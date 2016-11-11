هل أنت شخص مُحبًا للتجديد؟ هل ترغب في الحصول على قطع الأثاث المميزة والبعيدة عن النمطية؟، ماذا عن حصولك على غرفة نوم بسرير مستدير!، على الأغلب تبدو غرف النوم بإختلاف أشكالها وألوانها مُتشابهة بذلك السرير المُستطيلي، إلا لهؤلاء الذين يبحثون عن الاختلاف، حتمًا ستدهشهم أناقة الأسِرة المستديرة.

كما إنها لا تقتصر في استخدامها على غرف النوم فقط، فيمكنك استخدامها بالخارج للحصول على جلسة هادئة ولطيفة في ساحة المنزل، فيبدو السرير المستدير مُريحًا وأنيقًا، وقابلًا للتناغم والانسجام في كافة الأنماط، سواءًا استخدمته في غرفة يسودها نمط ملوكي، أو ريفي، أو حتى وسط نمط عصري أنيق في حديقة داخلية بالمنزل، وإليك 7 غرف نوم بأسِرَّة مستديرة ساحرة..