزها، فكما نلاحظ أن هذا السرير الأنيق الفخم غير مُحاط بأشياء كثيرة ويبدو منفردًا بنفسه في مساحة كبيرة وواسعة بهذا اللون البينك الجميل،وتلك اللمعة التي تبعثها القماشة القطيفة للسرير.
تبدو هذه الغرفة هي الخيار الأمثل لمحبي الهدوء والبساطة، كما أن اتساع الغرفة كان فرصة رائعة لوضع السرير بالمنتصف، وقد تم تصميمه من الخشب وتغليفه بالجلد الأبيض، ويأتي على جانبيه طاولتين
كومودينو من نفس اللون، كما ان السرير نفسه من قرصين مستديرين فوق بعضهما، في غرفة كبيرة بأرضية سيراميكية سوداء، وجدران خرسانية بألوان فاتحة، مع شرفة جميلة تسمح بمرور الضوء، ومدفئة تبعث أجواء دافئة بالغرفة.
يأتي هذا السرير بتصميمه المتناسق البسيط، والتناسب بين استخدام اللونين الأسود والأبيض، مما يعطي راحة بصرية وأناقة مختلفة، إلى جانب ذلك فإن هذا السرير بظهرٍ مريح، وكان الأنسب لذلك هو وضعه على أحد الجدران، وتأتي هنا خلفة مراّة كبيرة تعطي اتساع للغرفة، إلى جانب الدولاب العملي الذي يحتوي بداخله على العديد من الأرفف والأدراج للتخزين.
لا تقتصر استخدامات السرير المستدير على النوم فقط، فهو سريع وسهل الاستخدام ويمكن الاعتماد عليه خارج نطاق غرفة النوم، في عمل جلسة نهارية لطيفة مطلة على الحديقة، أو جلسة صغيرة لقراءة كتاب وربما لمشاهدة التلفزيون، فهو فرصة جميلة للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة وسط النهار، وكما بالسرير هنا يمكن أن يُصمم بحيث يحتوي على جزء صغير كمنضدة لحمل الكتب أو المشروبات أو ما شبه ذلك.
إذا كنت تبحث عن غرفة نوم تشع طاقة وضوء، فإن اللون الأبيض هو الوسيلة الأفضل للحصول على ذلك، وبطبيعة الحال تختلف الأزواق وطريقة ترتيب الغرفة من شخص لاّخر، إلا أن الأغلبية تتفق فيما بينها على أن البهجة مطلوبة لغرفة النوم، ولا أفضل من اللون الأبيض بأناقته وهدوءه وإضاءته للحصول على غرفة جميلة.
عند اختيار السرير يجب مراعاه كونه مريح، مع مراعاه شكله وحجمة ومناسبة تصميمه لأجواء المكان، ولدينا هنا سرير مُصمم بطريقة مستديرة ولكن مسحوبة بشكل غير تقليدي، فيبدو مميز لكونه خشبي يناسب الغرفة الحجرية الموجود بها، كما يناسب هذا التصميم الأماكن الباردة أكثر حيث تعطي الاحجار والأخشاب شعور خاص بالدفء في المكان.